政府工｜14份工最遲1月中截止　創科局請執行幹事月薪163K做啲乜?

【政府工】年尾又到，各位會否考慮跳槽？公務員事務局近日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了14份政府工，當中康文署請2級文化工作助理，公務員約中四學歷月薪可達23K，此外香港電台請副編輯，相關學位+5年相關工作經驗起薪已有71K，而用薪最吸引要數創科局的執行幹事，公務員約月薪163K起，好吸引呀！



政府工【1.康樂及文化事務署-二級文化工作助理員 】

月薪:$15,180起

截止日期:02/01/2025 23:59:00

入職條件:

(1) 完成中四學業或具同等學歷;

(2) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；以及

(3) 在《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績。

職責:

二級文化工作助理員主要負責在憲報公布的文娛中心、公共圖書館和博物館，為以下一項或多項職能範圍提供協助／支援服務－

(a) 前台工作；

(b) 顧客服務；

(c) 樓宇管理；

(d) 監督合約服務供應商；

(e) 處理圖書館資料；

(f) 執行場館規例；以及

(g) 一般管理支援。

薪酬:

總薪級表第1點(每月港幣15,180元)至總薪級表第8點(每月港幣23,585元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級文化工作助理員職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績及證書正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

政府工【2.海事處-驗船主任（輪機及船舶） 】

月薪: $82,330起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]，或海事處處長接納的工程師學會正式會員資格[請參閱註(2)]；

(ii) 持有海事處處長簽發的一級（輪機師）適任證書或其接納的證書；以及

(iii) 具備兩年擔任遠洋船大管輪或更高職級，又或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(3)]；或

(b)(i) 持有本港大學頒授的機械工程╱輪機工程學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]；

(ii) 取得海事處處長接納的工程師學會正式會員資格[請參閱註(2)]；

(iii) 持有海事處處長簽發的二級（輪機師）適任證書或其接納的證書；以及

(iv) 具備四年擔任遠洋船大管輪或更高職級，又或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(3)]；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 申請人如現正修讀上文第(a)(i)或(b)(i)段指明的學位或同等學歷(即本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷或本港大學頒授的機械工程／輪機工程學士學位或同等學歷)的課程，並將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。上述申請人必須分別在2024年、2025年或2026年內取得上文第(a)(i)或(b)(i)段指明的學位或同等學歷並通過學歷評核(如適用)，才會獲聘任。

(2) 未具備上文第(a)(i)及(b)(ii)段指明所需正式會員資格的申請人，如現正致力取得所需資歷，亦可申請，但申請書內必須夾附證明文件，證明已參加專業評核，或相關學會正審批其專業資格等。申請人必須於獲聘時取得所需資歷才獲考慮聘任。

(3) 未具備上文第(a)(iii)及(b)(iv)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 主持所有級別的輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

[註：所有驗船主任（輪機及船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（輪機及船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(f)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【3.海事處-驗船主任（航海）】

月薪: $82,330起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]；

(b) 持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書；

(c) 具備兩年擔任遠洋船大副或更高職級，又或於相關航海業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(2)]；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 申請人如現正修讀上文第(a)段指明的學位或同等學歷(即本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷)的課程，並將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。上述申請人必須分別在2024年、2025年或2026年內取得上文第(a)段指明的學位或同等學歷並通過學歷評核(如適用)，才會獲聘任。

(2) 未具備上文第(c)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 主持所有級別的甲板高級船員適任證書考試；以及

(c) 執行政府航海顧問的職務。

[註：所有驗船主任（航海）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（航海）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【4.海事處驗船主任（船舶）】

月薪: $82,330 起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷；

(b) 取得海事處處長接納的造船工程師學會正式會員資格；

(c) 在取得正式會員資格後累積兩年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 未具備上文第(c)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

[註：所有驗船主任（船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【5.教育局 (質素保證分部) -計劃行政主任(全方位學習及內地交流) (EDB/QAD/360/24) 】

月薪:$58,545

截止日期 :03/01/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的統計、電腦科學、系統工程或資訊科技的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學士學位後具備不少於6年全職工作經驗；具備管理及／或行政職位經驗者優先；

(d) 具備不少於4年在政府及／或公營機構的工作經驗者優先；

(e) 具備為學校策劃活動及／或內地交流計劃經驗者優先；

(f) 精通電腦應用，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；

(g) 具備良好的中英文講寫能力。具備普通話溝通能力者優先；以及

(h) 具備良好人際溝通技巧及獨立工作能力。

職責:

(a) 協助準備、管理和分析與公民與社會發展科(公民科)內地考察相關的數據；

(b) 與承辦機構聯繫、協助籌辦和推行公民科內地考察，以及管理與公民科內地考察有關的電子平台；

(c) 協助評估公民科內地考察及相關活動的開支、進行採購和合約管理；

(d) 協助舉辦與公民科內地考察有關的簡介會／宣傳／分享會；

(e) 按需要出席考察前會議及內地考察活動、處理活動安排及監察進度；

(f) 管理組別轄下的津貼運用；以及

(g) 執行其他行政及支援工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。

政府工【6.教育局 (質素保證分部)-計劃主任(全方位學習及內地交流) (EDB/QAD/361/24)】

月薪： $46,580

截止日期 :03/01/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的資訊科技、語文、社會科學、人文學科、教育或公民與社會發展科(公民科)相關科目(包括但不限於中國歷史、歷史、地理或經濟)的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 於取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於4年與公民科相關科目(包括但不限於中國歷史、歷史、地理或經濟)的教學及／或課程發展經驗；

(e) 具備不少於1年香港高中公民科教學及／或課程發展經驗者優先；

(f) 具備不少於2年為學校策劃和籌辦活動及／或內地交流計劃經驗者優先；

(g) 精通電腦應用，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；以及

(h) 具備良好的中英文講寫能力、具備普通話溝通能力者優先。

(註) 申請人須述明於取得有關學歷後所具備的相關工作經驗及性質[例如任教科目、擔任的崗位、在入職條件(d)至(f)所列明的經驗]及相關經驗的日期。

職責:

(a) 協助策劃和舉辦公民與社會發展科(公民科)內地考察；

(b) 協助檢視及發展公民科內地考察相關的學與教資源，以及管理相關的電子平台；

(c) 舉辦專業發展課程，以支援教師推行公民科內地考察；

(d) 檢視、評估及優化公民科內地考察實施，以及監察承辦機構的服務質素；

(e) 按需要出席考察前會議及內地考察活動、處理活動安排及監察進度；以及

(f) 協助處理組內的行政工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。

政府工【7.創新科技署-執行幹事(認可服務)】

月薪:$163,925起

截止日期:03/01/2025 17:00:00

入職條件:

(a)(i) 持有本港大學所頒發的醫療科技、健康科學、生命科學、化學、應用物理、材料科學或工程學科的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；以及於取得上述學歷後具備12年從事實驗所認可工作、檢測工作或相關範疇的經驗，並具卓越的行政才能；

或

(a)(ii) 為1975年12月5日或以後選出的香港工程師學會相關界別正式會員，或具備同等資格；以及於取得上述資格後具備10年從事實驗所認可工作、檢測工作或相關範疇的經驗，並具卓越的行政才能；

及

(b) 中英文書寫能力優良，操流利英語及粵語。能操流利普通話者更佳；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 申請人須在申請書上清楚註明所修讀學士學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如相關科目的更高學歷)，亦須一併在申請書上列明。

(2) 申請人必須另於履歷表上述明在取得有關學歷或資格後所具備的相關工作經驗及性質(包括每個職位的職銜全稱及簡要說明)，並提供相關證明文件副本。

(3) 填妥的申請書，連同

(i)修業成績表／文憑／學歷及專業資格的證書或其他證明文件的副本；

(ii)顯示具備相關界別會員資格的信件／文件副本(如有)；

(iii)註(2)所述載有現時及過去的相關受僱記錄的詳細履歷表，以及相關證明文件副本；以及

(iv)《基本法及香港國安法》測試成績副本(如有)，須送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組 。

職責:

(a) 就制定香港認可處的政策提供意見，包括香港實驗所認可計劃、香港認證機構認可計劃和香港檢驗機構認可計劃；

(b) 管理、推廣和發展香港認可處，包括香港實驗所認可計劃、香港認證機構認可計劃和香港檢驗機構認可計劃；以及

(c) 與海外認可計劃建立和保持聯繫，並在國際認可會議上代表香港的利益。

薪酬:

首長級薪級第1點(每月港幣163,925元至179,425元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[GF 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組 ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)相關修業成績表／文憑／證書或其他資歷文件的副本及履歷表須連同填妥的申請書一併遞交。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年1月10日或之前把所需的證明文件副本及履歷表郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【8.香港太空館二級助理館長（科學） 】

月薪: $27,090

香港太空館-二級助理館長（科學）

截止日期 :03/01/2025 23:59:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：科學、數學、工程學、科技，或同等學科；

(2) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；以及

(3) 在取得上述學歷後，具一年或以上全職策展、教育或科研的工作經驗。

註：

(i) 申請人須於申請表上清楚填寫其學士學位或同等學歷的主修學科及在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的成績。如申請人的主修學科並非以下其中一個相關學科：科學、數學、工程學、科技，或同等學科，其申請將不獲考慮。

職責:

(a) 協助策劃、籌辦和推廣科普教育活動；

(b) 協助策劃、籌辦和宣傳科學展覽；

(c) 協助設計和製作教材和博物館刊物；及

(d) 進行科學研究和策劃科學示範和各項科普活動。

聘用條款:

獲取錄的申請人，將以非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館行政組 ，請在信封上註明「申請非公務員合約二級助理館長（科學）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

政府工【9.香港電台(電台及節目策劃部英文新聞及時事組)-副編輯】

月薪:$ 71,010起

截止日期:16/01/2025 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒發學位，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有五年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審認可的副學士學位或高級文憑，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有七年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授經評審認可的文憑，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有九年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括英國語文科）考獲第3級或同等[請參閱註(1)]或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括英國語文科），或具同等學歷；並具有十年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，及另有四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，及另有四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；並具有十一年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

申請人如

(i) 具有良好及充分的編輯經驗；

(ii) 具備管理記者團隊的經驗；

(iii) 具有為線上平台和專屬網站製作多媒體內容的經驗，包括音訊、視訊、圖像和文字；

(iv) 熱衷於以直接細膩的文字說故事；

(v) 具備優良的英語溝通及書寫能力；

(vi) 擁有悅耳的廣播聲線；及

(vii) 熟悉本地和國際時事

則更為理想。

註:申請者或須參加試音及筆試。

職責:

(a) 審視及編輯前線記者的撰稿，以用於電台廣播／網上平台和社交媒體發佈；

(b) 編製及主持電台新聞報道；

(c) 協助各平台新聞節目及內容的製作；

(d) 監督及培訓初級員工；及

(e) 籌劃及推行工作計劃及指派工作。

薪酬:

月薪71,010至81,510元，視乎經驗而定

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號廣播大廈香港電台電台及節目策劃部英文新聞及時事組節目總監 ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【10.郵政署-助理經理（設施管理） 】

薪酬:年薪約 350,000元，另加約滿酬金

截止日期 :07/01/2025 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本港認可的物業管理／設施管理高級文憑／專業文憑／學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於兩年有關房屋／物業管理的工作經驗，如取得香港房屋經理學會、香港測量師學會物業設施管理組或香港設施管理學會的會員資格更佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前為「E級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備良好的會話和書寫溝通能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備良好的組織、分析、人際、項目策劃／項目管理的技巧；

(6) 心思縝密，能獨立工作，積極主動，熱誠投入團隊工作；以及

(7) 具有特定用途建築物的物業管理工作經驗者，可獲優先考慮。

職責:

(1) 協助監察所有與物業及設施管理有關事宜，以及維持香港郵政大樓及中央郵件中心各項設施／機器的可用性；

(2) 協助定期巡查和檢查各項設施，評估是否有需要進行維修、翻新和改善；

(3) 根據香港特別行政區政府訂明的採購規例，就香港郵政大樓及中央郵件中心運作所需，協助規劃及採購與設施管理相關的服務，包括清潔、保安、維修保養服務等；

(4) 根據合約條款督導及監察服務承辦商的表現，並確保他們的表現符合規定的水平;

(5) 協助採購與香港郵政大樓及中央郵件中心屋宇及運作系統相關的設備和服務；以及

(6) 協助維持香港郵政大樓及中央郵件中心各系統的安全標準，並提升工作間的職業安全及健康。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪25,050元；

(3) 按表現酌情發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）] 連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

(c)申請表格可於各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工【11.懲教署-工藝教導員(洗燙)】

月薪: $24,765起

截止日期:27/12/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成有關洗燙業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在洗燙業方面具備至少五年工作經驗(申請人須在申請書內清楚列明其相關的工作經驗。)

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過洗燙技能測驗

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事洗燙行業工作；

(b) 監管工序包括但不限於洗滌、烘乾、壓燙、滾燙、製成品整理及包裝、品質管理、梘料使用、物料預算、機器安全操作及一般保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

註: 獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月24,765元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月42,865元)。

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝教導員(洗燙)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【12.財政司司長辦公室-經濟主任(政府經濟顧問辦公室)】

月薪: $61,865起

截止日期:31/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i)持有本港大學所頒授的經濟學一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或(ii)持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位及經濟學碩士或以上學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

經濟主任主要負責就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展。

薪酬:

總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年，成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同《基本法及香港國安法》測試成績副本、學位證書副本、修業成績副本及綜合招聘考試／香港中學文憑考試／香港高級程度會考／GCE A Level／IELTS考試成績副本，須送達香港添馬添美道2號政府總部25樓2576室財政司司長辦公室政府經濟顧問辦公室行政組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年12月31日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號或電郵至oge_recruitment@fso.gov.hk，並在電郵內註明網上申請編號，附件總大小不能超過15MB。

政府工【13.教育局(專業發展及培訓分部)-項目主任(學校領導及專業發展) (EDB/PDT/353/24)】

月薪:$47,010

截止日期 :27/12/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書或公共政策/公共行政的學士學位/副學士學位，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級(即會考C級)或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得學位後，具備不少於4年在教育領域相關的全職工作經驗；以及

(e) 具備為教師舉辦內地學習團的豐富知識和經驗者優先。

註:

(i) 經本地評審的學士學位屬資歷架構第5級別。資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納學士學位資歷。有關資歷架構的詳情，可瀏覽資歷架構網站(https://www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

職責:

(a) 協助監察及跟進新入職教師的培訓進度、管理相關紀錄及系統、更新有關網頁及處理相關查詢；

(b) 協助籌備校長及教師內地學習團，並在學習團擔任統籌或團員，為學習團提供專業和行政支援；

(c) 協助處理與不同培訓計劃有關的行政、財務、招標及後勤工作；以及

(d) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【14.教育局(質素保證分部)-高級課程主任(全方位學習及內地交流組1) (EDB/QAD/357/24)】

月薪: $101,775

截止日期 : 27/12/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的語文、社會科學、人文學科、教育或公民與社會發展科(公民科)相關科目(包括但不限於中國歷史、歷史、地理、經濟)的學士學位，或具備同等學歷[見註(iii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於10年中學教學及／或課程發展經驗；

(f) 具備不少於2年香港高中公民科教學及／或課程發展經驗者優先；

(g) 持有與課程發展及／或教育管理有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷或精通普通話者優先；以及

(h) 面試者或須於遴選面試當天接受筆試。

註:

(i) 高級課程主任(全方位學習及內地交流組1)職位的申請日期為2024年12月13日(星期五)至2024年12月27日(星期五)。

(ii) 為廣周知，經本地評審的學士學位屬資歷架構第5級別。雖然資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納相關科目的學士學位資歷。有關資歷架構詳情，可瀏覽屬資歷架構網站(https://www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

(iii) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 策劃、組織、監察及評估高中公民與社會發展科(公民科)內地考察的推行；

(b) 聯絡學校、旅行社及其他持份單位，以策劃、推行及評估公民科內地考察；

(c) 策劃及參與公民科內地考察及／或相關活動及前期考察；

(d) 領導和監察公民科內地考察及／或相關活動的教學資源和參考資料製作，以支援學校促進學生學習；

(e) 促進公民科內地考察及／或全方位學習的教師專業發展；

(f) 管理與公民科內地考察及／或相關活動的數據和資料；

(g) 監督公民科內地考察採購工作及合約；

(h) 處理公眾、傳媒和立法會的查詢或回覆，並準備與公民科內地考察及／或相關活動的報告；以及

(i) 執行管理層委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。