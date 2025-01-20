政府工｜14份工月薪20K-111K　康文署行政助理任何學位+零經驗28K

【政府工】市道不景氣，不少人都擔心會被裁員或減人工。想工作有相對穩定環境，加入政府工行列一定最穩陣。公務員事務局近日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了14份政府工，當中康文署的離島以及油尖旺的民政事務處都有行政助理空缺，任何學位月薪28K ，freshgrad都可以申請！



政府工【1.漁農自然護理署-二級農林督察(牲畜)】

月薪: $23,585起

截止日期 :07/02/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 持有本港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的文憑或高級證書，主修自然科學、應用科學或相關科目，或具同等學歷；或

(ii) 持有農業或林務學校/學院頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及具一年在農業或郊區/植物/野生生物管理的實際經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考達第2級(E)或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

執行有關牲畜繁殖及存護野生生物的工作；進行有關牲畜健康及護理調查的工作；以及執行有關的監管職務及推廣工作。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第21點（每月47,010元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請二級農林督察(牲畜)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【2.漁農自然護理署-合約農林督察】

月薪: $20,050

截止日期:24/01/2025 23:00:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的應用或自然科學／農業或有關學科的文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii)持有農業或林務學校／學院所頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及具有1年農業或郊區／植物／野生生物管理方面的實際經驗；及

(b)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科達第2級(E)或以上成績，或具同等成績。

職責:

合約農林督察主要負責執行與作物生產、植物護理、灌溉、發牌及巡查、調查、教育和宣傳工作、評估作物產量、處理申請、農業調查、發展及推廣有關的職務。

(註：可能需要到本港任何地點工作；輪班工作、執行候命職務及在基地以外的地方通宵工作；駕駛部門車輛。)

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【3.漁農自然護理署-農場管理監督】

月薪: $48,780

截止日期 :24/01/2025 23:00:00

+ 2

入職條件:

(a)持有本地大學所頒發的應用或自然科學、農業、農業經濟學、經濟學、地理、統計學或相關科目的學士學位，或具同等學歷；以及具備最少三年相關工作經驗；及

(b)符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科達第2級(E)或以上成績，或具同等成績。

(c)如熟悉電腦軟件包括MS Excel、MS Word、MS PowerPoint 及中文輸入法，或有數據處理經驗，將獲優先考慮。

職責:

(a) 監督並執行關於本地農地及作物農場的調查及研究工作;

(b) 為作物農戶提供復耕技術支援;

(c) 規劃並執行關於作物農場的巡查和調查工作;

(d) 處理查詢和投訴，就本地作物農場的灌溉事宜進行調查，及採取跟進行動;

(e) 為相關農耕設施的管理及運作提供協助，並與相關持份者進行聯繫;

(f) 為公眾和訪客安排與農耕相關的教育、互動及體驗活動;

(g) 就所收集的田間資料和數據提交報告; 及

(h) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【4. 幼稚園教育分部-行政助理 (EDB/KGE/028/25)】

薪酬:月薪27,475元

截止日期:03/02/2025 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好，包括普通話者優先；

(d) 在取得有關學歷後，具備不少於2年工作經驗和行政工作經驗者優先；

(e) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，例如文書處理、試算表及簡報軟件；

(f) 具備政府決策局／部門的工作經驗者優先；以及

(g) 面試者或須接受技能測試及／或筆試。

職責:

(a) 就幼稚園教育事宜提供行政支援，包括處理申請、編製刊物，以及處理查詢；

(b) 協助建立及維護數據庫，以及整理數據；

(c) 協助為幼稚園業界舉辦培訓、簡介會及分享會；

(d) 協助改善資訊科技系統；以及

(e) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓1417室教育局幼稚園教育分部幼稚園行政組。

政府工【5.財政司司長辦公室(引進重點企業辦公室)-高級經理(生命健康科技)】

月薪: $67,850

截止日期 :27/01/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備最少5年生命健康科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於生命健康科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際生命健康科技相關知識和經驗；

(e) 在生命健康科技生態圈有廣泛人脈；及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。通曉其他語言者更佳。

職責:

(a) 支援與生命健康科技產業的重點企業的聯絡和洽談工作，並為它們提供後續服務；

(b) 協助高級副總裁及副總裁為重點企業提供一站式服務及量身定制的方案，以助它們在香港設立公司或拓展業務；

(c) 制定、實施和支援引進辦推行的外展和推廣活動；

(d) 聯絡和協調相關政府決策局/部門、公共機構及其他內部和外部持分者；

(e) 與生命健康科技生態圈相關的擴大部門顧客網絡公司和其他持分者保持密切聯繫，以提高引進重點企業辦公室在業界的形象；

(f) 進行資料搜集，以汲取生命健康科技產業的知識、市場情報和最新發展；及

(g) 按需要履行其他職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，合約期為24個月或至2027年3月31日，以較早者為準。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人必須使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請表格[通用表格第340號]，並須在不遲於截止申請日期後一個星期，把以下文件送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

(b)申請人須在申請表格上提供電郵地址

政府工【6. 財政司司長辦公室(引進重點企業辦公室)-高級經理(人工智能與數據科學)】

月薪 $67,850

截止日期 :27/01/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 具備最少5年人工智能、數據科學及/或創新科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於人工智能、數據科學及/或創新科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際人工智能、數據科學及/或創新科技相關知識和經驗；

(e) 在人工智能、數據科學及/或創新科技生態圈有廣泛人脈；及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。通曉其他語言者更佳。

職責:

(a) 支援與人工智能與數據科學產業的重點企業的聯絡和洽談工作，並為它們提供後續服務；

(b) 協助高級副總裁及副總裁為重點企業提供一站式服務及量身定制的方案，以助它們在香港設立公司或拓展業務；

(c) 制定、實施和支援引進辦推行的外展和推廣活動；

(d) 聯絡和協調相關政府決策局/部門、公共機構及其他內部和外部持分者；

(e) 與人工智能與數據科學生態圈相關的擴大部門顧客網絡公司和其他持分者保持密切聯繫，以提高引進辦在業界的形象；

(f) 進行資料搜集，以汲取人工智能、數據科學及創新科技產業的知識、市場情報和最新發展；及

(g) 按需要履行其他職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，合約期為24個月或至2027年3月31日，以較早者為準。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人必須使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請表格[通用表格第340號]，並須在不遲於截止申請日期後一個星期，把以下文件送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

(b)申請人須在申請表格上提供電郵地址。

政府工【7. 民政事務總署(離島民政事務處)-行政助理】

月薪: $28,725

截止日期 :27/01/2025 18:00:00

+ 2

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處人事組。。請在信封面註明"申請行政助理職位"。

(c) 如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達上述查詢地址。

政府工【8.民政事務總署(油尖旺民政事務處)-行政助理 (油尖旺)】

月薪: $28,725

截止日期:28/01/2025 17:00:00

+ 2

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 負責回答一般市民的查詢；

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡；以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期或不多於10個月；

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作；以及

(3) 受聘人或需要戶外和不定時工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(1) 申請表格[G.F.340(7/2023 修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 填妥表格後，須於連同學歷/成績表/工作證明文件（如履歷表、僱主信等）副本親身遞交或郵寄至旺角聯運街30號旺角政府合署6樓油尖旺民政事務處人事組。

政府工【9.投資推廣署-高級行政經理（家族辦公室）(參考編號：SEM/01/2025）】

月薪：$67,850

截止日期:04/02/2025 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備五年在金融服務行業取得的相關全職工作經驗。具備企業管理、為高級行政人員提供行政及業務支援或合規或風險管理相關經驗者優先，具備相關管理經驗更佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(c) 必須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(d) 精通中英文書處理及以下應用程式︰Microsoft Word、Excel和PowerPoint。

職責:

(a) 透過整合報表，編制定期的報告、草擬簡報、演示材料、報告及其他信函；

(b) 協助監察家族辦公室團隊的業務表現；

(c) 管理家族辦公室團隊的一般行政事宜，包括會計、人力資源、檔案管理和檔案系統的開發，確保運作暢順；

(d) 為採購工作提供全面支援，包括尋找供應商、洽談合約等；

(e) 管理家族辦公室團隊的庫存，包括公關和市場推廣材料、文具和其他用品；

(f) 進行合規檢查、監察及審核，確保團隊內部管治妥善，符合政府和投資推廣署的內部規則和法規；

(g) 為家族辦公室的所有措施提供行政支援；以及

(h) 執行指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【10.通訊事務管理局辦公室-資訊科技經理（網絡及系統保安）】

月薪:$77,800起

截止日期 :03/02/2025 23:59:00

+ 12

入職條件:

a) 申請人須 －

(i) 持有香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷；

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第2級」(E)或以上成績，或具同等成績；

(iii) 在取得有關學歷後具備至少六（6）年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中兩（2）年必須擔任類似職位並負責相若職責；

(iv) 具備至少四（4）年為香港特別行政區政府（「政府」）或其他大型機構（例如超過300名員工的機構）管理資訊科技系統項目的全職工作經驗，包括推行、保養和管理網絡／保安設施，例如網絡及網上應用系統防火牆、虛擬私有網絡、網絡負載均衡器、路由器、網絡交換器、無線網絡、端點保安、抗惡意程式碼軟件、防垃圾郵件等；

(v) 具備至少四（4）年為政府或其他大型機構（例如超過300名員工的機構）負責資訊科技保安管理的全職工作經驗（保安風險評估和審計、滲透測試、保安文件檢討、保安意識訓練、推行保安系統和保安措施、資訊保安事故處理，以及關於政府保安要求，例如《保安規例》、《基準資訊科技保安政策》（S17）、《資訊科技保安指引》（G3）和遵循該等規例、政策和指引的實際工作經驗等）；以及

(vi) 持有Certified Information Systems Security Professional （CISSP）及／或Certified Information Systems Auditor （CISA）及／或Certified Information Systems Manager （CISM）的有效證書。

b) 申請人須對資訊科技基本設施、應用系統發展、系統支援和項目管理有認識及經驗。

c) 申請人須以客為先，能在壓力下工作，並願意應要求在辦公時間之後逾時工作，以及間中候命工作。

d) 持有以下證書或具同等資格者佔優－

(i) Projects in Controlled Environments、version 2 （PRINCE2) Professional；

(ii) Project Management Professional （PMP）；

(iii) Cisco Certified Network Associate （CCNA） 及／或Cisco Certified Network Professional （CCNP）；以及

(iv) Information Security Management System （ISMS）（例如：ISO 27001）。

e) 對使用以下技術／產品具備經驗者佔優－

(i) 網絡設備／技術，例如Ethernet Virtual Private Network （EVPN）／Virtual Extensible LAN （VXLAN）、Software-Defined Wide Area Network （SD-WAN）、HA Proxy、Internet Protocol version 6 （IPv6） 等；

(ii) 網絡監察／管理產品，例如Zabbix、PRTG等；

(iii) 保安系統／技術，例如Container／Docker、Content Delivery Network （CDN）、IEEE 802.1X、Public Key Infrastructure （PKI） 等；以及

(iv) 流動裝置保安。

職責:

a) 管理網絡基本設施小組完成網絡方面的工作及其他與資訊科技網絡相關的職務；

b) 管理資訊科技保安小組完成資訊科技保安方面的工作及其他與資訊科技保安相關的職務；

c) 確保遵循政府有關資訊科技保安的最佳做法、規例、政策及指引；

d) 執行及領導內部的資訊科技保安評估和保安意識培訓、管理資訊科技保安評估和審計服務，以及由外界機構進行的遵行審計／檢查；

e) 檢討及執行依照業務持續運作計劃和運作復原計劃處理的工作；

f) 擔任安全架構師，提供資訊保安建議以支援業務要求；

g) 就資訊保安事故提供支援；

h) 與持份者溝通和協作，以達成業務目標；以及

i) 處理各類行政工作。

薪酬:

月薪港幣77,800元至港幣82,800元

聘用條款:

受聘者將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎受聘者的工作表現和服務需要而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格〔G.F. 340（7／2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請表格也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試的成績副本；（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本；以及（iii）現時及過往的就業記錄證明，須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。

(c)除申請表外，申請人須另頁臚列過往的就業記錄，並在指定的補充資料表格詳細介紹其相關經驗及技能。補充資料表格可從通訊事務管理局辦公室網頁https://www.ofca.gov.hk/tc/about_us/job/index.html下載。若沒有另頁提供就業記錄和填妥補充資料表格，申請人可能不獲面試機會。請在信封面註明「申請資訊科技經理（網絡及系統保安）職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。以傳真或電郵方式提交的申請，將不獲處理。在網上遞交申請的人士，須在2025年2月10日或之前把所需的證明文件副本和另頁提供的就業記錄郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至recruit-ncsc@ofca.gov.hk。請在信封面及各證明文件副本上或電郵內註明網上申請編號。

(e)申請人請盡量於申請表格內提供一個電郵地址。

政府工【11.康文署(文化事務部職系管理及支援組)-技術總監（表演場館）】

月薪: $111,845

截止日期:23/01/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；並在取得有關學歷後，擁有最少8年有關策劃、安裝及監督使用和操作表演場館的舞台設施及器材，以及管理技術管理／舞台管理人員的全職工作經驗，並持有與舞台及製作藝術學科相關的證書／文憑；或

(ii) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；並在取得有關學歷後，擁有最少10年有關策劃、安裝及監督使用和操作表演場館的舞台設施及器材，以及管理技術管理／舞台管理人員的全職工作經驗；或

(iii) 在香港中學文憑考試或香港中學會考五科，考獲第2級或同等或以上成績（見註），或具同等學歷；並在取得有關學歷後，擁有最少15年有關策劃、安裝及監督使用和操作表演場館的舞台設施及器材，以及管理技術管理／舞台管理人員的全職工作經驗，並持有與舞台及製作藝術學科相關的證書／文憑；或

(iv) 在DSE或香港中學會考五科，考獲第2級(E)或同等或以上成績，或具同等學歷；並在取得有關學歷後，擁有最少18年有關策劃、安裝及監督使用和操作表演場館的舞台設施及器材，以及管理技術管理／舞台管理人員的全職工作經驗；及

(b) 在DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E）或以上，或具同等學歷（本署只會在特別情況下，才考慮未在DSE或香港中學會考中國語文科及/或英國語文科考獲第2級或以上，或具同等學歷的人士的申請）。

職責:

(1) 為現有及規劃中的表演場館的設施／裝備的供應、設計、規格及保養提供技術意見；

(2) 為舞台、音響及燈光等各種技術設施及裝備進行研究、草擬及審議該等裝備的規格及標書；

(3) 為表演藝術及娛樂節目的各種技術問題提供專業意見；及

(4) 就舞台管理及技術人員的人手需求、訓練和發展提供意見。

聘用條款:

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以通用表格第340號（7/2023修訂版）提出申請。申請表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html)下載。

(b)填妥的申請表格必須於截止申請日期或之前送達新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組。請在信封面上註明「申請非公務員合約技術總監（表演場館）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【12.教育局-言語治療主任】

月薪: $36,850起

截止日期 :28/01/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

2024至2025年言語治療主任的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年（即2024至2025學年畢業）的學生，及2025至2026學年畢業的大學生申請。

申請人必須-

(a) 持有本地大學頒授的言語及聽覺科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

(d) 能操流利粵語及英語。

尚未符合上文(a)項的入職條件，而預計可分別於2025年夏季或之前，或2026年夏季或之前取得相關學歷以符合有關入職條件者亦可遞交申請。然而，上述申請人必須在2024至2025或2025至2026學年內取得所需學歷資格，方會獲考慮聘用。

申請人須在申請書上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請。

職責:

(a) 為有言語及語言障礙的學生提供專業評估及輔導服務；

(b) 確定有言語及語言障礙學生的教育需要；以及

(c) 為家長、教師和學校提供諮詢及支援計劃。

薪酬:

總薪級表第16點 (每月港幣36,850元) 至總薪級表第33點 (每月港幣81,510元) [註(4)]

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 V

(a) 在網上遞交申請

申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(http://www.edb.gov.hk) > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)作網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或於2025年2月7日或之前，把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面須註明「申請言語治療主任職位」及申請人的網上申請編號，所有證明文件副本上亦須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。

(b) 以郵寄方式或親身遞交申請

教育局公務員職位申請書[EDB (1/2025)]可於民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (http://www.edb.gov.hk) > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。申請人須在信封面註明「申請言語治療主任職位」。

(c) 持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人也應盡可能提供所有其他有關的學歷證明文件副本，以便進行學歷評審的工作。持有本地學歷的申請人，則須夾附列明其修讀學位課程時主修和副修科目及／或相關科目訓練的證明文件副本。申請人亦須述明所具備的相關工作經驗及性質。

政府工【13.香港警務處-總督察（專門人員） [水警訓練學校助理訓練主任（航海與船藝)]】

月薪: $103,205起

截止日期:02/02/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有海事處處長所簽發有效的一級（甲板高級船員）（商船船長）合格證書，或同等資歷；

(b) 在以下職務上有最少一年經驗︰

(i) 曾受聘於具規模的船公司，擔任高級航海船員，或

(ii) 曾擔任航海訓練工作；

(c) 有十年行政，船隻保養，航海或船藝訓練，包括操控小型船隻的經驗(註 1)；

(d) 有良好的工作紀錄及領導才能；

(e) 有船長經驗；

(f) 有使用電腦輔助導航儀器航海的經驗；

(g) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格及能操流利粵語；

(h) 通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡

或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(i) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註 3)﹔以及

(j) 通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責:

(a) 在航海、航海技術、船隻指揮及管理方面提供專業意見與建議，並監督屬下的警務人員和其他人員；

(b) 更新、搜羅和製作各類培訓教材、視覺教具及訓練紀錄，並擬備教案、課程綱要等，確保課程、教官及考試∕評核過程的質素；

(c) 處理與其專業領域相關的人員編制文件，並向學員及其屬下人員提供所須的培訓；

(d) 確保安全有效地操作、維修和保管轄下各類型船艇及海事設備；

(e) 就其專業範疇及水警總區人員與客席學員（如有關的話）的培訓，與警隊其他單位、外部機構及其他政府部門聯繫；以及

(f) 執行其他所需職務，例如管理模擬器、實行職安健措施、改良工作程序、測試設備，以及參與社區活動和海上巡遊∕慶典。

薪酬：

警務人員薪級表第44點（每月103,205元）至警務人員薪級表第49點（每月127,620元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。圓滿完成合約期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須提交填妥的申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023) 及履歷。截止申請日期為2025年2月2日。

(b) 申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c) 申請人亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)，或從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載有關表格。

(d) 郵寄的申請書須送達至香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組。請於信封面註明申請職位名稱。為確保郵件能妥善送達，請支付足額郵資及註明回郵地址。

(e) 申請人須提交履歷，載列與這職位相關的工作經驗並於 2025年2月2日或之前電郵寄回eo-rec@police.gov.hk。

政府工【14.食物環境衞生署—助理小販管理主任】

月薪:$23,585起

截止日期:24/01/2025 23:59:00

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