政府工｜14份新招聘 全運會香港賽區請人！副學士+零經驗月薪31K

政府雖然有些職位削減，不過仍有不少部門人手短缺要人，近日仍釋出最新6個職位空缺。《開罐》整合精選14份政府工，其中今年11月即將會舉行全國運動會，香港賽區須招聘助理項目主任和項目助理，最低要求中五學歷就可以申請，若有相關經験更可以優先考慮！



政府工【1.康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)】

月薪: $23,585起

截止日期:20/03/2025 23:59:00

入職條件:

(a)(i)持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii)持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)按實際情況統籌和督導舞台及前台運作，並在租用時段內擔任主管人員；

(b)按實際情況就技術要求聯絡租用人及場地人員，確保提供舞台服務，並確保舞台設施安全及狀況良好；

(c)協助擬備和更新技術資料及圖則；以及

(d)在日常運作中督導技工及其他相關人員。

薪酬:

總薪級表第8點(每月港幣23,585元)至總薪級表第21點(每月港幣47,010元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

詳情按此

政府工【2. 文化體育及旅遊局(全國運動會香港賽區統籌辦公室)-助理項目主任】

月薪: $31,795

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位／香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院頒發的高級文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；以及

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

申請人如在以下任何範疇／行業具備相關工作經驗，將獲優先考慮：

(i) 活動籌辦及執行，包括大型康樂、體育及文娛活動

(ii) 酒店及旅遊業

(iii) 接待及餐飲業

(iv) 安保及運輸業

註:

(1) 申請人須在申請書上清楚註明所修讀的所有學位及過往的工作經驗。資料不全的申請將不獲受理。

職責:

(a) 協助組織及執行運動會的體育賽事，群眾賽事及跨境賽事；

(b) 執行運動會的資格認證、出入境、安保及運輸、住宿及膳食、禮賓及物流等相關安排；

(c) 協助組織及執行運動會的大型活動及推廣活動，包括火炬接力，倒數活動，社區參與項目及學校推廣項目等；

(d) 協助監督外判服務承辦商的表現；及

(e) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2025年12月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明“應徵助理項目主任職位”，並確保填妥的申請表格於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓全國運動會香港賽區統籌辦公室(遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。

詳情按此

政府工【3. 全國運動會香港賽區統籌辦公室-項目助理】

月薪: $20,020

截止日期:20/03/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 具備中五或以上程度，或持有同等學歷；

(b) 能操流利粵語，一般普通話及英語，並能書寫及閲讀中英文；以及

(c) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

申請人如具備以下任何條件，將獲優先考慮：

(i) 具備籌辦康體活動(包括殘疾人士康體活動)的基本知識和經驗

(ii) 具備義工服務經驗

(iii) 曾於酒店及旅遊業、接待及餐飲業或安保及運輸業工作

(iv) 持有有效急救證書

(v) 持有手語翻譯或中文觸感手語相關證書（包括受僱機構簽發相關經驗的有效證明文件）

職責:

就香港特別行政區將舉行的第十五屆全國運動會，第十二屆全國殘疾人運動會及第九屆全國特殊奧林匹克運動會，負責執行相關的工作，主要職責可包括：

(a) 協助執行運動會各項賽事及相關活動的工作；

(b) 為運動會的住宿、餐飲、安保及運輸等提供後勤支援；

(c) 與義工一同在運動會相關的場地為參與人士提供服務及處理一般查詢；

(d) 處理一般辦公室文書工作，包括電腦資料輸入等；以及

(e) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期約三至六個月。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明“應徵項目助理職位”，並送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓全國運動會香港賽區統籌辦公室。

詳情按此

政府工【4. 教育局(課程支援分部)-項目主任 (EDB/CSD/089/25)】

月薪 $64,780

截止日期 :20/03/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，主修社會科學或語言相關學科者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學位後，具備不少於5年全職管理層工作經驗。具備項目管理經驗，特別是電子學習、應用人工智能於教育及公營機構工作經驗者優先；

(d) 具備良好中、英語的書寫及會話能力；

(e) 深入了解本地的教育制度；

(f) 具備良好的領導能力和組織能力；

(g) 具備良好的人際溝通技巧及表達能力；

(h) 具備良好的分析及解難的能力；以及

(i) 具備良好電腦應用知識，包括文書處理、中文輸入法、簡報、試算表、互聯網瀏覽、資料庫管理和網頁設計。

職責:

(a) 協助處理與數字教育策略發展督導委員會運作有關的事務，包括統籌與數字教育策略發展督導委員會的會議及成員委任／續任相關安排及活動、為會議提供秘書／行政支援及就不同國家的資訊科技教育的最新發展進行資料搜集／文獻回顧和比較分析，以供委員審議等；

(b) 就優質教育基金電子學習配套計劃(配套計劃)的推行，統籌相關會議及成員委任／續任的各項有關安排和活動，並協助與相關方面聯絡；

(c) 管理所有公營學校的資訊科技教育調查，由計劃調查至處理學校的電話和書面查詢、跟進未交回的問卷、核實學校的資料、整合和總結原始數據、數據分析、製作表和簡報、擬備向內部和外界分享的摘要和報告；

(d) 執行為期18個月的委託研究項目，並提供後勤、行政和秘書的支援，就研究團隊所提交的成果，向教育局職員、數字教育策略發展督導委員會成員及其他有興趣的持份者／香港學校舉辦分享活動；以及

(e) 就舉辦學與教博覽與香港教育城聯絡，包括確認主要嘉賓名單、協助透過系統向學校發布通函和信息以宣傳學與教博覽、為學與教博覽的主題講者準備演講稿等，並執行其他由上司委派的工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b0申請書須送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E420室教育局課程支援分部資訊科技教育組。

詳情按此

政府工【5.醫務衞生局(自願醫保計劃辦事處)-高級經理(自願醫保計劃)】

月薪:$82,330 起

截止日期:24/03/2025 18:00:00

入職條件:

1. 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即在中學會考或DSE的中英文科成績至少達第3等級，或具同等學歷；以及

3. 在取得有關學歷後，至少在下列一個或多個領域累積十年相關的全職工作經驗：

(a) 金融行業或人壽/醫療保險業務的法律、合規或監管工作；或

(b) 保險營運；或

(c) 保險產品設計和開發。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 -

1. 主修金融、商業管理、經濟、保險或醫療健康相關學科；

2. 中英文良好，流利普通話；

3. 熟悉醫療保險巿場的發展和運作，例如產品設計及/或核保及理賠業務；

4. 具備出色的分析能力和社交技巧，並能適應步伐快速的工作環境；

5. Microsoft Excel的進階使用者；以及

6. 在金融行業擁有項目管理的相關經驗。

註:

相關經驗包括風險核保、醫療核保、預先批核或索償管理。爲免產生疑問，前綫服務（例如保險中介、代理管理、銀行保險業務、銷售與分銷或客戶服務）以及一般行政支援服務(例如品牌管理或轉型管理)不納入上述範圍。

職責:

1.協助審批公司註册爲自願醫保計劃提供者的申請，並通過審核其保險計劃是否符合產品特點和提供、遷移和產品認證程序等方面的要求，認證/重新認證保險計劃為認可計劃；

2.透過向自願醫保計劃的產品提供者傳遞相關的最新合規指引和報告程序、對認可產品和規定作業執行合規檢查、以及調查懷疑違規個案，以進行監督和執行計劃規則；

3.通過收集行業反饋和其他市場資訊，協助監測計劃表現；

4.舉辦行業研討會，與持份者溝通，以增强行業對自願醫保計劃的理解；

5.為長遠發展自願醫保計劃和相關措施的研究和分析提供技術意見和支援；以及

6.履行其他由上級指派的職務。

薪酬: 月薪$82,330 至101,775元(視乎經驗而定)

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用。合約期由首次執行職務日起計至2026年3月31日。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340 [(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期及時間或之前郵寄至九龍觀塘道392號創紀之城6期2902室自願醫保計劃辦事處。信封上須註明「申請高級經理(自願醫保計劃)職位」。

詳情按此

政府工【6.大學教育資助委員會秘書處(研究組)-助理秘書長(研究)】

月薪: $127,700

截止日期 :13/03/2025 23:59:00

入職條件:

(1) 持有本港頒授的學士學位，或同等學歷；

(2) 在取得學士學位後，有至少十二年全職擔任行政及／或管理職位的工作經驗，當中具備至少六年於政府的經驗，及須具備管理公共撥款計劃、研究行政或高等教育界別的工作經驗；

(3) 具備優良中、英語的會話及書寫能力。申請人須在綜合招聘考試兩張語文試卷［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績，或具備同等成績［參閱註］；

(4) 具領導能力、勤奮進取、有強烈的責任感及能獨立工作；

(5) 具優良的組織能力、管理、籌劃及分析技巧，並能於壓力下工作；以及

(6) 具備良好溝通能力及電腦運用知識。

職責:

(1) 管理研究資助局(研資局)研究資助計劃、學人及獎學金計劃的運作，包括研究配對補助金計劃和研究資助局(研資局)獎學金計劃，包括為評審小組舉行會議及相關活動提供行政支援，準備會議文件及報告，及在有需要時檢討工作程序及資助指引；

(2) 監察受資助的研究項目／獎學金，並定期向大學教育資助委員會(教資會)和研資局提交報告；

(3) 監察本地研究生學費豁免計劃的推行及處理與該等學生有關的事宜；

(4) 支援與香港以外的研究資助機構的研究合作；

(5) 監察諮詢並組織機構參觀、公眾參與和相關活動；

(6) 監督支援人員的工作及監督轄下組別的一般行政及人事事宜；以及

(7) 履行其他受指派的工作。

聘用條款:

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的表格，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組，並請在信封面及G.F.340表格註明「應徵助理秘書長(研究)職位」。

詳情按此 政府工【7.衞生署-高級醫生(病理學)】

月薪: $127,700起

截止日期: 31/03/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有根據香港法例第161章《醫生註冊條例》在香港註冊的醫科資格；及

(b) 持有下列其中一項病理學、化學病理學或血液學，相關的專科資格，並具備最少5年註冊後的相關專科經驗－

- 香港醫學專科學院病理學科專科院士資格；或

- 香港醫務委員會相關專科登記名冊中的註冊專科資格；或

- 由海外認可機構頒發與相關專科資格有關的專科；或同等資格；以及

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得一級或以上成績，或具同等成績；以及能操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註： 未取得所需的綜合招聘考試成績或同等成績，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。)

職責:

(a) 化驗室管理：監督對化驗室的高素質管理，以及促進化學病理及血液部轄下化驗室服務的發展。

(b) 專業服務：就化驗要求和詮釋化學病理及血液學測試結果提供專業意見。

(c) 人力資源管理與發展：督導員工及工作表現管理以及執行員工培訓和發展活動。

(d) 行政：就行政事務事宜，包括採購設備和化驗室用品，以及管理化驗室設施等，提供指導。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。繼續聘任與否視乎政府的決定。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃作出的供款，相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於申請書內詳述相關工作經驗、學歷、專科訓練的完成進度 (如有)，以及註明根據《醫生註冊條例》（香港法例第161章）的香港醫務委員會註冊編號 (如有)。

(c)把申請書連同個人履歷及相關專業證書副本，送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，必須於申請後一星期內把所需文件副本郵寄至上列地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【8.數字政策辦公室-副數字政策專員(數據治理)】

月薪:$226,445起

截止日期 :14/03/2025 18:00:00

+ 3

入職條件:

申請人於獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，並符合下列條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(b) 具備至少10年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗；

(c) 熟悉政府資訊科技系統及數字平台；

(d) 在數據治理及應用領域具備豐富的相關專業知識。如在開發、領導和推展政府直接服務方面具備相關經驗則更佳；

(e) 積極進取、善於溝通，能帶領並推展政府運作和公共服務改革；

(f) 接納創新思維，包括以創新及科技支援數據為本的政策、用戶為本的服務和智慧解決方案；

(g) 具備優良的中、英文書寫能力，並能操流利粵語、普通話及英語；以及

(h) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 制訂、協調和監督數據治理政策和指引，促進局／部門之間及各行業之間的數據開放、共享和應用；

(b) 監督局／部門推動數據開放共享和應用數字科技(例如人工智能、區塊鏈、大數據、地理空間分析等)，以持續發展更多以民為本及數據為本的數字政府服務，便民利商；

(c) 監督中央數碼平台和服務的規劃、開發和管理工作，包括「智方便」、「數碼企業身份」平台、政府雲端設施、大數據分析平台、共用區塊鏈平台、政府數據中心和網絡、政府電子郵件服務等，以支援提供數字政府服務；

(d) 監督「1823」聯絡中心的管理和運作；以及

(e) 監督為局／部門提供的顧問服務，並運用設計思維提升用戶體驗和提高公共服務的效率。

請瀏覽數字政策辦公室網頁(www.digitalpolicy.gov.hk)以獲取更多有關本辦公室的資料。

薪酬:

首長級薪級表第3點(月薪為226,445元至247,200元)

聘用條款:

獲取錄的申請人按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統提交一份申請書。

(b)申請人亦必須在3月21日(星期五)香港時間下午6時或之前經香港政府一站通網頁(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo031/)遞交詳細列明學歷和相關工作經驗的履歷表。

(c)申請人在現階段無須遞交本港的學歷證明文件副本。

政府工【9.消防處-消防員（工程組）】

月薪: $24,070起

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(1)學歷要求：

(a)在DSE三科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(b)在中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；

(2)完成機械、電力、電子或汽車工程學徒訓練，並具備四年有關行業的經驗；

(3)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(4)通過其所屬行業的技能測試；以及

(5)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1)項所述的科目可包括中國語文科及英國語文科；

(2)只有初步入選的申請人才會獲邀參加面試及／或技能測試；

(3)申請人如持有香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的汽車工程證書，或具備同等學歷，則屬更佳；以及

(4)申請人如持有有效的香港駕駛執照，則屬更佳。】

職責:

(a)測試、檢查及維修消防車輛的機械系統，例如引擎、變速箱、制動系統、液壓系統、電力和電子系統、空調系統等，以及救援裝備；以及

(b)改裝車輛、拖車和獲指派的其他相關工作。

(註: 可能需要在緊急事故現場，例如火警、騷亂或其他災難現場，或消防車輛或裝備發生故障或需要相關服務的任何地點，進行測試、檢查或維修工作。)

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣24,070元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(36,270元)。

聘用條款:

(1)獲錄用的消防員(工程組)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須(a)在基礎訓練課程結業試及格；以及(b)試用期滿，表現令人滿意，完全符合職系要求和服務需要。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(1)申請人可以

(a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 7/2023]) 投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 7/2023]) 寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀；或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2)政府職位申請書(G.F.340 [Rev. 7/2023]) 可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

政府工【10.專業發展及培訓分部-高級項目主任(學校領導及專業發展) (EDB/PDT/081/25)】

月薪:$77,855

截止日期: 14/03/2025 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得學位後，具備不少於6年相關的全職工作經驗；以及

(e) 具備豐富的教師培訓和教育研究，以及設計教育項目和教師培訓資源的經驗者優先。

職責:

(a) 推行'i-Journey'獎學金，並協調遴選委員會選拔得獎者的工作；

(b) 檢視'i-Journey'獎學金，並提出修定建議；

(c) 監察'i-Journey'計劃下校本專案的實施進度；

(d) 與服務承辦商聯繫，為參加'i-Journey'計劃的教師提供專業支援；

(e) 組織'i-Journey'計劃和獎學金的成果分享活動及出版相關電子刊物；

(f) 籌辦新入職教師的培訓並擔任講者；

(g) 帶領教師內地學習團，擔任統籌人員，處理後勤安排和監察活動的進展；以及

(h) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【11.投資推廣署—傳媒關係及公共事務總裁（參考編號：IRO/01/2025）】

月薪: $101,775起

截止日期 :13/03/2025 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備10年的相關全職工作經驗，而該等經驗須在以下範疇取得：公共關係、公共事務或市場推廣及傳訊，具備政府或公共機構工作經驗者更佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；如有更高學歷者更佳；

(c) 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(d) 精通以下應用程式︰Microsoft Word、Excel及PowerPoint；以及

(e) 具備拍攝／編輯影片、社交媒體推廣及數碼市場推廣經驗者更佳。

職責:

(a) 為部門制定整體公關策略，策劃和執行多項公關活動，包括新聞採訪、媒體宣傳、新聞發佈會、簡報會以及投資推廣署管理層和其客戶的採訪；

(b) 制定和實施與持份者，包括媒體、意見領袖、政府決策局／部門及相關機構的互動策略；

(c) 積極尋找創新策略推廣投資推廣署及說好香港故事；

(d) 為投資推廣署及其客戶準備新聞稿、媒體採訪及演講資料；

(e) 每日監察有關投資推廣署、全球經濟及外國直接投資趨勢的重大議題；

(f) 處理媒體詢問和媒體危機，及協助問題管理並與內部和外部持份者協調，以有效塑造公眾對投資推廣署和香港的整體看法；以及

(g) 在需要時執行其他指定職責及職務。

薪酬:

$101,775 – $137,085

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

申請人必須於2025年3月13日下午5時正或之前遞交以下文件：

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

政府工【12.地政總署-行政助理】

月薪:$25,895

截止日期 :17/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

申請人必須：

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績[註]；

(c) 在取得學位後，具備至少一年全職工作經驗；

(d) 良好中英文口語及寫作能力；

(e) 具備良好的組織能力、溝通及人際關係技巧；及

(f) 良好電腦應用知識，包括微軟Excel、Word及PowerPoint軟件。

職責:

(a) 提供行政支援；

(b) 處理辦公室行政、檔案管理及有關辦公地方事宜；

(c) 執行人力資源職務，例如人事管理及人員編制建議；

(d) 提供後勤支援予會議/簡介會及作記錄；及

(e) 督導文書和其他初級人員。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期不多於一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件的副本，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組。信封面須清楚註明「申請行政助理職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件的副本寄交以上地址，信封面須清楚註明「申請行政助理職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【13.教育局-行政助理(語文教學支援) (EDB/CSD/074/25)】

月薪27,475

截止日期 :13/03/2025 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好；

(d) 在取得有關學位後，具備不少於1年行政工作經驗，具備政府或教育機構從事相關工作者優先；

(e) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文字處理、試算表、簡報和資料庫軟件；以及

(f) 面試者或須於遴選面試當天接受筆試。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士／博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 爲部門的語文支援項目提供行政支援服務；

(b) 統籌相關項目的工作坊、研討會，並提供後勤支援；

(c) 協助編寫各類報表及報告，並處理相關項目的查詢；

(d) 爲部門會議提供文書支援服務；

(e) 協助處理部門的採購、財政管理及招聘等事務；以及

(f) 按需要協助處理其他行政工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E401室教育局課程支援分部語文教學支援組。

政府工【14.衞生署-合約護士長（感染控制）】

月薪: $56,450另加約滿酬金

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷(註1)；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成感染控制的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為護士長或同等職級的工作經驗(註2)；以及

(g) 最好具備相關的督導經驗。

[註 1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

註 2：相關經驗包括領導和監督護理團隊提供臨床護理；組織和實施臨床項目;感染控制的領導經驗。]

職責:

(a) 協助規劃和執行感染控制計劃，並提供外展專業支援和以實證為基礎的感染控制建議，為指定群組制定相關的感染控制改善計劃；

(b) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(c) 處理查詢；

(d) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(e) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(f) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(g) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(h) 執行上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。資料不全、重覆遞交、逾期、以傳真或電郵方式提交的申請書或使用非指定的申請書，將不獲處理。

(d)申請人須於政府職位申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有本港以外學府所頒授學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至所列的聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號及申請的職位名稱。