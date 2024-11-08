政府工｜16份工月薪20-123K　郵政署請高級經理年薪980K+約滿酬金

【政府工】 11月雖然唔算揾工旺季，不過政府一樣有筍工搶人才！公務員事務局今日再釋出新的10多份招聘，《開罐》整合精選及更新了16份政府工，當中郵政署又再招聘高級經理，年薪高達980K再另加約滿酬金，究竟入職要求和職責係點? 即刻入文睇睇！



政府工【1.屋宇署-技術主任（結構）】

月薪: $25,115起

截止日期:22/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的結構工程或土木工程文憑或高級證書；或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或會考中英文科考獲第2等級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助審查結構設計和有關詳圖、測試報告及施工記錄，以及監察和進行關於基礎和結構構件的測試；

(b) 協助視察樓宇及斜坡、勘察樓宇，以辨識欠妥之處、須進行修葺工程的地方和僭建物、調查滲水源頭、安排發出法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程，包括緊急個案的工程；

(c) 擬備施工圖則及工程費用預算、協助管理樓宇資料記錄和整理有關統計資料，並協助處理上訴、檢控及紀律研訊事宜；及

(d) 協助推行公眾教育及宣傳工作，內容關乎樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的事宜。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須以申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023) 提出申請。該表格可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【2.民航處-合約專責航空交通管制主任】

月薪:$82,330

截止日期:22/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 具備至少二十年航空交通管制經驗，例如

(i)航空交通管制程序的項目經驗，尤其是三跑道系統或空域重組；或

(ii)處理航空交通管制匯編事宜的經驗；或

(iii)航空交通管制訓練課程導師的經驗；

(b) 具備至少五年在香港的航空交通管制員前線工作經驗；

(c) 熟悉國際民用航空組織訂下的程序、標準和作業常規；航空法例、導航及氣象；以及通訊、導航及監察系統；

(d) 具備執行航空交通管制職責的豐富經驗，包括塔台管制、進近管制、終端管制或區域管制，或具備香港空管系統優化／升級、開發及評估空管程序及儀表飛行程序的知識；及

(e) 具備香港國際機場三跑道系統項目的豐富知識，或熟悉處理空管培訓服務提供者的相關協調將會獲優先考慮。

職責:

(a) 跟進並支援香港國際機場三跑道系統項目的航空交通服務相關事宜，包括空域設計、制定飛行程序及空管運作程序、空管轉換培訓、發布航空資料、航圖和運作指令等；

(b) 與三跑道系統的相關持份者保持密切合作，並與不同的數據簽發者或航行資料匯編的各部分擁有者協調，透過航行資料匯編和航行資料補編為三跑道運作及時發布航行資料；

(c) 協助採購就三跑道系統運作所須的培訓服務，以符合法定及監管的要求以及國際民航組織的建議；處理及監督為空管相關人員採購的航空培訓服務，以滿足三跑道系統運作要求；

(d) 與本地及海外培訓服務提供者協調和溝通，並協助審視、評估和更新採購條款和細則，確保符合採購規例和標準以配合三跑道系統的運作；及

(e) 執行上司指明的其他工作。

聘用條款:

獲受聘者將按為期12個月之非公務員合約條款聘用。續約與否視乎部門的服務需要及受聘者的工作表現及品行而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書詳列已取得的相關資格。以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，於截止申請日期或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，必須在2024年11月29日或之前，把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。

政府工【3.衞生署-高級項目經理】

月薪:$127,700元 (另加約滿酬金)

截止日期:21/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 為1975年12月5日以後選出的香港工程師學會(電子或生物醫學界別)正式會員，或具備同等資格；

(b) 取得有關資格後最少10年從事下列領域的工作，其中最少5年擔任主管職位︰

(i) 醫療儀器的規管工作，包括醫療儀器推出市面前的管制工作，例如制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，以及醫療儀器推出市面後有關安全警示及醫療事件的監察工作；以及

(ii) 認證評核機構的認可工作；跟進醫療儀器連本地負責人、本地製造商和進口商的表列計劃工作；以及籌劃並進行對相關方面的評估和監控巡查工作；

(c) 熟悉以下相關資料者，可獲優先考慮︰

(i) 其他國家的醫療儀器規管制度；

(ii) 國際組織的醫療儀器規管標準，例如世界衞生組織全球基准評估工具+醫療儀器(“世衞評估工具+醫療儀器”)及國際醫療器械監管機構論壇的文件；

(iii) 品質管理系統、風險管理系統及職業健康及安全管理系統；以及

(iv) 醫療儀器分級、運作原理、臨牀用途、安全性、品質及效能方面的知識；以及

(d) 具備良好中、英文口語及書寫能力可獲優先考慮。

(註：申請人須提交有關修業證書／成績單及工作經驗的證明文件副本。)

職責:

(a) 就醫療儀器行政管理制度(“上述管理制度”)規劃、制訂、監察、評估及監督與管制／規管醫療儀器相關的日常運作，包括制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，以及醫療儀器、認證評核機構、本地負責人、製造商和進口商的表列工作；

(b) 對上述管理制度、世衞評估工具+醫療儀器、其他國家的規管制度進行差距分析，望能按照世衞評估工具+醫療儀器訂立本地規管制度規管本港的醫療儀器；

(c) 協助擬備立法建議立法規管醫療儀器；

(d) 按照醫療儀器科及／或香港藥物及醫療器械監督管理中心(“藥械監管中心”)日常規管醫療儀器的運作需要，並根據世衞評估工具+醫療儀器的規定，就醫療儀器科及／或藥械監管中心的網站、各資料庫系統、電腦化管理及控制系統進行規劃、設計及開發工作；

(e) 從事開發品質管理系統及風險管理系統等工作，協助藥械監管中心取得認可，成為世衞評估工具+醫療儀器成熟程度第四等級並成為世界衞生組織規管醫療儀器的表列機構；以及

(f) 統籌宣傳和諮詢計劃，以及籌辦工作坊／研討會，藉此與商戶、醫療機構、國際論壇、其他持份者就醫療儀器的規管工作建立及維繫工作關係，並與公眾人士保持聯繫。

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請高級項目經理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年11月28日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.教育局專業-評審主任(發展及培訓分部) (EDB/PDT/344/24)】

月薪:$78,550

截止日期 :22/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得學位後，具備在本地幼稚園、小學或中學(包括特殊學校)內教授由課程發展議會編訂的本地課程的全職教學經驗；

(d) 在取得學位後，具備最少10年教學／學校評核／課程發展經驗[見註(ii)]；

(e) 在最近5年具備以下領域的經驗者優先：

- 本地小學或中學(包括特殊學校)的中國語文教育學習領域；或

- 本地小學或中學(包括特殊學校)的數學教育學習領域；或

- 為本地幼稚園、小學或中學（包括特殊學校）參與設計、推行或評估創新的教學實踐或價值觀教育。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如︰有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明；以及

(ii) 具備相關經驗的申請人須在申請表上列明有關經驗詳情及性質。

職責:

(a) 協助行政長官卓越教學獎評審團制訂評審準則及卓越指標，並根據評審團的指引進行研究；

(b) 就評審事宜與學校、候選教師及／或提名人聯絡；

(c) 向評審團提供支援以進行初步評審，例如：檢視提名資料、進行面談、記錄及撰寫報告等；

(d) 向評審團提供支援以進行詳細評審，例如：編排訪校日程、觀課、記錄及撰寫報告等；

(e) 提供專業意見以籌備出版《行政長官卓越教學獎薈萃》、準備教學獎頒獎典禮分享環節、製作宣傳短片及整理獲獎教學實踐資源庫供上載於行政長官卓越教學獎網站等；

(f) 撰寫《綜合評審報告》；

(g) 為行政長官卓越教學獎獲獎教師的專業發展活動提供專業支援；以及

(h) 處理相關行政及專業事務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈11樓1107室教育局專業發展及培訓分部行政長官卓越教學獎秘書處)。請在信封面上註明「申請評審主任」。

政府工【5.教育局-首席課程主任(課程發展處)(個人、社會及人文教育) (EDB/CDI/343/24)】

月薪:$127,700

截止日期 :22/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修經濟／地理／宗教研究的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用試卷或英文運用試卷中取得「二級」成績，或具備同等成績，在綜合招聘考試中文運用試卷及英文運用試卷中取得「二級」成績，或具備同等成績者優先；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於12年有關經濟科／倫理與宗教科／地理科／公民、經濟與社會(或以前稱為生活與社會)(中一至中三)／宗教教育科(中一至中三)的教學及／或課程發展經驗；

(f) 對個人、社會及人文教育學習領域，以及本地教育制度有豐富知識；

(g) 持有與經濟／地理／宗教研究／課程發展有關的碩士或博士學位者優先；以及

(h) 須處事盡責、積極主動、對工作有熱誠，並須品格良好，願意為教育界服務，作出承擔，以及能以中英文與人有效溝通。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 擔任個人、社會及人文教育組的主管，領導個人、社會及人文教育學習領域課程的發展工作，特別是經濟科、倫理與宗教科、地理科及公民、經濟與社會(中一至中三)及宗教教育科(中一至中三)；

(b) 策劃、組織和推行教師培訓課程，以配合有關課程的實施；

(c) 策劃和監督教學資源的製作，以配合有關課程的實施；

(d) 策劃、組織和推行與個人、社會及人文教育相關的學生學習活動、研究發展及評估計劃；

(e) 就個人、社會及人文教育學習領域相關的課程事宜，為課程發展處轄下的相關組別、教育局轄下的相關分部、香港考試及評核局、學校、其他有關的政府部門和機構提供意見及與之協作，包括參與有關個人、社會及人文教育的部門／跨部門／非政府委員會及／或工作小組；

(f) 協調及統籌個人、社會及人文教育學習領域內課程的課本及有關教學資源評審工作；

(g) 執行及監察與個人、社會及人文教育學習領域相關的課程／科目津貼的行政工作；以及

(h) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【6.投資推廣署-助理經理（市場研究）(參考編號: IPA/07/2024）】

月薪: $23,585

截止日期 :21/11/2024 17:00:00

入職條件:

(a) 具備兩年在客戶服務、市場研究、工商管理、行政支援或相關領域獲得的全職工作經驗為佳。曾在政府部門工作、具備處理公眾查詢及／或電腦系統管理／升級的工作經驗較佳；

(b) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修工商管理、經濟、國際市場學或相關學科為佳；

(c) 以客為先，致力提供優質服務，具備優良的人際關係與溝通技巧，對工作充滿熱誠，能獨立工作並在團隊環境中工作；

(d) 具備優良的中英文書寫能力，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(e) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(f) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 處理一般查詢及編製相關統計報告；

(b) 為管理部門資料庫和網上名錄提供支援服務，包括處理相關登記申請、查詢和採購事宜，並在有需要時進行用戶驗收測試等；

(c) 進行案頭調研、編制統計數據和更新參考資料，以支援本署的投資推廣工作；

(d) 與相關持份者合作，支援各項統計調查和研究項目（包括採購事宜及其他跟進工作）；

(e) 為市場研究小組的日常運作提供行政支援，包括檔案管理和編制報表；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；或

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

(c)由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

政府工【7.郵政署-高级經理(技術服務)】

薪酬: 年薪約980,000元，另加約滿酬金

截止日期 :19/11/2024 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於八年工作經驗，當中最少兩年是在資訊科技行業從事項目管理的工作。項目須與下列工作有關，包括：設計和推行、支援和維修保養大型網路基礎設施、提升數據中心的核心網路設備、推行辦公自動化系統、遷移數據中心和辦公室設備等；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績；

(4) 在為物流運作相關的網絡及關鍵系統提供全天候七天二十四小時一／二線支援，以及在郵務或類似業務的一般辦公室運作方面具備豐富的實際經驗；

(5) 精通以下至少一個範疇，並須擔任領導角色：Cisco網絡產品支援、零售網絡支援、廣域網連線管理和支援、數據中心網絡管理和支援、辦公室自動化系統管理和支援、防火牆和其他資訊科技保安相關產品管理和支援；

(6) 持有CCNP／CCDP／CCIE／CCDE及CISSP／CISA／CISM／CRISC／CGEIT資格者將獲優先考慮；

(7) 具有良好的人際交往和說服力，能夠有效管理各持份者；

(8) 勤奮進取、積極主動、具備良好的分析和解難能力；

(9) 具備良好的中、英文會話／書寫能力，以及溝通技巧。懂普通話者尤佳；以及

(10) 履歷表必須依時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能。

職責:

(1) 帶領項目團隊，進行與網絡基礎建設和辦公室自動化相關的工作，以確保香港郵政的業務順利運作；

(2) 管理網絡基礎建設和辦公室自動化系統及相關項目，包括預算、系統設計、採購、推行、支援和維修保養工作。其工作包括但不限於：

i) 制訂推行項目所需的預算、技術方案及其他資源；

ii) 採購網絡設備、電腦硬件和軟件；

iii) 為應用程式開發團隊和各技術支援團隊就項目及／或恆常維修保養相關的工作提供推行及技術支援，包括可行性研究、系統分析和設計、場地準備、推行和測試；

iv) 與承辦商、用戶、應用程式開發團隊和各支援團隊協調和合作，以便安排和推行項目；

v) 確保項目在質量、預算、交付時間表和功能方面均符合內部用戶和客戶的要求；

vi) 擬備、審核和更新文件記錄，包括運作程序和管理報告；

(3) 負責設置資訊科技基礎設施，包括網絡基礎設施和導線系統，以及在新大樓和辦公室遷移網絡和辦公室自動化設備；

(4) 有需要時在實地擔任協調人員，並為網絡基礎建設和辦公室自動化基礎設施提供技術支援；

(5) 就網絡基礎建設、辦公室自動化和資訊保安事宜提供建議和支援服務，以解決其他資訊科技項目中的技術設計、推行和運作上的問題；

(6) 對網絡設備、電腦硬件和軟件的新技術進行評估；以及

(7) 執行與項目及／或恆常維修保養相關的行政工作，包括預算控制、人員管理和資源分配。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$70,150；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 有薪年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）] 連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工【8.入境事務處-臨床心理學家】

月薪：$ 61,865起

截止日期 :14/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷〔註(1)〕；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；以及能操流利廣東話及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註：衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮。）

註:(1) 現正修讀碩士學位課程，並將在2024/25學年或2025/26學年畢業的學生也可申請，他們須在申請書內註明於畢業試後可獲取的資格。

職責:

(a) 為入境事務處在職人員提供心理服務;

(b) 為在危機事故或創傷事件後的入境事務處職員提供創傷後輔導;

(c) 發展及推行心理教育及相關的健康宣傳活動;

(d) 舉辦壓力管理及相關的訓練課程或講座，以及進行與工作相關的研究;

(e) 協助管理層策劃及推行有關職員心理及精神健康的活動;

(f) 為入境事務處職員進行與工作相關的心理評估；以及

(g) 督導及管理入境處聆心服務中心。

薪酬:

總薪級表第 27 點（每月 61,865元）至總薪級表第 44 點（每月 119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格〔通用表格第 340 號（7/2023 修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括 –

(1) 由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請表格須於截止申請日期或之送達至香港新界將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓16樓人事分科，信封面須註明「申請臨床心理學家職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。

(f)至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交所需的修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。持有非本地學歷並在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及每張文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

(g)申請人請盡量於申請表格內提供一個電郵地址。

政府工【9.差餉物業估價署-助理物業估價測量師】

月薪 ： $40,620起

截止日期:15/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有由香港測量師學會認可的學位，即符合參加香港測量師學會產業測量組正式會員的全部學歷要求，或具備同等資格；

(b) 在政府綜合招聘考試的能力傾向測試考獲及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在政府綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(請參閱註(3))；及

(e) 兩年相關工作經驗。

註:

(1) 申請人如在上任時已(i)成為香港測量師學會產業測量組的正式會員，或具備同等專業資格；及(ii)在取得前述(i)項的專業資格後，具備一年或以上相關的工作經驗，將不會獲考慮聘用為助理物業估價測量師。獲取錄的申請人須就上述有關資料作出聲明。

職責:

(a)負責房地產物業估價、提供租值意見，以及

(b)代表政府商議物業租賃，在經驗豐富的專業人員督導下工作，務求在訓練中累積經驗，成為合資格的專業物業估價測量師。

薪酬:

總薪級表第18點（月薪港幣40,620元）至總薪級表第27點（月薪港幣61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年或直至獲取錄的申請人取得必要具備的資格，以較遲者為準，試用期最長可達四年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[GF340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績單、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c) 請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達上海列聯絡地址(或電郵至appointments@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。

(e) 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址。

政府工【10.漁農自然護理署-動物護理督察(檢疫)】

月薪：$20,050

截止日期:15/11/2024 23:00:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有由香港理工大學、大學或專業教育學院/科技學院或學院頒發的農業科學、動物科學或畜牧學、生物學、應用生物學、動物管理或動物福利應用科學、化學、應用化學、生態學、環境研究、環境科學或環境管理學的文憑或高級證書，或具同等學歷；

(ii) 持有農業或林務學校／學院所頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及具有1年農業或郊區／植物／野生生物管理方面的實際經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。申請人如持有有效的駕駛執照，可獲優先考慮。

職責:

(a) 牽領檢疫偵緝犬到各個陸路邊境管制站、國際機場及其他指派地點，以檢測旅客、行李、車輛和包裹是否藏有非法進出口的動物及動物產品；

(b) 照顧、護理並訓練檢疫偵緝犬；

(c) 協助進行針對非法進出口動物及動物產品的調查及檢控工作；

(d) 協助擬備調查報告、處理數據及備存記錄；

(e) 執行上司指派的其他職務 ; 以及

(f) 因應需要駕駛政府車輛。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到上列地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【11.教育局（特殊教育分部）- 教育心理學家 (EDB/SE/339/24)】

月薪： $82,325

截止日期 :25/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 持有香港所頒授的教育心理學(專業訓練)碩士學位，或具備同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)的資格後，具備6年相關工作經驗，而其中3年為取得上述(c)的資格後在教育場所擔任教育心理學家的經驗；以及

(f) 為香港心理學會教育心理學部或等同的國際認可教育心理專業團體的正式會員。

註:

(i) 申請人於到任日前未獲取教育證書亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予較低入職點，即以月薪51,540元聘用，並按每一年的教育心理學家工作經驗給予一個增薪點。

(ii) 應屆(2024／25學年)畢業生也可申請，但聘用則視乎申請人是否在到任日前取得所需的專業學歷資格。如獲取錄，本局會給予較低入職點，即以月薪 51,540 元聘用。

(iii) 於到任日前具備少於所述的6年相關工作經驗者亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予低於上述的入職薪酬(即月薪低於82,325元)。教育局會個別考慮申請人在教育場所以外擔任教育心理學家的工作經驗。

(iv) 正辦理上述會員資格的申請人的申請會獲考慮。

(vi) 所有合資格的申請人會獲邀請參加暫定於2024年12月中旬舉行的遴選面試。請確保已填寫正確的郵寄及電郵地址，以獲取有關遴選面試的資訊。

職責:

(a) 為有學習或適應困難的學生提供教育心理評估及介入服務；

(b) 在介入策略和適切教育服務方面，為學校人員及家長等提供諮詢及支援，以照顧學生的不同教育需要；

(c) 支援及發展學校及／或幼稚園以照顧學生的不同教育需要；

(d) 支援學校及／或幼稚園處理危機及緊急事件；

(e) 進行校本、區本或全港性培訓及分享活動；

(f) 參與計劃、研究及資源發展工作；以及

(g) 執行其他專業職務。按工作需要，受聘人會被安排任職教育心理服務組的特定職位 。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(c)申請書送達至九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室 教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。

政府工【12.教育局(教育基建分部)-項目經理(註冊檢視) (EDB/EI/342/24)】

月薪: $82,327

截止日期 :15/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在取得有關學歷後，具備不少於6年與教學及／或教育行政相關的中層管理經驗；

(e) 具備開發資訊科技系統經驗者優先；

(f) 熟悉本地教育政策，相關法例及規例；

(g) 或須在遴選面試前參加筆試及／或電腦測試；以及

(h) 須處事盡責、積極主動、品格良好，有志服務教育界，並能以中英文有效溝通。

(註) 申請人須提供相關的推薦信／工作證明，以供查核。

職責:

(a) 協助監督和處理根據《教育條例》(第279章)提出的校董註冊申請；

(b) 就根據《教育條例》註冊校董的事宜，與辦學團體、校監、校長、學校人員和校董保持專業溝通和對話；

(c) 協助監察與校董註冊相關的資訊科技項目開發及／或系統優化事宜；

(d) 協助為不同持份者籌劃、安排和開辦有關推行資訊科技項目的培訓課程及／或工作坊；

(e) 處理須特別注意的校董註冊申請，在必要時徵詢相關各方的專業／法律意見；

(f) 協助檢視校董註冊機制，並建議和推行優化措施，包括草擬文件、編製數據集和處理相關查詢；以及

(g) 執行上級委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港柴灣利眾街24號東貿廣場29樓A至C室教育局教育基建分部學校註冊及監察組註冊檢視小組)。

政府工【13.民政事務總署-行政助理 (深水埗區)】

月薪28,725元

截止日期 :14/11/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本地大學頒授的學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求：

(i) 在DSE中國英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；或

(ii) 在中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

(c) 具備極佳的中英文口語及寫作能力；

(d) 具備良好的溝通技巧，能與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士聯繫和合作；

(e) 對一般商業電腦軟件(包括中英文文書處理、PowerPoint和Excel)擁有良好的應用知識；

(f) 於取得學位後，至少有一年有關行政或項目管理的全職工作經驗；及

(g)熟識公共行政╱非牟利團體╱地區事務，並具備相關經驗，及╱或具備會計相關知識或經驗的申請者獲優先考慮。

職責:

(a) 監察獲核准地區項目／活動的進度，以及協助籌辦／統籌由民政事務處／區議會提出的地區計劃和活動；

(b) 審理由區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構提交的定期財務報告及進度報告；

(c) 協助統籌、監督及檢討地區項目，包括擬備提交予政府部門、立法會及區議會的文件；

(d) 為委員會及會議提供秘書及後勤支援服務；

(e) 協助統籌及組織與地區項目相關的宣傳及公關活動；

(f) 維持及管理相關文件檔案，包括與地區項目有關的網站資料；

(g) 協助處理與地區項目有關的行政、財務、採購及合約管理事宜；

(h) 協助處理撥款發放申領，聯絡區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構，整理和編制統計報表等；

(i) 處理社區中心／社區會堂預約申請及辦公室行政事宜提供行政支援服務；

(j) 處理來自公眾及其他機構的查詢；及

(k) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(a) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘；

(b) 聘用合約可能因個別運作需要而不足12個月，續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定；

(c) 如有需要，須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作； 及

(d) 如有需要，受聘人或須於戶外和不定時工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主信等)等證明文件副本送達或郵寄至長沙灣道303號長沙灣政府合署4字樓 深水埗民政事務處。請在信封面註明「申請非公務員合約行政助理職位 」。

(c)所有申請人均須在申請表格內詳列所得之工作經驗，包括職位、職責及工作性質。

(d)申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(1) 香港永久性居民身份證，(2) 學歷證明正本，(3) 工作證明正本，及 (4) 近照一張。

政府工【14.香港警務處-二級網絡安全助理(流動應用程式和網頁開發)】

月薪:$24,000

截止日期:14/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港認可專上院校頒發經評審的電腦科學、工程、資訊及通訊科技或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績[請參閱註(1)]，或具同等成績；以及

(c) 具備良好中英文能力。

(d)申請人如

(i)具備開發iOS和Android平台流動應用程式的相關經驗；

(ii)具備使用HTML、XML、Json和JSP的實際經驗；

(iii)具備使用網絡安全規約和工具的經驗；

(iv)熟悉Python、SQL命令和電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint；以及(v)具備敏捷式開發模式、雲端服務，以及開發和作業結合方式實踐的知識，可獲優先考慮。

職責:

(a) 定期為機構網站進行更新和維修；

(b) 確保部門網站、數據庫、網絡和伺服器均按照網絡安全規約妥善維護，以保護機構數據和系統；

(c) 監察和應對保安事故和漏洞；

(d) 開發和維護iOS和Android平台的流動應用程式；

(e) 執行故障排除和除錯，以優化平台性能；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(1)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(2)工作經驗的證明文件副本；以及(c)中英文水平的證明文件副本，須於2024年11月14日或之前郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【15.香港警務處-二級數碼法理鑑證助理】

月薪 $24,000

截止日期 :14/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

1. (a) 持有本港認可專上院校頒發經評審的電腦科學、工程或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績[請參閱註(1)]，或具同等成績；

(c) 具備良好中英文能力。

2. 申請人如(i)具備數碼法理鑑證╱電子取證的實際經驗；以及(ii)熟悉Python、SQL命令和電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint，可獲優先考慮。

職責:

(a) 就網絡安全設計和╱或數碼法理鑑證領域進行研究，以及掌握尖端數碼法理鑑證知識；

(b) 協助執行與數碼法理鑑證相關的能力建構計劃；

(c) 在數碼法理鑑證檢驗期間提供支援；

(d) 為法理鑑證分組和法理鑑證顧問分組提供行政和後勤支援；

(e) 就數碼法理鑑證檢驗出庭作證；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(a)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(b)工作經驗的證明文件副本；以及(c)中英文水平的證明文件副本，須於2024年11月14日或之前郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【16.香港警務處-二級虛擬資產分析師】

月薪：$24,000

截止日期:14/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

1. (a) 持有本港認可的專上院校頒發經評審的電腦科學、金融或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 具備良好中英文能力。

2. 申請人如(i)具備區塊鏈和虛擬資產的基本知識；(ii)具備編製程式和軟件開發經驗；以及(iii)熟悉電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint，可獲優先考慮。

職責:

(a) 進行資金流向追蹤分析，追查非法資金；

(b) 對電子錢包作複雜的鏈上分析，以識別犯罪活動；

(c) 協助系統開發和虛擬資產分析工具維修；

(d) 研究區塊鏈和虛擬資產產業的最新趨勢和科技發展；

(e) 為網絡情報組提供行政和後勤支援；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(1)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(2)工作經驗的證明文件副本；以及(3)中英文水平的證明文件副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。