政府工｜16份筍工月薪22K起　陳茂波請家傭2年經驗月入有咁多！

【政府工】 每年9月政府都要推出多份筍工，繼早前AＯ、EO推新一輪招聘，近日逾十個政府部門也有不少職位空缺，《開罐》整合精選及更新了16份政府工，當中有財政司司長官邸請合約傭工、政府飛行服務隊請見習機師，天文台請學術主任等也是較少出現的招聘，各位打工仔即刻睇睇有無一份啱心水!！



財政司司長官邸請合約傭工(資料圖片)

政府工【1.教育局-助理教育主任(行政)】

月薪: $47,010起

截止日期 :11/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)(i) 持有由香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得學士學位後具備三年相關的工作經驗；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助進行教育研究、檢討及規劃工作；以及

(b) 藉下述工作協助落實教育政策—

(i) 支援學校行政工作，並進行諮詢探訪及視學；

(ii) 管理各項建校計劃和學校改善計劃；

(iii) 處理學校註冊申請；

(iv) 處理有關教師／教育專業人員的註冊、培訓及發展事宜；

(v) 分配學校學位；以及

(vi) 發展及更新教育資訊系統。

薪酬:

總薪級表第21點（每月港幣47,010 元）至總薪級表第33點（每月港幣81,510 元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或於十月十八日或之前，把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。

(b) 以郵寄方式或親身遞交申請，教育局公務員職位申請書[EDB (09/2024)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

(c)填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。

(d)申請人須在信封面註明「申請教育局公務員職位」。

持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

(e)合資格的申請人須參加助理教育主任(行政)的招聘考試。

政府工【2.教育局-助理督學(學位)】

月薪: $51,545起

截止日期 : 11/10/2024 23:59:00

+ 8

入職條件:

(a)(i) 持有由香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

以及具備下列資格

非特殊教育職位 (A至G)

職位(A) 藝術教育 – 音樂

(d) 持有香港頒授的音樂學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(B) 中國語文教育

(d) 持有香港頒授的中國語文學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(C) 英國語文教育

(d) 持有香港頒授的英國語文學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(D) 個人、社會及人文教育 – 中國歷史／歷史

(d) 持有香港頒授的中國歷史或歷史學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(E) 個人、社會及人文教育 – 經濟

(d) 持有香港頒授的經濟學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(F) 科學

(d) 持有香港頒授的科學、物理學、化學、生物學、動物學或植物學學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(G) 科技教育 – 電腦教育

(d) 持有香港頒授的電腦科學學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

特殊教育職位 (H至I)

職位(H) 教育輔導、學生輔導及訓育

(d) 持有香港頒授的心理學或社會工作學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年兒童教育、訓育或輔導的工作經驗。

職位(I) 特殊教育

(d) 持有香港頒授的學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗，包括教育及／或支援有特殊教育需要的學童的經驗，及／或具備特殊學校教學經驗，或具備同等經驗。

職責:

(a) 進行質素保證視學；

(b) 協助教育專業人員的專業訓練及發展；

(c) 協助課程發展及評審；

(d) 提供校本支援及協助學校發展；

(e) 監察和提供特殊教育服務；以及

(f) 協助規劃及推行其他教育政策。

薪酬:

總薪級表第23點(每月港幣51,545元)至總薪級表第33點(每月港幣81,510元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

(a)在網上遞交申請

申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。

(b)以郵寄方式或親身遞交申請

教育局公務員職位申請書[EDB (09/2024)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

(c)填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。

(d)申請人須在信封面註明「申請教育局公務員職位」。

(e)持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

(f)合資格的申請人須參加助理督學(學位)的招聘考試。只有在筆試中成績及格的申請人，方會獲邀參加面試。

政府飛行服務隊請見習機師 (資料圖片)

政府工【3.政府飛行服務隊-見習機師】

月薪:$30,325起

截止日期 :10/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) DSE有五科包括英國語文科成績達第3級 (或同等程度)或以上，或具備同等學歷; 或

(ii) 在香港高級程度會考有兩科高級程度科目成績達E級或以上，以及在香港中學會考另外三科成績達第3級 / C級或以上，其中包括英國語文科，或具備同等學歷；

(b) 按照國際民用航空組織的標準，通過體格檢驗，並具有良好視力;

(c) 通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗;

(d) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考試成績達第 3 級或以上，或具備同等成績; 及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)接受三年有關機師職責的訓練，並須遵守政府飛行服務隊條例有關紀律事宜的規定及可能須要穿著制服及輪班工作；

(b)在正常辦公時間以外及在周末接受培訓；及在香港以外地方接受培訓。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第1b點(月薪港幣30,325元)至紀律人員(主任級)薪級表第2點(月薪港幣34,585元)。

聘用條款:獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者會獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人必須在申請書上清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，現階段毋須遞交証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須在二零二四年十月十七日或之前把所需的証明文件副本郵寄至y上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.香港天文台-學術主任】

月薪:$33,405起

截止日期 :04/10/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港一所大學頒授的物理、數學、氣象學、電腦科學、核子科學、電子工程學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試，兩張語文試卷中文運用和英文運用 中取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責天氣預測，航空氣象服務、輻射監測、並從事氣候學、海洋物理、地球物理、授時服務、資料處理及資訊科技工作。

(b)在試用或試任期間可能須接受有關氣象方面的專業培訓。他/她也可能須隨時候召、輪班、在正常辦公時間以外或惡劣天氣情況下工作，或在戶外執行職務。

(c)學術主任須圓滿完成部門提供的天氣預報員氣象課程，才可獲通過試用或試任關限。)

薪酬:

總薪級表第14點（每月33,405元）至總薪級表第27點 (每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023)) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年10月4日或之前送達九龍尖沙咀彌敦道134A號香港天文台人事組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校/香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交証明文件副本。

(e)至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表/文憑/證書/其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在2024年10月10日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【5.香港警務處-警察二級翻譯主任】

月薪:$26,590起

截止日期 :04/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(I)(i)在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(I)(ii)在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；並具備三年翻譯及傳譯或經常講寫英語的工作經驗；或

(a)(II) 持有香港其中一所理工學院／理工大學頒發的翻譯／傳譯高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的中國語文／英國語文文憑，或具同等學歷；或

(a)(III) 持有香港高等院校頒發並獲認可的翻譯／傳譯或中國語文／英國語文副學士學位，或具同等學歷；

(b) 英文打字速度每分鐘達30字；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；及能操流利普通話（能通過部門主持的普通話考試）；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

負責在警署、刑事辦公室或其他警隊單位／組別擔任翻譯、傳譯及擬備控罪書工作。

薪酬:

總薪級表第10點﹙每月港幣26,590元﹚至總薪級表第21點﹙每月港幣47,010元﹚

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a) 申請人必須以政府職位申請書G.F. 340 (7/2023修訂版) 提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 以郵寄方式遞交的申請書必須於截止申請日期或之前送達香港九龍灣兆業街一號前牛頭角分區警署1樓警察翻譯主任事務課。信封面須註明「申請警察二級翻譯主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d) 持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，現階段毋須遞交證明文件副本。(e)持有非本地學歷的人士，則須把填妥的申請書連同A4紙張大小的修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本郵寄至上列聯絡地址。在網上遞交申請的人士，須於截止申請日期後七個曆日內，把A4紙張大小的所需證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封面和各證明文件副本的每一頁註明網上申請編號。

政府工【6.税務局-助理評税主任】

月薪: $36,850起

截止日期 :03/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i)持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或(a)(ii)為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；

(d)能操流利粵語及英語；及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(f)符合上述入職條件的申請人會獲安排參加暫定於2024年11月下旬舉行的助理評税主任筆試。

(g)如未曾取得所需的綜合招聘考試成績或同等資格，但符合其他入職條件，並將於2024年10月5日參加在香港舉行的「綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試」的人士也可申請。申請人必須在申請表格列明將會在上述考試報考的試卷。

(h)現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可申請；申請人如獲錄用，必須在2024/25學年內取得所需學歷資格才獲聘任。

職責:

(a)負責處理由税務局執行與税務條例有關的評税及／或收税及／或其他工作。

薪酬:

總薪級表第16點(每月36,850元)至總薪級表第27點(每月61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人必須使用指定的申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]提出申請。該表格可向民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港九龍啟德協調道5號税務中心10樓税務局人事組﹝招聘﹞。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有非本地學府／機構所頒授專業資格或學歷的人士，須連同填妥的申請表格提交有關學歷的成績單及畢業證書副本及／或有關專業資格的證書及考試成績報告副本。

政府工【7.機電工程署-管理支援主任】

月薪:$29,525

截止日期:10/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)持有學士學位，如為傳理學、市場學、人力資源管理學或相關科目的學位更佳；

(b)具備至少兩年工作經驗，如屬公共關係／公共資源管理／招聘的經驗則更佳；

(c)對辦公室自動化軟件應用系統（包括文字處理、試算表和演示軟件）具備實際的工作知識；以及

(d)在DSE或中學會考中英文科取得第2等級或以上成績，或具備同等成績。

職責:

(a)協助制訂策略宣傳計劃，以達到既定目標；

(b)協助推行宣傳活動，例如製作政府宣傳聲帶／短片、海報和刊物，以及在學校講座及其他座談會上演講；

(c)協助為技術研討會、會議、嘉年華會、展覽、策略工作坊等提供後勤支援；

(d)為進行宣傳和市場推廣活動，設立及管理數據庫；

(e)為項目規劃、採購和實施提供行政支援；

(f)為人力資源管理、招聘、晉升和人事等事宜提供管理和後勤支援；

(g)執行資源管理和行政工作，以及其他不時指派的職務；以及

(h)在有需要時不定時或輪班工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現及操守行為而定。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人可向民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格［通用表格第340號（7/2023修訂版）］，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載申請表格。

(b)如親身或以郵寄方式遞交申請書，須附上履歷和證明文件副本，並須於2024年10月10日或之前送達香港九龍啟成街3號6樓6274室機電工程署招聘及升任組，信封面須註明「申請管理支援主任職位」。

(c)申請人亦可經由公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如於網上遞交申請，須於2024年10月17日或之前，以郵寄方式或親身將詳細履歷和證明文件副本送達香港九龍啟成街3號6樓6274室機電工程署招聘及升任組。信封面和證明文件副本上須註明網上申請編號。

政府工【8.財政司司長官邸-合約傭工】

月薪:$22,145

截止日期 :03/10/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務(如清潔打掃及洗燙)，預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗；

(b) 懂烹飪；

(c) 能操流利粵語、簡單英語和普通話；並能閱讀及書寫中文和簡單英文；以及

(d) 有禮貌及積極主動的工作態度。

職責:

(a) 在官邸執行各樣家務，包括:清潔、打掃地方、洗燙及烹調等工作；

(b) 在官邸及其他地方舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及準備工作；

(c) 協助安排保養、維修和更換家居物品及陳設；及

(d) 執行由上級所指派的工作。

聘用條款:

受聘人會按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023 修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書連同相關文件副本須以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“申請合約傭工(財政司司長官邸)職位。

(2) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“申請合約傭工(財政司司長官邸)職位”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(3)使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

政府工【9.運輸署-運輸事務主任】

月薪:$26,935

截止日期:27/09/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持本港大學學位，或同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或同等學歷；以及

(c) 在畢業後，具備至少兩年的全職工作經驗。

職責:

(a) 公共運輸及運輸策劃的行政及管理事務；

(b) 執行道路交通措施及交通管理計劃；

(c) 檢控、隧道及泊車事務；

(d) 處理發牌／駕駛服務事務及管理相關的電腦系統；

(e) 一般行政支援及負責人力／財政資源管理；以及

(f) 擔任上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期最長為十二個月。

申請方法:

郵寄 X

互聯網 ✔️

(a)申請人必須透過公務員事務局網站作網上申請。

(b)申請人現階段毋須遞交任何有關學歷的證明文件。稍後，如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件，以供審查。

政府工【10.郵政署-屋宇裝備工程師】

月薪$71,010

截止日期 :07/10/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 在1975年12月5日以後獲選為香港工程師學會(屋宇裝備、電機或機械界別)正式會員，或具備同等資格。

(b)申請人如在2024年10月7日或之前已報名參加認可專業機構的專業評核以獲取香港工程師學會法定會員資格(屋宇裝備、電機或機械界別)或同等資格，亦可提出申請。

(c)申請人必須在申請書內夾附報名參加上述專業評核的證明文件，否則其申請將不獲考慮。申請人如初步獲選，必須取得上述會員資格或同等資格，才會獲得取錄；

(d) 申請人若具備香港註冊專業工程師(屋宇裝備、電機或機械界別)資格，可獲優先考慮；

(e) 在DSE或中學會考中英文科（2007年以前為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前為「E級」）或以上成績，或同等成績；

(f) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，並熟悉電腦操作；

(g) 具備良好的組織、分析、人際及項目策劃／項目管理技巧；以及

(h) 勤奮進取，並具備良好的分析和解難能力。

職責:

(a) 協助香港郵政的場地設計新的屋宇裝備裝置、訂定有關裝置的規格、監督其安裝工程並提供意見，改善和維修保養現有的屋宇裝備裝置；

(b) 採購和管理顧問協議、工程合約和定期合約；

(c) 監督和管理顧問公司、承建商和其他工程代理的表現；以及

(d) 督導工程和工地監督人員。

聘用條款:

(a) 合約為期一年；

(b) 月薪71,010元年薪約850,000元，另加約滿酬金；

(c) 年假14日；以及

(d) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)填妥的申請表格[G.F. 340 （7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)申請者也可親身遞交申請。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工【11.漁農自然護理署-二級監工】

月薪:$25,115起

截止日期 :27/09/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)(i) 持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的建築工程學、土木工程學或建造工程學證書，或具同等學歷；或

(ii) 具備五年擔任建築工程、土木工程或建造工程熟練工人的經驗；或

(iii) 妥善完成認可的建築工程、土木工程或建造工程技術員學徒訓練；

(b) 具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

負責監督由承建商及直屬員工所進行的土木工程及建築工程的建造和保養工作。

(註：可能須在香港任何地區工作；不定時工作或輪班工作；執行隨時候召及候命值勤職務；以及駕駛部門車輛。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請二級監工》

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【12.渠務署-項目經理(資訊科技)】

月薪:$82,015

截止日期 :27/09/2024 23:59:00

+ 7

入職條件:

(a) 持有電腦科學／資訊科技或相關科目的學位；

(b) 在取得有關專業資格後，在資訊科技界具最少15年工作經驗；其中最少3年在具規模的機構擔任督導職位，專責領導資訊科技員工擬備和審議資訊科技計劃標書、項目管理及承辦商管理、品質保證、用戶需求研究、系統分析及設計、系統推行、用戶培訓和系統支援；

(c) 可熟練使用英語編寫資訊科技計劃／系統成品;

(d) DSE或香港中學會考的中英文科成績達第2等級或以上，或具同等學歷；

(e) 持有項目管理專業證書，例如PRINCE2或PMP；

(f) 精通於管理資訊科技計劃發展及管理／監督網上應用系統的日常運作，所管理的資訊科技計劃／系統曾採用以下技術更佳：

(i) 關係數據庫Oracle 19c或以上版本、微軟SQL Server 2012或以上版本、MariaDB 10.6或以上版本，或MySQL(或相容軟件)5.5或以上版本；

(ii) 使用Apache HTTP伺服器、Apache Tomcat、JavaScript及Java 8或以上版本的網上應用系統；

(iii) 使用微軟SharePoint 2013或以上版本的網上應用系統／入門網站；

(iv) 微軟Dynamics 365 8.2或以上版本；

(v) 網上入門網站；

(vi) 電子化工作流程及表格；

(vii) 流動資訊處理；或

(viii) 網上服務及可擴充標示語言。

(g) 具備資訊科技計劃採購、合約監察、資訊科技保安、多個項目的管理、資訊科技服務管理、業務程序重組、系統架構設計、評估科技和技術方案、管理軟件轉換、工作流程管理和／或電子資訊管理的經驗更佳；

(h) 具備在管理政府中央資訊科技服務（如政府人力資源管理服務、電子假期等）項目推行和支援工作方面的經驗更佳；以及

(i) 持有企業架構(例如TOGAF)、資訊科技服務管理(例如ITIL)和資訊科技保安(例如CISSP或CISA)的專業證書和／或相關經驗更佳。

職責:

協助資訊科技主管提供資訊科技服務，包括為渠務署規劃、開展和推行新資訊科技系統及現有資訊科技系統時，和在提供持續支援時，進行規劃、採購、計劃管理、品質保證和提供成品及諮詢服務的工作。

(a) 就外判服務負責內部計劃管理，及負責內部計劃的計劃管理；

(b) 為資訊科技產品／服務擬備／覆檢招標文件，並評審標書；

(c) 監察承辦商提供外判資訊科技產品／服務的表現；

(d) 覆檢承辦商／資訊科技小組成品的品質及整合來自用戶的反饋；

(e) 開展資訊科技服務／系統，如進行研究、識別概括性的用戶需求，以及界定計劃範圍;

(f) 為業務用戶及其他資訊科技小組提供技術意見；

(g) 與業務用戶、其他資訊科技小組、承辦商及持份者(例如香港特別行政區政府其他的局或部門)聯繫和合作，以有效完成工作；

(h) 輔導及監督高級系統分析員、系統分析員及程序編製員完成以下工作，並確保其工作成品及成果的品質：

(i) 進行採購相關工作；

(ii) 進行系統分析和設計、系統推行和集成，以及持續支援和維修資訊科技系統；

(iii) 就資訊科技系統支援用戶驗收測試及提供用戶培訓；

(iv) 於推行資訊科技系統計劃及系統生命周期整段期間，就系統擬備文件編製及報告；以及

(v) 支援資訊科技系統的日常運作；

(i) 確保在工作中實施香港特別行政區政府的相關規例、標準、政策及／或指引；

(j) 確保在工作中運用資訊科技業界及產品供應商所提供而適用的最佳執行方法、標準及／或指引；

(k) 安排和統籌與資訊科技計劃推行事宜及系統原型落實支援工作有關的活動，例如簡介會、工作坊、培訓活動、論壇等；以及

(l) 促使用戶留意工作流程的改變，以及統籌變革管理計劃。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格G.F.340 (7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同有關學歷證書／信件副本、修業成績表副本、相關語文能力證明文件副本及相關工作經驗的證明文件副本須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

政府工【13.教育局-課程主任(資優教育) (EDB/CSD/318/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修社會科學、人文學科、地理、經濟、歷史或中國歷史的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 於取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年在中學教學及／或發展中學課程的相關經驗；

(f) 申請人若符合以下條件，可獲優先考慮：

(i) 對本地及國際資優教育和個人、社會及人文教育的發展具備深入理解；

(ii) 具備資優教育或人才發展的相關經驗；

(iii) 具備領導才能並掌握良好的溝通、人際和表達技巧；

(iv) 操流利粵語及英語；及

(v) 具備良好品格，並願意為教育界服務，作出承擔；以及

(g) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 參與教育局內部及／或外間與資優教育有關的委員會和專責小組的工作，並協助推行資優教育政策；

(b) 統籌及協助提供資優教育服務；

(c) 設計校本資優教育課程及發展相關課程材料；

(d) 發展表現評核工具以用作識別具資優潛質的學生；

(e) 統籌及監察資優教育學校網絡的發展，以及推行相關的協作研究；

(f) 設計及監督教師培訓課程；

(g) 協助策劃和舉辦本地、全國及國際學生比賽；

(h) 執行與資優教育組日常運作有關的行政職務；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局課程支援分部。

政府工【14.教育局-行政經理(幼稚園教育分部) (EDB/KGE/320/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :28/09/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於10年相關行政或秘書處的工作經驗；

(d) 具備香港特別行政區政府工作經驗者優先；

(e) 能有效地以中英文溝通；

(f) 處事盡責、積極主動及對工作有熱誠；以及

(g) 須品格良好。

職責:

(a) 對實施幼稚園政策有關幼稚園幼兒班(K1)收生提供行政的支援，包括處理註冊文件的申請、處理特殊申請個案、安排發送宣傳物品至有關部門等；

(b) 提供有關行政和執行上的支援，包括一般行政、人手分配、職員聘請、人力資源及督導、財務、物料供應及採購、宣傳、數據庫開發、檔案管理及安排辦公室等事宜；

(c) 聯繫政府的決策局／部門及相關機構，安排有關落實幼稚園教育政策的活動，如、探訪、簡報會及專題討論等；

(d) 協助就回應有關幼稚園教育的議題及查詢草擬相關概要及文件；以及

(e) 處理由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓1432室教育局幼稚園教育分部幼稚園行政2組。

政府工【15.教育局-項目經理(全方位學習及內地交流)】(EDB/QAD/312/24)

月薪:$31,685

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷。主修電腦／統計／會計並具備相關認可培訓者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 精通統計，尤其熟悉運用Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Excel及Access等電腦軟件；

(d) 具備不少於2年與教育、教育研究、為學校舉辦工作坊和研討會、處理津貼審撥／會計管理、更新網頁、網上表格設計及處理、為學校／教師提供建議(例如學校探訪)工作經驗者優先；

(e) 具備良好的中英文講寫能力。具備普通話溝通能力者優先；以及

(f) 具備良好人際溝通技巧及獨立工作能力。

職責:

(a) 主力負責全方位學習津貼及學生活動支援津貼(下稱津貼)的日常管理和營運工作，以及推動相關程序電子化；

(b) 協助監察和檢討學校運用津貼的概況和成效；

(c) 處理與全方位學習相關的查詢；

(d) 協助籌辦全方位學習相關的專業培訓和學生活動；

(e) 協助籌辦和推行公民與社會發展科(公民科)，內地考察例如處理學校申請、預計開支及分析數據等；

(f) 管理和更新與全方位學習及公民科內地考察相關的網頁及網上支援系統；以及

(g) 執行其他有關的職務，如：會議記錄、協助有關印務以及其他支援工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 x

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。

政府工【16.律政司-政府律師】

月薪：$77,855起

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 在香港取得律師資格(註：在2025年9月30日或之前在香港完成實習律師訓練的人士亦可申請，但他們須在香港取得律師資格，方會獲聘)；或

(ii) 在香港取得大律師資格和全面執業權後，具備一年專業經驗

(註：在香港有全面執業權，但在取得全面執業權後並無一年專業經驗的大律師亦可申請。如獲取錄，入職薪酬會定於某個適當的薪點，較政府律師薪級的起薪點為低。在2025年9月30日或之前在香港完成實習大律師實習期的人士亦可申請，但他們須完成實習大律師的訓練，表現令人滿意並在香港取得大律師資格，方會獲聘)；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績，以及在中文運用試卷取得一級成績。未有取得所需綜合招聘考試成績但符合其他入職條件的人士，亦可提出申請。他們必須在2025年8月31日或之前在英文運用試卷取得二級成績和在中文運用試卷取得一級成績，方會獲聘。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

（a)將調往律政司，負責刑事訟辯、民事訴訟、提供法律意見(刑事、民事、國家安全及國際公法)、草擬雙語法例、商業法、司法互助及法律政策等工作。

(b)政府律師會調派往律政司司長辦公室、民事法律科、刑事檢控科、憲制及政策事務科、國際法律科、法律草擬科或維護國家安全檢控科等任何辦公室／科別工作。

(c)有關律政司工作的更詳細資料，請瀏覽律政司網頁(https://www.doj.gov.hk)。

薪酬:

總薪級表第32至44點(現時月薪由港幣77,855元至119,650元)。視乎當時的情況，如申請人取得資格後的相關工作經驗較規定的最低要求為高，或會獲考慮給予額外增薪點。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同一份詳盡的履歷送交香港中環下亞厘畢道18號律政中心中座地下律政司人事及編制分組招聘小組。

履歷最少應包括下列資料—

(1) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別(述明考取成績的確實日期)；

(2) 法學士、法律博士、香港法律專業共同試、法學專業證書考試或對等考試的成績，列出報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)；

(3) 取得律師／大律師資格的確實日期及地點(現為實習律師或實習大律師的申請人，請說明完成實習的日期)；

(4) 就業記錄連同詳細的職責說明；以及

(5) 喜歡從事的工作範圍。申請人應在履歷上列出下列自己感興趣的辦公室／科別，以先後次序排列。

• 律政司司長辦公室轄下的法律改革委員會秘書處；

• 民事法律科；

• 刑事檢控科；

• 憲制及政策事務科；

• 國際法律科；以及

• 法律草擬科

(b)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年9月27日或之前，把履歷寄交下述聯絡地址，或傳真(傳真號碼：3702 0161)或電郵(電郵地址：prappt@doj.gov.hk)至該組。

(d)由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址。

(e)律政司將於2024年9月20日下午5:30為有意投考政府律師職位的人士舉辦招聘簡介會。申請人可選擇登記親身參加或網上參加招聘簡介會。詳情請參閱我們的網頁(https://www.doj.gov.hk/tc/career/counsel.html)。