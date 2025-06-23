政府工｜17份工最遲7月上旬截止　投資推廣署高級副總裁月薪7.4萬

市道不穩，不少人為求工時和收入穩定都希望申請政府工。政府近日再釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中17份政府工，一共有9個部門招聘，最遲7月上旬截止。當中投資推廣署請高級副總裁，只需5年娛樂產業經驗+任何學士學位，月薪可高達74K，非常適合對於體育及娛樂事業有興趣的人士！



投資推廣署聘請高級副總裁一職。（《社内相親》劇照）

政府工｜1. 土木工程拓展署 - 測量主任(工程)

薪酬： 月薪$25,115 - $49,230 (總薪級表第9點至第22點)

截止日期：2025年7月11日 23:59:00

+ 2

入職條件：

1. 持有土地測量/工程測量/測繪及地理資訊學高級文憑/文憑/高級證書，或同等學歷。

2. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文及英國語文科第2級或以上成績，或同等成績。

3. 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註： 需提交相關學歷及語文成績副本。未通過《基本法及香港國安法》測試者仍可申請，將於招聘過程中安排測試。

職責：

(a)就各類工程進行工程測量，包括土地測量、水文測量及空中測量；

(b)處理測量數據，並以不同形式展示結果(包括二維平面圖及三維模型)；以及

(c)督導測量支援人員，並協助訓練初級人員。獲取錄的申請人可能會獲調派至其他政府部門，並可能需要在建築工地執行職務、於地面或海上戶外工作，並在惡劣環境及惡劣天氣情況下工作。獲取錄的申請人亦可能需要在正常辦公時間以外工作，以執行緊急職務或應付運作需要。

聘用條款：

通常按公務員試用條款受聘三年，試用期滿後可考慮轉為長期聘用條款。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 於2025年7月11日晚上11時59分前，

1. 透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上申請；或

2. 填妥申請表格 G.F. 340 (Rev. 7/2023)，郵寄至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組，信封面註明「申請測量主任(工程)職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

*注意事項：需於2025年7月18日或以前，將學歷證書及修業成績副本 (包括中英文科成績) 郵寄或電郵 (appt3@cedd.gov.hk) 至土木工程拓展署招聘組。於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工｜2. 機電工程署 - 助理電子督察

薪酬： 月薪$31,795 - $51,545 (總薪級表第13點至第23點)

截止日期：2025年7月10日 23:59:00

+ 3

入職條件：

1. 具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電子工程或電機工程或電腦及資訊工程文憑或高級證書，或同等學歷。

2. 取得上述資格後，具有三年安裝、保養維修及操作電訊、電子或資訊及通訊科技設備的工作經驗，或同等經驗。

3. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文及英國語文科第2級或以上成績，或同等成績。

4. 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

主要協助電子督察及電子工程師執行職務，包括：

(i) 助理電子督察主要負責協助電子督察及電子工程師執行以下職務︰

(a)就多種電子設備及系統（包括視聽、電子醫療、電腦控制與資訊及通訊科技設備和系統），進行可行性研究、調查、分析、撰寫報告、設計、安裝、操作、檢查、測試及校驗、保養及維修；

(b)設計、採購、評估、項目管理及其他技術服務；

(c)合約管理及監督前線電子技術人員及承辦商；及

(d)行政工作，包括管理工場、擬備分析及調查報告。

(ii) 獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：

(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；

(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；

(c)穿著制服／保護衣物；及

(d)執行其他不時指定的職務。

獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

聘用條款：

通常按公務員試用條款受聘三年，試用期滿後可考慮轉為長期聘用條款。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 於2025年7月10日或之前，

1. 填妥的申請表格G.F. 340 (7/2023修訂版) 郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。信封面上請註明「申請助理電子督察職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載；或

2. 透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜3. 投資推廣署 - 高級副總裁（娛樂及體育）

薪酬： 月薪港幣51,545元至74,345元

截止日期：2025年7月11日 17:00:00

+ 4

入職條件：

1. 具備五年在娛樂產業（尤其是電影、音樂或現場娛樂）取得的客戶服務及管理、業務拓展、銷售及市場推廣、投資／貿易推廣、公共關係或活動管理的相關全職工作經驗，同時具備體育產業的相關工作經驗者較佳。

2. 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修商業、市場學、管理學或相關科目者為佳；在相關範疇持有深造學位及／或持有專業資格者更佳。

3. 在娛樂及體育產業擁有廣泛業務網絡，具備內地和國際業務及投資環境經驗者更佳。

4. 了解相關行業以及香港和亞洲的營商環境更佳。

5. 具備卓越的人際關係技巧及解決問題的能力。

6. 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

職責：

(a) 為在香港開設或拓展業務的企業提供一站式方便營商服務及專門制訂支援方案，重點支援娛樂及體育產業。

(b) 透過案頭調研、資料庫軟件、媒體報導及參與聯繫活動、商貿展覽及其他活動搜集資料，積極物色海外潛在客戶，作出跟進並建立聯繫。

(c) 與投資推廣署的內地及海外網絡、相關決策局及部門、行業持份者以及其他業界組織合作，籌辦投資推廣及市場推廣活動，藉此吸引娛樂及體育產業的企業在香港開設及拓展業務。

(d) 協調並加強支援團隊內的客戶配對、網絡及其他市場推廣工作，包括擬備銷售訊息、簡報及市場推廣材料，並為項目協調、後勤安排、市場推廣及活動統籌提供支援服務。

(e) 協助接待代表團／高級行政人員，並落實為內地／海外訪客而設的訪問計劃。

(f) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款：

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

福利：

1. 圓滿地完成整個合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現，可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金，加上部門按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

2. 可享有每年14天有薪年假。如合約期少於12個月，年假將按比例計算。受聘人亦可享有《僱傭條例》規定而又適用的其他福利，例如休息日、法定假日（或代替假日）、產假／侍產假和疾病津貼。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 必須於2025年7月11日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

1. 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk。

2. 透過公務員事務局互聯網站的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工｜4. 康樂及文化事務署 - 康樂事務部支援組聘用及編制小組 - 合約救生員

薪酬：

合約全年救生員：

月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）

月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）

月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（2025年泳季）：

月薪港幣22,100元（泳池）

月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）

時薪港幣113元（泳池）

時薪港幣118元（泳灘／水上活動中心）

截止日期：2025年7月15日 15:00:00

+ 6

入職條件：

1. 持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書。

2. 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員)。

3. 中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷。

4. 通過游泳與技能測試。

5. 通過視力和顏色分辨能力測試。

職責：

(a) 在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全。

(b) 拯救遇溺泳客。

(c) 維持秩序。

(d) 保持場地清潔。

聘用條款：

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

福利：

(a) 基本福利： 在適當情況下，僱員可根據《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假／侍產假及疾病津貼。

(b) 約滿酬金 (適用於連續受聘且表現良好的合約救生員)：

合約全年救生員：

(i) 酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的15%。

(ii) 於指定期間內考取／複修有效泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書，可額外獲發港幣2,000元的約滿酬金（泳池救生員限泳池章，沙灘救生員限沙灘章，每證書限一次，上限2,000元）。

全職季節性救生員：

- 連續受聘兩個月或以上但少於四個月： 酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的10%（泳池）／12%（泳灘／水上活動中心）。

- 連續受聘四個月或以上：

(i) 首三個月酬金加上政府強積金供款，相等於該首三個月實得薪金總額的10%（泳池）／12%（泳灘／水上活動中心）。

(ii) 第四個月及其後每個月的服務期，酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的15%（泳池、泳灘及水上活動中心）。

- 連續受聘三個月或以上，並於指定期間內考取／複修有效泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書，可額外獲發港幣2,000元的約滿酬金（泳池救生員限泳池章，泳灘／水上活動中心救生員限沙灘章，每證書限一次，上限2,000元）。

〔註：兼職時薪季節性救生員不適用〕

申請方法：

現場親身✓

1. 申請人須帶同填妥的申請表格[G.F. 340(Rev.7/2023)]**、身分證正本、有效的拯溺證書（泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書）及個人救生紀錄手冊（副本部份包括個人資料及考試紀錄）的正本及副本及有效的急救證書的正本及副本，於以下日期及時間直接前往指定地點投考：

- 2025年7月15日 （下午2時）（香港銅鑼灣興發街一號維多利亞公園游泳池）

面試名額以「先到先得」方式分配，額滿即止。如申請人數眾多，本署會另行擇日安排面試。請帶備游泳衣物（不可穿有浮力的衣物及配戴泳鏡）以便即場進行技能測試，未有遵從者將被取消資格。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜5. 郵政署 - 會計主管

薪酬： 月薪$18,916

截止日期：2025年7月10日 18:00:00

+ 4

入職條件：

1. (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。

2. 取得上述學歷資格後，累積不少於三年全職會計工作經驗。

3. 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

4. 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word及Excel等。

5. 獨立、富責任感、勤奮好學而有耐性，能於壓力下工作，具良好溝通技巧及團隊精神。

職責：

(a) 負責日常會計及存檔工作。

(b) 協助整理應收帳款帳齡表及追討欠款。

(c) 督導團隊，指導下屬，並核對下屬擬備的發票、會計分錄、付款憑單、賠償個案、月報表和季報表。

(d) 編製審計報表。

(e) 處理內部職員、供應商、郵政機關及公眾的查詢。

(f) 履行一般文書職務。

(g) 執行其他由上司委派之工作。

工作地點： 九龍灣（實際工作地點將由香港郵政按運作需要作出安排）

工作時間： 每週工作五天共48小時，須於以下時段內工作（包括1小時用膳時間）:

- 星期一、三、五：上午8時30分至下午6時

- 星期二、四：上午8時30分至下午6時15分 視乎運作需要，或須於星期六、星期日和公眾假期當值。（實際工作時間將由香港郵政按運作需要作出安排）

聘用條款： 獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

福利：

1. 僱員可享有不低於《僱傭條例》規定而又適用的休息日、法定假日、年假、分娩假期、侍產假和疾病津貼。

2. 僱員如圓滿完成整個合約期，並於服務期內的工作表現和行為良好，可獲得一筆約滿酬金。約滿酬金加上政府向強積金計劃作出的供款，將相等於合約期內所得底薪總額的10%。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請人必須在2025年7月10日下午六時之前(香港時間）透過下列其中一個方法遞交申請表格［G.F. 340 (7/2023修訂版）］**：

1. 透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

2. 親身把填妥的申請表格投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間為星期一至六上午八時三十分至下午六時 (公眾假期除外）；或

3. 以郵寄方式把填妥的申請表格送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組 (信封上的郵戳日期將視為申請日期）。請於信封面上註明「申請會計主管職位」。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜6. 文化體育及旅遊局 - 文創產業發展處 - 經理（商業內容開拓）及經理（公共關係及社交媒體）

薪酬： 港幣33,405元

截止日期：2025年7月9日 23:59:00

+ 6

入職條件：

1. 持有傳播、公共關係、市場學、新聞學、廣告學、工商管理或相關學科學士學位，或具備同等學歷。

2. 香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷。

3. 取得相關學歷後，具備最少三年有關市場推廣、公共關係、社交媒體推廣、數碼廣告、媒體傳播、企業傳訊、活動管理或商業內容開發的全職工作經驗。

4. 熟悉企業網站和社交媒體管理，包括創作內容、處理意見、草擬和編輯宣傳文案。

5. 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語。

6. 精通電腦軟件應用，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理。

7. 積極主動，勤奮不懈，具備良好的人際關係、溝通、解難和分析能力，做事有條理，注重細節，並能承受壓力和在限期緊迫的情況下獨立和靈活地處理工作。

職責：

1. 經理（商業內容開拓）

(a) 協助制定和推行計劃，以推廣和促進文創產業商業內容開拓；

(b) 協助策劃和籌辦業界考察團和海外展演，開拓內地和海外市場的機遇，以助發展和推廣文創產業；

(c) 為會見或到訪香港及海外的協會／公司提供支援，以探討文創產業的跨界別、跨領域及跨地區合作機會；

(d) 為營造商業生態圈以提升文創產業商業內容流通的相關工作協調和提供後勤支援；

(e) 協助物色和評估文創產業潛在的產業和商業化機會；

(f) 協助推廣新的創意商業內容價值，申請資助，並管理以概念驗證模式運作的項目；以及

(g) 執行其他獲指派的職務。

2. 經理（公共關係及社交媒體）

(a) 協助舉辦有關推廣和宣傳香港文創產業的項目和活動，當中包括但不限於線上及線下市場推廣和社交媒體活動，管理文創產業發展處（文創處）網站和社交媒體帳戶，協調文創處其他科／組處理傳媒查詢，監察媒體及公眾對文創處發布的社交媒體帖子或有關文創處舉辦／資助／支援項目的意見，以及適時回應傳媒和公眾在社交媒體上的查詢或意見；

(b) 擬備文創處各類市場推廣及社交媒體材料的內容，並與設計及印刷／製作公司就製作有關材料的事宜聯絡，以及聯絡文化體育及旅遊局和其他政府決策局／部門在不同渠道宣傳文創處及其項目或活動；

(c) 為創意智優計劃獲撥款機構提供建議和支援，助其制訂和推行獲批項目的宣傳計劃，並草擬或編輯由文創處或創意智優計劃獲撥款機構為獲批項目擬備的宣傳材料；

(d) 處理行政和推廣工作；以及

(e) 執行其他獲指派的職務。

註：

(1)遇有職務需要，受聘人或須不定時及逾時工作(包括在星期六、星期日及公眾假期工作)。

(2)入選的申請人須參加筆試及／或面試。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

福利：

圓滿履行合約且工作表現及行為良好者，可在合約期結束後獲發酬金。酬金連同政府強積金供款，相等於合約期內所得底薪總額的15%。受聘人符合《僱傭條例》規定者，可享休息日、法定假日(或代替假日)、年假、病假等。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

於2025年7月9日或之前，

1. 以申請表格通用表格第340號(7/2023修訂版)，連同**(i)學歷證明(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本**，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。信封面註明所申請職位的名稱。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載；或

2. 通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交網上申請。網上申請者須於截止申請日期或之前，將上述相關文件副本郵寄到聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。信封面或電郵內及每頁證明文件副本上請註明網上申請編號。

政府工｜7. 香港電台 - 總機構傳訊主任

薪酬： 月薪港幣127,700元

截止日期：2025年7月10日 23:59:00

+ 5

入職條件：

1. 持有香港的大學所頒發的學位或具同等學歷，主修新聞學、傳播學、市場、公共關係或其他相關學科。

2. 具備最少12年在取得上述學歷後的全職媒體或新聞工作經驗，當中需涵蓋企業傳訊、公共關係及市場推廣方面的工作，且當中最少5年須為管理層經驗。如曾於政府或公營機構工作則更為理想。

3. 對新媒體、市場推廣策略及網站分析的市場現行做法有深入了解。

4. 具備領導才能及分析能力，能帶領團隊及推動策略性項目。

5. 具備卓越的人際關係及溝通技巧，以及良好的英語及中文（包括粵語及普通話）溝通及書寫能力。

6. 熟練應用常用商業軟件（包括 Microsoft Word、Excel 及 PowerPoint），以及中英文輸入法。

7. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3等級[參閱註]或以上成績，或具備同等成績。

註: 過往香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級的成績，在行政上會被視為等同二零零七年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2等級成績。

職責：

(a) 展開、策劃及制定機構傳訊宣傳及品牌策略；

(b) 監察並跟進機構傳訊宣傳及品牌項目在媒體及社交媒體平台上的執行情況；

(c) 管理與公營機構持份者、媒體機構及香港境內外的合作夥伴的溝通及聯繫；

(d) 管理港台的官方社交媒體帳戶，監察及回應公眾意見；

(e) 監督處理公眾查詢、投訴、節目標準事宜及傳媒查詢；

(f) 帶領及督導團隊及下屬執行上述工作；及

(g) 執行高級管理層指派的其他職務。

(註：須在周六、周日和公眾假期期間工作；及在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。)

聘用條款：

受聘人將按為期三年的非公務員合約條款聘任。

福利：

受聘人如能圓滿地完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，將可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府向強制性公積金計劃供款的金額相等於底薪總額15%。受聘人亦可享有不低於《僱傭條例》規定而又適用的休息日、公眾假期、年假、產假、侍產假和疾病津貼。

申請方法：

互聯網 ✓

申請方法： 必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜8. 大學教育資助委員會秘書處 - 高級行政經理

薪酬： 月薪$82,330

截止日期：2025年7月9日 23:59:00

+ 5

入職條件：

1. 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷。

2. 在取得學士學位後，具有至少10年全職工作經驗。如申請人具政策研究、秘書處支援、項目管理、處理公共撥款計劃及於政府及／或高等教育界別教務發展的相關工作經驗，可獲優先考慮。

3. 具備良好中、英語的會話及書寫能力，並在綜合招聘考試兩張語文試卷**［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績**，或具備同等成績[參閱註]。

4. 具備良好的電腦知識和應用技巧，包括數據分析、試算表應用、簡報製作及數據庫管理。

5. 具備良好人際溝通技巧及表達能力。

6. 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

職責：

(a) 協助大學教育資助委員會(“教資會”)秘書處展開教資會資助界別的規劃工作，包括與大學聯繫、制定指引及程序、協調顧問工作，並為相關工作小組提供行政及秘書支援等，以確保規劃工作順利進行；

(b) 協助監理籌備新醫學院及與醫學院相關事宜，包括為相關工作組整理資料、監察財政安排、學生入學及發展等；

(c) 協助監理香港未來人才深造獎學金計劃的落實推行，並為計劃的檢討和監督工作提供行政支援；

(d) 協助執行有關大學問責協議及大學管治相關的行政事宜，包括與大學聯繫、對大學提交的進度報告進行分析，及準備會議文件等；

(e) 就教資會對有關推進香港國際專上教育樞紐建設的措施提供項目管理支援，包括執行、推廣、宣傳、監察、檢討及其他相關工作；

(f) 就教資會資助界別的教務發展事宜提供行政支援，包括協助整理資料，進行數據分析和文獻研究，及草擬相關報告、建議、文件和簡報等；

(g) 督導部屬人員的工作，以及監理一般辦公室行政、預算、人力資源及公眾查詢等事宜；及

(h) 履行其他受指派的職責。

聘用條款：

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

福利：

1. 如受聘人在合約期內工作表現和行為持續良好，會獲得約滿酬金。該筆酬金，連同秘書處按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，金額合共為合約期內支取的薪酬總額的15%；

2. 受聘人可享有每年12天的有薪年假、休息日和法定假期(或代替假日)，以及《僱傭條例》規定而又適用的產假、侍產假及疾病津貼。

申請方法：

郵寄 ✓

Email✓

申請人須把填妥的表格G.F.340[(7/2023修訂版)]**，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），於2025年7月9日或之前，

(a) 郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組（信封上最後的郵戳日期將視為申請日期），並請在信封面註明「應徵高級行政經理」；或

(b) 以電郵發送到recruitment@ugc.edu.hk，並請在電郵標題及G.F.340表格註明「應徵高級行政經理」。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜9. 漁農自然護理署 - 二級工人

月薪：$15,175起

截止日期：04/07/2025 23:59:00

+ 3

入職要求：

(a) 在下列其中一個或多個範疇中，具備兩年工作經驗：(i) 一般清潔、信差或勞動職務；(ii) 種植；(iii) 公眾潔淨；(iv) 建築或維修工程；

(b) 能以廣東話／中文和簡單英語溝通；能閱讀簡單中文和簡單英文，並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註二)。

註:

(1) 應徵者須通過技能測試。

(2) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責：

(i) 辦公室的一般清潔及體力勞動工作；以及

(ii) 收集及運送文件、檔案，以及搬移辦公室家具等。

(註：須不定時工作及／或輪班工作；以及在惡劣天氣或颱風襲港時工作。）

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

第一標準薪級表第0點(每月15,175元)至第一標準薪級表第8點(每月17,880元)

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2)把填妥的申請表格親身遞交或郵寄到九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。

(3) 請在信封面上註明《申請二級工人》，並確保已貼上足夠郵資。

(3)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(4)申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

政府工｜10. 建築署 -二級監工（屋宇）

月薪：$25,115起

截止日期：04/07/2025 23:59:00

+ 5

入職要求：

(a) 符合以下其中一項條件：

(i) 取得香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或工業學院╱科技學院頒發的建造管理學科目的證書，或具備同等學歷；或

(ii) 完成一項認可建築工程技術員學徒訓練計劃；或

(iii) 具備最少五年建築工程相關經驗；

(b) (i) 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(ii) 中國語文達中學三年級或以上程度，或同等程度(註A及B)；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註C)。

註:

(A) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

(B) 申請人須在本職位截止申請日期或之前獲取上述的(a)及(b)項入職條件。

(C) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

(D) 受聘人可能須：(i) 在偏遠地區工作；(ii) 在正常工作時間以外、不定時及／或輪班工作；(iii) 執行隨時候召、候命和緊急職務；以及(iv) 調往決策局╱其他部門工作。

職責：

(a) 協助監督建築工地的合約工程，以及政府建築物、土地、物業和斜坡的設施保養工程；

(b) 協助審核設施保養的施工要求，擬備成本預算、工作草圖和庫存要求；

(c) 協助監察工地工程的進度，控制項目質素和備存工地記錄；

(d) 協助查核工程是否符合合約要求，特別是安全、環保及其他相關要求；

(e) 協助查證和核實承建商提交的報告和申索；以及

(f) 發出小型工程施工令。

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1) 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 郵寄或親身遞交申請： 填妥的申請表格須連同學歷證書和修業成績單、工作經驗證明（須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期），以及《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）的副本，於2025年7月4日或之前送達香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組。請在信封面註明「申請二級監工（屋宇）職位」，並確保已貼上足夠郵資。

(3) 網上申請： 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請的人士，必須在2025年7月11日或之前，將所需的證明文件副本（包括學歷證書和修業成績單、工作經驗證明，以及《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有））以親身或郵寄方式遞交至上述聯絡地址，或電郵至 appt@archsd.gov.hk。請在信封面／電郵標題及各證明文件副本上註明「申請二級監工（屋宇）職位」及你的網上申請編號。

(4) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜11. 政府物流服務署 - 二級印刷技術員 (裝訂分流)

月薪：$20,770起

截止日期：10/07/2025 23:59:00

+ 3

入職要求：

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 應徵者須通過技能測試。

(2) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責：

負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責：

(a) 督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

(b) 保養和調校機器以維持良好運作；

(c) 執行手工裝訂工作；以及

(d) 在有需要時搬運及裝載印刷品。

(註：須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。)

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第6點（每月20,770元）至總薪級表第10點（每月26, 590元）

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1) 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 郵寄或親身遞交申請： 填妥的申請書須於2025年7月10日或之前，連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請在信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」，並確保已貼上足夠郵資。

(3) 網上申請： 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2025年7月17日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工｜12. 政府飛行服務隊 - 高級青年事務經理

月薪：$82,330起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 6

入職要求：

(a) 具備至少10年行政職務的實務經驗；

(b) 擁有清晰簡潔的書寫能力，能撰寫高質量的中英雙語文件及綜合報告；

(c) 具備獨立工作、跨部門協作、高階思維及時間管理技巧及能力；

(d) 擁有出色的組織能力，精於日程安排及後勤管理，擅於資源優化並能按時完成緊迫期限的工作；

(e) 具備良好的人際溝通技巧，能與不同持份者合作，並擁有卓越的領導能力；

(f) 持有一所香港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(g) 中英文書寫能力優良，並操流利英語、粵語及普通話；

(h) 具有大型活動管理及行政的相關工作經驗；及

(i) 熟練使用電腦及常用商業軟件，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

職責：

(a) 全面管理青年事務組相關的行政支援及執行工作，並確保符合政府最新訂立的相關關鍵績效指標；

(b) 協助青年事務召集人制定及統籌政府飛行服務隊各項青年參與計劃，以加強及推動青年參與工作；

(c) 作為部門與保安局的主要聯絡人，負責處理相關查詢及準備和提交所有青年參與工作的匯報、資料及統計數據；

(d) 管理香港航空青年團的資助撥款，包括財務預算、撥款分配、財務報告分析及其他與財政相關的行政及支援事宜；

(e) 負責管理部門層面所有相關青年參與項目及活動的檔案；

(f) 擔任部門層面所有相關青年參與項目及活動的行政工作負責人；

(g) 負責所有青年事務的相關行政及聯絡工作，並督導其轄下的行政助理(青年事務)及青年項目主任；

(h) 就青年參與工作、活動及管理的最新實務發展及趨勢，向青年事務組召集人提供專業意見；

(i) 與其他紀律部隊部門的青年團體，包括香港航空青年團共同合作、制定、推行及檢討相關青年發展計劃；

(j) 與部門內部各部組進行協調、規劃及日程安排，以有效管理青年相關工作計劃；及

(k) 執行部門管理層指派的其他職務。

聘用條款：

1. 獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期兩年。

2. 按部門安排每週總工作時間為44小時。

3. 一般為5天工作，並按需要於晚間、週末、公眾假期，或前往內地或海外執行職務。

薪酬：

總薪級表第34點（82,330港元）至第38點（93,255港元）

福利：

1. 受聘人如能圓滿地履行合約，期間表現和行為一直保持高水平，即可獲發約滿酬金。該筆酬金加上政府根據強制性公積金計劃所作的供款，相等於所得底薪總額的10%。

2. 12天年假、根據香港《僱傭條例》規定給予而又適用之休息日，法定假日(或另定/代替假日)、公眾假期、產假/侍產假和疾病津貼。

3. 強制性公積金供款。

申請手續：

互聯網 ✓

1. 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

2. 申請人必須在申請表（G.F. 340）中清楚列明每個職位的職責範圍。若職位涉及行政、管理、宣傳及市場推廣和／或大型活動管理等職務，申請人須詳細說明相關職務的性質及持續時間（例如：年數/月數）。

3. 持有非本地學歷的人士，須在2025年7月10日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本郵寄至香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

4. 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜13. 政府飛行服務隊 - 高級經理(項目與活動)

月薪：$82,330起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 5

入職要求：

(a) 具備至少10年管理職務及活動管理的實務經驗；

(b) 擁有卓越領導才能及促進團隊達致卓越營運表現的成功經驗；

(c) 具備良好的團隊合作、跨部門協作、高階思維及時間管理技巧及能力；

(d) 擁有出色的組織能力，精於日程安排及後勤管理，擅於資源優化並能按時完成限時工作；

(e) 具備良好的人際溝通技巧，並能與不同持份者合作；

(f) 持有一所香港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(g) 中英文書寫能力優良，並操流利英語、粵語及普通話；

(h) 具有大型活動統籌、管理及執行的相關工作經驗；及

(i) 熟練使用電腦及常用商業軟件，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

職責：

(a) 根據政府最新關鍵績效指標，整體管理及統籌部門層面的項目及活動；

(b) 制定及統籌政府飛行服務隊所倡導的項目，以宣傳及推廣政府飛行服務隊的形象與服務；

(c) 就部門活動與保安局及其他紀律部隊部門進行聯絡和溝通；

(d) 與外部機構進行規劃、日程安排及協調，以有效管理各項活動及工作計劃；

(e) 統籌日程安排和人力資源規劃，促使相關項目及活動得以順利開展；

(f) 在部門項目及活動中擔任部門代表、主管人員及主要聯絡人；

(g) 監察及檢討所有活動及項目的成效，並向部門管理層提交相關建議；

(h) 作為部門項目及活動運作事務及查詢的聯絡人，定期向保安局及其他決策局/部門提供部門項目及活動的最新進展；

(i) 與部門聯絡及傳訊辦公室、行動及飛行運作團隊協作，按需要通過媒體或社交平台發布及推廣部門的重大活動；及

(j) 執行部門管理層指派的其他職務。

聘用條款：

1. 獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期兩年。

2. 按部門安排每週總工作時間為44小時。

3. 一般為5天工作，並按需要於晚間、週末、公眾假期，或前往內地或海外執行職務。

薪酬：

總薪級表第34點（82,330港元）至第38點（93,255港元）

福利：

1. 受聘人如能圓滿地履行合約，期間表現和行為一直保持高水平，即可獲發約滿酬金。該筆酬金加上政府根據強制性公積金計劃所作的供款，相等於所得底薪總額的10%。

2. 12天年假、根據香港《僱傭條例》規定給予而又適用之休息日，法定假日(或另定/代替假日)、公眾假期、產假/侍產假和疾病津貼。

3. 強制性公積金供款。

申請手續：

互聯網 ✓

1. 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

2. 申請人必須在申請表（G.F. 340）中清楚列明每個職位的職責範圍。若職位涉及行政、管理、宣傳及市場推廣和／或大型活動管理等職務，申請人須詳細說明相關職務的性質及持續時間（例如：年數/月數）。

3. 持有非本地學歷的人士，須在2025年7月10日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本郵寄至香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

4. 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜14. 政府新聞處 - 助理新聞主任(攝影及視像製作)

月薪：$33,405起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 14

入職要求：

(a) 符合以下其中一項資歷：

(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷(註3及4)；及

(ii) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用(註6、7、8及9))的語文能力要求方面取得一級成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(b) (i) 持有香港任何一所專上院校頒發的經評審副學士學位/高級文憑，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷 (註4及5)；及

(ii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(c) (i) 持有註冊專上學院註冊後頒發的文憑，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷(註4及5)；及

(ii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(d) (i) 在香港中學文憑考試取得五科第3級或同等或以上成績(註11及12)，或具同等學歷；或在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科C級/第3級或以上成績(註12)，或具同等學歷；及

(ii) 具有至少三年全職攝影師或剪接師的工作經驗(註13)；及

(iii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

註:

(1) 獲取錄人員如持有上述入職條件(b)、(c)或(d)項的入職學歷，他們會以低於起薪點兩點(即總薪級表第12點(每月29,995元))受聘。

(2) 在過往招聘工作中，符合資格的應徵者之選修科目已載列於政府新聞處互聯網(https://www.isd.gov.hk/chi/io2.htm)以供參考以供參考)。

(3) 現正修讀大學學士學位或同等學歷，並如上文第(a)項所述以攝影或視像製作為選修科目，並將在2025或2026年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2025或2026年內取得所需學歷資格(即持有香港任何一所大學頒發的學士學位或同等學歷)，才會獲聘任。

(4) 申請人如持有上述入職條件第(a)、(b)及(c)項所述的學歷，應在申請表上詳列其主修的科目。申請人須提交相關證書及成績單副本，以證明其學歷。

(5) 現正修讀上述第(b)項所述課程的應屆畢業生亦可申請。上述申請人必須在2025年內取得所需學歷資格(即香港任何一所專上院校頒發的經評審副學士學位/高級文憑或同等學歷），才會獲聘任。

(6) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級。

(7) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試中國語文科第5級或以上成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國文學或中國語文科C級或以上的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的二級成績。香港中學文憑考試中國語文科第4級成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國文學或中國語文科D級的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的一級成績1。

(8) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試英國語文科第5級或以上成績；或香港高級程度會考英語運用科C級或以上成績；或General Certificate of Education (Advanced Level) (GCE A Level) English Language科C級或以上成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。香港中學文憑考試英國語文科第4級成績；或香港高級程度會考英語運用科D級成績；或GCE A Level English Language科D級成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的一級成績。

(9) 政府在聘任公務員時，在International English Language Testing System (IELTS)學術模式整體分級取得6.5或以上，並在同一次考試中各項個別分級取得不低於6的成績的人士，在IELTS考試成績的兩年有效3期內，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。IELTS考試成績必須在職位申請期內其中任何一日有效(4即2025年6月20日至7月3日)。

(10) 政府在聘任公務員時，過往香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級的成績，在行政上會分別被視為等同2007年或以後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級的成績。

(11) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(12) 中國語文科及英國語文科可包括在內。

(13) 具有全職攝影師或剪接師相關工作經驗的申請人，應在申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))的「就業詳情」一欄詳細列明「職位」及「工作性質」。

《基本法及香港國安法》測試:

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關5的《基本法及香港國安法》測試。

技能測試:

合資格申請人會接獲電郵通知參加由政府新聞處在香港舉辦的技能測試。技能測試日期將會刊登於政府新聞處互聯網站(https://www.isd.gov.hk)。申請人將要從三項技能測試科目(即(1)攝影、(2)視像拍攝及(3)視像剪接)中選擇並完成其中一項科目。

申請人必須通過有關技能測試才會進入隨後的遴選程序。申請人於截止日期後五個月內仍未獲邀參加技能測試，則可視作已落選論。

職責：

助理新聞主任(攝影及視像製作)主要在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責基本的攝影或視像製作，並須協助妥善管理及保養有關之器材。他們可能須輪班工作。

聘用條款：

1. 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

2. 通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第14點(每月33,405元)至總薪級表第27點(每月61,865元)

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

1. 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

2. 遞交方式： 所有填妥的申請表格必須於 2025年7月3日或之前 透過以下其中一種方式遞交： (i) 透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請；或 (ii) 以親身或郵寄方式把申請書送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓7樓708室政府新聞處人力資源管理分組。信封面須註明「申請助理新聞主任 (攝影及視像製作)職位」。信封上的郵戳日期會被視為申請日期。如親身遞交，請於辦公時間內(星期一至五(公眾假期除外)上午八時四十五分至下午五時三十分，午膳時間下午一時至二時休息）遞交申請。

3. 證明文件： 除申請表格外，申請人需於2025年7月10日或之前以親身或郵寄方式，把相關證書及成績單副本送達上述聯絡地址，以證明其學歷。信封面及各證明文件副本上須註明網上申請編號(如適用)。

4. 由於邀請及通知將以電郵方式送出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請及通知妥為收悉。

政府工｜15. 民航處-高級民航事務主任(高級營運督察)

月薪: $127,700起

截止日期:11/07/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有或曾持有國際民用航空組織(國際民航組織)締約國的航空運輸飛行員執照(飛機)，並具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；或

(ii) 持有或曾持有國際民航組織締約國包含多引擎儀表飛行等級的商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)，並通過航空運輸飛行員執照考試和具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(b)英文書寫能力優良，操流利英語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

沒有有效一級體檢合格證明書的人士亦可申請，惟須獲民航處核准的航空體檢醫生發出證明，確證申請人的體能適宜履行操作整套飛行模擬器的職務。

就第(a)(i)及(a)(ii)項而言，取得執照後的相關工作經驗是指申請人在取得航空運輸飛行員執照(飛機)、商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)後累積的飛行經驗。

職責:

(a) 對航站設施、停機坪及基地進行檢查，並對航空營運人許可證持證機構進行其他安全監察，確保持證機構的操作手冊和訓練手冊等文件及發給操作人員的所有其他指示，均符合既定的政策及標準；

(b) 視察專業飛行員訓練、監察有關標準，並確保訓練依照所有相關法例進行；

(c) 審核受聘簽發私人飛行員執照的認可考核人員，並處理飛行培訓機構和地面訓練課程事宜；

(d) 調查飛機意外和事故；以及

(e) 協助制訂飛行標準和運作事宜的政策和要求。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關工作經驗的履歷 [請參閱註(3)]。

(b)以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同有關工作經驗的履歷，送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年7月18日或之前把有關工作經驗的履歷送交上述聯絡地址，並在信封及工作經驗的履歷上註明網上申請編號及職位名稱。

(d) 履歷的格式可於民航處網頁下載(https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。

政府工｜16. 民航處-見習航空交通管制主任

月薪: $26,160起

截止日期:04/07/2025 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 在DSE取得五科第3級或同等[請參閱註1]或以上成績[請參閱註2]，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦) C級 / 第3級[請參閱註3]或以上成績[請參閱註2]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中英文科達第3級[請參閱註3]或以上成績，以及中國語文科達第2級[請參閱註3]或以上成績，或具同等學歷；

(c) 能夠有效地以英語溝通；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

[備註：中文語文能力未能符合上述(b)項規定，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。另請參閱註4]。

註:

(1) DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙) C級及E級成績，被視為等同2007年或之後香港中學會考中英文科第3級和第2級成績。

(4) 中文語文能力未能符合上述入職條件(b)項規定的人士，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。部門會因應運作需要，考慮聘用有限數量未能符合中文語文能力要求但能夠以中文口語 (廣東話/普通話)溝通，和明白簡單的書面中文的申請人。

職責:

(a)見習航空交通管制主任*主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練；接受基本飛行知識訓練；以及執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作。須24小時輪班當值。

(b)見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求。(有關進一步的資料可參閱民航處網頁https://www.cad.gov.hk)

薪酬:

見習職級薪級表第11點(每月港幣26,160元)至見習職級薪級表第14點(每月港幣31,725元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F.340 (Rev.7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工｜17. 財政司司長辦公室 - 總監 (先進製造與新能源科技)

月薪：港幣 101,775 元

截止日期 : 03/07/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 具備最少 10 年先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及 / 或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關知識和經驗；

(e) 在先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技生態圈有廣泛人脈；

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話；及

(g) 能於壓力下工作，有強烈的責任感及能獨立工作。

職責:

(a) 帶領先進製造與新能源科技團隊於先進製造與新能源科技領域接觸高潛力的目標企業；

(b) 協助執行總裁實施及跟進為重點企業量身定制的方案；

(c) 與內地和海外招商引才專組、國際和本地的業界夥伴、政府機構和主要持分者合作，為先進製造與新能源科技領域構建強大重點企業生態圈；

(d) 在本地及國際商業活動中發表演講，宣傳香港先進製造與新能源科技產業的獨特優勢和機遇；

(e) 確保團隊為先進製造與新能源科技領域的潛在和後續企業提供優質和客製化的支援服務；

(f) 管理並確保團隊的表現達成目標，並向高層官員提供高效的支援；

(g) 按需要為引進重點企業辦公室首長級人員就工作及職務提供支援；及

(h) 到訪內地及海外國家執行職務。

備註：工作地點可能按運作需要變更，獲錄取者可能需要到訪內地及海外國家執行職務。

聘用條款：獲取錄者按非公務員合約條款聘用，合約期為 18 個月或至 2027 年 3 月 31 日，以較早者為準。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

申請人必須使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請表格[通用表格第340號]，並須在不遲於截止申請日期後一個星期，把以下文件送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈23樓2327室教育局資訊科技管理分部，信封面和文件副本上須註明網上申請編號：

(a) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(b) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(c) 有關證書和修業成績表副本；以及

(d) 工作證明副本。