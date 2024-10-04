政府工｜17份筍工月薪19K-137K！執達主任只需DSE學歴月薪達47K

【政府工】 剛踏入十月，政府推出多份鐵飯碗，《開罐》整合精選及更新了17份政府工，當中有只要求小六學歷，人工可達23K，還要是公務員約的技工，也有一些過往較少招聘的職位，例如司法部門請執達主任，以及康文署請編目員，後者的學歷經驗要求也低，學位+一年經驗就有27K 。各位打工仔即刻睇睇有無一份啱心水!！



政府工【1.漁農自然護理署-科學主任(醫務)】

月薪: $61,865起

截止日期 :18/10/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 持有本地大學的醫療化驗科學／微生物學／生物化學／生物科技／生物醫學／化學／獸醫學／生命科學相關範疇的碩士學位或同等學歷；或

(ii) 持有本地大學的醫療化驗科學／微生物學／生物化學／生物科技／生物醫學／化學／獸醫學／生命科學相關範疇的學士學位或同等學歷；以及兩年全職實驗室研究生或與以上所列科目相關研究的經驗；以及

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績；以及

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得「一級」成績或同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責:

(a)研究、開發和審核現有和新的測試方法；

(b)開發、建議和檢討實驗室的標準、品質控制指引，以及生物安全和生物保安措施；

(c)進行獲指派有關檢測及診斷動物疾病和人畜共通病，以及檢測化學物殘餘的實驗室工作；

(d)就制訂有關實驗室測試的政策和措施提供技術意見，並向各方人士傳達相關資料；

(e)就有關動物疾病和人畜共通病，以及化學物殘餘測試事宜，與政府部門、其他機關以及教育和研究機構聯絡；

(f)以及向獸醫實驗室科技師職系人員提供培訓和技術支援。

薪酬:

總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，送交有關招聘部門的九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請科學主任(醫務)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【2.屋宇署-屋宇測量師】

月薪: $71,010起

截止日期 :18/10/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 為香港測量師學會的正式會員（建築測量組），或具備同等資格，並於取得資格後有一年合適工作經驗；或

(ii) 為香港建築師學會會員，或具備同等資格]；

(b) 在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績 ；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

註:申請人須在本職位截止日期或之前獲取上述(a)的入職條件。

職責:

(a) 處理建築圖則、施工同意書、完工證明書，以及佔用許可證和牌照／註冊的申請；實地審查施工中的建築工程，以及小型工程；

(b) 處理違例建築工程、失修及危險的建築物、欠妥的排水渠、危險的斜坡及擋土構築物；並採取所需的執法行動，包括發出法定命令／通知並進行緊急工程；

(c) 執行強制驗樓計劃和強制驗窗計劃；

(d) 評估現有建築物的消防安全設施，並指明所須進行的消防改善工程；及

(e) 提出檢控和採取紀律行動；統籌有關上訴的回應；並進行法例檢討及研究工作。

薪酬:

總薪級表第30點（每月71,010元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023) 可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【3.數字政策辦公室-二級電腦操作員】

月薪: $20,770起

截止日期 :18/10/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註2]或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在以下方面具備一年相關經驗：

(i) 管控和操作電腦系統或電腦應用系統；或

(ii) 為終端機網絡用戶提供支援服務；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 操作和監察電腦設備、網絡和數據中心／伺服器室設施；

(b) 向用戶提供資訊科技支援和求助台服務，並協助執行事故管理工作；

(c) 協助管理電腦工件處理，並協助執行資訊科技服務的系統和保安監察工作；

(d) 協助採購資訊科技設備和服務，並協助處理合約管理和電腦場地準備工程，以及協助管理資訊科技資產和外間供應商；以及

(e) 協助整理記錄和文件，並協助編製管理統計資料和報告。

薪酬:

總薪級表第6點(每月20,770元)至總薪級表第15點(每月35,080元)[註1]

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a) 透過公務員事務局網站(www.csb.gov.hk)作網上申請；或

(b) 把填妥的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)放入信封內並加以封密，然後郵寄／專人送遞至九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓12樓數字政策辦公室聘用組，信封面註明「申請二級電腦操作員職位」。

(c)申請人亦須在 2024年10月25日(星期五)香港時間下午6時或之前把相關工作經驗的證明文件副本連同履歷（列明在操作電腦系統或提供網絡支援服務方面的實際工作經驗）上載至香港政府一站通(GovHK)網站(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo006/)，或經郵寄／專人送遞交往上述地址(並在密封信封面註明「申請二級電腦操作員職位」)。

政府工【4.香港警務處-警察助理電訊督察】

月薪: $33,405起

截止日期 :18/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港一所理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院所頒發的電子工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 於取得有關學歷後，具備三年安裝、維修及操作電訊或電子設備的經驗；

(c) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績 ；並能操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助保養電訊網絡，確保其派駐的工場或部門運作暢順；

(b) 研發無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備，並為有關設備進行預測性及預防性的保養和故障檢修；

(c) 協助管理和監督無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備的保養合約；

(d) 安裝和檢驗無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備；

(e) 製備工業繪圖／報告，並更新記錄；

(f) 回覆使用者就資訊通訊科技相關系統／設備的查詢；以及

(g) 為電訊網絡、視像、視聽設備及附屬電子設備提供行動和服務支援。

薪酬:

總薪級表第14點(每月33,405元)至總薪級表第24點(每月53,980元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同

(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；

(二)技術資格的證書和修業成績表副本；及

(三)工作經驗的證明文件副本，

以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【5.房屋署-助理規劃師】

月薪: $40,620起

截止日期 :18/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i)持有香港任何一間大學所頒授並獲香港規劃師學會認可的城市規劃學位／文憑；或

(ii)持有城市規劃學位／文憑，並獲豁免參加香港規劃師學會資格審定考試第一部分，並且通過該考試第二部分；或

(iii)持有城市規劃學位／文憑及通過香港規劃師學會資格審定考試第一及第二部分；

(b)至少具備兩年取得學位／文憑資歷後從事規劃界別的合適工作經驗；

(c)在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)協助為香港房屋委員會轄下公共房屋發展項目物色和確定合適土地，研究地盤的發展潛力以及制定發展參數；

(b)協助檢討和更新公共房屋建屋計劃和重建計劃；

(c)協助監察及檢討與公共房屋有關的規劃標準、進行與規劃有關的研究和檢討工作；

(d)協助在所有與公共房屋發展有關的地區規劃事宜上提供意見；以及

(e)執行其他相關的職務如協助項目管理、設計和合約管理的職責。

薪酬:

總薪級表第18點（每月40,620元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年或直至獲取錄的申請人取得必要具備的資格，以較遲者為準，試用期最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請表格，連同

(一)學歷的證書、成績單副本﹔

(二)綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及

(三)工作證明，

送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請助理規劃師職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須在2024年10月25日或之前把(一)學歷的證書、成績單副本﹔(二)綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及(三)工作證明寄交上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【6.司法機構運作部-執達主任】

月薪: $31,795起

截止日期 :18/10/2024 17:00:00

+ 6

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 於以下其中一個或多個範疇中，具有五年的工作經驗－

(i) 法律；

(ii) 司法；

(iii) 盤存；及

(iv) 財物估價；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級 或以上成績，或具同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學歷要求定於完成中學階段程度或以上但低於學位／專業程度職系）取得及格成績。

職責:

(a) 逮捕判定債務人和潛逃中的債務人，並強制執行交付拘押的手令；

(b) 透過扣押財物執行各類命令、令狀及手令，包括扣押債務人財產令狀、為追索欠租而發出的財物扣押令及裁判官手令；開列財物清單，並對財物作出估價及就其出售事宜執行有關的職責；

(c) 進行驅逐行動以取回空置處所及土地的管有權；

(d) 執行向船舶發出的扣押令；

(e) 於法庭、內庭及審裁處出庭作證；及

(f) 送達外地法律程序文件及向船舶送達法律程序文件。

薪酬:

總薪級表第13點（每月31,795元）至總薪級表第21點（每月47,010元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人必須在申請表格上詳細列出其全部學歷和工作經驗，包括就業的確實開始和結束日期。除申請表格外，申請人亦必須以指定表格提供補充資料，詳述其相關工作經驗。該指定補充資料表格可從司法機構互聯網站（https://www.judiciary.hk/zh/other_information/recruit_ad.html）下載。

(c)申請人須把填妥的申請表格連

(i) 指定補充資料表格；

(ii) 所有學歷的正式證書和修業成績表副本；

(iii) 所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本；和

(iv) 《基本法及香港國安法》測試（學歷要求定於完成中學階段程度或以上但低於學位／專業程度職系）成績（如有的話），

以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請執達主任職位」。

(d)申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止日期後的一星期內，把上述的指定補充資料表格和證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面、指定補充資料表格和每張證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人如希望親身遞交申請表格、指定補充資料表格及／或證明文件副本，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址。以親身方式遞交申請表格、指定補充資料表格及／或證明文件副本的申請人，司法機構會即時向其發出認收通知。

政府工【7.康樂及文化事務署-技工(泳灘/泳池)】

月薪: $19,535起

截止日期 :24/10/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1) 完成小學六年級教育或具同等學歷；

(2) 視覺敏銳度達6/60；

(3) 持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章及泳池救生章；

(4) 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊頒發的有效急救證書；

(5) 中英文程度達小學六年級水平；

(6) 通過技能測試；以及

(7) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 執行拯溺工作；

(2) 執行急救工作；

(3) 協助執行法例和維持秩序；

(4) 協助執行清潔工作；以及

(5) 執行冬季職務。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年；通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須把填妥的申請表格，連同以下文件的副本，包括

(i)有效的沙灘救生章、

(ii)有效的泳池救生章、

(iii)有效的急救證書及

(iv)本港以外學府或非香港考試及評核局頒授的學歷的修業成績及證書，

(b)以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請技工(泳灘/泳池)職位」。

(c)申請人如持有本港學府或香港考試及評核局頒授的學歷，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

(d)網上的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以上文件的副本，郵寄至以上地址。請於信封面及文件副本每一頁註明網上申請編號。

(e)申請人如獲邀參加遴選面試及技能測試，必須提交上述文件的正本

政府工【8.康樂及文化事務署-技工(水上活動中心救生員)】

月薪: $19,535起

截止日期 :24/10/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(1) 完成小學六年級教育或具同等學歷；

(2) 視覺敏銳度達6/60；

(3) 持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章；

(4) 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊頒發的有效急救證書；

(5) (i)持有有效的船長三級或以上本地合格證明書及輪機操作員三級或以上本地合格證明書；或(ii)持有操作政府船隻的有效本地合格證明書；或(iii)持有有效的本地遊樂船隻操作人二級或以上合格證明書，或具同等資歷；

(6) 中英文程度達小學六年級水平；以及

(7) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 拯溺和急救；

(2) 協助執行法例和維持秩序；

(3) 駕駛救生艇巡邏進行水上活動的範圍和看顧進行水上活動的人士；

(4) 指示進行水上活動的人士上落船艇，並把船艇拖下水、拖上岸和拖回水上活動中心；

(5) 協助分派和收集水上活動器材／裝備，確保它們在使用前後均性能良好；

(6) 清潔水上活動器材和進行小型維修保養；

(7) 協助進行清潔工作；以及

(8) 執行冬季職務。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須把填妥的申請表格，連同以下文件的副本，包括

(i)有效的沙灘救生章、

(ii)有效的急救證書、

(iii)有效的船長三級或以上本地合格證明書及輪機操作員三級或以上本地合格證明書；或操作政府船隻的有效的本地合格證明書；或有效的本地遊樂船隻操作人二級或以上合格證明書，或同等資歷的證明書及

(iv)本港以外學府或非香港考試及評核局頒授的學歷的修業成績及證書，

(b)以親身或郵寄或親身送達香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請技工(水上活動中心救生員)職位」。

(c)申請人如持有本港學府或香港考試及評核局頒授的學歷，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

(d)網上的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以上文件的副本郵寄至上述地址，及在信封面及文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人如獲邀參加遴選面試及技能測試，必須提交文件的正本

政府工【9.1823-助理客戶服務主管 (營運)】

月薪 : $20,390起

截止日期 :10/10/2024 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

職責:

(a) 透過電話及其他電子途徑，例如電郵、傳真及手機程式等，處理公眾的查詢或投訴；及

(b) 協助中心當值經理跟進公眾或政府部門的查詢；及

(c) 向客戶服務主任簡介日常工作注意事項；及

(d) 指導客戶服務主任工作。

薪酬:

月薪20,390元 – 24,100元 (視乎當時的情況，具備以上相關經驗的申請人，或會獲考慮給予增薪點。頂薪點的資料只供參考，該項資料日後或會有所更改。)

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

政府工【10.勞工及福利局-總行政經理(福利)2】

月薪127,700起

截止日期 :18/10/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 於取得學位後有最少12年全職工作經驗，當中包括最少5年具有管理團隊以制定企業公關策略、計劃並推行宣傳和公眾推廣活動、項目策劃、活動統籌、傳媒和媒體關係，及在印刷、電子、社交媒體平台及運輸媒體廣告平台推廣的經驗]。申請人須對政府部門或公共機構的運作有深入認識；

(c) 懂得使用辦公室電腦軟件（包括MS Word、PowerPoint 及Excel等），平面設計軟件（例如Photoshop、Illustrator、InDesign）及錄像／影片編輯軟件（例如 Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 及 Final Cut Pro）等；

(d) 具備紮實管理網路宣傳工具，例如Facebook及網頁的知識，並對與香港大眾的溝通趨勢、形式和渠道有深入了解；

(e) 具備優良的領導才能和分析能力，擅於項目策劃及管理，並擁有相關豐富的經驗；

(f) 具備卓越的人際及溝通技巧，能夠(以文書和會話)與內部及外間持份者的高層有效溝通；以及

(g) 具有優秀的中英文書寫能力，英語及粵語流暢，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3等級或以上的成績，或同等成績。

職責:

(a) 協助制定、落實和監察宣傳及推廣活動及項目，以提高公眾對扶貧委員會及其轄下兩個專責小組的工作，以及為有需要的不同群組而推行的扶貧項目的認識；

(b) 與相關政府決策局／部門及媒體合作夥伴聯絡，確保宣傳及推廣工作按計劃進行，並收集資料及素材以製作項目進行期間的宣傳短片；

(c) 策劃、協調及執行與精準扶貧項目有關的宣傳和推廣計劃，並透過印刷、電子、社交媒體平台及運輸媒體廣告平台作出宣傳；

(d) 支援更新相關委員會的網站及社交媒體賬戶的工作；

(e) 協助推行與扶貧相關的特別項目和社區參與活動；以及

(f) 因應需要執行其他職務。

薪酬:

月薪為港幣127,700元至137,085元，視乎經驗而定

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期12個月，並預料於2024年12月上任。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作的職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部；信封面請註明“申請總行政經理(福利)2職位”(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。

(2) 投入勞工及福利局設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“申請總行政經理(福利)2職位”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午6時為止。

政府工【11.香港公共圖書館 / 音樂事務處-編目員】

月薪27,090

截止日期 :18/10/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) i) 持有由本港大學頒授，主修圖書館學、資訊管理或音樂學士學位或同等學歷；或

ii) 持有本港大學學位或同等學歷，並持有認可的圖書館學、圖書館及資訊管理或音樂高級文憑或同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，或具同等學歷；

(c) 在取得上述學歷後，全職於圖書館(尤以在與音樂相關的圖書館為佳) 或與音樂相關機構擔任編目員不少於一年；

(d) 具良好的中、英文會話及書寫能力；

(e) 熟識整合性圖書館系統及電腦操作；

(f) 熟識香港及中國音樂佔優；及

(g) 具有使用英美編目規則第2版，資源描述與檢索，試算表編程、機讀編目21版，美國國會圖書館標題，杜威十進分類法及中國圖書分類法的知識。

職責:

(a) 統籌未有現成編目資料的資料文獻，包括書籍、期刊及非印刷資料編目、分類及整理; 著錄各項書目資料，選擇檢索點，並給予分類號的原始編目工作；

(b)協助管理藏品系統，包括線上公用目錄及後端平台，並為修正程式碼、掃描及更正資料與系統承辦商聯絡；

(c) 負責確定圖書館資料的分類號碼及主題標目；

(d) 根據國際標準及館方準則而進行圖書館資料的編目、分類及整理工作；

(e) 協助管理多媒體、視聽及電子資料，包括但不限於數碼樂譜、音樂會錄音錄影，以及線上音樂推廣資料；

(f) 協助進行編目名稱規範控制工作；

(g) 建立及更新圖書館資料的項目數據紀錄；

(h) 協助日常運作工作，包括借還服務、內部管理及盤點等；及

(i) 履行上級指派的其他職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期十二個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格（G.F.340（7／2023修訂版））可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前送交或郵寄到達香港銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館11樓康樂及文化事務署香港公共圖書。

(c)信封面請註明「申請編目員」。

政府工【12.郵政署-助理總經理(郵務系統發展)】

年薪約1,170,000元，另加約滿酬金

截止日期 :15/10/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於十一年工作經驗，當中最少五年是從事項目管理或相關工作；

(3) 在推行及維持櫃位運作、物流服務或類似業務等大型電腦系統方面，具備豐富的實務工作經驗；

(4) 在推行和維持涉及複雜企業邏輯及連接多個系統界面的網上應用系統方面，具備最少三年實務工作經驗，有關服務的對象為客戶、供應商、企業伙伴及／或員工；

(5) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績；

(6) 精通下述至少一個範疇的工作，並須擔任領導角色:

PRINCE項目管理、資訊科技安全、流動應用程式的開發；

(7) 具備良好的督導技巧，能管理龐大的資訊科技專業人員團隊，以開發、提升及支援各種資訊科技系統；

(8) 具備良好的人際關係和游說技巧，能有效令各持份者採納資訊科技方案，以達致業務和營運目標；

(9) 具備良好的書面溝通能力，能擬備管理報告和定期更新；

(10) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧；

(11) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力；以及

(12) 履歷表必須依時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能。

職責:

(1) 協助制訂香港郵政的資訊科技策略和帶領落實相關策略；

(2) 督導香港郵政的關鍵資訊科技系統及先進科技應用系統，例如物聯網、數碼地圖、定位服務、無線射頻識別 (RFID)、人工智能 (AI)等的推行和持續支援；

(3) 為空郵中心重建項目設立的資訊科技相關設施，以及為其他自動化項目，例如提供自助取件服務的智郵站及郵寄服務的智郵寄，提供資訊科技支援；

(4) 管理個人電子手帳(PDA)流動應用程式的提升和操作，供執行戶外工作時使用；

(5) 監督和管理電腦項目各階段的推行進度，包括可行性／技術研究、系統分析及設計和項目的推行及維修保養;

(6) 處理資訊系統的初步要求、評估資源需求，以及與持份者聯絡，並提出解決方案和推行方法，以配合業務需要和企業目標；

(7) 在系統實施後進行檢討，以評估所得的效益；

(8) 擬備管理報告和報表，管理資訊科技組的財務資源；以及

(9) 督導及監督資訊科技組的日常運作。該組由各個支援小組超過二十名資訊科技專業人員組成，包括人力規劃、員工管理和行政管理。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$84,180；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 有薪年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請人須於2024年10月15日下午6時前，把填妥的申請表格[G.F. 340 （7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

(c)申請表格可於各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工【13.教育局-助理教育主任(行政)】

月薪: $47,010起

截止日期 :11/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)(i) 持有由香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得學士學位後具備三年相關的工作經驗；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助進行教育研究、檢討及規劃工作；以及

(b) 藉下述工作協助落實教育政策—

(i) 支援學校行政工作，並進行諮詢探訪及視學；

(ii) 管理各項建校計劃和學校改善計劃；

(iii) 處理學校註冊申請；

(iv) 處理有關教師／教育專業人員的註冊、培訓及發展事宜；

(v) 分配學校學位；以及

(vi) 發展及更新教育資訊系統。

薪酬:

總薪級表第21點（每月港幣47,010 元）至總薪級表第33點（每月港幣81,510 元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或於十月十八日或之前，把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。

(b) 以郵寄方式或親身遞交申請，教育局公務員職位申請書[EDB (09/2024)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

(c)填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。

(d)申請人須在信封面註明「申請教育局公務員職位」。

持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

(e)合資格的申請人須參加助理教育主任(行政)的招聘考試。

政府工【14.教育局-助理督學(學位)】

月薪: $51,545起

截止日期 : 11/10/2024 23:59:00

+ 8

入職條件:

(a)(i) 持有由香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

以及具備下列資格

非特殊教育職位 (A至G)

職位(A) 藝術教育 – 音樂

(d) 持有香港頒授的音樂學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(B) 中國語文教育

(d) 持有香港頒授的中國語文學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(C) 英國語文教育

(d) 持有香港頒授的英國語文學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(D) 個人、社會及人文教育 – 中國歷史／歷史

(d) 持有香港頒授的中國歷史或歷史學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(E) 個人、社會及人文教育 – 經濟

(d) 持有香港頒授的經濟學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(F) 科學

(d) 持有香港頒授的科學、物理學、化學、生物學、動物學或植物學學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

職位(G) 科技教育 – 電腦教育

(d) 持有香港頒授的電腦科學學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗。

特殊教育職位 (H至I)

職位(H) 教育輔導、學生輔導及訓育

(d) 持有香港頒授的心理學或社會工作學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年兒童教育、訓育或輔導的工作經驗。

職位(I) 特殊教育

(d) 持有香港頒授的學士學位，或具備同等學歷；以及

(e) 在取得學士學位後具備四年有關的工作經驗，包括教育及／或支援有特殊教育需要的學童的經驗，及／或具備特殊學校教學經驗，或具備同等經驗。

職責:

(a) 進行質素保證視學；

(b) 協助教育專業人員的專業訓練及發展；

(c) 協助課程發展及評審；

(d) 提供校本支援及協助學校發展；

(e) 監察和提供特殊教育服務；以及

(f) 協助規劃及推行其他教育政策。

薪酬:

總薪級表第23點(每月港幣51,545元)至總薪級表第33點(每月港幣81,510元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

(a)在網上遞交申請

申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。

(b)以郵寄方式或親身遞交申請

教育局公務員職位申請書[EDB (09/2024)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (https://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

(c)填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。

(d)申請人須在信封面註明「申請教育局公務員職位」。

(e)持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

(f)合資格的申請人須參加助理督學(學位)的招聘考試。只有在筆試中成績及格的申請人，方會獲邀參加面試。

政府飛行服務隊請見習機師 (資料圖片)

政府工【15.政府飛行服務隊-見習機師】

月薪:$30,325起

截止日期 :10/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) DSE有五科包括英國語文科成績達第3級 (或同等程度)或以上，或具備同等學歷; 或

(ii) 在香港高級程度會考有兩科高級程度科目成績達E級或以上，以及在香港中學會考另外三科成績達第3級 / C級或以上，其中包括英國語文科，或具備同等學歷；

(b) 按照國際民用航空組織的標準，通過體格檢驗，並具有良好視力;

(c) 通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗;

(d) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考試成績達第 3 級或以上，或具備同等成績; 及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)接受三年有關機師職責的訓練，並須遵守政府飛行服務隊條例有關紀律事宜的規定及可能須要穿著制服及輪班工作；

(b)在正常辦公時間以外及在周末接受培訓；及在香港以外地方接受培訓。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第1b點(月薪港幣30,325元)至紀律人員(主任級)薪級表第2點(月薪港幣34,585元)。

聘用條款:獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者會獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人必須在申請書上清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，現階段毋須遞交証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須在二零二四年十月十七日或之前把所需的証明文件副本郵寄至y上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【16.機電工程署-管理支援主任】

月薪:$29,525

截止日期:10/10/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)持有學士學位，如為傳理學、市場學、人力資源管理學或相關科目的學位更佳；

(b)具備至少兩年工作經驗，如屬公共關係／公共資源管理／招聘的經驗則更佳；

(c)對辦公室自動化軟件應用系統（包括文字處理、試算表和演示軟件）具備實際的工作知識；以及

(d)在DSE或中學會考中英文科取得第2等級或以上成績，或具備同等成績。

職責:

(a)協助制訂策略宣傳計劃，以達到既定目標；

(b)協助推行宣傳活動，例如製作政府宣傳聲帶／短片、海報和刊物，以及在學校講座及其他座談會上演講；

(c)協助為技術研討會、會議、嘉年華會、展覽、策略工作坊等提供後勤支援；

(d)為進行宣傳和市場推廣活動，設立及管理數據庫；

(e)為項目規劃、採購和實施提供行政支援；

(f)為人力資源管理、招聘、晉升和人事等事宜提供管理和後勤支援；

(g)執行資源管理和行政工作，以及其他不時指派的職務；以及

(h)在有需要時不定時或輪班工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現及操守行為而定。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人可向民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格［通用表格第340號（7/2023修訂版）］，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載申請表格。

(b)如親身或以郵寄方式遞交申請書，須附上履歷和證明文件副本，並須於2024年10月10日或之前送達香港九龍啟成街3號6樓6274室機電工程署招聘及升任組，信封面須註明「申請管理支援主任職位」。

(c)申請人亦可經由公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如於網上遞交申請，須於2024年10月17日或之前，以郵寄方式或親身將詳細履歷和證明文件副本送達香港九龍啟成街3號6樓6274室機電工程署招聘及升任組。信封面和證明文件副本上須註明網上申請編號。

政府工【17.郵政署-屋宇裝備工程師】

月薪$71,010

截止日期 :07/10/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 在1975年12月5日以後獲選為香港工程師學會(屋宇裝備、電機或機械界別)正式會員，或具備同等資格。

(b)申請人如在2024年10月7日或之前已報名參加認可專業機構的專業評核以獲取香港工程師學會法定會員資格(屋宇裝備、電機或機械界別)或同等資格，亦可提出申請。

(c)申請人必須在申請書內夾附報名參加上述專業評核的證明文件，否則其申請將不獲考慮。申請人如初步獲選，必須取得上述會員資格或同等資格，才會獲得取錄；

(d) 申請人若具備香港註冊專業工程師(屋宇裝備、電機或機械界別)資格，可獲優先考慮；

(e) 在DSE或中學會考中英文科（2007年以前為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前為「E級」）或以上成績，或同等成績；

(f) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，並熟悉電腦操作；

(g) 具備良好的組織、分析、人際及項目策劃／項目管理技巧；以及

(h) 勤奮進取，並具備良好的分析和解難能力。

職責:

(a) 協助香港郵政的場地設計新的屋宇裝備裝置、訂定有關裝置的規格、監督其安裝工程並提供意見，改善和維修保養現有的屋宇裝備裝置；

(b) 採購和管理顧問協議、工程合約和定期合約；

(c) 監督和管理顧問公司、承建商和其他工程代理的表現；以及

(d) 督導工程和工地監督人員。

聘用條款:

(a) 合約為期一年；

(b) 月薪71,010元年薪約850,000元，另加約滿酬金；

(c) 年假14日；以及

(d) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)填妥的申請表格[G.F. 340 （7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)申請者也可親身遞交申請。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。