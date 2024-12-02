政府工｜18份筍工月薪19K起　民政署行政助理28K 任何學位+零經驗

【政府工】 年尾又到，各位打工仔會否考慮跳槽?公務員事務局今日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了18份政府工，當中有幾份入職要求不高，例如食環署請環境滋擾調查員， 高級文憑學歷零經驗都可以申請，民政事務處請行政助理，任何學位零經驗也有28K，好啱職場小薯申請。



政府工【1.數字政策辦公室-二級系統分析／程序編製主任】

月薪: $36,850起

截止日期 :13/12/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人將須參加在香港舉行的筆試。)

註:

現時並沒有上文「入職條件」(a)項載述的所需學歷資格，但正在進修以期於2025或2026年內取得所需資格的人士，也可申請；申請人如獲錄用，必須符合有關要求，包括在2025或2026年內取得所需學歷資格(即持有本港大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷)才獲聘任。有關申請人須參照「申請手續」的規定提交所需證明文件。

職責:

(a) 開發、提供、維持和協助採購及管理資訊系統及服務；

(b) 評估和研究新的硬件、軟件及技術；以及

(c) 為落實政府／本地社會更廣泛應用資訊及通訊科技而推行的措施及計劃提供支援。

(備註: 可能會被派駐數字政策辦公室或政府各決策局／部門工作，而且可能須不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第16點(每月36,850元)至總薪級表第27點(每月61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人必須於截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書。

(b)另外，申請人亦須在2024年12月20日(星期五)香港時間下午6時或之前把下列學歷證明文件經香港政府一站通(GovHK)網站(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo008/)上載：

(i) 學位證書副本[備註 ]；

(ii) 修業成績副本[備註]；以及

(c) 成績表／學業成績副本／相關文件證明其正修讀入職條件(a)項載述的所需學歷資格(如申請人將於2025或2026年內取得「入職條件」(a)項載述的所需學歷資格)。

備註：

使用大學聯合電腦中心學歷證書驗證平台(ACVP)的畢業生也可以透過香港政府一站通(GovHK)網站(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo008/) 提交ACVP連結、二維碼或ACVP系統內相關的憑證(pdf檔)，作為另一格式的學歷證明文件。

申請人應選擇(i)建立一個專屬此申請的共享連結；(ii)將最多觀看次數設定為至少5次；(iii)將共享連結的到期日設定為2025年9月30日；及(iv)在提交給本辦公室之前在學歷證書驗證平台中建立「共享憑證」時啟用下載功能。有關申請人亦需參照「申請手續」的規定提交所需證明文件。

政府工【2.環境保護署-實驗室服務員】

月薪:$19,535起

截止日期 :13/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

（a） 完成中三學業，或取得同等學歷；

（b） 能夠以廣東話／中文和簡單英語溝通；

（c） 能夠閱讀簡單中文和簡單英文；

（d） 能夠書寫簡單中文或簡單英文；

（e） 具備至少一年相關的實驗室及實地工作經驗；以及

（f） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

（g） 申請人須通過相關的技能及體能測試。

職責:

（a） 在實驗室及外勤工作地點協助和執行收集樣本、量度流量及／或簡單的測試工作；

（b） 協助收集樣本、執行勞動工作，包括處理和運送儀器／設備／樣本往返實驗室及外勤工作地點；

（c） 協助保管所有實驗室及外勤使用設備，確保設備完好整潔；

（d） 確保實驗室及工作地點整潔妥當；以及

（e） 分配職務和監督屬下人員工作。

薪酬:

總薪級表第5點（每月19,535元）至總薪級表第8點（每月23,585 元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(1) 申請表格﹝G.F.340（7/2023修訂版）﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(2) 已填妥的申請表格須連同以下證明文件副本（a）學歷（包括畢業證書、修業成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件證明已完成中三課程）；（b）與實驗室及實地工作相關的就業記錄和詳細職責說明；以及（c）《基本法及香港國安法》測試及格成績（如適用），以郵寄方式送交至香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈12樓環境保護署招聘課。

(3) 申請人亦可於2024年12月13日或之前透過公務員事務局網頁（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(4) 所有申請人須在2024年12月20日或之前將證明文件副本（列於上文第2段）以郵寄方式送交至上列聯絡地址或電郵至appointments@epd.gov.hk。申請人如以網上方式遞交申請，須於信封面及各證明文件副本上註明「網上申請編號」。

(5) 請在信封面註明「申請實驗室服務員職位」。

(6) 申請人須確保已在申請表格上提供正確的電郵地址。

政府工【3.食物環境衞生署-二級衞生督察】

月薪:$33,405起

截止日期 :13/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港任何一所大專院校所頒發的生物學、公眾衞生、環境衞生、環境科學、環境科技、環境工程、食品科學、營養科學或相關理科科目的經評審高級文憑或副學士學位，或同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科中取得第2級或以上的成績，或同等成績；並能操流利粵語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)巡查食物業∕非食物業處所、牌照事務、檢控、肉類檢驗、公眾潔淨、防治蟲鼠、合約管理、外判服務、小販管理、街市管理、墳場和火葬場、規管私營骨灰安置所、規管食物及食物安全、衞生教育、其他環境衞生和食物相關的職務，及處理由上述職務產生的投訴；以及

(b)執行與公眾衞生、環境衞生、規管食物安全，公眾潔淨和私營骨灰安置所事宜有關的條例及附屬法例所載的法例規定。

薪酬:

總薪級表第14點(每月港幣33,405元)至總薪級表第24點(每月港幣53,980元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023俢訂版)]並送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組第四組。

(b)申請表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載，並須於信封面清楚註明「申請二級衞生督察職位」

(c)。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 於2024年12月13日或之前作網上申請。

(d)申請人(不論郵寄申請或網上申請)均須在2024年12月20日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交上述聯絡地址。申請人如在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。

政府工【4.政府物流服務署-政府車輛事務經理】

月薪:$115,495起

截止日期 :12/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學的學士學位，或具同等學歷；或

(ii) 為香港運輸物流學會的註冊會員或具同等資格；

(b) 取得上述資格後，在政府部門、半官方機構或商營機構出任高級職位並負責大規模車隊的行政和監控工作最少達七年；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）中取得「一級」成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助制訂管理政府車隊及提供運輸服務的策略，以及就部門車隊管理進行檢討；

(b) 監督為各部門提供的運輸服務，並給予意見，以及管理供各部門租賃車輛服務的合約；

(c) 籌劃及協調政府車輛的採購，並管理用於採購一般用途車輛的一筆過撥款；

(d) 籌劃及管理政府車輛司機的培訓及考試計劃，並就處理涉及政府車輛的交通意外提供指引；以及

(e) 協助管理政府車輛事務主任和司機職系。

薪酬:

總薪級表第43點 (每月115,495元) 至總薪級表第49點 (每月147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請書連同有關學歷(本地及非本地)證書及修業成績單副本、相關專業證書副本、語文能力及相關工作經驗證明文件副本送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請政府車輛事務經理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須在2024年12月19日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。

(d)申請人須於申請書內詳列取得入職所需資歷後的相關工作經驗，尤其是他們監督車輛及/或司機的數目須明確列出。

政府工【5.規劃署-助理城市規劃師】

月薪: $40,620元起

截止日期 :13/12/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一間大學所頒授並獲香港規劃師學會認可的城市規劃學位/文憑；或

(ii) 持有城市規劃學位/文憑，並獲豁免參加香港規劃師學會資格審定考試第一部分，且通過該考試第二部分(註A)；或

(iii) 持有城市規劃學位/文憑及通過香港規劃師學會資格審定考試第一及第二部分；

(b) 在取得前述(a)項的學歷資格後，在規劃方面具備至少兩年適當的工作經驗

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試試卷中取得及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或同等成績；以及能操流利粵語和英語，如能操流利普通話則更佳；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(A) 申請人如在獲聘時已(i)成為香港規劃師學會的正式會員；或規劃署署長認可的其他專業城市規劃學會正式會員，並通過香港規劃師學會資格審定試第二部分；及(ii)在取得前述(i)項的專業資格後，在規劃方面具備一年或以上適當的工作經驗，將不會獲考慮聘用為助理城市規劃師。

(B) 將於2024年12月31日或之前取得所需工作經驗的人士也可申請；申請人如獲錄用，必須在2024年12月31日或之前已取得所需工作經驗才會獲聘任。

職責:

(a) 擬備、修訂及落實全港發展策略，以及法定和非法定地區設計圖，並舉辦公眾／持份者參與活動；

(b) 直接參與或透過管理顧問的工作，從而制訂及修訂規劃標準及指引，以及進行規劃研究、調查及城市設計相關工作；

(c) 處理發展建議及規劃申請，以及為城市規劃委員會提供專業及秘書處支援服務，並就不同用途物色發展地點；

(d) 根據《城市規劃條例》對違例發展採取執管行動；

(e) 研製及應用地理資訊系統和資訊科技技術，方便公眾參與及作出決策；

(f) 就跨境及區域發展事宜進行研究，並與內地部門保持聯絡；以及

(g) 進行社區關係活動、公眾外展計劃及職員發展培訓計劃，以及處理公眾查詢。

薪酬:

總薪級表第18點(每月港幣40,620元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年或直至獲取錄的申請人取得必要具備的資格，以較遲者為準，試用期最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同

(i)綜合招聘考試的成績副本；

(ii)相關學歷的證書和成績單副本；以及

(iii)詳列相關工作經驗的履歷

親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於2024年12月20日或之前把所需証明文件:

(i)綜合招聘考試的成績副本；

(ii)相關學歷的證書和成績單副本；以及

(iii)詳列相關工作經驗的履歷

親身遞交或郵寄至上述聯絡地址，並於信封及文件上註明網上申請編號。

(d) 合資格的申請人必須先參加由規劃署舉行的筆試，然後才可參加遴選面試。筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的專業知識、分析及撰寫能力。

政府工【6.規劃署-城市規劃師】

月薪:$74,345起

截止日期 :13/12/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 是香港規劃師學會的正式會員；或

(ii) 是規劃署署長認可的其他專業城市規劃學會正式會員，並通過香港規劃師學會資格審定試第二部分；

(b) 在取得前述(a)項的專業資格後，在規劃方面具備最少一年適當的工作經驗；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試試卷中取得及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或同等成績；以及能操流利粵語和英語，如能操流利普通話則更佳；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 擬備、修訂及落實全港發展策略，以及法定和非法定地區設計圖，並舉辦公眾／持份者參與活動；

(b) 直接參與或透過管理顧問的工作，從而制訂及修訂規劃標準及指引，以及進行規劃研究、調查及城市設計相關工作；

(c) 處理發展建議及規劃申請，以及為城市規劃委員會提供專業及秘書處支援服務，並就不同用途物色發展地點；

(d) 根據《城市規劃條例》對違例發展採取執管行動；

(e) 研製及應用地理資訊系統和資訊科技技術，方便公眾參與及作出決策；

(f) 就跨境及區域發展事宜進行研究，並與內地部門保持聯絡；以及

(g) 進行社區關係活動、公眾外展計劃及職員發展培訓計劃，以及處理公眾查詢。

薪酬:

總薪級表第31點(每月港幣74,345元)至總薪級表第44點(每月港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同

(i)綜合招聘考試的成績副本；

(ii)學歷及專業資格的證書和成績單副本；以及

(iii)詳列相關工作經驗的履歷

親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於2024年12月20日或之前把上列(b)的所需証明文件親身遞交或郵寄至上述聯絡地址，並於信封及文件上註明網上申請編號。

(d) 合資格的申請人必須先參加由規劃署舉行的筆試，然後才可參加遴選面試。筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的專業知識、分析及撰寫能力。

政府工【7.運輸署-二級運輸監督】

月薪:$29,995起

截止日期 :13/12/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在運輸、公共設施或其他服務行業具八年有關運作或戶外工作的經驗；

(c) 持有駕駛私家車及輕型貨車的有效香港正式駕駛執照；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級運輸監督主要負責監察政府泊車設施、隧道、橋樑、收費道路、行人通道系統和運輸總站設施的運作和管制，以及在緊急事故交通協調中心履行各類事故管理職責，例如在現場觀察、透過電視幕牆展示的影像和電視電台的報道監察交通情況，及在緊急事故交通協調中心操作各種電機及電子器材。

註：

(1) 須輪班工作及不定時工作，包括通宵、在週末及公衆假期，以及在颱風和暴雨期間工作。須執行戶外工作、穿着制服，及在值班時駕車。

(2) 須在試用期／試任期間完成有關滅火及急救的訓練課程。在試用期／試任期間及期滿後亦須參加有關輕／中／重型車輛拖車及在緊急事故交通協調中心操作電子及電腦設備的訓練。

薪酬:

總薪級表第12點（每月29,995元）至總薪級表第19點（每月42,640元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F.340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同香港駕駛執照副本，送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於截止申請日期後的一星期內〈即2024年12月20日或以前〉把香港駕駛執照副本送達上述地址，並在信封面和副本上註明網上申請編號。

(d)請在信封面註明「申請二級運輸監督職位」。除香港駕駛執照副本外，申請人現階段不須提交其他證明文件正本或副本。

政府工【8.教育局(專業發展及培訓分部)-評審助理 (EDB/PDT/350/24)】

月薪: $21,145

截止日期:13/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 在DSE五科(可包括中英文科)考獲第3級或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科(可包括中英文科)考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 熟悉一般辦公室應用的電腦軟件如微軟辦公室；

(d) 具備至少2年與教育相關的工作經驗；以及

(e) 具備「中國語文教育學習領域」、「數學教育學習領域」或「價值觀教育」的經驗者優先。

職責:

(a) 協助評審主任進行有關行政長官卓越教學獎提名的評審工作，包括搜集及整理由候選教師提供的補充資料、把收到的提名進行分類、驗證提名文件內的資料、安排初步及詳細評審(包括面談、訪校、觀課及進行攝錄與拍照)等；

(b) 協助評審主任準備與評審團會議相關的會議及簡報文件；

(c) 協助聯絡獲獎教師以籌備出版《行政長官卓越教學獎薈萃》、準備教學獎頒獎典禮分享環節、製作宣傳短片、整理獲獎教學實踐供上載於行政長官卓越教學獎網站等；

(d) 建立及管理行政長官卓越教學獎提名的資料庫；

(e) 為撰寫《綜合評審報告》提供行政支援；以及

(f) 執行其他獲委派的工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈11樓1107室教育局專業發展及培訓分部行政長官卓越教學獎秘書處。信封面請註明「申請評審助理職位」。

政府工【9.食物環境衞生署-環境滋擾調查員】

月薪:$22,440

截止日期 :11/12/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大專院校所頒授的高級文憑，或具同等學歷；或(ii) 持有香港任何一所大專院校所頒授的工程學證書／高級證書／文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能書寫中、英文及以中、英文溝通；及

(d) 能單獨執行戶外工作。

職責:

(a) 調查和處理滲水／冷氣機滴水投訴及其他有關環境衞生／蟲鼠滋擾的投訴、提交調查報告和建議跟進行動；

(b) 就環境衞生／蟲鼠滋擾等問題進行視察及調查；

(c) 履行執法職務；

(d) 就法律訴訟給予證人口供，並就不認罪個案上庭作證；

(e) 協助執行有關消除環境衞生問題／蟲鼠滋擾的特別行動／活動，及協助籌辦衞生教育活動；

(f) 協助衞生督察職系人員及其他指定職員／人士執行其他有關公共及環境衞生工作；及

(g) 執行上級人員指派的任何其他職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組)。信封面請註明「申請環境滋擾調查員職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

(d)所有申請人必須在2024年12月18日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交上述聯絡地址，以證明在申請表格上所填報的學歷(包括載有中文科成績的證書和修業成績表的副本)。申請人如曾在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。

政府工【10.灣仔民政事務處-行政助理 (灣仔區)】

月薪 : $28,725

截止日期:06/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫能力並操流利粵語和英語；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint 及中文電腦文書處理 (微軟視窗系統內置輸入法)；以及

(5) 具政府或公共機構工作經驗的申請人或獲優先考慮。

職責:

(1) 協助地區管理事宜；

(2) 為委員會及工作小組安排會議、編寫會議紀錄及簡介等，與區議員、政府部門及其他機構聯繫；

(3) 提供一般行政及管理支援，例如項目策劃，資源及檔案管理，編寫報告等；

(4) 處理撥款申請及相關事宜；

(5) 處理查詢及投訴；

(6) 協助籌辦社區活動；

(7) 執行大廈管理相關工作；

(8) 執行與選舉相關工作

(9) 執行與社區會堂及社區中心相關工作; 以及

(10) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘。

(2) 入職薪酬、聘用條款及服務條件，應以獲聘時之規定為準。續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(3) 獲聘者或須於戶外及不定時工作，以及在星期六、日及工作假期工作。

(4) 聘用合約可能因個別運作需要而不足12個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(1) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷證明（包括成績表）的副本送達或郵寄至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔民政事務處。如親身遞交，請於截止申請日期下午六時前送交上列查詢地址。請在信封面註明「申請行政助理職位」。

(3) 獲邀出席面試的申請人，請攜同有效的香港身份證、相關證明文件正本，及近照一張(適用於護照的尺寸)出席面試。

政府工【11.民政及青年事務局-高級行政經理(婦女及家庭事務)】

薪酬:月薪82,330元

截止日期:12/12/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 於取得上述學歷後，具備八年或以上一般行政的全職工作經驗，當中最少三年須擔任全職管理職位及負責督導下屬。具有在政府或公營機構從事管理資助計劃、籌辦大型活動、或項目管理相關工作的經驗者佔優；

(d) 具備良好中英文書寫能力，能操流利廣東話和英語及基本普通話；

(e) 具備良好應用電腦軟件技巧，包括 MS Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理；以及

(f) 具備優秀的領導、組織、分析和策劃能力，良好的溝通和人際技巧，並能獨立處事和在壓力下工作。

職責:

(a) 協助籌劃和管理資助計劃，包括擬訂執行細節和相關指引、監督審核申請及發放津貼、統籌簡報會及工作坊、制訂預算及監察開支狀況、擬備各項文件和報告、制訂宣傳計劃等；

(b) 協助籌劃民政及青年事務局婦女及家庭事務部負責的活動和計劃，包括擬訂執行細節、協調政府部門、非政府機構及／或其他持分者以提供所需服務、招募參加者、監督承辦商的表現等；

(c) 為婦女及家庭事務部轄下的委員會/工作小組/專責小組提供秘書處支援服務，包括準備各項文件、擬備報告和會議記錄、處理及跟進意見和建議等；

(d) 監察及管理主題網站，以及監管開發電腦系統及資料庫；

(e) 監督一般行政事宜；

(f) 督導下屬執行職務；以及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)應徵者可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]，該表格也可在公務員事務局網站 ( http://www.csb.gov.hk )下載。

(b)已填妥的申請表格連同下述文件

(1) 應徵者所有全職工作的詳細職責說明，尤其是管理資助計劃、籌劃活動及管理項目相關範疇的工作經驗；

(2) 修業成績副本、學歷證書副本和工作經驗證明文件副本；以及

(3) 一篇不多於二百字以中文或英文書寫的文章，闡述應徵此職位的原因。

須送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心4樓民政及青年事務局。

(c)請在信封上註明「申請高級行政經理(婦女及家庭事務)職位」。

政府工【12.漁農自然護理署-農林助理員(自然護理及郊野公園)】

月薪 $22,145起

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 取得上述學歷後有至少兩年自然護理實地工作或在政府紀律部隊工作的經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責進行有關自然護理（可能包括林務、郊野公園或野生生物管理）的調查、監督、技術性工作、遊客接待及執法工作。

(註：可能須在香港任何地區工作；在部門宿舍／行動中心留宿；不定時工作，包括晚間及周末；駕駛部門車輛；執行防火職務，通常包括輪班工作、候命工作、夜間工作，以及在政府處所內通宵候命；以及穿著制服。)

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,145元）至總薪級表第11點（每月28,225元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請農林助理員(自然護理及郊野公園)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【13.政務司司長辦公室-法律援助署署長】

月薪: $287,990起

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 在香港取得大律師或律師資格；

(b) 具備至少15年法律行業經驗，其中10年擔任擁有管理及行政經驗的高層職位為佳；

(c) 熟悉香港的訴訟程序及法律專業實務，並充分了解香港法律援助服務面對的挑戰和需要；

(d) 具備卓越的領導才能、管理及組織能力、策略思維、以民及服務為本的理念，以及出色的溝通及人際關係技巧，並勇於求變；

(e) 具備優良中英文書寫能力，並能說流利粵語、普通話及英語；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 依法監督法律援助計劃的管理，並確保提供優質、有效率及具成本效益的服務；

(b) 協助進行法律援助政策的檢討，就政策轉變及法例修訂提出建議，以確保在審慎運用公共資源的同時，優化運作或服務以迎合不斷改變的需求；

(c) 監督法律援助署的運作；

(d) 就個別個案向專業人員提供專業法律意見及指引；

(e) 就共同關注的事宜與持份者、其他政府部門及非政府機構保持密切聯繫；

(f) 在法律援助服務局出任法律援助署的代表，確保與法律援助服務局暢順合作及相互支持；

(g) 擔任法定代表律師並履行法定職責；以及

(h) 以職系首長身分管理和發展法律援助律師職系。

薪酬:

首長級(律政人員)薪級表第6點 (月薪港幣287,990元至296,535元)

聘用條款:

獲取錄的申請人將按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘與否。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

政府工【14.機電工程署-高級技工(汽車)】

月薪 $23,585起

截止日期:05/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i)持有工業學院所頒發的汽車工程技工證書／職專證書，或具同等學歷；或

(ii)已完成汽車工程的完整學徒訓練或其他認可實務訓練課程，並在完成學徒訓練／實務訓練後在有關行業有最少兩年經驗；或

(iii)有最少六年的汽車工程經驗；及

(b)具備相等於小六程度的中英語文能力；及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

[註：

(i) 申請人須通過技能測驗（已完成汽車工程完整學徒訓練的申請人除外）。

(ii) 申請人如擁有汽車工程範疇的相關工作經驗，將獲優先考慮。]

職責:

高級技工(汽車)主要被調派擔任監督和指導一組初級人員為機械裝置(包括汽車)及設備進行操作／維修及單獨執行操作／維修職務，包括對技能要求較高的維修工作。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第10點（每月26,590元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請書填妥後，郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請高級技工(汽車)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【15.房屋署-二級監工（屋宇裝備）】

月薪 $25,115起

截止日期:06/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)申請人須

(甲) 持有香港理工大學／香港理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院或同級院校所頒發的電機工程學證書或機械工程學證書或屋宇裝備工程學證書，或具備同等學歷；及

(乙) 符合語文能力要求，即–

(i)在DSE或中學會考英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；及

(ii)具備相等於中學三年級程度或上的中國語文能力，或具備同等成績；以及

(丙) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責督導屋宇裝備設施的建造、維修保養和改善工程的承辦商；

(b)負責工地量度工作；以及

(c)執行有關技術職務。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申 請 表 格 [G.F. 340(7/2023 修訂版)] 可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格連同–

(甲)語文能力、學歷及技術資格的證書副本、成績單副本；及

(乙)工作證明

送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。請在信封面上註明「申請二級監工(屋宇裝備)職位」。

(c)申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)在網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年12月13日或之前把上述(甲)和(乙)項所有證明文件送達上列聯絡地址。請在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【16.渠務署-技術經理(機電) 】

月薪 $77,405

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備香港工程師學會（屋宇裝備、電機或機械界別）於1975年12月5日後選取的正式會員或同等資格【註(1)】；

(b) 在獲得(a)項的專業資格後，具備至少三年【註(2)】從事機電項目及合約管理的工作經驗【註(3)】；及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:

(1) 申請人如只持有非本地專業資格，應提交所需證明文件，證明該等資格等同本地有關專業資格，例如提供證據證明申請人的資格已獲香港工程師學會接納為正式會員（屋宇裝備、電機或機械界別）。

(2) 申請人如在取得資格後具備少於三年的相關工作經驗也可申請此職位，惟獲聘者的薪酬會調整至較低的月薪港幣67,465元。只有在申請截止日期當天或之前取得的相關工作經驗方會獲計算在內。

(3) 申請人如具備從事與污水處理有關的項目及合約管理的工作經驗，並熟悉污水處理過程和政府程序，會獲優先考慮。

職責:

主要負責污水處理廠和污水泵房的顧問管理、規格擬定、設計審查、工程計劃管理、工地監管，以及各種機電設備和裝置的操作和維修工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期12個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F.340 (7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於申請表格內提供與入職條件相關的詳細工作經驗及職責說明。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同有關專業資格證書／信件副本（例如登記證書、會員卡、有效會籍證明等）、相關學歷的修業證書和成績單、相關語文能力證明文件及相關工作經驗的證明文件（例如僱主推薦信、僱傭合約等）副本，須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後的一星期內把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

政府工【17.教育局-項目統籌主任(教師行政) (EDB/PDT/347/24)】

月薪 $42,640

截止日期 :06/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學士學位後具備最少4年全職工作經驗，曾擔任管理／行政職位者優先；

(d) 具備策劃、辦理大型活動或招聘工作經驗者優先[見註(iii)]；

(e) 具備最少2年在政府或公營機構的工作經驗者優先[見註(iii)]；

(f) 具備優良的中、英文寫作能力及良好的英語和廣東話口語能力；

(g) 具備極佳的人際溝通和協商技巧；積極進取、能在壓力下工作並於有限時間內處理多項事務；

(h) 具備良好的組織能力及項目策劃／管理技巧；以及

(i) 具備良好的電腦知識及能力，例如文書處理、試算表、電腦數據庫管理等，熟悉Microsoft Access者優先。

職責:

(a) 協助統籌及監督「以英語為母語的英語教師」(「英語教師」)的全年招聘活動，包括宣傳、後勤支援、財務安排及與學校和求職者的聯絡工作；

(b) 協助籌備及組織「英語教師」的招聘活動，包括安排招聘委員會主席、編排面試時間及聯絡申請人進行面試等；

(c) 執行「英語教師」計劃的行政工作，包括評估「英語教師」薪酬及處理「英語教師」津貼申請；

(d) 整理和編制與「英語教師」計劃有關的招聘及聘用情況的統計報表／進度報告，以分析和檢視「英語教師」計劃的推行情況；

(e) 協助處理與檔案及資訊管理有關的行政工作；以及

(f) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【18.通訊事務管理局辦公室-助理資訊科技經理（基本設施）】

月薪: $56,400起

截止日期 :10/12/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 申請人須 ―

(i) 持有香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第2級」［註（2）］或以上成績，或具備同等成績；

(iii) 在取得有關學歷後具備至少五（5）年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中兩（2）年必須擔任類似職位並負責相若職責；以及

(iv) 在下列其中三項或以上的技術／產品具備至少三年的全職累積工作經驗：

1) 虛擬化技術，例如VMware vCenter、高可用度vSphere及Distributed Resource Scheduler（DRS）；

2) 儲存區域網絡（SAN）；

3) 容器化技術，例如podman、containerd、KubeSphere等；

4) 附有Active Directory（AD）的Microsoft Windows Server、Group Policy、檔案伺服器（File Server）叢集及Windows Server Update Services（WSUS）；

5) 網頁伺服器，例如Apache HTTP Server、Microsoft Internet Information Services等；

6) 數據庫系統，例如Microsoft SQL Server叢集、Oracle關係數據庫管理系統（RDBMS）12c等；以及

7) HCL Domino。

(b) 以客為先，能在壓力下工作，並願意應要求在辦公時間之後逾時工作，以及間中候命工作；

(c) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，將獲優先考慮：

(i) 網頁程式伺服器，例如Red Hat JBoss、WildFly、Apache Tomcat等；

(ii) Linux操作系統，例如Red Hat、Oracle Linux、CentOS、Ubuntu等；

(iii) IP電話系統；以及

(iv) 分布式檔案／存儲系統。

(d) 申請人如持有以下證書或具備同等資格，將獲優先考慮：

(i) VMware Certified Professional；

(ii) Red Hat Certified System Administration（RHCSA）／Red Hat Certified System Engineer（RHCE）；

(iii) 微軟認證專家（Microsoft Certified Professional，MCP）／微軟認證解決方案技術師（Microsoft Certified Solutions Associate，MCSA）／微軟認證解決方案專家（Microsoft Certified Solutions Expert，MCSE）；以及

(iv) Lotus Notes及Domino的HCL／IBM Certified System Administrator。

職責:

(a) 負責處理外判資訊和通訊科技項目的項目管理、項目規劃、制定預算、品質保證及供應商／合約管理工作；

(b) 管理基本設施，包括Microsoft平台、數據庫、網頁平台、虛擬化技術、容器化技術、Linux、儲存區域網絡（SAN）／網絡儲存設備（NAS）、HCL Domino系統，以及其他於辦公室環境常用的應用程式；

(c) 提供求助台和熱線支援；

(d) 提供技術諮詢，以支援業務要求；

(e) 與持份者聯繫和合作，以達成業務目標；以及

(f) 執行管理層指定的其他技術和行政職責。

薪酬:

月薪港幣56,400元至港幣60,900元

聘用條款:

受聘者將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎受聘者的工作表現和服務需要而定。

申請手續:

(a)申請表格〔G.F. 340（7／2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同

（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試的成績副本；以及

（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本

送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組。。請在信封面註明「申請助理資訊科技經理（基本設施）職位」。

(c)除申請表外，申請人須另頁臚列過往的就業記錄，並在指定的補充資料表格詳細介紹其相關經驗及技能。補充資料表格可從通訊事務管理局辦公室網頁http://www.ofca.gov.hk/tc/about_us/job/index.html下載。

(d)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年12月17日或之前把所需的證明文件副本和另頁提供的就業記錄郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至recruit-ncsc@ofca.gov.hk。請在信封面及各證明文件副本上或電郵內註明網上申請編號。