政府工｜19份工月薪20-137K　房屋事務主任DSE+零經驗頂薪61K超筍

【政府工】 踏入11月中，各位打工仔會否考慮跳槽?公務員事務局今日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了19份政府工，當中有份超級筍工要推介俾大家！房屋署招聘房屋事務主任，屬於公務員約，只要求DSE學歷，就算無經驗都可以申請，起薪點25K，頂薪可以達61K，揾緊工的你怎可以錯過？即睇入職詳情及截止日期！



政府工【１.房屋署-房屋事務主任】

月薪:$25,115起

截止日期 :29/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試考獲五科(包括中英文)第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考考獲兩科E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等學歷；並能操流利廣東話和英語。(具備相關工作經驗者，會獲優先考慮。)；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

職責:

(a) 協助執行公共租住屋邨、出售單位屋邨、工廠大廈、非住宅物業和停車場的物業／租約管理和維修保養工作，以及其他與房屋委員會業務／活動相關的工作；

(b) 會見公屋申請人和出售單位買家，並審查有關申請，以及執行編配單位和其他相關職責；

(c) 執行有關清拆、限制駛入道路、非法泊車、阻塞通道、環境衞生和《房屋條例》事宜的執法職務；以及

(d) 推行房屋委員會制定的房屋政策。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人在截止申請日期後獲取的學歷資格和工作經驗將不獲評審。

(c) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平同等。有關申請人請於截止申請日期後的一星期內（即2024年12月6日）把修業成績副本及證書副本郵寄到九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，並在信封面和每頁文件副本上註明網上申請編號。

(d)至於本地學歷及工作證明，申請人在現階段毋須附上證明文件副本。

(e) 填妥的申請表格送達上列聯絡地址，請在信封面上註明「申請房屋事務主任職位」。

(f) 申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)作網上申請。

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政府工【2.香港警務處-臨床心理學家】

月薪:$61,865起

截止日期 :28/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，以及在中文運用試卷取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註 ﹕衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮)

註:

(1) 現正修讀大學碩士學位，並將在2024/25或2025/26學年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2024/25或2025/26學年內取得所需學歷資格(即持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位)，才會獲聘任。

職責:

(a) 為警隊人員提供輔導及危急事件心理支援服務；

(b) 舉辦有關警務工作心理方面的訓練課程；

(c) 推行以警隊人員為對象的心理健康推廣計劃；

(d) 為警隊的招募和選拔工作提供心理支援；

(e) 為警隊的行動和刑事調查工作提供心理支援；以及

(f) 對警務工作的相關議題進行研究。

(註：或須不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第27點(每月港幣61,865元)至總薪級表第44點(每月港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請書，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中英文水平的證明文件的副本，須郵寄送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年十二月五日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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政府工【３.運輸署-車輛檢驗員】

月薪:$25,115起

截止日期:29/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 完成有關的認可技術員學徒訓練，並獲香港的理工大學／學院、香港專業教育學院或工業／科技學院頒發汽車工程證書，或具同等學歷；或

(ii) 完成有關的認可技工學徒訓練，並獲香港的理工大學／學院、香港專業教育學院或工業／科技學院頒發汽車工程證書，或具同等學歷；以及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少一年經驗；或

(iii)完成有關的認可技術員學徒訓練，及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少兩年經驗；或

(iv)完成有關的認可技工學徒訓練，及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少三年經驗；

(b)持有駕駛中型貨車的有效香港正式駕駛執照；

(c)具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(a) 申請人須通過入職前的色覺測試。

(b) 就‘入職條件’(b)項而言，申請人須在申請書上(A部專業資格部分)說明其持有的駕駛執照所示的車輛類別代號。

(c) 申請人須在申請表格內詳列在汽車工程方面的相關經驗，並一併提交證明文件，及隨申請表格夾附其學徒訓練期滿證明書、正式修業成績表或學歷證書的副本。

職責:

(a) 測試車輛是否適宜在道路上行走及確定汽車和拖架的損壞程度；

(b) 操作車輛測試設備、進行日常維修保養工作；以及

(c) 協助監察承辦商的檢驗工作質素。

薪酬:

總薪級表第9點 (每月25,115元) 至總薪級表第12點 (每月29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站（www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b)申請人如在網上遞交申請表格，必須於截止申請日期後的一星期內把有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」，並在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

(c)以郵寄方式或親身遞交的申請書須連同有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達上述地址，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」。

(d)申請人請在申請表格上提供正確的電郵地址。

(e)申請人須以通用表格G.F.340（7/2023修訂版）提出申請。該表格可從公務員事務局互聯網站（www.csb.gov.hk）下載。申請表格亦可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

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政府工【4.漁農自然護理署-農業管理主任】

月薪：$48,780

截止日期 :29/11/2024 23:00:00

入職條件:

(a)持有本港大學所頒授的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學／統計學或適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷；

(b)在取得學位後在適當範疇上具3年有關工作經驗或持有本港大學的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學／統計學或適當學科的較高學位或研究生文憑，或具同等學歷；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)就園藝，例如溫室生產技術、水耕生產技術、有機栽種、農場生產及作物營養、植物保護，進行研究或提供意見；或

(b)就作物評估、農業經濟、發展及推廣和休閒農業進行研究或負責相關工作；或

(c)就作物生產的安全事宜、促進作物農場發展、相關數據、資料搜集及調查等，進行研究或負責相關工作；或

(d)就農業持續發展基金的行政進行研究或負責相關工作；或

(e)就都市作物生產系統、現代化的市場推廣及品牌建立策略、農業科技、農場機械化和自動化進行研究或負責相關工作；及

(f)就農業園及農地的計劃和行政進行研究或負責相關工作；

(g)執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【5.助理客戶服務主管 (培訓)】

月薪 $20,390起

截止日期:25/11/2024 17:00:00

入職條件:

(a) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

申請人如具備電話中心╱聯絡中心的培訓經驗，可獲優先考慮。

職責:

(a) 協助推行本中心員工的全年培訓計劃，包括提供顧客服務技巧及電腦系統操作的培訓；及

(b) 協助監控服務品質，並向員工提供適當輔導。

薪酬 :

$20,390 – 24,100

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【6.教育局-課程主任(體育)(課程發展處) (EDB/CDI/345/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :29/11/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修體育的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的體育教學及／或課程發展經驗[見註(iv)]；

(f) 對體育和本地教育制度有豐富知識及經驗；

(g) 持有體育或與體育有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先[見註(ii)]；以及

(h) 良好的領導能力及人際關係技巧。

職責:

(a) 策劃、發展及檢視體育學習領域課程的工作；

(b) 策劃、組織和舉辦在職體育教師專業發展課程，以及進行學校探訪，協助推行體育課程及相關的跨學科範疇；

(c) 策劃及統籌發展課程資源，以配合體育學與教和課程實施；

(d) 策劃、統籌及推行學生活動，包括學界校舞蹈節；

(e) 與不同政府部門、大專院校及有關機構(包括香港考試及評核局)聯絡及協作推行有關體育事宜；

(f) 組織及參與各項與體育相關的研究項目，例如試行學與教策略、評估等；

(g) 評審教科書及相關的學與教資源；以及

(h) 執行上司委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【7.教育局-項目主任(個人、社會及人文教育)(課程發展處) (EDB/CDI/346/24)】

月薪 $ 82,330

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修中國歷史或歷史的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的中國歷史或歷史教學或課程發展方面的工作經驗，或具備同等經驗；

(d) 具備良好的中文和英文語文能力；

(e) 具備良好的組織和規劃能力；

(f) 具備良好的人際交往和溝通能力；

(g) 對工作盡責、自發主動和有熱誠；以及

(h) 能夠獨立工作。

職責:

(a) 發展與中國歷史相關的學與教材料；

(b) 檢視高中中國歷史課程的教學內容和評估安排；

(c) 更新高中中國歷史必修部分的學與教單元教材；

(d) 支援高中中國歷史課程優化方案的實施；

(e) 為教師組織到內地或本地與中國近代史相關的參訪或考察團，並提供考察指南；

(f) 為非華語學生籌辦活動，提升他們學習中國歷史和文化的興趣；

(g) 為教授高中和非華語學生中國歷史的教師組織學習圈活動，以促進專業交流和經驗分享；

(h) 對向招收非華語學生的學校提供初中中國歷史學習支援服務的專業機構進行督導；

(i) 與各大學歷史系、公共和私人博物館，以及推廣中國歷史和文化的機構等合作，提供有系統的教師專業發展課程，並製作學與教資源套；

(j) 其他相關行政工作；以及

(k) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

政府工【8.醫務衞生局-總經理(自願醫保計劃)(自願醫保計劃辦事處)】

月薪 $127,700起

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

入職條件:

1. 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即在香港中學會考或香港中學文憑考試的中國語文科及英國語文科成績至少達第3等級，或具同等學歷；以及

3. 取得有關學歷後，具備至少十三年的相關全職工作經驗：

(a) 保險產品設計和開發；或

(b) 保險公司的精算分析和策略構思工作；或

(c) 保險監管和營運。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 –

1. 主修精算、保險或醫療健康相關學科；

2. 擁有香港執業精算師或醫護專業人員資格，或隸屬英國特許保險學院/澳洲及新西蘭保險與金融學會會員；

3. 中英文良好，普通話流利更佳；

4. 熟悉醫療保險巿場的發展和運作，例如產品開發、精算實務、監管或營運管理；

5. 具備處理複雜問題或創新方案的紮實背景；

6. 有出色的領導能力、分析能力和社交技巧，並能適應步伐快速的工作環境；

7. 兼備策略性思考與執行日常實務工作的能力。

職責:

1. 協助自願醫保計劃總監規劃和推行自願醫保計劃及相關措施；

2. 監督策略的制訂和實施，以促進計劃的長遠發展；

3. 就專案規劃和實施，聯繫和協調各持份團體和外部顧問；

4. 監督研究和精算分析，以推動自願醫保計劃及相關措施的持續發展；

5. 帶領團隊主動監察並識別自願醫保計劃需優化的事項，以迎合最新趨勢和市場需求；

6. 協助監督日常營運任務（包括保險計劃認可/再認可、合規審查）；以及

7. 履行其他由上級指派的職務。

薪酬:

$127,700元至137,085元(視乎經驗而定)

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格(G.F.340 [(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期及時間或之前郵寄至九龍觀塘道392號創紀之城6期2902室自願醫保計劃辦事處。信封上須註明「申請總經理(自願醫保計劃)職位」。

政府工【9.規劃署-地理資訊系統／人工智能支援主任】

月薪 :$64,780

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的地理資訊系統、測繪及地理資訊學、地理資訊科學、地理資訊學、資訊科學／電腦科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 ；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少七年在應用系統伺服器管理、應用系統開發與維修保養，以及用戶培訓的資訊科技或地理資訊系統方面的全職工作經驗；

(d) 在取得上述學歷後，具備至少四年有關使用地理資訊系統軟件(包括ArcGIS Server及Desktop)和企業數據庫軟件(包括微軟SQL Server)，進行地理資訊系統應用系統分析、設計、開發、推行及／或維修保養的工作經驗；

(e) 在取得上述學歷後，具備至少兩年有關使用JavaScript、網絡服務規程、HTML5、Python、C#.NET及SQL等常用程式編製語言開發應用系統的工作經驗；以及

(f) 具備至少兩年有關應用人工智能／機器學習相關科技方面的工作經驗。

申請人如具備以下資歷或經驗，可獲優先考慮：

(i) 通曉開放源碼地理資訊系統軟件、小型無人機、遙感、建築信息模擬及流動電腦資訊處理，並具備推行這些項目的經驗；

(ii) 具備推行以地理資訊系統作城市規劃及相關範疇的經驗；或

(iii) 具備豐富的人工智能／機器學習及數據分析知識。

註:

申請人須提交相關履歷及／或相關作品簡介 (最多10頁A4紙)，詳述所取得的資歷、曾任職位的職責及曾參與的項目，特別是與本職位的要求相關者；以及

職責:

(a) 為地理資訊系統提供技術支援，確保其運作暢順；開發和改善內部地理資訊系統應用程式／項目；以及處理地理資訊系統軟件升級／變更或遷移時出現的任何故障／錯誤；

(b) 管理地理資訊系統相關軟件的許可證，確保相關許可證用得其所，符合成本效益；

(c) 就應用人工智能、機器學習及大數據分析進行研究、探討並制定方案，方便規劃署和城市規劃委員會進行規劃分析和作出決定；

(d) 協助監察涉及地理資訊系統及人工智能／機器學習科技的資訊科技項目，並就這些項目提供意見；

(e) 舉行關於人工智能／機器學習應用的培訓及工作坊，以及在規劃署推動人工智能／機器學習相關知識及技能發展；以及

(f) 評估在地理資訊系統中融入人工智能新科技及工具，以提升地理資訊系統的運作和擴大分析能力。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格連同詳細履歷／相關作品簡介、學歷證書副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【10.規劃署-資訊系統支援經理】

月薪$82,330

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技或電腦科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少十年在資訊科技行業的全職工作經驗，包括：

(i) 至少六年管理應用系統開發項目的經驗；

(ii) 至少四年管理政府項目的深入經驗；

(iii) 至少兩年管理地理資訊系統的豐富經驗；以及

(iv) 至少兩年管理求助台服務的實際工作經驗；

(d) 如條件(c)所訂明，具備支援辦公室自動化系統(例如在工作站和筆記簿型電腦環境的保安管理)的可資證明經驗；

(e) 如條件(c)所訂明，具備設計、開發、推行和維修網絡應用系統和地理資訊系統，以及系統整合方面的可資證明經驗；以及

(f) 具備管理供應商和外判服務承辦商的可資證明經驗。

申請人如具備以下資歷或經驗，可獲優先考慮：

(1) 具備認可項目管理專業人士(PMP)的資歷；

(2) 具備認可資訊系統保安專業人員(CISSP)的資歷；

(3) 具備採購產品與服務，以及使用項目管理和系統開發方法(包括PRINCE2、PMP及Agile)推行項目的經驗；以及

(4) 具備網絡應用系統開發方面的資訊科技保安經驗。

職責:

(a) 提供資訊科技方面的意見，以及為資訊科技系統(包括地理資訊系統及辦公室自動化系統)提供持續支援；

(b) 為新的事務措施提供技術支援服務；

(c) 監察資訊科技項目各階段的工作(包括可行性研究、系統分析及設計、電腦系統的採購及安裝、程式編寫、推行、系統護理及維修保養)；

(d) 督導團隊提供求助台服務；

(e) 帶領系統分析員及程式編製員團隊推行新的電腦系統和提升現有系統；

(f) 管理資訊科技系統、產品及服務的撥款和採購過程；

(g) 確保資源得以有效運用和交付成果的品質；以及

(h) 致力保證承辦商所交付的成果和服務的品質。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同詳細履歷、學歷證書副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【11.香港電台-製作主任(製作事務部錄播及外勤廣播組)】

月薪 $25,115

截止日期 :27/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a)(i)持有香港的大學所頒發的學位，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；或

(ii)持有香港的專上院校頒授獲認可的副學士學位或獲認可的高級文憑，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；並具有2年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(iii)持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；並具有4年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(iv)在DSE五科(可包括中英文科)考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲 E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第 3級／C級或以上成績(可包括中國語文科及英國語文科)，或具同等學歷；並具有5年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(v)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；並具有6年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級[參閱註(2)]或以上成績，或具同等成績。

申請人如 —

(i) 具備籌劃在國際或本地電視頻道現場直播的大型活動的經驗；

(ii) 具備在政府或公營機構的工作經驗；

(iii) 對電視外勤廣播製作及訊號傳輸有豐富認識；

(iv) 對籌劃虛擬／虛擬及實體混合模式活動有豐富認識；

(v) 對專業音響／舞台燈光設備／新科技(例如人工智能、5G傳送等)有豐富認識；

(vi) 對微軟Word、Excel、Picture Manager及AutoCAD有豐富認識；

(vii) 具備良好行政、溝通、組織及解難能力；及／或

(viii) 能在壓力下獨立工作

則更為理想。

職責:

(i) 協助擬備外勤廣播製作的運作及應變計劃；

(ii) 擬定技術要求及監督承辦商的表現，以符合製作需求；

(iii) 負責管理組內的行政工作、採購、政府資源、庫存及設備；

(iv) 監督員工及承辦商並分派工作；以及

(v) 與各政府部門、本地及海外廣播公司等各界協調及聯絡。

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道1號A香港電台電視大廈3樓製作事務部製作事務經理，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【12.屋宇署-技術主任（結構）】

月薪: $25,115起

截止日期:22/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的結構工程或土木工程文憑或高級證書；或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或會考中英文科考獲第2等級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助審查結構設計和有關詳圖、測試報告及施工記錄，以及監察和進行關於基礎和結構構件的測試；

(b) 協助視察樓宇及斜坡、勘察樓宇，以辨識欠妥之處、須進行修葺工程的地方和僭建物、調查滲水源頭、安排發出法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程，包括緊急個案的工程；

(c) 擬備施工圖則及工程費用預算、協助管理樓宇資料記錄和整理有關統計資料，並協助處理上訴、檢控及紀律研訊事宜；及

(d) 協助推行公眾教育及宣傳工作，內容關乎樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的事宜。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須以申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023) 提出申請。該表格可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【13.民航處-合約專責航空交通管制主任】

月薪:$82,330

截止日期:22/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 具備至少二十年航空交通管制經驗，例如

(i)航空交通管制程序的項目經驗，尤其是三跑道系統或空域重組；或

(ii)處理航空交通管制匯編事宜的經驗；或

(iii)航空交通管制訓練課程導師的經驗；

(b) 具備至少五年在香港的航空交通管制員前線工作經驗；

(c) 熟悉國際民用航空組織訂下的程序、標準和作業常規；航空法例、導航及氣象；以及通訊、導航及監察系統；

(d) 具備執行航空交通管制職責的豐富經驗，包括塔台管制、進近管制、終端管制或區域管制，或具備香港空管系統優化／升級、開發及評估空管程序及儀表飛行程序的知識；及

(e) 具備香港國際機場三跑道系統項目的豐富知識，或熟悉處理空管培訓服務提供者的相關協調將會獲優先考慮。

職責:

(a) 跟進並支援香港國際機場三跑道系統項目的航空交通服務相關事宜，包括空域設計、制定飛行程序及空管運作程序、空管轉換培訓、發布航空資料、航圖和運作指令等；

(b) 與三跑道系統的相關持份者保持密切合作，並與不同的數據簽發者或航行資料匯編的各部分擁有者協調，透過航行資料匯編和航行資料補編為三跑道運作及時發布航行資料；

(c) 協助採購就三跑道系統運作所須的培訓服務，以符合法定及監管的要求以及國際民航組織的建議；處理及監督為空管相關人員採購的航空培訓服務，以滿足三跑道系統運作要求；

(d) 與本地及海外培訓服務提供者協調和溝通，並協助審視、評估和更新採購條款和細則，確保符合採購規例和標準以配合三跑道系統的運作；及

(e) 執行上司指明的其他工作。

聘用條款:

獲受聘者將按為期12個月之非公務員合約條款聘用。續約與否視乎部門的服務需要及受聘者的工作表現及品行而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書詳列已取得的相關資格。以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，於截止申請日期或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，必須在2024年11月29日或之前，把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。

政府工【14.衞生署-高級項目經理】

月薪:$127,700元 (另加約滿酬金)

截止日期:21/11/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 為1975年12月5日以後選出的香港工程師學會(電子或生物醫學界別)正式會員，或具備同等資格；

(b) 取得有關資格後最少10年從事下列領域的工作，其中最少5年擔任主管職位︰

(i) 醫療儀器的規管工作，包括醫療儀器推出市面前的管制工作，例如制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，以及醫療儀器推出市面後有關安全警示及醫療事件的監察工作；以及

(ii) 認證評核機構的認可工作；跟進醫療儀器連本地負責人、本地製造商和進口商的表列計劃工作；以及籌劃並進行對相關方面的評估和監控巡查工作；

(c) 熟悉以下相關資料者，可獲優先考慮︰

(i) 其他國家的醫療儀器規管制度；

(ii) 國際組織的醫療儀器規管標準，例如世界衞生組織全球基准評估工具+醫療儀器(“世衞評估工具+醫療儀器”)及國際醫療器械監管機構論壇的文件；

(iii) 品質管理系統、風險管理系統及職業健康及安全管理系統；以及

(iv) 醫療儀器分級、運作原理、臨牀用途、安全性、品質及效能方面的知識；以及

(d) 具備良好中、英文口語及書寫能力可獲優先考慮。

(註：申請人須提交有關修業證書／成績單及工作經驗的證明文件副本。)

職責:

(a) 就醫療儀器行政管理制度(“上述管理制度”)規劃、制訂、監察、評估及監督與管制／規管醫療儀器相關的日常運作，包括制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，以及醫療儀器、認證評核機構、本地負責人、製造商和進口商的表列工作；

(b) 對上述管理制度、世衞評估工具+醫療儀器、其他國家的規管制度進行差距分析，望能按照世衞評估工具+醫療儀器訂立本地規管制度規管本港的醫療儀器；

(c) 協助擬備立法建議立法規管醫療儀器；

(d) 按照醫療儀器科及／或香港藥物及醫療器械監督管理中心(“藥械監管中心”)日常規管醫療儀器的運作需要，並根據世衞評估工具+醫療儀器的規定，就醫療儀器科及／或藥械監管中心的網站、各資料庫系統、電腦化管理及控制系統進行規劃、設計及開發工作；

(e) 從事開發品質管理系統及風險管理系統等工作，協助藥械監管中心取得認可，成為世衞評估工具+醫療儀器成熟程度第四等級並成為世界衞生組織規管醫療儀器的表列機構；以及

(f) 統籌宣傳和諮詢計劃，以及籌辦工作坊／研討會，藉此與商戶、醫療機構、國際論壇、其他持份者就醫療儀器的規管工作建立及維繫工作關係，並與公眾人士保持聯繫。

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請高級項目經理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年11月28日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【15.教育局專業-評審主任(發展及培訓分部) (EDB/PDT/344/24)】

月薪:$78,550

截止日期 :22/11/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得學位後，具備在本地幼稚園、小學或中學(包括特殊學校)內教授由課程發展議會編訂的本地課程的全職教學經驗；

(d) 在取得學位後，具備最少10年教學／學校評核／課程發展經驗[見註(ii)]；

(e) 在最近5年具備以下領域的經驗者優先：

- 本地小學或中學(包括特殊學校)的中國語文教育學習領域；或

- 本地小學或中學(包括特殊學校)的數學教育學習領域；或

- 為本地幼稚園、小學或中學（包括特殊學校）參與設計、推行或評估創新的教學實踐或價值觀教育。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如︰有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明；以及

(ii) 具備相關經驗的申請人須在申請表上列明有關經驗詳情及性質。

職責:

(a) 協助行政長官卓越教學獎評審團制訂評審準則及卓越指標，並根據評審團的指引進行研究；

(b) 就評審事宜與學校、候選教師及／或提名人聯絡；

(c) 向評審團提供支援以進行初步評審，例如：檢視提名資料、進行面談、記錄及撰寫報告等；

(d) 向評審團提供支援以進行詳細評審，例如：編排訪校日程、觀課、記錄及撰寫報告等；

(e) 提供專業意見以籌備出版《行政長官卓越教學獎薈萃》、準備教學獎頒獎典禮分享環節、製作宣傳短片及整理獲獎教學實踐資源庫供上載於行政長官卓越教學獎網站等；

(f) 撰寫《綜合評審報告》；

(g) 為行政長官卓越教學獎獲獎教師的專業發展活動提供專業支援；以及

(h) 處理相關行政及專業事務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈11樓1107室教育局專業發展及培訓分部行政長官卓越教學獎秘書處)。請在信封面上註明「申請評審主任」。

政府工【16.教育局-首席課程主任(課程發展處)(個人、社會及人文教育) (EDB/CDI/343/24)】

月薪:$127,700

截止日期 :22/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修經濟／地理／宗教研究的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用試卷或英文運用試卷中取得「二級」成績，或具備同等成績，在綜合招聘考試中文運用試卷及英文運用試卷中取得「二級」成績，或具備同等成績者優先；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於12年有關經濟科／倫理與宗教科／地理科／公民、經濟與社會(或以前稱為生活與社會)(中一至中三)／宗教教育科(中一至中三)的教學及／或課程發展經驗；

(f) 對個人、社會及人文教育學習領域，以及本地教育制度有豐富知識；

(g) 持有與經濟／地理／宗教研究／課程發展有關的碩士或博士學位者優先；以及

(h) 須處事盡責、積極主動、對工作有熱誠，並須品格良好，願意為教育界服務，作出承擔，以及能以中英文與人有效溝通。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 擔任個人、社會及人文教育組的主管，領導個人、社會及人文教育學習領域課程的發展工作，特別是經濟科、倫理與宗教科、地理科及公民、經濟與社會(中一至中三)及宗教教育科(中一至中三)；

(b) 策劃、組織和推行教師培訓課程，以配合有關課程的實施；

(c) 策劃和監督教學資源的製作，以配合有關課程的實施；

(d) 策劃、組織和推行與個人、社會及人文教育相關的學生學習活動、研究發展及評估計劃；

(e) 就個人、社會及人文教育學習領域相關的課程事宜，為課程發展處轄下的相關組別、教育局轄下的相關分部、香港考試及評核局、學校、其他有關的政府部門和機構提供意見及與之協作，包括參與有關個人、社會及人文教育的部門／跨部門／非政府委員會及／或工作小組；

(f) 協調及統籌個人、社會及人文教育學習領域內課程的課本及有關教學資源評審工作；

(g) 執行及監察與個人、社會及人文教育學習領域相關的課程／科目津貼的行政工作；以及

(h) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【17.投資推廣署-助理經理（市場研究）(參考編號: IPA/07/2024）】

月薪: $23,585

截止日期 :21/11/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備兩年在客戶服務、市場研究、工商管理、行政支援或相關領域獲得的全職工作經驗為佳。曾在政府部門工作、具備處理公眾查詢及／或電腦系統管理／升級的工作經驗較佳；

(b) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修工商管理、經濟、國際市場學或相關學科為佳；

(c) 以客為先，致力提供優質服務，具備優良的人際關係與溝通技巧，對工作充滿熱誠，能獨立工作並在團隊環境中工作；

(d) 具備優良的中英文書寫能力，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(e) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(f) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 處理一般查詢及編製相關統計報告；

(b) 為管理部門資料庫和網上名錄提供支援服務，包括處理相關登記申請、查詢和採購事宜，並在有需要時進行用戶驗收測試等；

(c) 進行案頭調研、編制統計數據和更新參考資料，以支援本署的投資推廣工作；

(d) 與相關持份者合作，支援各項統計調查和研究項目（包括採購事宜及其他跟進工作）；

(e) 為市場研究小組的日常運作提供行政支援，包括檔案管理和編制報表；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；或

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

(c)由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

政府工【18.郵政署-高级經理(技術服務)】

薪酬: 月薪$70,150，年薪約980,000元，另加約滿酬金

截止日期 :19/11/2024 18:00:00

+ 6

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於八年工作經驗，當中最少兩年是在資訊科技行業從事項目管理的工作。項目須與下列工作有關，包括：設計和推行、支援和維修保養大型網路基礎設施、提升數據中心的核心網路設備、推行辦公自動化系統、遷移數據中心和辦公室設備等；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績；

(4) 在為物流運作相關的網絡及關鍵系統提供全天候七天二十四小時一／二線支援，以及在郵務或類似業務的一般辦公室運作方面具備豐富的實際經驗；

(5) 精通以下至少一個範疇，並須擔任領導角色：Cisco網絡產品支援、零售網絡支援、廣域網連線管理和支援、數據中心網絡管理和支援、辦公室自動化系統管理和支援、防火牆和其他資訊科技保安相關產品管理和支援；

(6) 持有CCNP／CCDP／CCIE／CCDE及CISSP／CISA／CISM／CRISC／CGEIT資格者將獲優先考慮；

(7) 具有良好的人際交往和說服力，能夠有效管理各持份者；

(8) 勤奮進取、積極主動、具備良好的分析和解難能力；

(9) 具備良好的中、英文會話／書寫能力，以及溝通技巧。懂普通話者尤佳；以及

(10) 履歷表必須依時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能。

職責:

(1) 帶領項目團隊，進行與網絡基礎建設和辦公室自動化相關的工作，以確保香港郵政的業務順利運作；

(2) 管理網絡基礎建設和辦公室自動化系統及相關項目，包括預算、系統設計、採購、推行、支援和維修保養工作。其工作包括但不限於：

i) 制訂推行項目所需的預算、技術方案及其他資源；

ii) 採購網絡設備、電腦硬件和軟件；

iii) 為應用程式開發團隊和各技術支援團隊就項目及／或恆常維修保養相關的工作提供推行及技術支援，包括可行性研究、系統分析和設計、場地準備、推行和測試；

iv) 與承辦商、用戶、應用程式開發團隊和各支援團隊協調和合作，以便安排和推行項目；

v) 確保項目在質量、預算、交付時間表和功能方面均符合內部用戶和客戶的要求；

vi) 擬備、審核和更新文件記錄，包括運作程序和管理報告；

(3) 負責設置資訊科技基礎設施，包括網絡基礎設施和導線系統，以及在新大樓和辦公室遷移網絡和辦公室自動化設備；

(4) 有需要時在實地擔任協調人員，並為網絡基礎建設和辦公室自動化基礎設施提供技術支援；

(5) 就網絡基礎建設、辦公室自動化和資訊保安事宜提供建議和支援服務，以解決其他資訊科技項目中的技術設計、推行和運作上的問題；

(6) 對網絡設備、電腦硬件和軟件的新技術進行評估；以及

(7) 執行與項目及／或恆常維修保養相關的行政工作，包括預算控制、人員管理和資源分配。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$70,150；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 有薪年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

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(a)把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）] 連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工【19.教育局（特殊教育分部）- 教育心理學家 (EDB/SE/339/24)】

月薪： $82,325

截止日期 :25/11/2024 18:00:00

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入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 持有香港所頒授的教育心理學(專業訓練)碩士學位，或具備同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)的資格後，具備6年相關工作經驗，而其中3年為取得上述(c)的資格後在教育場所擔任教育心理學家的經驗；以及

(f) 為香港心理學會教育心理學部或等同的國際認可教育心理專業團體的正式會員。

註:

(i) 申請人於到任日前未獲取教育證書亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予較低入職點，即以月薪51,540元聘用，並按每一年的教育心理學家工作經驗給予一個增薪點。

(ii) 應屆(2024／25學年)畢業生也可申請，但聘用則視乎申請人是否在到任日前取得所需的專業學歷資格。如獲取錄，本局會給予較低入職點，即以月薪 51,540 元聘用。

(iii) 於到任日前具備少於所述的6年相關工作經驗者亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予低於上述的入職薪酬(即月薪低於82,325元)。教育局會個別考慮申請人在教育場所以外擔任教育心理學家的工作經驗。

(iv) 正辦理上述會員資格的申請人的申請會獲考慮。

(vi) 所有合資格的申請人會獲邀請參加暫定於2024年12月中旬舉行的遴選面試。請確保已填寫正確的郵寄及電郵地址，以獲取有關遴選面試的資訊。

職責:

(a) 為有學習或適應困難的學生提供教育心理評估及介入服務；

(b) 在介入策略和適切教育服務方面，為學校人員及家長等提供諮詢及支援，以照顧學生的不同教育需要；

(c) 支援及發展學校及／或幼稚園以照顧學生的不同教育需要；

(d) 支援學校及／或幼稚園處理危機及緊急事件；

(e) 進行校本、區本或全港性培訓及分享活動；

(f) 參與計劃、研究及資源發展工作；以及

(g) 執行其他專業職務。按工作需要，受聘人會被安排任職教育心理服務組的特定職位 。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

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(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(c)申請書送達至九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室 教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。