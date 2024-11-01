政府工｜20份工月薪17K-119K　民政署請行政助理學位+1年經驗28K

【政府工】 11月第一日政府再推出多份鐵飯碗，《開罐》整合精選及更新了20份政府工，當中有7份是公務員約。值得留意的是，民政事務署請行政助理，雖然不是公務員約，但任何學位＋一年工作經驗就有28K，可算超級筍！



政府工【1.入境事務處-臨床心理學家】

月薪：$ 61,865起

截止日期 :14/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷〔註(1)〕；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；以及能操流利廣東話及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註：衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮。）

註:(1) 現正修讀碩士學位課程，並將在2024/25學年或2025/26學年畢業的學生也可申請，他們須在申請書內註明於畢業試後可獲取的資格。

職責:

(a) 為入境事務處在職人員提供心理服務;

(b) 為在危機事故或創傷事件後的入境事務處職員提供創傷後輔導;

(c) 發展及推行心理教育及相關的健康宣傳活動;

(d) 舉辦壓力管理及相關的訓練課程或講座，以及進行與工作相關的研究;

(e) 協助管理層策劃及推行有關職員心理及精神健康的活動;

(f) 為入境事務處職員進行與工作相關的心理評估；以及

(g) 督導及管理入境處聆心服務中心。

薪酬:

總薪級表第 27 點（每月 61,865元）至總薪級表第 44 點（每月 119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格〔通用表格第 340 號（7/2023 修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括 –

(1) 由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請表格須於截止申請日期或之送達至香港新界將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓16樓人事分科，信封面須註明「申請臨床心理學家職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。

(f)至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交所需的修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。持有非本地學歷並在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及每張文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

(g)申請人請盡量於申請表格內提供一個電郵地址。

政府工【2.郵政署-郵差】

月薪 ：$18,305起

截止日期 : 14/11/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成中四學業，或具同等學歷；

(b) 有能力拉動標準重量的郵袋及背負標準重量的派遞郵袋，且於分揀郵件時能做到手眼協調；

(c) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行派遞前準備工作、紮起、護送和收派郵件，包括實地以隨身配備的電腦設備輸入所需資料﹔

(b) 分揀郵件及郵包，包括操作機械揀信系統及其他器材﹔

(c) 內勤郵件處理，包括齊信、蓋銷郵件及操作電腦系統以發送郵件及郵包﹔

(d) 以人手或用機器起卸及搬動郵袋及其他郵件﹔以及

(e) 執行一般郵局櫃位職務。此外，郵差必須穿著制服、輪班及╱或超時工作，或須駕駛郵車。

薪酬:

總薪級表第4點 （每月18,305元） 至總薪級表第13點 （每月31,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互網聯 V

(a)申請人必須在2024年11月14日下午六時之前(香港時間)透過下列其中一個方法遞交申請表格：

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii)將申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]郵寄至香港九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組(信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)。

(b)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(c)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加體能及技能測試，通常會在截止申請日期後約12至18個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。

政府工【3.香港電台-節目助理（電子外景製作及攝影／錄播及外勤廣播服務／錄影剪接）】

月薪： $17,200起

截止日期 :15/11/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)(i) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科，或具同等學歷；或

(ii) 在DSE五科（可包括中英文科）考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；兼具一年相關工作經驗；或

(iii) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中英文科，或具同等學歷；或在會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括中英文科，或具同等學歷；兼具兩年相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 申請人只需要遞交一份申請表格。獲取錄的申請人將會被聘用至本廣告中列明的其中一個工種（即電子外景製作及攝影／錄播及外勤廣播服務／錄影剪接）。

(2）本台在收到申請表格後，會透過電子郵件向申請人提供一份選擇表格，申請人請在該表格上表明會申請的工種。

在上述(a)(i)-(iii)提及的相關學科及工作經驗如下：-

(i) 節目助理（電子外景製作及攝影）–

學科：電影及電視、數碼媒體、舞台及娛樂藝術；

工作經驗：為電視／電影製作擔任攝影、燈光、收音工作；拍攝相片。

(ii) 節目助理（錄播及外勤廣播服務）–

學科：電影及電視、數碼媒體、舞台及娛樂藝術；

工作經驗：場務員、為電視／電影拍攝提供製作支援、外景廣播製作。

(iii) 節目助理（錄影剪接）–

學科：電影及電視、錄影剪接、數碼媒體；

工作經驗：錄影剪接。

職責:

(i) 節目助理（電子外景製作及攝影）主要負責擔任器材保管及存貨、為外景製作擔任攝錄／收音／燈光工作，及因應需要擔任硬照攝影工作。

(ii) 節目助理（錄播及外勤廣播服務）主要負責擔任場務員／製作助理、操作影音及視覺製作設備、處理預約及採購事宜、管理存貨及其他支援工作。

(iii) 節目助理（錄影剪接）主要負責擔任製作助理、進行檔案匯入及格式轉換、初步剪接、處理預約及採購事宜、管理存貨及其他支援工作。

薪酬:

總薪級表第3點（每月港幣17,200元）至總薪級表第13點（每月港幣31,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F. 340 (Rev.7/2023)可在民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

(b)以親身或郵寄方式把申請表格送達本廣告訂明的九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組[信封面須註明「申請節目助理（電子外景製作及攝影／錄播及外勤廣播服務／錄影剪接）職位」。

(c)如親身遞交，請於辦公時間內 (星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息) 遞交申請。]；或

(d)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(f)在網上遞交申請的人士，須於2024年11月22日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至本廣告訂明的聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

(g)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【4.差餉物業估價署-助理物業估價測量師】

月薪 ： $40,620起

截止日期:15/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有由香港測量師學會認可的學位，即符合參加香港測量師學會產業測量組正式會員的全部學歷要求，或具備同等資格；

(b) 在政府綜合招聘考試的能力傾向測試考獲及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在政府綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(請參閱註(3))；及

(e) 兩年相關工作經驗。

註:

(1) 申請人如在上任時已(i)成為香港測量師學會產業測量組的正式會員，或具備同等專業資格；及(ii)在取得前述(i)項的專業資格後，具備一年或以上相關的工作經驗，將不會獲考慮聘用為助理物業估價測量師。獲取錄的申請人須就上述有關資料作出聲明。

職責:

(a)負責房地產物業估價、提供租值意見，以及

(b)代表政府商議物業租賃，在經驗豐富的專業人員督導下工作，務求在訓練中累積經驗，成為合資格的專業物業估價測量師。

薪酬:

總薪級表第18點（月薪港幣40,620元）至總薪級表第27點（月薪港幣61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年或直至獲取錄的申請人取得必要具備的資格，以較遲者為準，試用期最長可達四年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[GF340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績單、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c) 請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達上海列聯絡地址(或電郵至appointments@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。

(e) 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址。

政府工【5.漁農自然護理署-動物護理督察(檢疫)】

月薪：$20,050

截止日期:15/11/2024 23:00:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有由香港理工大學、大學或專業教育學院/科技學院或學院頒發的農業科學、動物科學或畜牧學、生物學、應用生物學、動物管理或動物福利應用科學、化學、應用化學、生態學、環境研究、環境科學或環境管理學的文憑或高級證書，或具同等學歷；

(ii) 持有農業或林務學校／學院所頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及具有1年農業或郊區／植物／野生生物管理方面的實際經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。申請人如持有有效的駕駛執照，可獲優先考慮。

職責:

(a) 牽領檢疫偵緝犬到各個陸路邊境管制站、國際機場及其他指派地點，以檢測旅客、行李、車輛和包裹是否藏有非法進出口的動物及動物產品；

(b) 照顧、護理並訓練檢疫偵緝犬；

(c) 協助進行針對非法進出口動物及動物產品的調查及檢控工作；

(d) 協助擬備調查報告、處理數據及備存記錄；

(e) 執行上司指派的其他職務 ; 以及

(f) 因應需要駕駛政府車輛。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到上列地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【6.教育局（特殊教育分部）- 教育心理學家 (EDB/SE/339/24)】

月薪： $82,325

截止日期 :25/11/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 持有香港所頒授的教育心理學(專業訓練)碩士學位，或具備同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)的資格後，具備6年相關工作經驗，而其中3年為取得上述(c)的資格後在教育場所擔任教育心理學家的經驗；以及

(f) 為香港心理學會教育心理學部或等同的國際認可教育心理專業團體的正式會員。

註:

(i) 申請人於到任日前未獲取教育證書亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予較低入職點，即以月薪51,540元聘用，並按每一年的教育心理學家工作經驗給予一個增薪點。

(ii) 應屆(2024／25學年)畢業生也可申請，但聘用則視乎申請人是否在到任日前取得所需的專業學歷資格。如獲取錄，本局會給予較低入職點，即以月薪 51,540 元聘用。

(iii) 於到任日前具備少於所述的6年相關工作經驗者亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予低於上述的入職薪酬(即月薪低於82,325元)。教育局會個別考慮申請人在教育場所以外擔任教育心理學家的工作經驗。

(iv) 正辦理上述會員資格的申請人的申請會獲考慮。

(vi) 所有合資格的申請人會獲邀請參加暫定於2024年12月中旬舉行的遴選面試。請確保已填寫正確的郵寄及電郵地址，以獲取有關遴選面試的資訊。

職責:

(a) 為有學習或適應困難的學生提供教育心理評估及介入服務；

(b) 在介入策略和適切教育服務方面，為學校人員及家長等提供諮詢及支援，以照顧學生的不同教育需要；

(c) 支援及發展學校及／或幼稚園以照顧學生的不同教育需要；

(d) 支援學校及／或幼稚園處理危機及緊急事件；

(e) 進行校本、區本或全港性培訓及分享活動；

(f) 參與計劃、研究及資源發展工作；以及

(g) 執行其他專業職務。按工作需要，受聘人會被安排任職教育心理服務組的特定職位 。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(c)申請書送達至九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室 教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。

政府工【7.教育局(教育基建分部)-項目經理(註冊檢視) (EDB/EI/342/24)】

月薪: $82,327

截止日期 :15/11/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在取得有關學歷後，具備不少於6年與教學及／或教育行政相關的中層管理經驗；

(e) 具備開發資訊科技系統經驗者優先；

(f) 熟悉本地教育政策，相關法例及規例；

(g) 或須在遴選面試前參加筆試及／或電腦測試；以及

(h) 須處事盡責、積極主動、品格良好，有志服務教育界，並能以中英文有效溝通。

(註) 申請人須提供相關的推薦信／工作證明，以供查核。

職責:

(a) 協助監督和處理根據《教育條例》(第279章)提出的校董註冊申請；

(b) 就根據《教育條例》註冊校董的事宜，與辦學團體、校監、校長、學校人員和校董保持專業溝通和對話；

(c) 協助監察與校董註冊相關的資訊科技項目開發及／或系統優化事宜；

(d) 協助為不同持份者籌劃、安排和開辦有關推行資訊科技項目的培訓課程及／或工作坊；

(e) 處理須特別注意的校董註冊申請，在必要時徵詢相關各方的專業／法律意見；

(f) 協助檢視校董註冊機制，並建議和推行優化措施，包括草擬文件、編製數據集和處理相關查詢；以及

(g) 執行上級委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港柴灣利眾街24號東貿廣場29樓A至C室教育局教育基建分部學校註冊及監察組註冊檢視小組)。

政府工【8.民政事務總署-行政助理 (深水埗區)】

月薪28,725元

截止日期 :14/11/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本地大學頒授的學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求：

(i) 在DSE中國英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；或

(ii) 在中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

(c) 具備極佳的中英文口語及寫作能力；

(d) 具備良好的溝通技巧，能與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士聯繫和合作；

(e) 對一般商業電腦軟件(包括中英文文書處理、PowerPoint和Excel)擁有良好的應用知識；

(f) 於取得學位後，至少有一年有關行政或項目管理的全職工作經驗；及

(g)熟識公共行政╱非牟利團體╱地區事務，並具備相關經驗，及╱或具備會計相關知識或經驗的申請者獲優先考慮。

職責:

(a) 監察獲核准地區項目／活動的進度，以及協助籌辦／統籌由民政事務處／區議會提出的地區計劃和活動；

(b) 審理由區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構提交的定期財務報告及進度報告；

(c) 協助統籌、監督及檢討地區項目，包括擬備提交予政府部門、立法會及區議會的文件；

(d) 為委員會及會議提供秘書及後勤支援服務；

(e) 協助統籌及組織與地區項目相關的宣傳及公關活動；

(f) 維持及管理相關文件檔案，包括與地區項目有關的網站資料；

(g) 協助處理與地區項目有關的行政、財務、採購及合約管理事宜；

(h) 協助處理撥款發放申領，聯絡區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構，整理和編制統計報表等；

(i) 處理社區中心／社區會堂預約申請及辦公室行政事宜提供行政支援服務；

(j) 處理來自公眾及其他機構的查詢；及

(k) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(a) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘；

(b) 聘用合約可能因個別運作需要而不足12個月，續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定；

(c) 如有需要，須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作； 及

(d) 如有需要，受聘人或須於戶外和不定時工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主信等)等證明文件副本送達或郵寄至長沙灣道303號長沙灣政府合署4字樓 深水埗民政事務處。請在信封面註明「申請非公務員合約行政助理職位 」。

(c)所有申請人均須在申請表格內詳列所得之工作經驗，包括職位、職責及工作性質。

(d)申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(1) 香港永久性居民身份證，(2) 學歷證明正本，(3) 工作證明正本，及 (4) 近照一張。

政府工【9.香港警務處-二級網絡安全助理(流動應用程式和網頁開發)】

月薪:$24,000

截止日期:14/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港認可專上院校頒發經評審的電腦科學、工程、資訊及通訊科技或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績[請參閱註(1)]，或具同等成績；以及

(c) 具備良好中英文能力。

(d)申請人如

(i)具備開發iOS和Android平台流動應用程式的相關經驗；

(ii)具備使用HTML、XML、Json和JSP的實際經驗；

(iii)具備使用網絡安全規約和工具的經驗；

(iv)熟悉Python、SQL命令和電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint；以及(v)具備敏捷式開發模式、雲端服務，以及開發和作業結合方式實踐的知識，可獲優先考慮。

職責:

(a) 定期為機構網站進行更新和維修；

(b) 確保部門網站、數據庫、網絡和伺服器均按照網絡安全規約妥善維護，以保護機構數據和系統；

(c) 監察和應對保安事故和漏洞；

(d) 開發和維護iOS和Android平台的流動應用程式；

(e) 執行故障排除和除錯，以優化平台性能；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(1)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(2)工作經驗的證明文件副本；以及(c)中英文水平的證明文件副本，須於2024年11月14日或之前郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【10.香港警務處-二級數碼法理鑑證助理】

月薪 $24,000

截止日期 :14/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

1. (a) 持有本港認可專上院校頒發經評審的電腦科學、工程或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績[請參閱註(1)]，或具同等成績；

(c) 具備良好中英文能力。

2. 申請人如(i)具備數碼法理鑑證╱電子取證的實際經驗；以及(ii)熟悉Python、SQL命令和電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint，可獲優先考慮。

職責:

(a) 就網絡安全設計和╱或數碼法理鑑證領域進行研究，以及掌握尖端數碼法理鑑證知識；

(b) 協助執行與數碼法理鑑證相關的能力建構計劃；

(c) 在數碼法理鑑證檢驗期間提供支援；

(d) 為法理鑑證分組和法理鑑證顧問分組提供行政和後勤支援；

(e) 就數碼法理鑑證檢驗出庭作證；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(a)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(b)工作經驗的證明文件副本；以及(c)中英文水平的證明文件副本，須於2024年11月14日或之前郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【11.香港警務處-二級虛擬資產分析師】

月薪：$24,000

截止日期:14/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

1. (a) 持有本港認可的專上院校頒發經評審的電腦科學、金融或相關學科的副學士學位或文憑，或具備同等學歷；

(b) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 具備良好中英文能力。

2. 申請人如(i)具備區塊鏈和虛擬資產的基本知識；(ii)具備編製程式和軟件開發經驗；以及(iii)熟悉電腦軟件操作，包括Microsoft Word、Excel和PowerPoint，可獲優先考慮。

職責:

(a) 進行資金流向追蹤分析，追查非法資金；

(b) 對電子錢包作複雜的鏈上分析，以識別犯罪活動；

(c) 協助系統開發和虛擬資產分析工具維修；

(d) 研究區塊鏈和虛擬資產產業的最新趨勢和科技發展；

(e) 為網絡情報組提供行政和後勤支援；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷和工作經驗。已填妥的申請書，連同(1)學歷(包括證書副本和修業成績表副本)；(2)工作經驗的證明文件副本；以及(3)中英文水平的證明文件副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街警察總部警政大樓35樓文職聘用組。請於信封面註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年11月21日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【12.政府物流服務署-汽車司機】

月薪$19,535起

截止日期 :28/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照；

(b) 能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:申請人須通過駕駛技能測試。

職責:

(a)駕駛所有類型的政府車輛和租賃車輛，但不包括摩托車電單車；以及

(b)保持該等車輛清潔。汽車司機可能需要不定時及逾時工作，及穿著制服。

作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，汽車司機會被調派往政府各政策局或部門工作。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書須連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請汽車司機職位」。

(c)申請人亦可在公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2024年12月5日或之前，將香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工【13.民政事務總署-二級監工】

月薪$25,115起

截止日期 :07/11/2024 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的土木工程學或建築學證書，或具同等學歷；或

(ii) 具備五年擔任建築或土木工程技工的經驗；或

(iii) 完成認可的建築或土木工程技術員學徒訓練，而且表現令人滿意；

(b) 符合語文能力要求，即

(i) 在DSE或中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(ii) 具中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具同等成績；及

(c) 於《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責:

(a) 協助助理工程督察和一級監工就民政事務總署的工程項目進行日常監督工作，包括地盤勘測和實地量度／為總部審核組進行審計視察；

(b) 協助一級監工擬備工程項目的圖則；

(c) 協助一級監工備存地盤工作進度報告，以及向助理工程督察和一級監工匯報地盤事宜；

(d) 為進行工程項目與當區居民及／或地政總署的職員聯繫； 以及

(e) 執行助理工程督察和一級監工所指派與民政事務總署工程相關的任何其他職務。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第12點(每月港幣29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請人須提交已填妥的申請表通用表格第340號(7/2023修訂版)。

(b) 申請人可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)作網上申請。

(c) 申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html)下載。

(d) 申請表格須送達或郵寄到香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心29樓民政事務總署聘任組 。請在信封上註明「申請二級監工」。如親身遞交，請於截止申請日下午5時正或之前將填妥的申請表格送逹上述地址。

(e) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

(f) 所有獲邀參加招聘面試的申請人，必須出示修業成績及證書的正本及副本，以供核實和記錄。

(g) 由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址。

政府工【14.水務署-二級抄錶員】

月薪$16,135起

截止日期 :08/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成中四課程，或具同等學歷(學科包括中國語文、英國語文及數學科)；

(b)具備相當於中四程度的中、英文語文能力；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級抄錶員的主要職責是抄錄水錶度數及在工作地點執行一般的檢查職務。

薪酬:

總薪級表第2點(每月港幣16,135元)至總薪級表第11點(每月港幣28,225元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書須連同入職要求(1)及(2)的證書、修業成績表副本證明你已完成中四課程或具同等學歷，學科包括中國語文、英國語文及數學科;以及在中四或以上程度或其他獲認可的同等學歷中，中文及英文科取得及格成績；以及(3)的相關證明文件，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請二級抄錶員』。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年11月15日或之前以親身或郵寄方式把所需的證書、修業成績表及相關證明文件副本送交上述地址，並在信封面及每一頁證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【15.民航處-合約航空交通管制主任 (機場) 】

月薪: $67,850

截止日期 :07/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考考獲兩科高級程度科目及格，並在香港中學會考另有三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科)考獲C級／第3級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上，以及中國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 持有現時的香港航空交通管制員執照；

(d) 取得執照後，累積至少五年執行航空交通管制職務的經驗；及

(e) 能有效地以英語溝通。

職責:

(a) 於香港國際機場的指揮塔台為航空交通管制運作及服務提供支援。

(b) 管制在機場交通區內飛行中、降落和起飛的飛機。

(c) 管制在跑道上的所有飛機及車輛。

(d) 管制在飛機運轉區內運作的飛機。

(e) 監察並調解於機場扇區內運作的飛機偏離航道情況。

(f) 管制使用非儀錶飛行規則的交通，包括為香港管制區和非管制空域報告區提供飛行情報及飛機事故警報服務。

(g) 執行航空交通管制職務*，包括監督正接受培訓的航空交通管制員的工作。

[* 合約航空交通管制主任(機場)必須符合國際民航組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求(有關進一步的資料，可參閱民航處網頁: https://www.cad.gov.hk)。]

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約與否會視乎服務需要及受聘人的工作表現及品行。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即G.F. 340 (Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【16.財政司司長辦公室引進重點企業辦公室 -高級副總裁(人工智能與數據科學) 】

月薪 $101,775

截止日期 :04/11/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 具備最少10年人工智能、數據科學及/或創新科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於人工智能、數據科學、創新科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際人工智能及/或數據科學領域相關知識和工作經驗；

(e) 在人工智能及/或數據科學生態圈有廣泛人脈；及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。

職責:

(a) 帶領人工智能與數據科學團隊於人工智能與數據科學領域接觸高潛力的目標企業；

(b) 制訂和推行策略及計劃，推廣香港作為領先的人工智能與數據科學中心，並吸引海外和內地人工智能與數據科學行業的公司在香港開設或擴展業務；

(c) 協助執行總裁實施及跟進為重點企業量身定制的方案；

(d) 與內地和海外招商引才專組、國際和本地的業界夥伴、政府機構和主要持分者合作，為人工智能與數據科學領域構建強大的重點企業生態圈；

(e) 在本地及國際商業活動中發表演講，宣傳香港人工智能與數據科學產業的獨特優勢和機遇；

(f) 確保團隊為人工智能與數據科學領域的潛在和後續企業提供優質和客製化的支援服務；

(g) 管理並確保團隊的表現達成目標，並向高層官員提供高效的支援；及

(h) 按需要為引進重點企業辦公室首長級人員就工作及職務提供支援。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“高級副總裁(人工智能與數據科學)”。

(2) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“高級副總裁(人工智能與數據科學)”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(3) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

(c)申請人須提交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

政府工【17. 財政司司長辦公室(引進重點企業辦公室)-副總裁(生命健康科技)】

月薪 $93,255

截止日期 : 04/11/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 具備最少8年生命健康科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於生命健康科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 在發掘潛在客戶方面具備卓越往績，並能夠管理與生態圈相關持份者的關係，例如科技園區、大學、科研機構、創新與共創實驗室、醫療組織、投資者團體、企業等；

(e) 擁有在本地、內地及海外創新科技產業取得的豐富專業知識和工作經驗，以生命健康科技相關領域（例如生物技術、醫療器械 、數碼健康和傳統中醫藥）的工作經驗為佳；

(f) 在面對和接待客戶方面具備卓越往績，具備良好市場推廣及業務拓展技巧；及

(g) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。

職責:

(a) 協助高級副總裁發掘具潛力到港設立或擴展業務的生命健康科技重點企業，並擬定目標企業名單；

(b) 與目標企業保持聯繫，並協助高級副總裁擬定為重點企業量身定制的方案；

(c) 支援高級副總裁與重點企業就在港設立或擴展業務協商；

(d) 與相關決策局/部門/法定組織就便利重點企業在港設立或擴展業務進行協商；

(e) 與引進重點企業辦公室的外地團隊、相關決策局/部門、行業持份者及其他公營機構（包括香港科學園、數碼港、港深創新及科技園、大學及科研機構）合作，協調投資推廣及市場推廣活動，以吸引和挽留海外及內地的生命健康科技企業；

(f) 監督所有重點企業個案的進度並就其作出報告；及

(g) 按需要履行其他職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“副總裁(生命健康科技)”(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。

(2)入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“副總裁(生命健康科技)”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(3) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

(d)申請人須提交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

政府工【18.醫務衞生局 (中醫藥處) -行政助理】

月薪$35,080

截止日期 :05/11/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以修讀工商管理、傳播學、公共關係或公共行政/政府研究等學科為佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在取得學位後，具備至少三年全職在政府或大型公私營機構從事企業傳訊和推廣、活動管理、項目管理、客戶服務或行政的工作經驗。

(d) 具備良好的電腦知識，包括使用試算表，以及中、英文文書處理；

(e) 具備良好的中、英文會話和書寫能力；

(f) 具備良好的溝通和人際關係技巧；

(g) 樂於接受意見，具團隊合作精神；以及

(h) 能在壓力下處理事務，並在緊迫時限內完成工作。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 –

(a) 熟悉香港的醫療體制，尤其是對中醫藥作為香港醫療系統的重要部分及中醫藥在香港的服務及發展的認識；

(b) 與中醫藥界有事務往來或從事中醫藥有關工作的經驗； 以及

(c) 操流利普通話。

職責:

(a) 協助聯絡活動主辦機構及與有關政府部門協調，為出席各種場合、活動或會議的高層人員提供所需的後勤支援；

(b) 為各種場合、活動或會議提供現場支援；

(c) 根據相關政策範疇進行合適市場調查及分析，以滿足策劃公眾教育及宣傳活動的需要；

(d) 提供一般行政支援，包括處理日常行政工作、採購事宜、處理信件、安排會議、執行後勤工作、草擬信件、準備會議材料和文件夾、編製報表、接待訪客和拍照／拍攝視頻等；

(e) 處理活動主辦機構／組織的信息及請求，接聽來電並將有關事宜轉介適當人士，以便及時跟進；以及

(f) 執行上級人員指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約會視乎服務需要及受聘人的工作表現。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請人必須以申請表格，即G.F.340 （Rev. 7/2023），提出申請。表格可在民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請人須於申請表格內詳列有關的學歷／專業資格及工作經驗。已填妥的申請表格，連同修業成績表副本、證書副本及相關工作經驗的證明文件副本，須在截止申請日期或之前經下列其中一個方式一併提交：

（i） 於截止申請日期或之前郵寄到下述聯絡地址。郵寄表格的遞交日期以郵戳為準。信封面須註明「申請行政助理職位」；或

（ii） 於截止申請日期下午6時或之前親身把申請書送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓16樓醫務衞生局中醫藥處。

政府工【19.康樂及文化事務署-非公務員合約助理經理（花展）】

月薪 $27,090

截止日期 :07/11/2024 23:59:00

+ 7

入職條件:

(a) (i) 持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(ii) 持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位／香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院頒發的高級文憑，而所修讀的科目必須包括康樂、運動或園藝管理，或同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績。

註：

(1) 申請人如在考取上述(a)(i)或(ii)的學歷時沒有修讀體育／運動、康樂或園藝方面的課程，則須持有認可高等院校頒發的康樂、運動或園藝管理方面的文憑／畢業證書，或同等學歷。如申請人主修康體文娛研究、樹木管理、植物研究、植物培植、樹藝、生物科學、花園及園景設計等學科，亦可獲考慮，實際情況需視乎申請人修讀的個別科目而定。

(2)申請人如具備全職工作經驗，並曾擔任大型展覽（例如由康樂及文化事務署主辦的香港花卉展覽（「香港花展」））的項目主任，且職務涉及以下至少一個範疇的運作，包括秘書處、典禮、票務、保安、人流管控、商業攤位及／或活動宣傳及推廣的安排，可獲優先考慮。

職責:

(1) 協助向香港花展的籌備督導委員會、展覽委員會、籌辦委員會及小組委員會提供行政及後勤支援，並協助策劃和舉辦香港花展及相關活動，例如攝影活動、傳媒預覽環節、攝影比賽和網上投票活動；

(2) 與其他小組委員會及持份者聯絡，以籌備、編排及推行所有與香港花展有關的事宜，包括但不限於整合招標及直接採購訂單的要求、採購雜項用品及服務、籌備商業攤位競投事宜、審閱植物展品比賽及學童繪畫比賽的章程，及安排網上報名；

(3) 協助處理涉及服務合約的採購事宜，並於展覽場地執行監督和巡查職務，以確保承辦商表現令人滿意，順利提供各種服務；

(4) 監督臨時項目主任及兼職人員的工作表現，並就項目籌備及推行工作指導他們，以確保香港花展的運作順利；

(5) 協助及支援參與內地花卉博覽會；

(6) 處理有關香港花展的公眾查詢及投訴；以及

(7) 執行高級人員委派的其他職務。

〔註：獲取錄的申請人須注意下列各點－

(i) 每周須淨工作44小時，實際工作時間由上司安排; 及

(ii) 獲聘者或須於新界或偏遠地區（包括離島）工作。〕

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用。合約期約為12個月，康樂及文化事務署將視乎運作需要決定實際合約期。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格G.F.340（7/2023修訂版）可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html）下載。

(b) 親身或以郵寄方式遞交的申請書須於2024年11月7日或之前（親身遞交的申請書須於當日下午5時30分前）送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請非公務員合約助理經理（花展）」。

(c) 持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於截止申請日期或之前郵寄修業成績副本及證書副本至下述聯絡地址。

(d) 申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績及證書正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將被取消。申請人所有資歷／工作經驗以截止申請日期或之前為準。截止申請日期後所獲得的資歷／工作經驗將不予考慮。

政府工【20.康樂及文化事務署-行政助理(策劃事務)】

月薪 $29,800

截止日期 :04/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第3等級或以上成績，或具備同等成績(見註)；

(3)具備良好的中 英文講寫能力；

(4)具備一般商業電腦軟件(MS Word、Excel及PowerPoint)及中英文文書處理的應用知識；

(5)具備良好人際溝通技巧；

(6)取得學歷資格後，須具備從事工程項目／規劃或土地行政的工作經驗；以及

(7)取得學歷資格後，具備政府或公營部門工作經驗為佳。

職責:

(1)就籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援；

(2)協助整理設施需求摘要、設施明細表及用戶需求資料、就設計、實施時間表和預算開支等工程計劃事宜與相關決策局及工務部門聯絡、協調部門內部及其他政府部門就土地事宜及工程計劃的其他相關事項提出的建議等；

(3)協助初步篩選和分發由其他部門／顧問公司提交的顧問研究、發展方案、與大型基建設施、分區計劃大綱圖、向城市規劃委員會提出的申請、土地事宜等有關的報告，並整合部門內部各個行動分科提交的意見及建議，以作回覆；

(4)就立法會議員及區議員、各個地區組織／諮詢組織及市民對工程計劃的查詢、投訴及建議，協助草擬回覆；

(5)協助監督施工中的工程計劃進度，並跟進移交前及正式移交的事宜，包括統籌工程／工地會議、更新工程進度報告、整理欠妥清單等；以及

(6)為工程會議、工地會議（包括地盤）協助安排和提供後勤支援，以及在工地處理與竣工有關的移交事宜。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期一般為12個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a)填妥的申請表格須連同詳細履歷(列明曾擔任職位及曾受聘的公司，以及每個與工程項目╱規劃或土地行政(例如實地視察、場地移交、處理與工程項目╱規劃或土地行政相關之顧問研究等)相關的職位的職責簡介，送達新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部17樓策劃事務組。