政府工｜20份筍工月薪15-82K　特首政策組請人任何學位0經驗達47K

【政府工】市道不景氣，想安穩生活不妨考慮政府工， 公務員事務局今日（6日）新推多份筍工，其中有兩份工人值得推介，一份是特首政策組請助理研究員，任何學科的學位（甲或乙榮譽學士）無需工作經驗，起薪已經有35K；另外統計處也請統計員，DSE學歷零經驗20K，都可以考慮！



《我要準時下班》劇照

政府工1.懲教署-工藝導師(皮革工藝)

月薪:$40,495起元

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成有關皮革工藝或製鞋行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在皮革製品或製鞋生產方面的相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過皮革工藝技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)督導轄下職員執行職務；

(b)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事皮革品或皮鞋生產;

(c)監管工序，包括皮革品或鞋面縫紉、鞋品成型、製格、製成品整理及包裝、生產計劃及排程、品質保證、物料預算、生產機器設備操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及(f)執行其他指派職務。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月40,495元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月68,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(皮革工藝)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【2.衞生署-二級工人】

月薪：$15,175起

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 能以粵語／中文及簡單英語溝通；能閱讀簡單中、英文；能書寫簡單中或英文；

(b) 以具備在醫院、診所或醫療機構的相關工作經驗為佳；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人須通過技能測試。)

職責:

(a) 執行一般清潔職務及處置廢物(包括醫療廢物)；

(b) 執行體力勞動職務，例如搬運家具／器材、起卸重物、搬移及扶抱病人；

(c) 提供收發服務，包括於辦公室內外收取及送遞病理樣本、X光片、文件、郵件及其他物品；

(d) 提供一般行政支援及診所輔助職務，例如把文件及紙本記錄影印及蓋章／分類、開門及鎖門、維持診所病人的秩序、包裝及標示表格和醫藥容器；

(e) 提供茶水間服務；

(f) 為技工組人員（例如黑房技術員、實驗室服務員、技工）、產業看管員、一級工人或辦公室助理職級人員放假時替假；以及

(g) 按照安全程序執行診所、化驗所及公眾殮房的其他勞動／非技術性職務，例如清理及處置嘔吐物、粘有血塊的外科敷料、髒被服、用過的利器、儲用培養物及受污染物質。

薪酬：

第一標準薪級表第0點(每月港幣15,175元)至第一標準薪級表第8點(每月港幣17,880元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請衛生署二級工人職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於申請書上詳列其學歷及相工作經驗。申請人如具備在醫院、診所或醫療機構的相關工作經驗，須於申請書上清楚註明，並列明有關機構的名稱及申請人的受僱職位、職責及日期。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【3.律政司-政府律師】

月薪：$77,855起

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 在香港取得律師資格(註：在2025年9月30日或之前在香港完成實習律師訓練的人士亦可申請，但他們須在香港取得律師資格，方會獲聘)；或

(ii) 在香港取得大律師資格和全面執業權後，具備一年專業經驗

(註：在香港有全面執業權，但在取得全面執業權後並無一年專業經驗的大律師亦可申請。如獲取錄，入職薪酬會定於某個適當的薪點，較政府律師薪級的起薪點為低。在2025年9月30日或之前在香港完成實習大律師實習期的人士亦可申請，但他們須完成實習大律師的訓練，表現令人滿意並在香港取得大律師資格，方會獲聘)；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績，以及在中文運用試卷取得一級成績。未有取得所需綜合招聘考試成績但符合其他入職條件的人士，亦可提出申請。他們必須在2025年8月31日或之前在英文運用試卷取得二級成績和在中文運用試卷取得一級成績，方會獲聘。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

（a)將調往律政司，負責刑事訟辯、民事訴訟、提供法律意見(刑事、民事、國家安全及國際公法)、草擬雙語法例、商業法、司法互助及法律政策等工作。

(b)政府律師會調派往律政司司長辦公室、民事法律科、刑事檢控科、憲制及政策事務科、國際法律科、法律草擬科或維護國家安全檢控科等任何辦公室／科別工作。

(c)有關律政司工作的更詳細資料，請瀏覽律政司網頁(https://www.doj.gov.hk)。

薪酬:

總薪級表第32至44點(現時月薪由港幣77,855元至119,650元)。視乎當時的情況，如申請人取得資格後的相關工作經驗較規定的最低要求為高，或會獲考慮給予額外增薪點。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同一份詳盡的履歷送交香港中環下亞厘畢道18號律政中心中座地下律政司人事及編制分組招聘小組。

履歷最少應包括下列資料—

(1) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別(述明考取成績的確實日期)；

(2) 法學士、法律博士、香港法律專業共同試、法學專業證書考試或對等考試的成績，列出報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)；

(3) 取得律師／大律師資格的確實日期及地點(現為實習律師或實習大律師的申請人，請說明完成實習的日期)；

(4) 就業記錄連同詳細的職責說明；以及

(5) 喜歡從事的工作範圍。申請人應在履歷上列出下列自己感興趣的辦公室／科別，以先後次序排列。

• 律政司司長辦公室轄下的法律改革委員會秘書處；

• 民事法律科；

• 刑事檢控科；

• 憲制及政策事務科；

• 國際法律科；以及

• 法律草擬科

(b)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年9月27日或之前，把履歷寄交下述聯絡地址，或傳真(傳真號碼：3702 0161)或電郵(電郵地址：prappt@doj.gov.hk)至該組。

(d)由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址。

(e)律政司將於2024年9月20日下午5:30為有意投考政府律師職位的人士舉辦招聘簡介會。申請人可選擇登記親身參加或網上參加招聘簡介會。詳情請參閱我們的網頁(https://www.doj.gov.hk/tc/career/counsel.html)。

政府工【4.香港警務處-助理講師(輪機工程)】

月薪： $42,640起

截止日期 :20/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所理工學院／理工大學、工業學院或香港專業教育學院頒發的機械或輪機工程文憑或高級證書，或具備同等學歷，並於取得有關學歷後，在機械或輪機工程方面具有五年實際及／或教學經驗；

(b) (i) 持有二級(輪機師)(內燃機船)合格證書；或

(ii) 持有一級(輪機師)(內河航行)合格證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 為水警輪機人員提供有關操作、控制、管理，以及維修水警輪機械及電機系統的訓練；以及

(b) 處理與水警培訓需求有關的船艇及設備技術管理事宜。

薪酬:

總薪級表第19點（每月42,640元）至總薪級表第33點（每月81,510元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

（a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、專業資格及工作經驗。已填妥的申請書，連同（一）學歷資格（包括中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；

﹙二﹚專業資格的證明文件副本；以及

﹙三﹚工作經驗的證明文件副本，

送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年9月27日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.社會福利署-社會工作助理】

月薪：$25,115起

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者（第1類） [註(1)]； 以及

(b) (i) 持有由香港其中一間理工學院／理工大學頒發的社會工作文憑，或具備同等學歷 [註(2)]；或

(ii) 持有由香港社會工作訓練學院校務委員會頒發的社會工作證書；或

(iii) 持有由一所註冊專上學院於註冊日期後發出的社會工作文憑，或具備同等學歷 [註(2)]；以及

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並且能操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 尚未根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第1類）的申請人亦可申請，但如獲取錄，他/她仍須先根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第1類），並能提交有關證明文件，方獲聘用。

(2)(i)現正修讀最後一年課程以獲取上述入職條件(b)項學歷的應屆畢業生也可申請，他們須在申請表格內註明於畢業試後可獲取的資格。申請人如獲取錄，必須在本學年(即2024/25)學年取得所需學歷資格才獲聘任。

(ii)申請人必須在申請表格內說明其就讀文憑課程的主修科目。

職責:

(a) 提供個案工作服務；

(b) 規劃、籌備和推行各項小組活動和計劃；

(c) 為屯門兒童及青少年院的受照顧者提供督導、指導及輔導服務；

(d) 評估長者的長期護理需要；

(e) 協助推行社會福利計劃；以及

(f) 處理部門熱線服務的市民來電。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請書上詳列其資歷及相關工作經驗。有關資料應包括–

(1) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(3)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組。請在信封面上註明「申請社會工作助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(d)持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，須於2024 年 9 月 26日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述地址，並在信封及每張證明文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

政府工【6.政府統計處-訪問員】

（勞工統計科(二)、物價統計科、業務展望統計組、科技統計組及服務貿易統計組）

月薪：$20,770

截止日期 :19/09/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級╱E 級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2025年2 月開始，為期約4至 9個月。

(ii) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定）

(iii) 工作地點：

(1) 政府統計處的任何辦公地點；及

(2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請表格須送達九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組。

(c)除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

政府工【7.特首政策組-助理研究員】

月薪：$35,080起

截止日期 :20/09/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，尤以在DSE或中學會考中英文科考獲第2等級或以上的成績，或同等學歷為佳；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

職責:

(a) 協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；

(b) 協助撰寫報告；

(c) 為研究提供技術以及後勤支援；以及

(d) 為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

薪酬：

月薪為港幣35,080至47,010元，視乎經驗而定

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法

郵寄 X

互聯網 ✔️

申請人必須於截止申請日期或之前遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(a) 網上申請表格

申請人必須透過以下網址╱系統遞交G.F.340網上申請書：https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html，然後選擇「G.F.340網上申請系統」項目；或https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html，然後選擇「政府職位空缺」項目。

(b) 申請書

申請人必須以電郵遞交一份以中文(不少於1000字)或英文(不少於700字)撰寫的申請書列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能及經驗。申請人須將申請書電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c) 完整的個人履歷

請人亦必須以電郵遞交以中文或英文撰寫的完整個人履歷。申請人須將其個人履歷電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

政府工【8.民政及青年事務局-高級行政經理(青年事務)】

月薪:$82,330

截止日期 :25/09/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少8年全職工作經驗，當中至少有4年在數碼項目開發及／或管理方面擔任管理層職位（於大型機構或跨國企業的工作經驗更佳）；

(d) 具備管理策略性會員計劃或數碼市場推廣的相關經驗佔優；

(e) 具備管理流動應用程式的專業知識，並精通項目管理方法；

(f) 善於解決問題，了解青年思維方式，並能掌握本港18至35歲青年的潮流和溝通模式及渠道；

(g) 在急速的工作節奏下仍能獨立工作；

(h) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力；以及

(i) 協調能力與人際溝通技巧超卓，中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

職責:

(a) 為以青年為本的流動應用程式籌劃、推行和監察其持續開發及優化工作；

(b) 與不同持份者緊密合作，把其用戶業務要求轉化為切實可行的系統開發建議／解決方案；

(c) 與外部承辦商緊密合作並監察其表現，以及監督內部團隊的流動應用程式功能開發和設計工作，使之與政府目標一致；

(d) 與其他政策局／部門、公私營界別及／或其他外界伙伴探求合作機會，並建立策略伙伴關係；

(e) 為以青年為本的流動應用程式籌劃和推行宣傳推廣策略，並為該流動應用程式招攬用戶和維持公眾認知度；

(f) 因應開發、維護並優化該流動應用程式及其內容與宣傳工作的需要，制訂並管控相關項目計劃、時間表和預算；以及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬工作和在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，須送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1)。請在信封上註明“應徵高級行政經理(青年事務) (青年事務部(1))職位”。

政府工【9.差餉物業估價署-資訊科技主任 – 應用系統】

月薪：$ 52,380

截止日期 :20/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 申請人必須持有:

(i) 香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少四年與資訊科技有關的全職工作經驗。或

(ii) 資訊科技、電腦或相關學科的高級文憑，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少六年與資訊科技有關的全職工作經驗。

(b) 申請人必須具備至少三年與以下一項或多於一項有關的應用發展的實際全職工作經驗，包括系統分析和設計、程式編製和推行、系統護理和保養:

(i) Oracle數據庫管理系統(版本12c或以上)

(ii) Java

(iii) SQL

(c) 申請人必須具備至少兩年與以下一項或多於一項有關的實際全職工作經驗:

(i) Oracle 開發工具包括PL/SQL、Oracle Forms版本12c、Oracle Reports版本12c及Pro*C

(ii) Java EE應用程式伺服器如 JBoss、WildFly、WebSphere、Oracle WebLogic、Tomcat

(d) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，將獲優先考慮:

(i) Java EE及應用程式架構如Struts及Spring、JSP、JavaScript、PHP、HTML 5、CSS、微軟.NET架構、C#、Visual Basic、XML

(ii) UNIX中型電腦平台(IBM AIX版本7或以上為佳)、微軟視窗伺服器2016或以上版本

(iii) 適應性網頁設計、流動應用程式開發、Lotus Notes、文件管理系統、地理資訊系統、SAS

職責:

資訊科技主任(應用系統)主要負責系統發展周期有關的工作、質素保證、產品研究、指導程式編製主任進行項目開發及系統保養、向用戶在生產及開發環境上提供技術支援以及支援終端用戶電腦應用。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期十二個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法:

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c)請在信封面上註明申請職位的名稱。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達上列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【10.康樂及文化事務署-三級康樂助理員】

月薪:$22,145起

截止日期 :12/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後具兩年工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

三級康樂助理員主要負責督導初級人員提供康樂及市容服務，其中包括：

(a) 樹藝、植物培植、植物護理、動物料理、鳥舍保養和環境美化；

(b) 體育館、公園、遊樂場、路旁園地、大球場、運動場、泳灘和泳池的維修保養；

(c) 拯溺和急救服務；以及

(d) 協助舉辦康樂及體育活動。

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,145元）至總薪級表第11點（每月28,225元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html )下載。

(b)除申請書外，申請人亦須填妥指定的補充資料表格（中文版或英文版），以便遴選委員會對申請人的個人背景及／或相關經驗有更深入的了解。該補充資料表格可於康樂及文化事務署網頁(https://www.lcsd.gov.hk/appoint/forms/AAIII_Supplementary_Information_Sheet_CHI.pdf)下載。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請書連同填妥的補充資料表格，送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組．

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請，然後另行把填妥的補充資料表格於截止申請日期後的一星期內以親身或郵寄方式送達聘用及編制小組於上述的地址。

(e)以親身或郵寄方式遞交的申請書及／或補充資料表格，信封面須清楚註明「申請三級康樂助理員職位」。

(f)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(g)至於持有非本地學歷的人士，則須於截止日期或之前連同填妥的申請書提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(f)在網上遞交申請的人士，須在二零二四年九月十九日或之前把所需的証明文件副本郵寄至以上聯絡地址，並在信封及各証明文件副本上註明姓名及網上申請編號。

政府工【11.海事處-助理海事監督】

月薪:$53,980起

截止日期 :13/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 持有海事處處長所簽發的二級（甲板高級船員）（遠洋航行）適任證書，或同等資歷；或

(ii) 持有海事處處長所簽發的二級（甲板高級船員）（遠洋航行）香港執照；或

(iii) 持有海事處處長所簽發的二級或以上（甲板高級船員）（內河航行）適任證書，並在取得資格後累積四年相關工作經驗 ；

(b) 能操流利粵語，中文讀寫能力俱佳；

(c) 能操流利英語，英文讀寫能力俱佳；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 [請參閱註(2)]。

職責:

(a) 與港口運作有關的職務，包括船舶交通管理及客運碼頭管理和運作；

(b) 舉行香港合格證明書考試，以便船員在本地船隻和遊樂船隻服務；

(c) 港口服務巡邏職務，包括檢查船隻和調控香港水域內的海上交通和活動；

(d) 處理海上意外初步調查，並採取海上執法和檢控行動；以及

(e) 督導屬下人員，並為部門人員進行培訓。

薪酬:

總薪級表第24點（每月53,980元）至總薪級表第33點（每月81,510元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須送達至香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請助理海事監督｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年9月20日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 專業／技術資格的證書副本；

(2) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(3) 《基本法及香港國安法》測試（學歷要求定於完成中學階段程度或以上但低於學位／專業程度的公務員職位）的及格成績副本（如有）。

政府工【12.庫務署-二級會計主任】

月薪:$33,405起

截止日期 :13/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(c) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績；及操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

招聘考試：申請人必須參加暫定於二零二四年十月二十七日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。該筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的撰寫及組織能力。

職責:

二級會計主任主要調派執行會計或相關職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查、基金／貸款管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等工作。

薪酬:

總薪級表第14點（每月33,405元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須以政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)提出申請。申請表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。申

(b)請表格填妥後，連同

(1)綜合招聘考試成績及同等考試成績(如適用副本；

(2)《基本法及香港國安法》測試成績副本；

(3)有關學歷的成績單及畢業證書副本；及

(4)有關專業資格的證書及考試成績報告副本，

郵寄或親身送達香港九龍長沙灣東京街西三號庫務大樓21樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請二級會計主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於2024年9月20日或之前將上述所需證明文件副本郵寄或親身送達上列地址，並於信封上及每一頁有關的文件副本上清楚寫上其網上申請編號。

政府工【13.文化體育及旅遊局-助理項目主任(全國運動會香港賽區統籌辦公室)】

月薪:$31,795

截止日期 :11/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(ii) 持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位／香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院頒發的高級文憑，而所修讀的科目必須包括康樂、運動、酒店、旅遊、接待、餐飲或運輸學，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；以及

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a)協助組織及執行運動會的體育賽事，群眾賽事，跨境賽事及測試賽；

(b)執行運動會的資格認證、出入境、運輸、住宿及膳食、禮賓及物流等相關安排；

(c)協助組織及執行運動會的大型及推廣活動，包括火炬接力，倒數活動，社區參與項目及學校推廣項目等；

(d)協助監督外判服務承辦商的表現；及

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2025年12月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html )下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明“應徵助理項目主任職位”，並送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓全國運動會香港賽區統籌辦公室(遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。

政府工【14.教育局-行政助理(全方位學習及內地交流) (EDB/QAD/313/24)】

月薪 : $27,475

截止日期 :13/09/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好；

(d) 能操流利普通話者優先；

(e) 在取得有關學位後，具備不少於2年從事行政工作或於政府決策局／部門或教育機構從事相關(例如採購／數據統計及分析)工作經驗者優先；

(f) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文書處理、試算表、簡報和資料庫軟件；

(g) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書／統計學高級證書，或具備同等學歷或持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科的副學士學位或高級文憑，或具備同等學歷者優先；以及

(h) 面試者或須於遴選面試當天參加技能測試及／或筆試。

職責:

(a) 協助進行各項內地交流計劃的招標／報價工作及其他雜項報價採購工作；

(b) 為組別提供行政和管理支援；

(c) 協助管理財政分配及整體財政狀況、監察各帳目的支出及編制年度財務預算；

(d) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，並利用統計軟件進行數據處理及分析；

(e) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；

(f) 協助組別處理遴選面試、人事及其他雜項相關事宜；和

(g) 協助主管指派的其他行政及臨時職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。

政府工【15.教育局-課程主任(個人、社會及人文教育／公民、經濟與社會) (EDB/CDI/314/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :13/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的文學士或社會科學學士學位(主修人文學科／與個人、社會及人文教育相關學科者優先)；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用] 中取得｢二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)學歷後，具備不少於6年的中學教學及／或中學課程發展經驗；當中具備不少於3年教授初中生活與社會科，或個人、社會及人文教育學習領域的初中校本課程的經驗；

(f) 對個人、社會及人文教育學習領域的課程發展有豐富知識和教育經驗；以及熟悉本地教育制度；

(g) 熟悉個人、社會及人文教育在本地及國際的最新發展；

(h) 具備在香港中學教授憲法及基本法教育／國家安全教育的經驗者優先[見註(iv)]；以及

(i) 持有與課程發展及／或教育管理有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先。

職責:

(a) 支援有關策劃、發展及檢討個人、社會及人文教育學習領域課程的工作，特別是初中公民、經濟與社會(公經社)科；

(b) 支援發展和推行價值觀教育(包括愛國主義教育、憲法及基本法教育和國家安全教育)；

(c) 策劃和組織教師培訓課程、發展學與教資源及進行學校探訪，支援推行上述課程及跨學科領域；

(d) 評審教科書及學與教資源；

(e) 組織和推行教師和學生活動(包括內地考察團)，促進個人、社會及人文教育學科(包括公經社科及相關跨學科領域)的學與教；

(f) 參與各項與個人、社會及人文教育學習領域的主要課程發展重點和最新趨勢的相關研究；

(g) 支援與香港考試及評核局及其他組織／機構的協作，以確保課程與評估互相配合；以及

(h) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【16.投資推廣署-高級經理（生物科技企業）(參考編號：ISO/05/2024）】

月薪:$67,850

截止日期 :12/09/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備五年在生命健康科技行業取得的以下全職工作經驗：客戶管理、業務拓展、諮詢服務、項目管理、研究及發展，及／或銷售及市場推廣；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修有關生物科技、生物醫學或醫療保健的科學或工程學學位為佳；

(c) 具備對生命健康科技行業的充分知識及經驗。具備投資推廣、市場推廣及傳訊、諮詢服務，又或經濟發展方面的工作經驗者更佳；

(d) 在生命健康科技行業擁有廣泛的業務網絡，包括在創業生態系統及／或投資社群；以及

(e) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:

(a) 制定及推行不同策略及計劃，推動香港成為領先的生命健康科技中心，並與來自內地及海外的生命健康科技企業接洽，吸引及協助它們在香港開設及拓展業務，並提供後續服務；

(b) 編寫與生命健康科技相關主題的簡報、口頭報告及意見領袖資料；

(c) 制定及推行有效的宣傳及市場推廣活動，以提升我們在生命健康科技行業的形象；

(d) 適時提交高質素的內部報告，監察並管理預算，並在內部系統中適時並妥善地備存最新記錄；

(e) 代表投資推廣署公開發言及接受內部／對外採訪；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

郵寄 X

互聯網 ✔️

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【17.投資推廣署-高級副總裁（創意產業）(參考編號：ISO/04/2024）】

月薪:$67,850

截止日期 :12/09/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備五年在創意產業相關行業取得的客戶管理、業務拓展、投資推廣、市場推廣、公共關係及／或項目管理的相關全職工作經驗；

(b) 在創意產業／媒體及娛樂界別擁有廣泛業務網絡，具備內地和國際業務及投資環境經驗者更佳；

(c) 了解媒體、娛樂及相關行業以及香港和亞洲的營商環境，並具備項目管理、投資／貿易推廣、活動管理、市場推廣及傳訊、區塊鏈／Web3的專門知識者更佳；

(d) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修商業、市場學、管理學或相關科目者為佳；在相關範疇持有深造學位及／或持有專業資格者更佳；

(e) 具備卓越的人際關係技巧及解決問題的能力；以及

(f) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

職責:

(a) 為企業（特別是媒體及娛樂界別）提供一站式方便營商服務及專門制訂支援方案，協助它們在香港開設或拓展業務；

(b) 透過案頭調研、資料庫軟件、媒體報導及參與聯繫活動、商貿展覽及其他活動搜集資料，積極物色海外潛在客戶，作出跟進並建立聯繫；

(c) 與投資推廣署的內地及海外網絡、相關決策局及部門、行業持份者以及其他業界組織合作，籌辦投資推廣及市場推廣活動，藉此吸引創意產業界別的企業在香港開設及拓展業務；

(d) 協調並加強支援團隊內的客戶配對、網絡及其他市場推廣工作；

(e) 擬備銷售訊息、簡報及市場推廣材料，並為項目協調、後勤安排、市場推廣及活動統籌提供支援服務；

(f) 協助接待代表團／高級行政人員，並落實為內地／海外訪客而設的訪問計劃；

(g) 協助總裁（創意產業）進行投資推廣工作及相關職務，以及

(h) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請申請方法:

郵寄 X

互聯網 ✔️

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【18.司法機構-合約二級司法行政主任（司法書記）】

月薪: $23,585

截止日期 :13/09/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／ C級或以上成績（註2），或具備同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)於法庭或內庭聆訊案件時提供所需的服務，保存準確紀錄、檢查及編定證物、安排將證物保管、議定及審批命令草擬本；

(b)在不同法院辦事處及登記處執行司法書記的職務，包括處理各類申請及回答查詢；

(c)在應用資訊科技和相關發展項目作出支援；及在綜合調解辦事處提供相關服務。

聘用條款:

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F.340（7/2023修訂版）]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人必須於申請表格上詳細列明其於截止申請日期前獲取的學歷和工作經驗，包括其就學和就業的確實開始和結束日期。

(c)申請人須把填妥的申請表格，連同其所有學歷的正式證書、修業成績表副本、所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本，以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請合約二級司法行政主任（司法書記）職位」。

(d)申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。

(e)申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2024年9月20日香港時間下午五時正或之前），將上述所需證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達上列聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號及職位編號。

(f)申請人如希望親身遞交申請表格及／或證明文件副本，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址。以親身方式遞交申請表格及／或證明文件副本的申請人，司法機構會即時向其發出認收通知。

政府工【19.康樂及文化事務署-設計主任（社交媒體）】

月薪:$27,095

截止日期 :12/09/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或本港註冊專上學院頒授的副學士學位，或同等學歷，而所選修學系必須為美術設計、創意媒體或相關科目；

(b) 在取得有關學歷後，在平面／廣告設計公司或公關公司或社交媒體公司具備最少三年美術設計及動畫製作的全職工作經驗，當中必須包括最少一年協助營運Facebook或Instagram專頁的工作經驗]；

(c) 符合語文能力要求，在DSE或中學會考中文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 熟悉製作及設計社交媒體帖文內容、精通應用軟件（包括Illustrator、Photoshop、After Effects、Premiere Pro），以及熟悉相片編輯、圖像設計及影片編輯的各項技巧；以及

(e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語，以及具備良好的表達和人際溝通技巧。

職責:

(1) 圖片設計及製作；

(2) 動畫設計及製作；

(3) 短片拍攝、剪接及製作；

(4) 資料搜集，以配合製作帖文；

(5) 協助執行與康文署社交媒體平台相關的宣傳活動；以及執行其他由上級指派的工作。

（註：受聘人或須不定時及於星期六、日及公眾假期工作。）

聘用條款:獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同詳細履歷表，送達香港新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部17樓新聞及公共關係組。請在信封面上註明「申請非公務員合約設計主任（社交媒體）職位」。

政府工【20.差餉物業估價署-合約物業助理】

月薪:$22,020

截止日期 :13/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港認可大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的房地產或物業相關領域的文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註1)或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 具有1年估價、產業測量或物業相關工作經驗者優先。

職責:

(a) 測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；

(b) 進行實地視察和擬備場地和物業視察報告；

(c) 編製和分析物業交易和數據；

(d) 租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途；

(e) 處理物業管理的事宜；

(f) 執行《業主與租客（綜合）條例》的規定；

(g) 處理市民查詢和往來書信；

(h) 核實和配對物業記錄；

(i) 管理部門和檔案記錄；

(j) 執行其他由上司指派的職務；以及

(k) 需擔任戶外及室內工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期1年。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a) 申請表格[GF340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達上列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。