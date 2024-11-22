政府工｜21份工月薪20K-296K　最遲12月初截止！激罕請法援署署長

【政府工】 年尾又到，各位打工仔會否考慮跳槽?公務員事務局今日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了21份政府工，當中竟激罕請法援署署長！做得署長人工當然有返咁上下，起薪點287K，不過當中有6大入職要求！而其他工最遲12月初截止，即睇有咩職位招聘以及入職詳情！



政府工【1.漁農自然護理署-農林助理員(自然護理及郊野公園)】

月薪 $22,145起

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 取得上述學歷後有至少兩年自然護理實地工作或在政府紀律部隊工作的經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責進行有關自然護理（可能包括林務、郊野公園或野生生物管理）的調查、監督、技術性工作、遊客接待及執法工作。

(註：可能須在香港任何地區工作；在部門宿舍／行動中心留宿；不定時工作，包括晚間及周末；駕駛部門車輛；執行防火職務，通常包括輪班工作、候命工作、夜間工作，以及在政府處所內通宵候命；以及穿著制服。)

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,145元）至總薪級表第11點（每月28,225元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請農林助理員(自然護理及郊野公園)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【2.政務司司長辦公室-法律援助署署長】

月薪: $287,990起

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 在香港取得大律師或律師資格；

(b) 具備至少15年法律行業經驗，其中10年擔任擁有管理及行政經驗的高層職位為佳；

(c) 熟悉香港的訴訟程序及法律專業實務，並充分了解香港法律援助服務面對的挑戰和需要；

(d) 具備卓越的領導才能、管理及組織能力、策略思維、以民及服務為本的理念，以及出色的溝通及人際關係技巧，並勇於求變；

(e) 具備優良中英文書寫能力，並能說流利粵語、普通話及英語；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 依法監督法律援助計劃的管理，並確保提供優質、有效率及具成本效益的服務；

(b) 協助進行法律援助政策的檢討，就政策轉變及法例修訂提出建議，以確保在審慎運用公共資源的同時，優化運作或服務以迎合不斷改變的需求；

(c) 監督法律援助署的運作；

(d) 就個別個案向專業人員提供專業法律意見及指引；

(e) 就共同關注的事宜與持份者、其他政府部門及非政府機構保持密切聯繫；

(f) 在法律援助服務局出任法律援助署的代表，確保與法律援助服務局暢順合作及相互支持；

(g) 擔任法定代表律師並履行法定職責；以及

(h) 以職系首長身分管理和發展法律援助律師職系。

薪酬:

首長級(律政人員)薪級表第6點 (月薪港幣287,990元至296,535元)

聘用條款:

獲取錄的申請人將按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘與否。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

政府工【3.機電工程署-高級技工(汽車)】

月薪 $23,585起

截止日期:05/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i)持有工業學院所頒發的汽車工程技工證書／職專證書，或具同等學歷；或

(ii)已完成汽車工程的完整學徒訓練或其他認可實務訓練課程，並在完成學徒訓練／實務訓練後在有關行業有最少兩年經驗；或

(iii)有最少六年的汽車工程經驗；及

(b)具備相等於小六程度的中英語文能力；及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

[註：

(i) 申請人須通過技能測驗（已完成汽車工程完整學徒訓練的申請人除外）。

(ii) 申請人如擁有汽車工程範疇的相關工作經驗，將獲優先考慮。]

職責:

高級技工(汽車)主要被調派擔任監督和指導一組初級人員為機械裝置(包括汽車)及設備進行操作／維修及單獨執行操作／維修職務，包括對技能要求較高的維修工作。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第10點（每月26,590元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請書填妥後，郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請高級技工(汽車)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【4.房屋署-二級監工（屋宇裝備）】

月薪 $25,115起

截止日期:06/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)申請人須

(甲) 持有香港理工大學／香港理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院或同級院校所頒發的電機工程學證書或機械工程學證書或屋宇裝備工程學證書，或具備同等學歷；及

(乙) 符合語文能力要求，即–

(i)在DSE或中學會考英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；及

(ii)具備相等於中學三年級程度或上的中國語文能力，或具備同等成績；以及

(丙) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責督導屋宇裝備設施的建造、維修保養和改善工程的承辦商；

(b)負責工地量度工作；以及

(c)執行有關技術職務。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申 請 表 格 [G.F. 340(7/2023 修訂版)] 可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格連同–

(甲)語文能力、學歷及技術資格的證書副本、成績單副本；及

(乙)工作證明

送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。請在信封面上註明「申請二級監工(屋宇裝備)職位」。

(c)申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)在網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年12月13日或之前把上述(甲)和(乙)項所有證明文件送達上列聯絡地址。請在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【5.渠務署-技術經理(機電) 】

月薪 $77,405

截止日期 :06/12/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備香港工程師學會（屋宇裝備、電機或機械界別）於1975年12月5日後選取的正式會員或同等資格【註(1)】；

(b) 在獲得(a)項的專業資格後，具備至少三年【註(2)】從事機電項目及合約管理的工作經驗【註(3)】；及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:

(1) 申請人如只持有非本地專業資格，應提交所需證明文件，證明該等資格等同本地有關專業資格，例如提供證據證明申請人的資格已獲香港工程師學會接納為正式會員（屋宇裝備、電機或機械界別）。

(2) 申請人如在取得資格後具備少於三年的相關工作經驗也可申請此職位，惟獲聘者的薪酬會調整至較低的月薪港幣67,465元。只有在申請截止日期當天或之前取得的相關工作經驗方會獲計算在內。

(3) 申請人如具備從事與污水處理有關的項目及合約管理的工作經驗，並熟悉污水處理過程和政府程序，會獲優先考慮。

職責:

主要負責污水處理廠和污水泵房的顧問管理、規格擬定、設計審查、工程計劃管理、工地監管，以及各種機電設備和裝置的操作和維修工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期12個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F.340 (7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於申請表格內提供與入職條件相關的詳細工作經驗及職責說明。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同有關專業資格證書／信件副本（例如登記證書、會員卡、有效會籍證明等）、相關學歷的修業證書和成績單、相關語文能力證明文件及相關工作經驗的證明文件（例如僱主推薦信、僱傭合約等）副本，須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後的一星期內把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

政府工【6.教育局-項目統籌主任(教師行政) (EDB/PDT/347/24)】

月薪 $42,640

截止日期 :06/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學士學位後具備最少4年全職工作經驗，曾擔任管理／行政職位者優先；

(d) 具備策劃、辦理大型活動或招聘工作經驗者優先[見註(iii)]；

(e) 具備最少2年在政府或公營機構的工作經驗者優先[見註(iii)]；

(f) 具備優良的中、英文寫作能力及良好的英語和廣東話口語能力；

(g) 具備極佳的人際溝通和協商技巧；積極進取、能在壓力下工作並於有限時間內處理多項事務；

(h) 具備良好的組織能力及項目策劃／管理技巧；以及

(i) 具備良好的電腦知識及能力，例如文書處理、試算表、電腦數據庫管理等，熟悉Microsoft Access者優先。

職責:

(a) 協助統籌及監督「以英語為母語的英語教師」(「英語教師」)的全年招聘活動，包括宣傳、後勤支援、財務安排及與學校和求職者的聯絡工作；

(b) 協助籌備及組織「英語教師」的招聘活動，包括安排招聘委員會主席、編排面試時間及聯絡申請人進行面試等；

(c) 執行「英語教師」計劃的行政工作，包括評估「英語教師」薪酬及處理「英語教師」津貼申請；

(d) 整理和編制與「英語教師」計劃有關的招聘及聘用情況的統計報表／進度報告，以分析和檢視「英語教師」計劃的推行情況；

(e) 協助處理與檔案及資訊管理有關的行政工作；以及

(f) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【7.通訊事務管理局辦公室-助理資訊科技經理（基本設施）】

月薪: $56,400起

截止日期 :10/12/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 申請人須 ―

(i) 持有香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第2級」［註（2）］或以上成績，或具備同等成績；

(iii) 在取得有關學歷後具備至少五（5）年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中兩（2）年必須擔任類似職位並負責相若職責；以及

(iv) 在下列其中三項或以上的技術／產品具備至少三年的全職累積工作經驗：

1) 虛擬化技術，例如VMware vCenter、高可用度vSphere及Distributed Resource Scheduler（DRS）；

2) 儲存區域網絡（SAN）；

3) 容器化技術，例如podman、containerd、KubeSphere等；

4) 附有Active Directory（AD）的Microsoft Windows Server、Group Policy、檔案伺服器（File Server）叢集及Windows Server Update Services（WSUS）；

5) 網頁伺服器，例如Apache HTTP Server、Microsoft Internet Information Services等；

6) 數據庫系統，例如Microsoft SQL Server叢集、Oracle關係數據庫管理系統（RDBMS）12c等；以及

7) HCL Domino。

(b) 以客為先，能在壓力下工作，並願意應要求在辦公時間之後逾時工作，以及間中候命工作；

(c) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，將獲優先考慮：

(i) 網頁程式伺服器，例如Red Hat JBoss、WildFly、Apache Tomcat等；

(ii) Linux操作系統，例如Red Hat、Oracle Linux、CentOS、Ubuntu等；

(iii) IP電話系統；以及

(iv) 分布式檔案／存儲系統。

(d) 申請人如持有以下證書或具備同等資格，將獲優先考慮：

(i) VMware Certified Professional；

(ii) Red Hat Certified System Administration（RHCSA）／Red Hat Certified System Engineer（RHCE）；

(iii) 微軟認證專家（Microsoft Certified Professional，MCP）／微軟認證解決方案技術師（Microsoft Certified Solutions Associate，MCSA）／微軟認證解決方案專家（Microsoft Certified Solutions Expert，MCSE）；以及

(iv) Lotus Notes及Domino的HCL／IBM Certified System Administrator。

職責:

(a) 負責處理外判資訊和通訊科技項目的項目管理、項目規劃、制定預算、品質保證及供應商／合約管理工作；

(b) 管理基本設施，包括Microsoft平台、數據庫、網頁平台、虛擬化技術、容器化技術、Linux、儲存區域網絡（SAN）／網絡儲存設備（NAS）、HCL Domino系統，以及其他於辦公室環境常用的應用程式；

(c) 提供求助台和熱線支援；

(d) 提供技術諮詢，以支援業務要求；

(e) 與持份者聯繫和合作，以達成業務目標；以及

(f) 執行管理層指定的其他技術和行政職責。

薪酬:

月薪港幣56,400元至港幣60,900元

聘用條款:

受聘者將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎受聘者的工作表現和服務需要而定。

申請手續:

(a)申請表格〔G.F. 340（7／2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同

（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試的成績副本；以及

（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本

送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組。。請在信封面註明「申請助理資訊科技經理（基本設施）職位」。

(c)除申請表外，申請人須另頁臚列過往的就業記錄，並在指定的補充資料表格詳細介紹其相關經驗及技能。補充資料表格可從通訊事務管理局辦公室網頁http://www.ofca.gov.hk/tc/about_us/job/index.html下載。

(d)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年12月17日或之前把所需的證明文件副本和另頁提供的就業記錄郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至recruit-ncsc@ofca.gov.hk。請在信封面及各證明文件副本上或電郵內註明網上申請編號。

政府工【8.郵政署-司機】

月薪 $21,950

截止日期:03/12/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 完成中三學業，或具同等學歷；及能閱讀及書寫簡單中文及英文；

(2) 申請人須通過體能測試，能獨立提舉及運送一個郵袋；

(3) 持有由運輸署發出的私家車(代號1)、輕型貨車(代號2)、私家小型巴士(代號4)及中型貨車(代號18)的有效駕駛執照；

(4) 具五年或以上有關駕駛車輛之全職工作經驗，當中宜包括私家小型巴士及中型貨車 (需具備有關工作經驗的證明正本)；

(5) 熟悉香港、九龍及新界各區道路；

(6) 懂得操作尾板的安全程序尤佳；及

(7) 入選者會被安排參加政府物流服務署的駕駛考試。申請者必須通過考試及取得駕駛政府車輛許可證(G.F.8)方被錄用。

職責:

(1) 駕駛各類郵政車輛(包括但不限於5.5噸至16噸輕型及中型貨車)以收發/運送郵件；

(2) 裝卸及搬運郵件，包括操作郵政車輛尾板及使用裝卸工具；

(3) 清潔郵政車輛、執行泊車職務及支援郵件派遞工作；

(4) 執行簡單文書工作及填寫有關郵政車輛使用情況報表；及

(5) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須於截止申請日期或之前a)親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或b)以郵寄方式送達查詢地址。請於信封面上清楚註明「申請司機職位」。

(c)申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加體能測試及面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。

政府工【9.懲教署-工藝教導員(印刷)】

月薪 : $24,765起

截止日期:02/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成有關印刷業或出版業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在印刷業或出版業方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過印刷技能測驗；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事印刷品或相關製作，包括物料預算、印刷前工作(例如影像製稿、製版、排版、校對、色彩及油墨管理等)、印刷工作(例如操作柯式或數碼印刷機及桌上印刷機)及印刷後工作(例如操作切紙機、裝訂、圖書精裝)；

(b)執行品質檢查、生產機器操作及一般保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月24,765元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月42,865元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝教導員(印刷)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【１0.房屋署-房屋事務主任】

月薪:$25,115起

截止日期 :29/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試考獲五科(包括中英文)第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考考獲兩科E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等學歷；並能操流利廣東話和英語。(具備相關工作經驗者，會獲優先考慮。)；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

職責:

(a) 協助執行公共租住屋邨、出售單位屋邨、工廠大廈、非住宅物業和停車場的物業／租約管理和維修保養工作，以及其他與房屋委員會業務／活動相關的工作；

(b) 會見公屋申請人和出售單位買家，並審查有關申請，以及執行編配單位和其他相關職責；

(c) 執行有關清拆、限制駛入道路、非法泊車、阻塞通道、環境衞生和《房屋條例》事宜的執法職務；以及

(d) 推行房屋委員會制定的房屋政策。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人在截止申請日期後獲取的學歷資格和工作經驗將不獲評審。

(c) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平同等。有關申請人請於截止申請日期後的一星期內（即2024年12月6日）把修業成績副本及證書副本郵寄到九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，並在信封面和每頁文件副本上註明網上申請編號。

(d)至於本地學歷及工作證明，申請人在現階段毋須附上證明文件副本。

(e) 填妥的申請表格送達上列聯絡地址，請在信封面上註明「申請房屋事務主任職位」。

(f) 申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)作網上申請。

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政府工【11.香港警務處-臨床心理學家】

月薪:$61,865起

截止日期 :28/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，以及在中文運用試卷取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註 ﹕衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮)

註:

(1) 現正修讀大學碩士學位，並將在2024/25或2025/26學年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2024/25或2025/26學年內取得所需學歷資格(即持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位)，才會獲聘任。

職責:

(a) 為警隊人員提供輔導及危急事件心理支援服務；

(b) 舉辦有關警務工作心理方面的訓練課程；

(c) 推行以警隊人員為對象的心理健康推廣計劃；

(d) 為警隊的招募和選拔工作提供心理支援；

(e) 為警隊的行動和刑事調查工作提供心理支援；以及

(f) 對警務工作的相關議題進行研究。

(註：或須不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第27點(每月港幣61,865元)至總薪級表第44點(每月港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請書，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中英文水平的證明文件的副本，須郵寄送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年十二月五日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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政府工【12.運輸署-車輛檢驗員】

月薪:$25,115起

截止日期:29/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 完成有關的認可技術員學徒訓練，並獲香港的理工大學／學院、香港專業教育學院或工業／科技學院頒發汽車工程證書，或具同等學歷；或

(ii) 完成有關的認可技工學徒訓練，並獲香港的理工大學／學院、香港專業教育學院或工業／科技學院頒發汽車工程證書，或具同等學歷；以及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少一年經驗；或

(iii)完成有關的認可技術員學徒訓練，及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少兩年經驗；或

(iv)完成有關的認可技工學徒訓練，及在完成學徒訓練後，在汽車工程方面具備至少三年經驗；

(b)持有駕駛中型貨車的有效香港正式駕駛執照；

(c)具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(a) 申請人須通過入職前的色覺測試。

(b) 就‘入職條件’(b)項而言，申請人須在申請書上(A部專業資格部分)說明其持有的駕駛執照所示的車輛類別代號。

(c) 申請人須在申請表格內詳列在汽車工程方面的相關經驗，並一併提交證明文件，及隨申請表格夾附其學徒訓練期滿證明書、正式修業成績表或學歷證書的副本。

職責:

(a) 測試車輛是否適宜在道路上行走及確定汽車和拖架的損壞程度；

(b) 操作車輛測試設備、進行日常維修保養工作；以及

(c) 協助監察承辦商的檢驗工作質素。

薪酬:

總薪級表第9點 (每月25,115元) 至總薪級表第12點 (每月29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站（www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b)申請人如在網上遞交申請表格，必須於截止申請日期後的一星期內把有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」，並在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

(c)以郵寄方式或親身遞交的申請書須連同有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達上述地址，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」。

(d)申請人請在申請表格上提供正確的電郵地址。

(e)申請人須以通用表格G.F.340（7/2023修訂版）提出申請。該表格可從公務員事務局互聯網站（www.csb.gov.hk）下載。申請表格亦可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

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政府工【13.漁農自然護理署-農業管理主任】

月薪：$48,780

截止日期 :29/11/2024 23:00:00

+ 3

入職條件:

(a)持有本港大學所頒授的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學／統計學或適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷；

(b)在取得學位後在適當範疇上具3年有關工作經驗或持有本港大學的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學／統計學或適當學科的較高學位或研究生文憑，或具同等學歷；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)就園藝，例如溫室生產技術、水耕生產技術、有機栽種、農場生產及作物營養、植物保護，進行研究或提供意見；或

(b)就作物評估、農業經濟、發展及推廣和休閒農業進行研究或負責相關工作；或

(c)就作物生產的安全事宜、促進作物農場發展、相關數據、資料搜集及調查等，進行研究或負責相關工作；或

(d)就農業持續發展基金的行政進行研究或負責相關工作；或

(e)就都市作物生產系統、現代化的市場推廣及品牌建立策略、農業科技、農場機械化和自動化進行研究或負責相關工作；及

(f)就農業園及農地的計劃和行政進行研究或負責相關工作；

(g)執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【14.1823-助理客戶服務主管 (培訓)】

月薪 $20,390起

截止日期:25/11/2024 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

申請人如具備電話中心╱聯絡中心的培訓經驗，可獲優先考慮。

職責:

(a) 協助推行本中心員工的全年培訓計劃，包括提供顧客服務技巧及電腦系統操作的培訓；及

(b) 協助監控服務品質，並向員工提供適當輔導。

薪酬 :

$20,390 – 24,100

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【15.教育局-課程主任(體育)(課程發展處) (EDB/CDI/345/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :29/11/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修體育的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的體育教學及／或課程發展經驗[見註(iv)]；

(f) 對體育和本地教育制度有豐富知識及經驗；

(g) 持有體育或與體育有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先[見註(ii)]；以及

(h) 良好的領導能力及人際關係技巧。

職責:

(a) 策劃、發展及檢視體育學習領域課程的工作；

(b) 策劃、組織和舉辦在職體育教師專業發展課程，以及進行學校探訪，協助推行體育課程及相關的跨學科範疇；

(c) 策劃及統籌發展課程資源，以配合體育學與教和課程實施；

(d) 策劃、統籌及推行學生活動，包括學界校舞蹈節；

(e) 與不同政府部門、大專院校及有關機構(包括香港考試及評核局)聯絡及協作推行有關體育事宜；

(f) 組織及參與各項與體育相關的研究項目，例如試行學與教策略、評估等；

(g) 評審教科書及相關的學與教資源；以及

(h) 執行上司委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【16.教育局-項目主任(個人、社會及人文教育)(課程發展處) (EDB/CDI/346/24)】

月薪 $ 82,330

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修中國歷史或歷史的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的中國歷史或歷史教學或課程發展方面的工作經驗，或具備同等經驗；

(d) 具備良好的中文和英文語文能力；

(e) 具備良好的組織和規劃能力；

(f) 具備良好的人際交往和溝通能力；

(g) 對工作盡責、自發主動和有熱誠；以及

(h) 能夠獨立工作。

職責:

(a) 發展與中國歷史相關的學與教材料；

(b) 檢視高中中國歷史課程的教學內容和評估安排；

(c) 更新高中中國歷史必修部分的學與教單元教材；

(d) 支援高中中國歷史課程優化方案的實施；

(e) 為教師組織到內地或本地與中國近代史相關的參訪或考察團，並提供考察指南；

(f) 為非華語學生籌辦活動，提升他們學習中國歷史和文化的興趣；

(g) 為教授高中和非華語學生中國歷史的教師組織學習圈活動，以促進專業交流和經驗分享；

(h) 對向招收非華語學生的學校提供初中中國歷史學習支援服務的專業機構進行督導；

(i) 與各大學歷史系、公共和私人博物館，以及推廣中國歷史和文化的機構等合作，提供有系統的教師專業發展課程，並製作學與教資源套；

(j) 其他相關行政工作；以及

(k) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

政府工【17.醫務衞生局-總經理(自願醫保計劃)(自願醫保計劃辦事處)】

月薪 $127,700起

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

1. 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即在香港中學會考或香港中學文憑考試的中國語文科及英國語文科成績至少達第3等級，或具同等學歷；以及

3. 取得有關學歷後，具備至少十三年的相關全職工作經驗：

(a) 保險產品設計和開發；或

(b) 保險公司的精算分析和策略構思工作；或

(c) 保險監管和營運。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 –

1. 主修精算、保險或醫療健康相關學科；

2. 擁有香港執業精算師或醫護專業人員資格，或隸屬英國特許保險學院/澳洲及新西蘭保險與金融學會會員；

3. 中英文良好，普通話流利更佳；

4. 熟悉醫療保險巿場的發展和運作，例如產品開發、精算實務、監管或營運管理；

5. 具備處理複雜問題或創新方案的紮實背景；

6. 有出色的領導能力、分析能力和社交技巧，並能適應步伐快速的工作環境；

7. 兼備策略性思考與執行日常實務工作的能力。

職責:

1. 協助自願醫保計劃總監規劃和推行自願醫保計劃及相關措施；

2. 監督策略的制訂和實施，以促進計劃的長遠發展；

3. 就專案規劃和實施，聯繫和協調各持份團體和外部顧問；

4. 監督研究和精算分析，以推動自願醫保計劃及相關措施的持續發展；

5. 帶領團隊主動監察並識別自願醫保計劃需優化的事項，以迎合最新趨勢和市場需求；

6. 協助監督日常營運任務（包括保險計劃認可/再認可、合規審查）；以及

7. 履行其他由上級指派的職務。

薪酬:

$127,700元至137,085元(視乎經驗而定)

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格(G.F.340 [(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期及時間或之前郵寄至九龍觀塘道392號創紀之城6期2902室自願醫保計劃辦事處。信封上須註明「申請總經理(自願醫保計劃)職位」。

政府工【18.規劃署-地理資訊系統／人工智能支援主任】

月薪 :$64,780

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的地理資訊系統、測繪及地理資訊學、地理資訊科學、地理資訊學、資訊科學／電腦科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 ；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少七年在應用系統伺服器管理、應用系統開發與維修保養，以及用戶培訓的資訊科技或地理資訊系統方面的全職工作經驗；

(d) 在取得上述學歷後，具備至少四年有關使用地理資訊系統軟件(包括ArcGIS Server及Desktop)和企業數據庫軟件(包括微軟SQL Server)，進行地理資訊系統應用系統分析、設計、開發、推行及／或維修保養的工作經驗；

(e) 在取得上述學歷後，具備至少兩年有關使用JavaScript、網絡服務規程、HTML5、Python、C#.NET及SQL等常用程式編製語言開發應用系統的工作經驗；以及

(f) 具備至少兩年有關應用人工智能／機器學習相關科技方面的工作經驗。

申請人如具備以下資歷或經驗，可獲優先考慮：

(i) 通曉開放源碼地理資訊系統軟件、小型無人機、遙感、建築信息模擬及流動電腦資訊處理，並具備推行這些項目的經驗；

(ii) 具備推行以地理資訊系統作城市規劃及相關範疇的經驗；或

(iii) 具備豐富的人工智能／機器學習及數據分析知識。

註:

申請人須提交相關履歷及／或相關作品簡介 (最多10頁A4紙)，詳述所取得的資歷、曾任職位的職責及曾參與的項目，特別是與本職位的要求相關者；以及

職責:

(a) 為地理資訊系統提供技術支援，確保其運作暢順；開發和改善內部地理資訊系統應用程式／項目；以及處理地理資訊系統軟件升級／變更或遷移時出現的任何故障／錯誤；

(b) 管理地理資訊系統相關軟件的許可證，確保相關許可證用得其所，符合成本效益；

(c) 就應用人工智能、機器學習及大數據分析進行研究、探討並制定方案，方便規劃署和城市規劃委員會進行規劃分析和作出決定；

(d) 協助監察涉及地理資訊系統及人工智能／機器學習科技的資訊科技項目，並就這些項目提供意見；

(e) 舉行關於人工智能／機器學習應用的培訓及工作坊，以及在規劃署推動人工智能／機器學習相關知識及技能發展；以及

(f) 評估在地理資訊系統中融入人工智能新科技及工具，以提升地理資訊系統的運作和擴大分析能力。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格連同詳細履歷／相關作品簡介、學歷證書副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【19.規劃署-資訊系統支援經理】

月薪$82,330

截止日期 :29/11/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技或電腦科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少十年在資訊科技行業的全職工作經驗，包括：

(i) 至少六年管理應用系統開發項目的經驗；

(ii) 至少四年管理政府項目的深入經驗；

(iii) 至少兩年管理地理資訊系統的豐富經驗；以及

(iv) 至少兩年管理求助台服務的實際工作經驗；

(d) 如條件(c)所訂明，具備支援辦公室自動化系統(例如在工作站和筆記簿型電腦環境的保安管理)的可資證明經驗；

(e) 如條件(c)所訂明，具備設計、開發、推行和維修網絡應用系統和地理資訊系統，以及系統整合方面的可資證明經驗；以及

(f) 具備管理供應商和外判服務承辦商的可資證明經驗。

申請人如具備以下資歷或經驗，可獲優先考慮：

(1) 具備認可項目管理專業人士(PMP)的資歷；

(2) 具備認可資訊系統保安專業人員(CISSP)的資歷；

(3) 具備採購產品與服務，以及使用項目管理和系統開發方法(包括PRINCE2、PMP及Agile)推行項目的經驗；以及

(4) 具備網絡應用系統開發方面的資訊科技保安經驗。

職責:

(a) 提供資訊科技方面的意見，以及為資訊科技系統(包括地理資訊系統及辦公室自動化系統)提供持續支援；

(b) 為新的事務措施提供技術支援服務；

(c) 監察資訊科技項目各階段的工作(包括可行性研究、系統分析及設計、電腦系統的採購及安裝、程式編寫、推行、系統護理及維修保養)；

(d) 督導團隊提供求助台服務；

(e) 帶領系統分析員及程式編製員團隊推行新的電腦系統和提升現有系統；

(f) 管理資訊科技系統、產品及服務的撥款和採購過程；

(g) 確保資源得以有效運用和交付成果的品質；以及

(h) 致力保證承辦商所交付的成果和服務的品質。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同詳細履歷、學歷證書副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【20.香港電台-製作主任(製作事務部錄播及外勤廣播組)】

月薪 $25,115

截止日期 :27/11/2024 18:00:00

+ 7

入職條件:

(a)(i)持有香港的大學所頒發的學位，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；或

(ii)持有香港的專上院校頒授獲認可的副學士學位或獲認可的高級文憑，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；並具有2年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(iii)持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，以主修傳理、電影及電視、創意媒體、數碼媒體、數碼音樂、音響技術、舞台、項目管理或相關學科為佳，或具備同等學歷；並具有4年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(iv)在DSE五科(可包括中英文科)考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲 E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第 3級／C級或以上成績(可包括中國語文科及英國語文科)，或具同等學歷；並具有5年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；或

(v)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；並具有6年全職的活動策劃及組織或電視錄影廠或外勤廣播製作／綜藝節目的技術／運作統籌經驗，以在媒體／公營機構的經驗為佳；及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級[參閱註(2)]或以上成績，或具同等成績。

申請人如 —

(i) 具備籌劃在國際或本地電視頻道現場直播的大型活動的經驗；

(ii) 具備在政府或公營機構的工作經驗；

(iii) 對電視外勤廣播製作及訊號傳輸有豐富認識；

(iv) 對籌劃虛擬／虛擬及實體混合模式活動有豐富認識；

(v) 對專業音響／舞台燈光設備／新科技(例如人工智能、5G傳送等)有豐富認識；

(vi) 對微軟Word、Excel、Picture Manager及AutoCAD有豐富認識；

(vii) 具備良好行政、溝通、組織及解難能力；及／或

(viii) 能在壓力下獨立工作

則更為理想。

職責:

(i) 協助擬備外勤廣播製作的運作及應變計劃；

(ii) 擬定技術要求及監督承辦商的表現，以符合製作需求；

(iii) 負責管理組內的行政工作、採購、政府資源、庫存及設備；

(iv) 監督員工及承辦商並分派工作；以及

(v) 與各政府部門、本地及海外廣播公司等各界協調及聯絡。

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道1號A香港電台電視大廈3樓製作事務部製作事務經理，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【21.教育局（特殊教育分部）- 教育心理學家 (EDB/SE/339/24)】

月薪： $82,325

截止日期 :25/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 持有香港所頒授的教育心理學(專業訓練)碩士學位，或具備同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)的資格後，具備6年相關工作經驗，而其中3年為取得上述(c)的資格後在教育場所擔任教育心理學家的經驗；以及

(f) 為香港心理學會教育心理學部或等同的國際認可教育心理專業團體的正式會員。

註:

(i) 申請人於到任日前未獲取教育證書亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予較低入職點，即以月薪51,540元聘用，並按每一年的教育心理學家工作經驗給予一個增薪點。

(ii) 應屆(2024／25學年)畢業生也可申請，但聘用則視乎申請人是否在到任日前取得所需的專業學歷資格。如獲取錄，本局會給予較低入職點，即以月薪 51,540 元聘用。

(iii) 於到任日前具備少於所述的6年相關工作經驗者亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予低於上述的入職薪酬(即月薪低於82,325元)。教育局會個別考慮申請人在教育場所以外擔任教育心理學家的工作經驗。

(iv) 正辦理上述會員資格的申請人的申請會獲考慮。

(vi) 所有合資格的申請人會獲邀請參加暫定於2024年12月中旬舉行的遴選面試。請確保已填寫正確的郵寄及電郵地址，以獲取有關遴選面試的資訊。

職責:

(a) 為有學習或適應困難的學生提供教育心理評估及介入服務；

(b) 在介入策略和適切教育服務方面，為學校人員及家長等提供諮詢及支援，以照顧學生的不同教育需要；

(c) 支援及發展學校及／或幼稚園以照顧學生的不同教育需要；

(d) 支援學校及／或幼稚園處理危機及緊急事件；

(e) 進行校本、區本或全港性培訓及分享活動；

(f) 參與計劃、研究及資源發展工作；以及

(g) 執行其他專業職務。按工作需要，受聘人會被安排任職教育心理服務組的特定職位 。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

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(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(c)申請書送達至九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室 教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。