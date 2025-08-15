政府工｜9份筍工16K-81K　8月尾截止！助理小學學位教師月薪達67K

想揾穩定收入政府工的機會又來了！政府近日再釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中9份政府工，最遲8月尾截止。當中教育局請助理小學學位教師，頂薪達67K，助理教育主任更可達81,510元！



資料圖片

政府工｜1 教育局-助理教育主任 ((中國語文、英國語文、數學、物理、生物、地理)

月薪：35,080起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績

(c)(i)持有香港頒授主修科目的教育學士，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有香港頒授主修科目的學士學位，或具備同等學歷，及

(c)(ii)持有由香港專上教育機構頒授主修科目的學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有由前教育學院或前香港教育學院頒授主修科且的教師證書，或具備同等學歷。

職責：

(a)在官立中學授課

(b)擔任班主任

(c)籌辦及推行課外活動

(d)評核及記錄學生成績

(e)統籌／執行校內多樣化的專業職務，包括於校內推行教育措施和政策、協助處理校內的特別職務、行政工作及非教學職務，例如編訂學校課程、推行公民教育／德育／性教育、處理學校訓育工作、提供學生輔導和升學及就業輔導，以及協助舉行校內／公開考試等。

薪酬：

總薪級表第15點 (每月港幣35,080元) 至總薪級表第33點 (每月港幣81,510元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人須在申請書上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請

(b) 申請人必須透過教育局電子表格系統 (http://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣ > ｢公務員職位空缺｣) 在申請期間作網上申請。

政府工｜2.教育局-助理小學學位教師（(中國語文、英國語文、小學科學、資訊及通訊科技、視覺藝術)

月薪：35,080起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績

(c)(i)持有香港頒授主修科目的小學教育學士，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有香港頒授主修科目的學士學位，或具備同等學歷，及

(d) 持有由香港專上教育機構頒授主修科目的學位教師教育證書(小學教育)／學位教師教育文憑(小學教育)，或具備同等學歷，或

(e) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授主修科目的小學教師證書，或具備同等學歷

職責：

助理小學學位教師主要負責在官立小學執行教學職務，並協助落實各項教育政策及措施。本局會根據官立小學不時調整的運作需要，以及獲取錄人員的學歷和經驗，調派他們任教指定科目(包括須用中文及英文語言任教)。他們或須任教並非其在申請書內指明的科目，而調派往任教的學校亦由本局按運作需要安排。

薪酬：

總薪級表第15點 (每月港幣35,080元) 至總薪級表第29點 (每月港幣67,850元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須透過教育局電子表格系統(http://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣>｢公務員職位空缺｣) 在申請期間作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)在完成網上申請時，申請人必須上載用以證明各項相關學歷[例如學位、師資培訓(如適用)、語文能力水平、《基本法及香港國安法》測試及綜合招聘考試]的文憑／證書及列明所修讀課程的主修及副修科目的成績單的副本。

政府工｜3.房屋署-一級工人

月薪：16,165起

截止日期：22/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a)完成小學六年級教育，或具備同等學歷

(b)具備三年巡邏／派送文件／潔淨／園藝／勞力工作／測量工作的有關經驗

(c) 能以中文及簡單英語溝通、能閲讀簡單中文及簡單英文，以及書寫簡單中文或簡單英文

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a)一般辦公室職務：協助(i)收發文件、寄信、處理傳真文件、影印，以及把文件分類釘裝；以及(ii)擔任接待處的工作，包括認收親身派遞的文件、接待訪客和回答簡單查詢；

(b)逐出未經許可人士和清除未經批准物品：協助(i)檢取阻塞通道的雜物和貨物；(ii)拆除未經許可經營者搭建的非法擴建物；(iii)清除被棄置在屋邨公用地方的大型物件；以及(iv)逐出租戶和未經許可佔用／擅闖空置處所人士；

(c)參與執法任務：協助(i)執行交通附例，包括扣押在屋邨禁制區阻塞通道的車輛；(ii)管制小販活動，例如阻止無牌小販擅闖屋邨，以及參與管制小販行動；以及(iii)防止亂拋垃圾行動；

(d)園藝及有關職務：協助(i)苗圃工作；及(ii)園藝工作，包括園務、修整樹木、割草及種植；以及

(e)土地測量工作：協助(i)保管、維修、保養和準備實地作業的測量設備；(ii)測量工作，包括於進行實地作業時以手號及無線電收發機通訊；以及(iii)於一般辦公時間外執行緊急測量工作。

薪酬：

第一標準薪級表第3點(每月16,165元)至第一標準薪級表第13點(每月19,755 元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（a）申請人請盡量透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年8月29日或之前把(i)工作證明文件副本和(ii)學歷證明文件副本(如果有關學歷並非由本港學府╱香港考試及評核局頒授的)郵寄至九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。

(b) 申請人亦可提交實體表格作申請。申請表格[G.F.340(Rev.7/2023修訂版)]可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

政府工｜4. 差餉物業估價署-物業估價測量師

月薪：71,010起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港測量師學會產業測量組專業會員或同等專業資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，以及

(e) 在取得上述專業資格後，有一年相關的工作經驗。申請人如未具備所需經驗，但預計會於2026年3月31日或之前累積到所需經驗，亦可申請。

職責：

物業估價測量師主要負責評估房地產物業價值以釐定差餉、地租和作其他用途；就政府擁有或佔用的物業的租金，以及有關其租務、購置、出售和管理的事宜提供意見；代表署長處理及出席差餉、地租及其他上訴案；指導和監督專業人員見習生和技術人員的工作；以及培訓技術和支援人員。

薪酬：

總薪級表第30點（每月港幣71,010元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人須於截止日期後的一星期內把載有中國語文科及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷、專業資格和工作證明副本，以及入職條件中所提及的相關證明文件副本電郵至appointments@rvd.gov.hk，並清楚註明標題為「申請物業估價測量師職位」，並在電郵中註明網上申請編號。如申請人未能提供所需的證明文件，有關申請將不獲受理。

政府工｜5. 庫務署-二級會計主任

月薪：33,405起

截止日期：22/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) (i) 持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績

(c) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績[註一]；及操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

二級會計主任主要調派執行會計或相關職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查、基金／貸款管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等工作。

薪酬：

總薪級表第14點（每月33,405元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 申請人必須於二零二五年八月二十二日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人必須在申請書上列出已獲取的學歷、專業資格、綜合招聘考試成績或同等考試成績及《基本法及香港國安法》測試成績，申請人如未能提供所需資料，或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合入職條件，其申請書將不獲考慮。

政府工｜6. 文化體育及旅遊局-經理(電影推廣及促進)

月薪：$33,405

截止日期：28/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。傳播、新聞學、公共關係、市場學、管理學、電影或相關學科更佳；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目統籌、活動管理、公共關係、公共事務、企業傳訊、市場推廣及／或電影／娛樂業的的全職工作經驗，曾擔任管理層或以上職務更佳

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(e) 具備良好人際關係、溝通、解難和組織能力，並能夠在限期緊迫的情況下獨立和靈活地工作。

職責：

(a) 協助舉辦推廣活動，以及組織考察團參加海外和內地電影節／活動

（b) 協助聯繫具潛質的合作伙伴和經濟貿易辦事處，並為考察團／推廣活動擬備財政預算、活動內容和宣傳計劃

(c) 協助為考察團和推廣活動採購物資及服務

(d) 為考察團和推廣活動提供後勤及實地支援

(e) 協助聯繫電影業協會，為電影業界提供支援服務

(f) 協助推行拓展香港電影觀眾羣的策略；以及

(g) 執行其他獲指派職務

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。此外，申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

(b) 填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工｜7. 財經事務及庫務局-媒體統籌主任

月薪：64,780元

截止日期：24/08/2025 23:59:00

入職條件：

1. 持有本地大學頒授的新聞學、傳播學、公共關係或相關學科的學士學位

2. 在取得有關學歷後，具備最少八年從事媒體、新聞、公共關係或公共事務的全職工作經驗

3. 具備良好的中、英語文書寫及口語能力，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第3級或以上成績，或具備同等成績

4. 具備有效的研究及分析技巧，包括運用網上資源

5. 熟悉社交媒體管理及策略。具備為商業用途操作社交媒體賬戶/專頁的經驗者優先

6. 熟悉在社交媒體平台上製作、拍攝及編輯影片和圖像、資訊圖表，以及撰寫說明文字和帖文的知識及技巧，並能運用設計軟件

7. 性格外向、主動、可靠、負責任、足智多謀且注重細節

8. 能在壓力下工作並按時完成任務

9. 熟悉金融政策的知識及理解者優先。

職責：

1. 制訂、統籌及推展有關財經事務及庫務局（「財庫局」）各項政策措施的宣傳計劃

2. 研究政治及政策議題，監察及分析公眾意見、持份者觀點，以及主要媒體和社交媒體平台的相關趨勢

3. 製作社交媒體內容、演講辭、宣傳材料，並協助宣傳活動，以推動財庫局的政策目標、政策措施及訊息傳遞

4. 籌辦面向社區、金融業界、新聞界及社交媒體影響者的推廣活動，以提升財庫局措施的曝光率及影響

5. 執行其他獲委派的職務

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。續約將會視乎服務需要及應聘者的表現而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 是次招聘只接受網上申請。申請人必須在香港時間2025年8月24日下午11時59分或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人並須在截止申請期限或之前以電郵形式把所需的證明文件，包括但不限於履歷表、學歷證書副本及就業記錄的副本提交至本局(電郵地址︰recruitment@fstb.gov.hk) 。請在電郵標題註明「申請媒體統籌主任職位」，並在電郵及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工｜8. 投資推廣署-資訊科技副經理

月薪：51,545元

截止日期：25/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 具備三年與資訊科技相關的全職工作經驗，當中最少一年須為管理資訊科技基礎設施的實際經驗及最少一年須為資訊科技保安的實際經驗

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的資訊科技、計算機科學或相關學科的學士學位，或具同等學歷

(c) 具備出色的溝通及聯絡技巧

(d) 能在壓力下獨立工作並能按時完成任務

(e) 熟悉以下技術／產品的經驗者更佳VMware虛擬化平台、路由器及交換機、Microsoft Active Directory、端點安全軟件，以及防火牆

(f) 持有資訊科技相關認證者更佳

(g) 持有資訊科技保安相關認證者更佳

(h) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績

職責：

(a) 執行政府資訊科技政策及指引及協助提供資訊科技技術支援（包括伺服器室營運、系統伺服器硬件及軟件、網絡硬件及軟件，以及通訊網絡等），以確保資訊科技系統及服務暢順運作並進行維護

(b) 為使用者提供以客戶為中心和結果為導向的資訊科技支援服務，包括求助台服務、解決用戶問題以及產品評估；

(c) 監控安全漏洞，以及減輕和堵塞資訊科技安全風險以確保遵守政府資訊科技政策及指引；

(d) 處理事故及故障，並管理變革；

(e) 協助資訊科技項目管理，並協調各資訊科技項目的工作；以及

(f) 執行一般資訊科技管理任務及上級指派的其他職務

薪酬：月薪港幣51,545元

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工｜9. 康樂及文化事務署-博物館見習員（文物修復）

月薪：19,223元

截止日期：29/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科

（b）符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績

職責：

受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。

聘用條款:

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於博物館見習員。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處，並請在信封面上註明【申請博物館見習員（文物修復）】（郵寄申請表的遞交日期以郵戳為準）。申請人須在申請表上清楚填寫全部就業情況，以及取得的學歷資格詳情(包括其學士學位的主修學科)。申請書如資料不全、逾期、或以傳真╱電郵方式遞交，將不獲受理。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。