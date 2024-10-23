寶安美食｜大排檔去坪洲站　前進一路歎Cafe　鹽田夜市100家小吃

勇闖深圳寶安區，來寶安必須吃到撐！



百年美食城中村：甲岸村👇👇👇

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甲岸村（原名隔岸村）

地址：深圳市寶安區寶民一路68號

交通：深圳地鐵5/12號線靈芝站

泊車：進村口找車位，部分店門口也可以停



1. 董記化州冰凍糖水

董記化州冰凍糖水是甲岸村的金字招牌，由一家店帶火一條村，可以説是深圳古早糖水的初代網紅了，種類超多。

最推薦它家的招牌香芋西米露，香芋來自廣西，老闆每天新鮮熬煮，堅持不過夜，每一份都很粘稠綿密。一份15元，建議兩人share。

董記化州冰凍糖水

營業時間：12:00-次日02:00

地址：深圳市寶安區新安街道甲岸村179棟



2. 好好食堂

好好食堂是甲岸村的日料簡餐店，飯好吃拍照好看，它家的飯糰子尤為出圈！它家的熱香餅種類挺多的，最最好吃的開心果麻糬鬆餅。

好好食堂

營業時間：11:00-20:00

地址：深圳市寶安區甲岸社區7區甲岸村18棟103



3. 台灣茶餐廳

台灣茶餐廳，沒有豪華的裝修，卻有老闆特意從台灣學來的好手藝，招牌三杯雞必點，在油鍋裏滾過一圈的雞腿肉，外表焦脆，回想起來都還是口水直流。

台灣茶餐廳

營業時間：11:00-14:00，16:30-21-30

地址：深圳市寶安區寶民一路甲岸村15棟



寶安最大美食街：西鄉鹽田夜市👇👇👇

這條街全長300m，近100家店，囊括全國的小吃，在這裏幾乎都能找到。有些店，已經在這裏開了18年了。只開9小時，開到凌晨1點，大家就會準時撤檔，不打擾居民們的休息。

鹽田夜市

地址：深圳市寶安區銀田路11號

交通：深圳地鐵1號線西鄉站

泊車：路邊可停車，但停車位緊張



1. 湖貝恩施公婆餅

公婆餅，這條街是出了名的。來自湖北恩施，據老闆自己説，在這裏已經開了11年。麪糰揉好下鍋，呲啦呲啦逐漸變得金黃。裏頭還可以加土豆絲，加點辣更好吃，外層的邊邊焦脆，裏頭嚼勁十足。

2. 台灣美味花甲粉

如果你早到了，千萬記得先來這個台灣花甲粉，排隊得等20多分鐘。到這裏，阿姨會讓你自己給錢拿牌牌掛上去，花甲粉一份18元，加蝦是20元。老闆給花甲粉都是一把直接抓，毫不手軟。

寶安咖啡一條街：前進一路👇👇👇

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想喝個下午茶，可以來前進一路，這裏的咖啡濃度極高，不到500米的距離內，就排滿了5家咖啡館，有駐紮許久的老牌網紅，也有寶藏新店，各有各的特色。

前進一路（咖啡一條街）

地址：深圳市寶安區靈芝新村59棟102(前進一路邊)

交通：深圳地鐵5/12號線靈芝站

泊車：附近有園區可以停車，需收費



1. HOMEI COFFEE

街頭的「homei coffee」以奶黃色為主色調，搭配着簡約的藍色線條，很韓很好看！一杯冰博克厚乳拿鐵，一份海鹽戚風蛋糕，坐在安靜的庭院裏吹風，很是舒適愜意。

HOMEI COFFEE

營業時間：07:30-20:30

地址：深圳市寶安區靈芝新村59棟102(前進一路邊)



2. 綠房子方寸咖啡店

楊冪同款復古咖啡店，整體風格是法式復古風，温暖的黃色燈光搭配着復古的擺件，瀰漫着老舊的氛圍感。院子裏的小花園，是個格外温馨的小地方，在這裏喝上一杯咖啡，是再舒服不過的事情了。

綠房子方寸咖啡店

營業時間：12:00-22:30

地址：深圳市寶安區前進一路68號靈芝園新村19區61棟102



3. 洪浪咖啡

這是一家神秘而且有個性的咖啡店，讓人摸不着頭腦的店面，隨緣營業的開店時間，低調有趣的老闆......但在寶安咖啡江湖裏，都是它的傳説。

來這裏一定要試試的鬼佬豆漿，就是燕麥奶做的dirty。喝它可有講究，不能攪拌不能大口牛飲，而是一口一口感受它的多重口味層次，感受咖啡香氣的跌宕起伏。

洪浪咖啡

營業時間：13:30-17:30

地址：深圳市寶安區新圳東路洪浪十九區2棟101



寶安好吃地鐵站：坪洲👇👇👇

小百米的街道，不同美食風格的大排檔，各種顏色的霓虹燈牌閃爍，相互交映，大排檔的美食不斷散發香味，哪怕僅僅是路過，一整天的疲憊都能得到一絲慰藉。

地鐵坪洲站

地址：深圳市寶安區新湖路與海城路交匯處

交通：深圳地鐵1號線坪洲站

泊車：不好停車！不好停車！



1. 東海強記·炒卷粿

從坪洲站A出口出來，除了商場大仟里的美食，想給大家單獨推薦「東海強記」。

他們家主打的是刻在陸豐人DNA裏的炒卷粿，Q彈的豬腸粿、濃稠的醬汁，每吃一口都能感受到粿條在嘴裏回彈，軟軟糯糯還很入味，再加一勺辣椒醬，妥妥的老家味道。店裏還有刨冰和炸串，陸豐人的下午茶兩件套。

東海強記·炒卷粿

營業時間：10:00-24:00

地址：深圳市寶安區華僑新村西堤一巷32號32-3號



2. 槿柇韓國料理

藏在城中村巷子裏的槿柇韓國料理，人均才60+元，算是性價比比較不錯的韓料。除了韓國部隊火鍋柇鐵板之外，韓劇中的芝士拉絲熱狗、香嫩濃郁的韓式無骨炸雞塊、不常見的月牙骨飯糰......全都有。

槿柇韓國料理

營業時間：11:00-23:00

地址：深圳市寶安區麻布新村4巷4號1樓1-3室



深圳寶安出行指南

地鐵·寶安段

1號線：機場東站到新安站

5號線：前海灣站到興東站

12號線：同樂南站到海上田園東站

11號線：前海灣站到碧頭站



寶安大型商場

1. 壹方城：寶安區新安街道新安湖社區新湖路99號

2. 寶安大仟里：寶安區新湖路與海城路交匯處

3. 海雅繽紛城：寶安區建安一路99號

4. 前海hop：寶安區興華一路19號

5. 歡樂港灣：寶安區寶華路與海府路交匯處



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