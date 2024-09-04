港男怒控麵包舖拒收「樣衰$2蚊」法定貨幣有權唔收？法例原來咁寫

越來越多港人北上消費，除了留港成本越來越貴之外，香港服務行業的服務質素也經常被人詬病，而近日就有位港人買麵包西餅時，因付款硬幣的外表問題而被拒收，大嘆香港人鍾意北上消費，不是無緣無故。



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近日有位港人在Facebook討論區「西店hi客之道」投稿發文，分享自己經常會到葵芳一家麵包舖光顧，而店舖的收銀姐姐「都係黑口黑面，奉旨唔會同啲客人講多謝」，不過樓主就表示通常付款後便直接離開店舖，「攞咗麵包就走，唔理佢算數」，而在投稿當天事主就「賴嘢」，當天事主購買四個麵包，總共$32 ，事主就用一張$20港幣和一張$10港幣，以及一個兩蚊硬幣付款，該收銀姐姐因事主付款的兩蚊硬幣外表不佳而拒收，「居然話個銀唔靚，拒收喎」。

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其後事主便要求轉用八達通付款，該收銀姐姐表示八達通壞機，「叫我咪X買」、「唔鍾意咪唔好買」，並呼喝事主取回所有現金，「話唔做我生意喎」，事主唯有到旁邊麵包店買，「即刻擺返低啲麵包，攞返啲錢去隔離麵包舖買過囉」，大嘆香港人喜歡北上消費，並不是無緣無故的恨，自己留在香港消費還要受氣。

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帖文隨之惹來許多網民留言討論，不少網民都表示曾在該麵包舖受氣，「公道講句，個收銀阿姐平日態度真係超差，好似我欠咗佢咁，所以我都係趁佢唔响度先入去幫襯」、「我都試過，個5蚊係佢找比我，第二日買包比番佢，佢話唔收，之前日日幫襯，之後寧願唔食，或去OK買，最後執埋」、「使唔使出街前用洗銀水洗過D銀，熨直哂D銀紙先去幫襯」、「正因為呢啲舖頭，稍為污糟少少嘅錢我都唔敢就咁俾人哋，搭巴士入落錢箱洗咗佢算」、「呢個阿姐的確真係黑口黑面」，亦有部份網民認為樓主態度同樣不佳，「事出必有因」、「睇你用字應該語氣都唔方好，今次我真心覺得打和」、「雖然係店員西，但係投稿人講嘢太粗俗唔想比慘慘」。

也有部份網民震驚原來商舖可以拒收硬幣，「唔明！法定貨幣有權唔收？」、「銀行都拒收，唔好講店舖」、「其實個銀唔靚同佢個法定地位有乜關係？」，而在法律層面上，商戶沒有義務必須接受硬幣作為付款方式，根據《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》，所發行的紙幣和硬幣均為法定貨幣，香港並無禁止商舖拒收法定貨幣的規定，即商舖既可拒收金牛，也可拒收毫子，甚至可以拒收港幣。