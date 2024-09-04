颱風摩羯｜2024年未打過8號波！網民湧天文台FB求賜假期：想要8號

颱風摩羯正接近本港，晚上6時至9時有機會改發三號強風信號，「難得」平日有風打，摩羯又來勢洶洶，有網民表現十分雀躍。點解咁開心？因為今年香港未試過放風假，之前颱風全部都「吹大咗」，高開低走，即刻睇睇網民點諗颱風假。



颱風摩羯正接近本港，晚上6時至9時有機會改發三號強風信號（資料圖片）

根據天文台資訊，今日（4日）中午12時，颱風摩羯集結在香港東南約500公里，預料向西移動並逐漸增強。現時一號戒備信號已生效，晚上6時至9時有機會改發三號強風信號。摩羯明天進入本港400公里範圍時，很可能已變成強颱風，更有兩成機會直吹香港。

颱風摩羯集結在香港東南約500公里，預料向西移動並逐漸增強（天文台）

一見有機會打風，網民恨放假恨到出面，既然摩羯增強已成事實，一於繼續跪求颱風「一路向北」越打越勁。各大討論區及天文台社交專頁也十分熱鬧，不少人都在上面訴心聲甚至許願：「拿拿聲打啦，熱到傻真心唉！」、「1號已經唔重要囉，最重要8號以上！1號係唔係都會掛到」、「我想要8號」，也有網民認為天文台在掛風球用詞太不肯定，「可以學習台灣，在5-6點前，不超過7點通知是否8號風球，讓人放假嗎？！不是一定要搞得人濕噠噠才開心，做個人吧！謝謝」、「請天文台唔好再用這字眼，什麼至少維持」，但也有網民揶揄，「不如一號風球就全部停擺，一步到位仲好？」

翻查香港今年打風情況，香港人2024年原來未「享受」過颱風假期福利，又難怪一班打工仔咁想放假。今年西北太平洋及南海颱風數量暫時較少，只有5個，其中有兩個與香港有關，包括5月底的熱帶風暴馬力斯，最後只得三號風球；7月的強烈熱帶風暴派比安，天文台甚至只發出一號戒備信號。

颱風前後港鐵一定超多人，放假「有辣有唔辣」（資料圖片）

無論摩羯走向及風力如何，大家都不要太「絕望」，首先摩羯風勢仍在增強，天文台亦有戴頭盔指會評估「是否需要在明日（5日）下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號」，加上2024年還有3至5個熱帶氣旋有機會進入香港500公里範圍內，有網民笑指「希望在明天」。不過，現在就算打風不少公司都可能要求在家工作，也未必有風假放呢......