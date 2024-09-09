邊種男仔最受異性歡迎？有呢個特質最易吸引女仔　惹無數網民認同

每個人與異性的互動界線可能不太一樣，有人是交往中依然可和異性朋友出門玩；有人是交往中不能和任何異性聯絡。一名台灣網民指出，自己的女性朋友告訴他，若已知一個異性有對象，自己能夠較放鬆的與對方相處，原因是不怕會被對方糾纏，這說法也引起網民們討論。



怎樣的男生最受女生歡迎？

早前有民眾在匿名論壇「PTT」以「女生是不是喜歡跟死會（意即非單身）的異性相處？」為題發文表示，有些女生覺得與單身的異性相處時，對方的目的性會太強，因此會抱持很明確的邊界感，但若對方若已「脫單」，就會認為不會遭到對方糾纏，便能較輕鬆自在的相處，而他向女性友人確認時，也得到類似的答案，「我們男生都知道這完全兩碼子事，但為何女生總是這麼天真？」

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對此，有人直言，可分兩種情況，一是不怕男生亂想而自在放鬆；另一種則不單純，想證明自己比他女友更有魅力而接近，前者太天真，後者太虛榮：「男生唯一不變的是易變的心和貪心，玩火必自焚。」

有人表示，正常相處沒問題，已婚男性自己會克制與避嫌；單身的男性只會滿腦子「她是不是喜歡我？」也有人說，自己死會時會比較放心和男生交流，別人想法自己管不了，「但對方如果知道我死會了，那就很明確。」

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有人則分享，與已婚的異性相處起來完全不會彆扭：「但最可怕的是那種已婚男還超沒有邊界感。」不過，也有人指出，自己最怕與非單身的人相處，一不小心就會被誤會外遇，「遇到已婚異性不是更該保持距離、避嫌嗎？」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎樣的男生最受女生歡迎？有這特質最吸引女生，一票人認同：相處起來很輕鬆】