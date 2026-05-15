上班線上通訊不講話　每週3次簡報新人超無奈　網：溝通風格不同

不同的職場有不一樣的公司文化，新人必須花時間適應。



一名男網友發文求助，稱新公司的辦公室氣氛很安靜，「基本上就只有大家電腦鍵盤的聲音」，氣氛壓抑讓他很不習慣，因此詢問網友：「頭一次進到比較有規模的公司，這個工作氣氛是正常的嗎？」

事主表示，剛進來時就有發現辦公室的氣氛很安靜，基本上只有大家電腦敲鍵盤的聲音，如果有問題或是主管有什麼要交代的都會用公司的通訊軟體聯絡。事主抱怨，明明座位都很近，他都不知道是不是主管跟前輩是不是真的很忙，很怕打擾他們。

事主繼續描述，每周都要做3次簡報跟主管告知每個人本周進度，他時常想就不能弄一個共編的表格定期更新給主管看就好了嗎？事主表示，整體上班給他一種壓抑的感覺，雖然薪水還算穩定，但上班感覺時間過很慢，而且大多時間都在處理對內部的報告,「有一種很冗的感覺」，因此詢問網友：「這個工作氣氛是正常的嗎？有一種很焦慮的感覺，希望有人可以給我一點建議。」

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此文一出，網友們紛紛表示「挺正常的」，事主要學會適應:

「就是工作報告次數多點，但每個地方風格不太一樣，正常一周一次。通訊軟體的好處是留證據跟看得比較清楚，我上班主管都會希望我們用通訊軟體跟別單位聯繫，重要的時候還需要截圖」

「不同的組織溝通風格也不一，看你的描述有可能過去的你或經驗傾向面對面進行溝通或互動，所以面對以通訊軟體溝通，可能會讓你無法適應」



有網友得知事主是做業務相關，提出3點讓事主思考:

1. 可以跟客戶比較多的溝通是指什麼？

2. 如何在目前的工作增加這個部分？

3. 除了工作以外的生活，可以怎麼增加這個部分？可以更深入探究背後想要什麼，可能有助更釐清想法



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】