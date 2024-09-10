東京梅毒個案再創新高　一年齡層患者急增 !網民：反映日本人貧窮

日本近年企街情況嚴重，有不少女生賣淫在街頭賣淫，甚至吸引不少外國遊客光顧。不過日前就有報導指出，今年東京感染性病梅毒的人數正以史上最高頻率的速度增加，引起專家及市民關注。



日媒FNN報導指出，東京都的梅毒感染人數增加速度幾乎與確診人數有史以來最高的去年相同水平。截至9月1日，今年東京都內患者人數亦累積至2,640人，與去年破記錄的3,701人增幅速度相近。而感染者當中有70%為男性，30%為女性。按年齡組別劃分，男性多為20多歲至50多歲，而女性方面則是20多歲的患者增加明顯。

（集英社オンライン）

當中有感染者認為因為自身只跟一名伴侶有性關係，所以感覺安全，不少個案在感染一段時間後才發現。東京都保健醫療局傳染病對策部長西塚至就講到：「過去3年患者人數都在創歷史新高。而且梅毒症狀較難留意到，甚至有人會毫無症狀」，導致梅毒細菌在體內不斷增加，並在不知不覺中感染他人。

除了可以在診所進行梅毒檢測外，東京都還在新宿區和多摩地區設立了梅毒檢測諮詢室，能以匿名方式免費進行梅毒檢測。市政府亦呼籲市民哪怕是只有一絲擔心也應該檢測。

有婦產科醫生就講到梅毒主要的傳播渠道是性行為，透過口腔和肛門的黏膜亦能傳播，並且不能用保險套完全預防。梅毒也有60至80%機率在懷孕期間從母親傳染給孩子（先天性梅毒），若未及時治療，有可能會導致流產或死產，對新生兒的健康也會造成嚴重影響。

有不少日本網民就講到近年當地的「性道德敗壞」，而且還有來自海外的客人，當中可能有人不知道自己染病，傳染病的數字增加也就不足為奇了。亦有人提到「專業人士」經常會進行性病檢查，但「企街」或使用交友App相約見面，賺錢、解決性慾的人們並不會這樣做。直指這是「體現日本貧窮的現實，認為這是一個非常危險的趨勢」，「隨著經濟貧困人口的增加，出賣身體的人也增加」；沒有進行適當教育也是「國家持續停滯的原因之一」。又講到性病固然可怕，但一直輕視它嚴重性的人們才是最可怕。批評性病的教育和資訊比以前少，年輕一代對性病及預防的重要性並不了解，患病時又未能及時求醫，才會導致現今的慘況。