林明禎已派好人卡畀Edan？網民咁分析！專家教5招令女神着緊你

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日公開向大馬女神林明禎表白，轟動一時成為全城熱話，惟反應兩極，更一度引發「退粉潮」。林明禎在昨天（12日）岀席活動時，回應與Edan的關係，隨即被轉發至連登討論區，有連登仔分析回應內容，並指林明禎其實已派「好人卡」。



女林明禎出席品牌宣傳活動表示現在跟EDAN是朋友關係。

林明禎在昨天（12日）出席品牌宣傳活動時，被問到Edan近日的公開示愛，林明禎隨即臉紅怕醜，表示自己與Edan在朋友聚會認識，已經認識一段時間，偶爾會聯繫，林明禎透露Edan事前有與自己商量過， 「Edan 有同我商量過先岀Post」、「同埋有同我講好抱歉，造成我困擾」，雖然與Edan暫時仍是「朋友關係」，但林明禎大讚對方Edan「聰明、叻仔，他會這樣說都是gentlemen，有風度。」，但林明禎亦透露自己對於感情比較保守，需要一段時間的了解，才知道是否適合，「暫時我覺得順其自然吧」，被訪問過程中亦不斷甜笑回應，希望記者「放過她」。

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其後相關活動的回覆亦被轉載到連登討論區，有連登仔更以「林明禎已派好人卡」為題，認為林明禎已派好人卡，「通常咁張揚話追人都係死硬」、「將個波交返俾人就知咩事」、「我都理解唔到點解咁樣溝女」、「Edan已獲得兵藉一個」。亦有網民認為Edan仍有勝算，大膽揣測兩人早已確立關係，「真誠唔呃你咪幾好，得就嚟啦，呃呃氹氹投其所好氹你入局依d表面功夫, 到你真係相處落先知佢真面目咪重傷」、「名人應該有另一套玩法嘅，反正我唔覺得我哋呢啲普通人唔需要擔心佢哋點溝女」、「話唔定已經溝到呢，唔好跟車太貼」、「唔通同你講一齊左咩，還掂呢啲關係都唔會長久玩下地下情咪算」、「搭得順其自然姐係有機啦，一係就巳經一齊咗，一係就就一齊，女人未say no前一律當yes」。

要平衡和維持一段關係的狀態是需要雙方的共同付出，HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）就曾指，男生無論在拍拖前定後都要保持著自己在市場的競爭力，或擁有異性的社交圈子來增加對方的危機感，要想成功溝到女神，就可以參考吓下面五招，讓心儀女生更加着緊你！

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