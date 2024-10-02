屬雞、狗、豬、鼠2025年關世華運程｜屬雞易惹官非、屬豬破大財

【2025蛇年屬雞、狗、豬、鼠運程】轉眼間就準備踏進2025蛇年，新年第一件事當然是看生肖運程，看看有什麼要趨吉避凶！今年《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2025蛇年12生肖的整體運程，這篇先講雞、狗、豬、鼠的運勢！屬雞今年人緣特別好，屬狗是紅鸞桃花年感情人緣都好，屬豬沖太歲變化大，而屬鼠平穩普通，想知詳細運程？即拉下看！



堪輿學家關世華師傅。

屬雞2025蛇年運程

屬雞朋友今年是太歲相合年，相合代表人緣好，人緣好、是非少，做事自然順利。雖然今年人緣沒有去年好，但如果去年結識到異性，感情能順利延續到夏季，這段關係將會因相合年而穩固下來。

今年吉星有「三台」、「將星」代表權力地位提升，打工仔有望升職，而從商或自僱人士則能提升行內地位，而「金匱」更有利積聚財富，而吉星「地解」就可以逢凶化吉。至於凶星方面，「年符」、「飛符」、「官符」容易有突如其來的官非、是非、人事不和，而「陰煞」代表女性小人，容易帶來麻煩。

關世華師傅提醒屬雞者，今年需祈福保佑、多行慈善。西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

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屬狗2025蛇年運程

屬狗朋友今年是紅鸞桃花年，如果去年因沖太歲結了婚，今年感情容易再跨一步，如去年因沖太歲而分手，今年盡快收拾心情，展開一段新戀情。已婚者或已有穩定感情者，可借桃花人緣之力，讓事業邁進一步。

今年最大的吉星非「紅鸞」莫熟，紅鸞代表正桃花，單身者易脫單，已婚或有穩定感情者可借桃花人緣提升事業，同時有「扳鞍」代表地位提升，讓事業更進步。「月德」雖然代表逢凶化吉，但實質乃寬恕之星，不記仇，凶險自少。至於凶星有「死符」代表小疾病，而「小耗」代表小破財，宜買一些想買很久卻捨不得買的心頭好，或捐錢到慈善機構，助己助人。

關世華師傅提醒屬狗者，西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

屬豬2025蛇年運程

屬豬朋友今年是沖太歲年，代表變化多，感情、事業、住屋容易有變動。至於變化的好壞就要視乎紫微斗數配合。感情變化好可能是有新戀情、結婚，甚至生孩子，壞可能是分手；事業變化有機會轉工或失業，而住屋變化，無論是買樓還是租樓，要留意選一間風水合適即可。今年容易有損傷，尤其是農曆四月及十月，宜洗牙、驗血、捐血化解，同時注意情緒容易出現不穩，這些月份宜外遊散心。

今年要特別留意凶星「大耗」代表動用一筆錢。每逢沖太歲的生肖都有大耗跟隨，容易因為搬遷而花一筆大錢，如果不打算搬遷，適宜用一筆錢購買保值物件或慈善捐款，以應破財。「歲破」易損傷，農曆四月及十月，宜洗牙、驗血、捐血化解。而吉星則有「驛馬」代表遷移外出，加上沖太歲，今年必定會走動頻繁，「月空」代表逢凶化吉。

關世華師傅提醒屬豬者，今年需要攝太歲，祈福保佑，西曆3月5日驚蛰，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

屬鼠2025蛇年運程

屬鼠朋友今年是平穩的普通年，特別要注意的事情不多，今年運勢視乎紫微斗數配合整體個人運勢。如果行好運，會有貴人扶助，收穫不錯，如果衰運，則步步為營，凡事以守為上。

今年算是只有吉星而無凶星。吉星有「紫微」、「龍德」是最有力之貴人星，容易得貴人扶助，而「玉堂」有助讀書或工作，凶星「天厄」、「暴敗」均屬細星，無大影響、無需理會。

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關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。