屬牛、虎、兔、龍2025年關世華運程｜屬虎會破財、屬龍小心第3者

【2025蛇年屬牛、虎、兔、龍運程】根據農曆年的計算方法，2025年新曆2月3日立春便正式踏入蛇年！而12生肖亦即將擺脫龍年運程，到底大家的蛇年運程如何呢？《香港01》「開罐Opener」請教藝人關芝琳的弟弟堪輿學家關世華師傅，講解2025蛇年12生肖的整體運程，這篇先講牛、虎、兔、龍的運勢！屬牛今年較穩定，屬虎就容易遇到是非麻煩，屬兔今年多走動有機會去公幹，而屬龍有桃花易脫單，即拉下看更多！



堪輿學家關世華師傅。(受訪者提供圖片)

屬牛2025蛇年運程

屬牛朋友今年比去年穩定得多，加上是遙合年，容易有遠方貴人相助，有助經常接觸外國客戶的行業，而人緣亦較去年佳。今年沒有吉星，外來的助力不大，凡事都要親力親為才可以水到渠成。所幸是遙合年，容易得到異性之助。

屬牛朋友今年沒有吉星，凡事要親力親為。凶星有「羊刃」、「華蓋」、「天哭」容易影響情緒，心情不佳、覺得孤獨、易哭。若從事藝術相關工作，不過「華蓋」帶來的孤獨反而有利創作。其餘的凶星均屬細星，無大礙、無需理會。

關世華師傅提醒屬牛者，今年需祈福保佑、多行慈善。西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

+ 4

屬虎2025蛇年運程

屬虎朋友今年是太歲相刑年，容易遇到是非麻煩纏繞，但又無法解決，只能見招拆招。今年刑沖的月份在農曆四月及七月，易減少應酬，望把是非減到最少。今年亦跟太歲相穿，要特別注意皮膚、腸胃，要小心飲食，同時放鬆精神，避免壓力讓病情惡化。

今年的吉星不少，吉星「福德」、「福星」均屬於貴人星，可改善因太歲相刑引起的是非，而「天德」代表逢凶化吉。而凶星有「卷舌」代表口舌是非，容易跟人起爭執，「劫煞」代表容易因朋友而破財，借錢擔保之事，可免則免。而「絞煞」、「六害」則細星無大礙。

今年需要攝太歲，祈福保佑，注意飲食，行善積德。西北爭鬥位放粉紅色物件去化解是非，在東南桃花位放一杯水旺人緣。西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

屬兔2025蛇年運程

屬兔朋友今年是平穩年，相較2023、2024年，運程會開始轉好，是非會明顯減少。屬兔者身體、情緒、運程都開始回復正常。惟今年是驛馬生肖，易有搬移、公幹的機會。即使留在香港，走動也會比較多，相對較為繁忙。今年有機會搬遷，只要選一間風水合適的屋就不會因屋企轉變而帶來壞影響。

今年是地位提升年，吉星「八座」代表地位提升，能起正面扶助的作用，宜更努力爭取表現。凶星「吊客」、「天狗」、「天煞」、「吞陷」、「急腳煞」，均屬細星，無需特別注意。

關世華師傅提醒屬兔者，今年可說是有吉星而無凶星，亦無沖、無合、無犯太歲，一切都要看自己努力。

屬龍2025蛇年運程

屬龍朋友去年犯太歲，如果未結婚又未分手，要努力維繫到農曆四月，才可以維持穩定。如受犯太歲影響剛分手或仍在單身，要早點重新振作，今年屬龍的是「天喜」桃花年，有機會出現能夠發展下去的戀情。至於已婚的朋友亦可靠桃花把感情再推進一步，但要小心避免因桃花年而演變成三角關係，影響情緒，更令生活及事業受牽連。

今年有吉星「陌越」代表地位提升，上班一族容易升職，從商做老闆也可以提升。代表正桃花的「天喜」，單身者要好好把握。而凶星有「囚獄」代表是非多、小人多，幸得「天喜」減弱其影響，「病符」代表小疾病。「寡宿」、「歲煞」、「天煞」均屬細星，無大影響。

關世華師傅提醒屬龍者，今年需要祈福，多行慈善，可保平安。西曆3月5日驚蛰，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

👉👉👉關世華2025蛇年十二生肖運勢全面睇＋趨吉避凶大法（雞、狗、豬、鼠）

👉👉👉關世華2025蛇年十二生肖運勢全面睇＋趨吉避凶大法（蛇、馬、羊、猴）

關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。