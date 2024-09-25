百萬網紅「深圳烏鴉哥」現銅鑼灣！濕身跳熱舞捱轟：告佢公眾裸露

「山寨明星」在內地並不是一件罕事，不難找到與明星外貌、特徵相似的人，亦造就了山寨明星當網紅的興起，前有假裝周杰倫的「黑倫」，現有模仿《古惑仔》系列中由張耀揚食完的反派「烏鴉」，在抖音坐享過百萬粉絲，近日到訪香港旺角、銅鑼灣等熱門地區街頭賣藝，意外引來不少香港網民留言嘲笑。



小紅書截圖

近日在內地社交平台抖音坐享過百萬粉絲的「烏鴉哥」到訪香港，更在香港熱門地區街頭熱舞，將曾經在內地東門街頭表演的一套放在香港，在銅鑼灣的影片中，以「烏鴉哥來銅鑼灣了，『強身健體，飛揚跋扈』」為題，當日銅鑼灣似乎下過傾盆大雨，「烏鴉哥」落力濕身熱舞，中間開叉的西裝外套亦隱隱約約展示出傲人胸肌，雖然成功得到香港人關注，但大部份都未停下步伐為「烏鴉哥」喝采，更在曬出絕技後空翻時，將其中一位港女嚇到，其後開始花式跳繩時，就有少量香港人在時代廣場下避雨圍觀「烏鴉哥」街頭賣藝，更有人拿起手機拍攝「烏鴉哥」，雖然在濕漉漉的地板上坐着跳繩是有些百思不得其解，但其後毫不吝嗇脫下外套，曬出六塊腹肌，相信也算是造福各大女性。

而「烏鴉哥」亦到訪了多個香港熱門地區，除了銅鑼灣時代廣場對出之外，亦在灣仔地鐵站及天橋、旺角砵蘭街大展技藝，影片內容以及表演的技藝相差無幾，一般都是雙節棍和跳繩，每條影片的中間都必定會將西裝外套脫下，而最多香港人圍觀的就實屬晚上朗豪坊對出的旺角砵蘭街，多了不少香港人趁熱鬧圍觀 ，當晚他就使出雙節棍表演，配上烏鴉哥標誌的墨鏡以及粗銀鏈，在中間「烏鴉哥」大展傲人身材將西裝外套拋向後時，亦有香港人將其外套接着。

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而「烏鴉哥」將影片上傳到小紅書後，引來兩地網民留言討論，兩地網民反應兩極，一部份網民認為「烏鴉哥」醜出香港，香港人亦對其沒有任何反應「香港應該是可以告他公眾裸露」、「你應該去真正有社團經營的場所拍視頻，例如麻雀館、夜總會、桑拿，當然要徵求負責人的同意，你這樣隨街表演，別人只會當你神經病」、「看來香港人還是見過世面的，不會像深圳那邊一堆人圍著看」、「好地地喺大陸表演咪好囉，係都要嚟香港7嘅 」、「通知食環署，阻街、亂拋垃圾，罰到你哭」、「香港人沒多大的好奇心，這種表演在香港沒有市場，人家會覺得有個傻仔」、「你知道嗎，身為香港人表示，只會當你係一個白卡佬」，更有人標注香港警察的小紅書官方帳號，希望根據刑事罪行條例以猥褻行為拘捕烏鴉哥。

亦有部份網民認為烏鴉哥身材超好，值得更多關注，更期望有星探在香港能發掘他，「人家不偷不搶，實打實的肌肉，那幾個動作說實在難道挺高，為啥這麼多人噴」、「就憑這個身材，就值得點讚」、「點讚，身體一流，也敢於表現」、「也不錯，算是在網紅比較健康的品類」。