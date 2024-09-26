國慶六合彩金多寶｜10.2 及10.8攪珠一注中7,500萬！4大幸運數字
撰文：爆檸哥
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今年10月1日是國慶75周年，馬會將首次舉行六合彩國慶金多寶攪珠，而且更有兩輪攪珠，分別在10月2日及10月8日舉行。根據馬會的資料，如每輪攪珠以10元一注獨中，頭獎基金預計可高達7,500萬元！一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，以及近50期邊幾個數字攪出最多啦！
國慶六合彩金多寶｜發售日期時間
首輪國慶六合彩金多寶獎券將於今日（26日）晚上約9時30後發售，投注時間將於下周三（10月2日）晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行。另外，馬會亦表示原定於周六（9月28日）舉行的六合彩的攪珠將不會舉行。
國慶六合彩金多寶｜4大幸運數字
根據賽馬會近50期之攪珠結果統計，有4個幸運數字攪出的次數最多，分別是21 ( 18次)、27(12次)、18(11次)和25 (11次)。
4大幸運號碼：
21 ( 18次)
27(12次)
18(11次)
25 (11次)
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10大六合彩2024最幸運投注站
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大家如果有心水數字，記得要在下周三（10月2日）的下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！