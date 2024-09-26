國慶六合彩金多寶｜10.2 及10.8攪珠一注中7,500萬！4大幸運數字

今年10月1日是國慶75周年，馬會將首次舉行六合彩國慶金多寶攪珠，而且更有兩輪攪珠，分別在10月2日及10月8日舉行。根據馬會的資料，如每輪攪珠以10元一注獨中，頭獎基金預計可高達7,500萬元！一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，以及近50期邊幾個數字攪出最多啦！



國慶六合彩金多寶(資料圖片)

國慶六合彩金多寶｜發售日期時間

首輪國慶六合彩金多寶獎券將於今日（26日）晚上約9時30後發售，投注時間將於下周三（10月2日）晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行。另外，馬會亦表示原定於周六（9月28日）舉行的六合彩的攪珠將不會舉行。

九龍灣德福

國慶六合彩金多寶｜4大幸運數字

根據賽馬會近50期之攪珠結果統計，有4個幸運數字攪出的次數最多，分別是21 ( 18次)、27(12次)、18(11次)和25 (11次)。

4大幸運號碼：

21 ( 18次)

27(12次)

18(11次)

25 (11次)

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！

馬會網頁截圖

10大六合彩2024最幸運投注站

10.大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

8.大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

7.九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

5.上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 38

4.尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

3.荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 40

2.屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大家如果有心水數字，記得要在下周三（10月2日）的下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！

近20期六合彩結果號碼