深圳賞花打卡攻略｜盤點秋季花海：紫色馬鞭草/月季花/金色狗尾草

踏入秋天，深圳多片絕美花海上線。



今天，小編邀你沉浸式感受深圳的秋日浪漫。

深圳秋季賞花海好去處

1. 仙湖植物園：簕杜鵑（三角梅）

仙湖植物園又爆花啦！

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停車場的簕杜鵑（又稱三角梅）簇簇燃放，盛開的花朵傾瀉而下，微風拂過，搖晃的花枝就像流動的河水。

仙湖植物園

交通：地鐵2/8號線仙湖路站C出口



2. 光明歡樂田園：向日葵

金秋十月，天氣正好，歡樂田園的成片向日葵花海，燦爛的金黃色，成片開放在陽光下，又美又好拍！

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光明歡樂田園

交通：乘坐M411路公交到歡樂田園站，自駕有停車場



3. 陌上花公園：粉黛亂子草、藍雪花、雞冠花、狗尾巴草

陌上花的花海又開啦！

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今年的陌上花公園可不只有粉黛亂子，藍色海洋的藍雪花，紅色黃色相間的雞冠花，毛茸茸的狗尾巴草……

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每一個拍照都很出片！

陌上花公園

交通：公交M310/M257「任達山莊2」站；自駕可直接導航到「陌上花公園」停車場



4. 石岩濕地公園：粉黛亂子草

沿着小徑漫步在粉色的花海中，輕盈曼妙的粉黛亂子草縈繞身側，簡直就是夢幻中的童話世界！準備好去粉色的海洋裏，拍一組美美的大片了嗎？

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石岩濕地公園

交通：公交M389路到「石岩濕地公園」站；自駕導航「石岩湖綠道地面停車場」

TIPS：粉黛草在公園東2門附近，從停車場走幾步就到



5. 五指耙公園：馬鞭草

群山懷抱中，紫色花浪隨風搖曳起伏，8000平方米的馬鞭草夢幻無比，彷彿穿越到了遙遠的普羅旺斯~

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五指耙公園

交通：乘坐公交車至「第六工業區」可到北門；自駕導航「五指耙森林公園」



6. 立新湖公園：月季花

立新湖公園有1121.8平方米月季園，大片的花海和湖景相映成趣，還有綠地可以露營野餐，非常適合一家人來散步遊玩。

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立新湖公園

交通：公交至鳳凰天橋公交站；地鐵11號線到橋頭站C口



這麼多片花海，有你想去打卡的嗎？趁着好天氣，一起出門賞花吧~

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