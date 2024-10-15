六合彩金多寶1.4億｜10.22及28攪珠頭獎7000萬　即睇6大幸運數字

又有六合彩金多寶！馬會之前在國慶首推兩輪六合彩金多寶，大家不中獎還可以再接再厲，馬會剛宣布為慶祝馬會踏入140周年，決再推多兩輪六合彩金多寶，攪珠日在10月22日及28日，換言之10月一共有四次六合彩金多寶！



六合彩金多寶(資料圖片)

根據剛發佈的資料，為慶祝馬會踏入140周年，馬會宣布本月起至明年5月舉辦一系列慶祝活動，當中10月22日及28日會進行兩輪六合彩金多寶，估計每輪的頭獎若一注獨中可達7,000萬港元，即合共1.4億元。

六合彩金多寶｜發售日期時間

六合彩金多寶獎券首輪攪珠投注時間將於10月22日(星期二)晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行；第二輪攪珠投注時間將10月28日(星期一)晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行。

九龍灣德福

六合彩金多寶｜6大幸運數字

根據馬會統計，截至10月12日晚攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出476次；10及22分別469次及467次，分別居第四位及五位，第六位則是13（464次）。

6大幸運號碼：

30（488次）

49（483次）

24（476次）

10（469次）

22（467次）

13（464次）

六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼

10大六合彩2024最幸運投注站

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！（截至４月４日)

馬會網頁截圖

10.大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

8.大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

7.九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

5.上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 38

4.尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

3.荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 40

2.屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大家如果有心水數字，記得要在10月22日下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！