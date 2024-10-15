六合彩金多寶1.4億｜10.22及28攪珠頭獎7000萬 即睇6大幸運數字
又有六合彩金多寶！馬會之前在國慶首推兩輪六合彩金多寶，大家不中獎還可以再接再厲，馬會剛宣布為慶祝馬會踏入140周年，決再推多兩輪六合彩金多寶，攪珠日在10月22日及28日，換言之10月一共有四次六合彩金多寶！
根據剛發佈的資料，為慶祝馬會踏入140周年，馬會宣布本月起至明年5月舉辦一系列慶祝活動，當中10月22日及28日會進行兩輪六合彩金多寶，估計每輪的頭獎若一注獨中可達7,000萬港元，即合共1.4億元。
六合彩金多寶｜發售日期時間
六合彩金多寶獎券首輪攪珠投注時間將於10月22日(星期二)晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行；第二輪攪珠投注時間將10月28日(星期一)晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行。
六合彩金多寶｜6大幸運數字
根據馬會統計，截至10月12日晚攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出476次；10及22分別469次及467次，分別居第四位及五位，第六位則是13（464次）。
6大幸運號碼：
30（488次）
49（483次）
24（476次）
10（469次）
22（467次）
13（464次）
六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼
10大六合彩2024最幸運投注站
跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！（截至４月４日)
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大家如果有心水數字，記得要在10月22日下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！