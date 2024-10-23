六合彩金多寶｜10.28再攪珠頭獎1億！即睇最新6大幸運數字+投注站
馬會為慶祝成立140周年，於昨日（22日）及下周一（28日）進行兩輪六合彩金多寶攪珠，每輪頭獎金額可達7,000萬元。不過22日首輪六合彩金多寶頭獎無人中，累積獎金將撥入第二輪即28日的金多寶攪珠，頭獎基金高達1億元。
六合彩金多寶｜發售日期時間
次輪140週年金多寶獎券已在所有投注渠道發售，並於攪珠日（10月28日）晚上9時15分截止售票，攪珠將於同晚上9時30分舉行。
六合彩金多寶｜6大幸運數字
根據馬會統計，截至10月22日晚攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出476次；10及22分別469次及467次，分別居第四位及五位，第六位則是13（464次）。
6大幸運號碼：
30（489次）
49（485次）
24（476次）
10（469次）
22（468次）
13（465次）
六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼
10大六合彩2024最幸運投注站
跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！（截至４月４日)
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大家如果有心水數字，記得要在10月28日下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！
同場加映 : 橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！
作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！
【1】鼻頭鼻翼有肉
代表人物:梁思浩
相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。
【2】牙齒潔白整齊
代表人物:馬浚偉
嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。點擊全文👉👉👉橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！手掌要有這條紋