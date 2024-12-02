居酒屋沒落？日本飲酒文化疫情後劇變　這些地方成年輕人夜蒲熱點

過去在日本夜經濟，大多被視為工作上的延續，可能要與同事聚餐、陪主管應酬等等的活動，不過這樣的狀況正在轉變當中，以Z世代的年輕人來看，他們越來越注重自己的生活，所以下班後反而更喜歡跟朋友到咖啡店、餐廳等等地方聚餐，而不再選擇居酒屋，另外也因為健康意識抬頭，過去的交際應酬模式已經不適用，專家分析，像是劇場、密室逃脫、甜點店這類型的商業模式，會在夜經濟中慢慢興起。



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各種肉串放在烤盤上，香氣瀰漫整間串燒店，日本東京的串燒店，一到晚上用餐時間，幾乎一位難求，三五好友聚餐，成了下班後最舒壓時光。

或是這種生雞蛋拌飯，只要雞蛋和飯，在淋上醬油，是日本飯桌上常出現的家常美食，不只這些，像是餐酒館、咖啡店、野餐都是現在日本年輕人夜晚的最佳去處。

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日本民眾Nobuhiro：

「那我聽到比較多的就是他們，就是會去一些有些人比較極端，他會去便利商店買了省錢，買了之後就在公園喝，那這個東西跟疫情也有關係，那有些人就會去咖啡，那個咖啡比較特殊，他不是只賣咖啡他可能有賣一些酒精類的，所以在這裡面就是想喝酒的人就可以喝酒，不想喝的人就可以不用喝酒，就是感覺比較放鬆。」



過去日本的夜晚，基本上是工作後的延長，跟同事聚餐、喝酒，或是得跟客戶聚餐，不過，現在型態正在轉變，Z世代不再延續與客戶聚餐、跟不認識的人聯誼社交的傳統模式，反而更喜歡工作後與熟識的朋友到咖啡店、一般餐廳吃飯聊天。

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日本民眾Nobuhiro：

「三十歲以下的朋友，他們真的是比較沒有去居酒屋為什麼，就是對他們來說居酒屋是以前日本時代，大家還沒有網路這麼盛行的時候，一個很好的社交環境，但目前現在新的比較年輕的，他們其實社交環境網路已經很方便了，他們其實並沒有那麼需要一定要去居酒屋，那第二點就是現在健康意識抬頭，他們覺得去居酒屋喝東西其實就對健康不好，這些東西其實不是最近才發生，一直以來都有慢慢有轉變，但是因為疫情把這件事情加速化了。」



日本職場文化，員工下了班，仍得遵從上司和前輩的命令，跟著跑完一間又一間的居酒屋，甚至還有「二次會、三次會」，不過對開始注重自己生活的Z世代，這種職場文化已經不適用。

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日本政經觀察家福澤喬：

「尤其是Z世代的年輕人再加上，現在的話日本他們在講就叫做職場的，不能有職場霸凌這件事情，那因為是這樣的關係，所以Z世代的這些年輕人，他們更喜歡做自己，很多年輕人他們已經不喝酒，所以他們現在甚至他們一進去的時候，上司講說我們來先來一瓶啤酒的時候，他說對不起我不喝啤酒我要喝柳橙汁，已經可以變成這樣的關係，因為一次會、二次會、三次會、四次會整個一直下去，其實就是酒攤一直下去，那所以當你今天年輕人他不喝酒的時候，當然這個就沒有辦法去延續，所謂的一次會二次會三次會。」



根據厚生勞動省的飲酒習慣率調查，在2003年時，每週至少喝3天酒的20多歲的男性是20%，女性是7%。但在2019年的調查，飲酒習慣率都下降，男生女生都是3%，餐酒館小酌反而成了最多人的選擇。

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品牌再造學院院長王福闓：

「他們的大學的生活就開始做一些改變，他們其實對那種所謂的團體生活，並沒有那麼嚮往，他會覺得如果還是為了交際，或者是為了工作的目的去進行的話，他是並不願意的。再來就是說其實這樣喝酒過去的文化，在日本其實會有一些不太健康，就是說他們可能會過度飲酒，或者會有一些這種酒桌的一些所謂的要求，或者是一些所謂一些特定的上對下的，一些這種所謂的壓迫感，所以對很多年輕人來說，他進到職場之後，他會非常反彈像這樣子的文化。」



夜經濟，指的是從日落到日出之間的活動，包含飲食、住宿、交通以及觀劇、音樂欣賞等體驗型消費，而新世代的夜經濟選擇，偏向時髦氛圍、放鬆隨興的體驗為煮，尤其可以拍照分享到社群，尤其看準年輕人下班不愛社交，在日本各地，宵夜甜點店也慢慢興起。

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日本政經觀察家福澤喬：

「夜經濟這一塊市場他本身他在轉變，現在未來的話就不會再只是，單純居酒屋這件事情，它會變成是變得更多樣化，那因為過去在日本的話，其實我們到了大概八點多九點的話，其實你在日本街頭我們在講一些居酒屋，除此以外你日本找不到其它，夜經濟的這些東西，那剛剛講的夜經濟裡面，其實它多了更多樣化，包括戲劇包括就是密室脫逃，包括等等之類的東西，所以接下來夜經濟會變得更不一樣。」



上一代的居酒屋文化，再到年輕世代的純粹享受美食、與朋友相處用餐體驗，日本夜經濟正逐漸翻轉。

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