還太歲時間2025｜吉時吉日+還神4大步驟/祭品清單+相沖生肖懶人包

近年尾又到還太歲/還神時間，正所謂「有借有還」，尤其年初因為在龍年犯太歲而已攝了太歲，就更加要記得還神，大家即睇還太歲/還神吉日吉時以及各個步驟。



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善信年頭到寺廟許願，到每年農曆十二月份，正是還神的時候，以酬謝神恩。不過，善男信女未必知道還神的正確方法，有時會無所適從，但總要是有還神好過無答謝神恩。

還神前先擇個吉日

傳統上還太歲最好是冬至之前完成，而今年新曆12月21日就是冬至，所以理想是要在當日前還神，至於哪些日子啱還神呢？於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子則適宜還神。

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還神必備3大祭品

1.四個水果

2.香燭冥鏹

3.拜祭衣紙

很多善信都誤以為還神的食品愈豐富愈好，才能表達誠意，其實一切從簡，誠心表達謝意便可。帶備四個水果，堆砌成品字型(下面三個上面一個)，香燭冥鏹，拜祭衣紙，如果無帶祭品，可以添香油代替。

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還太歲/還神上香必知4大步驟

1.開始前先把祭品放在檯上，將衣紙逐層疊成盤形.

2.在寶牒上寫上你的姓名，男的寫善男及名字，女的寫上信女及名字。

3.點上紅燭，稟神時要誠心，向神明報上姓名，還要說些感謝神靈的說話。

4.向神靈鞠躬三次，然後把香插上香爐，多謝保佑這一年來的護蔭、事業順利、財運亨通等，然後拿著衣紙向神靈感謝，保佑一年護蔭，並祈求來年順利，最後把衣紙化掉。