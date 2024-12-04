南韓戒嚴｜傳信邪教手掌刻字　老婆整容收手袋！揭尹錫悅6個秘聞

南韓戲劇性戒嚴6個小時便落幕，令全球震驚。南韓總統尹錫悅被評為引發史上最笨拙的政變，不少評論更指他只一鋪豪賭，隨時被彈劾下台。究竟尹錫悅本身又是個怎樣的人?《開罐》揭開尹錫悅的６大秘聞，為大家一文睇清。



Reuters

秘聞1. 考了９年試才考到律師資格

2022年憑多出輕微票數當選南韓總統的尹錫悅，今年63歲。他來自書香世家，父親尹起重曾是延世大學商經學院應用統計學系榮譽教授（已逝），母親崔靜子曾任梨花女子大學助理教授，而尹未當選總統時是一名檢察官。他雖然在首爾大學法律系畢業，但他在四年級時通過第一輪律師資格考試後，第二輪考試不及格，且之後連續9年都沒考上，直到1991年才通過律師資格考試，1994年才被任命為檢察官。

秘聞2. 曾被指信邪教

一直在檢察部任職的尹錫悅，2022年參加總統選舉，選舉期間曾被指迷信邪教。綜合韓媒報道，尹錫悅的妻子金建希2021年7月20日與YouTube頻道《首爾之聲》一名李姓記者通話時，提及尹錫悅20多歲時曾與一位叫「無情大師」的法師會面，對方曾給他建議。而檢察圈人士都知「無情大師」是尹錫悅的導師，二人更每10天見一次。

秘聞3.手掌心有個中文「王」字

在2021年10月的競選總統辯論中，尹錫悅被媒體發現，其手掌上出現一個神秘的「王」字，令外界質疑此事與巫蠱之術有關。

影片截圖

秘聞4. 老婆認整容被嘲似米高積遜

尹錫悅有個細12年的太太，現年51歲的金建希，也是醜聞人物。 金建希外貎相當標緻，被指是「明星級」外貎，還有粉絲為她成立後援會。但她卻被爆出整容前的舊照跟現在差超大，及後她回應整容傳聞，只承認對眼睛曾動過刀。韓國歌手安致煥就出了首歌《長得像米高積遜的女人》，從封面到歌詞，諷刺意味甚濃。

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秘聞5.老婆收名牌手袋惹議

太太金建希除了被批整容，更被爆疑似收受價值3百萬韓圜（約1.73萬港元）的Dior手袋，相關影片於去年11月開始在網上瘋傳．其後負責調查金建希「手袋門案」的國民權益委員會局長被發現在家輕生，惹來不少揣測，而檢方也在今年10月決定對金建希不予起訴。

而除了手袋門和整容事件之外，金也被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲、干預施政等，被評是尹錫悅的政治負資產，而尹上月就曾為太太的種種醜聞向國民鞠躬道歉。

太太金建希除了被批整容，更被爆疑似收受價值3百萬韓圜（約1.73萬港元）的Dior手袋(網上圖片)

秘聞 6. 岳母偽造文書被判囚

除了老婆「出事」，連尹的外母都一樣有問題。他的岳母崔銀順（音譯）因2013年購置地皮時偽造了349億韓圜的銀行存款證明，去年被判處監禁1年，本來要服判至2024年7月，不過今年卻批出假釋於5月14日已出獄。