Threads會被打低？「Retro」搶佔App Store冠軍　玩法、特色整理

又一款社交軟體橫空出世、引爆熱潮！



繼Threads在港台爆紅、全球每月活躍用戶突破1.75億後，由前IG團隊成員Nathan Sharp與Ryan Olson共同創立的全新照片日記式社群平台「Retro」日前攀上App Store社交免費App排行榜冠軍，試圖讓用戶回歸照片分享的初衷，與特定朋友分享近期的美好時光。

日記式社群平台「Retro」，無拍照、錄影功能，無法發布貼文回歸分享照片初衷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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主打無廣告、純照片分享！讓用戶重新體會分享生活的單純與美好

盼與IG雜亂廣告、不照帳號互動頻率排序的動態做出區別，Retro創辦人Nathan Sharp和Ryan Olson希望用戶開啟Retro時，映入眼簾的不是品牌廣告、網紅明星，而是好友分享的照片。App主打無廣告、純照片貼文，好友人數限制在255個，並提供用戶自定義App圖標（16款）、日記更新提醒頻率調整等個性化功能，讓使用者夠重新體會分享生活的單純與美好。目前已在App Store、Google Play上架，吸引眾多iOS、Android用戶下載體驗。

尚在起步階段的Retro還提供用戶一個特色功能：寄送明信片！每個帳號可免費寄送2張實體明信片至指定地址，並透過邀請好友的方式獲取額外寄送次數，希望透過數位照片轉為實體明信片的模式將回憶永久保存。此服務使用美國郵政（USPS）全球寄送，寄出後約14至28個工作日內可送達，隨著未來用戶的增加，這項服務可能會取消或改為收費，建議大家把握機會，立即體驗！

輕鬆上傳美好時刻！Retro鼓勵人們活在當下

Retro的設計讓使用者可以一鍵選取多張照片、影片，無需進行繁瑣的編輯、濾鏡處理或添加文字說明，只需幾秒鐘便能完成發布，鼓勵人們活在當下，簡單紀錄每一刻的生活並與他人共享。

Retro裡無拍照、錄影功能，也無法發布貼文，使用者只能將自己手機相簿中的照片或影片上傳到「本週相簿列」中（Retro截圖）

因此Retro裡無拍照、錄影功能，也無法發布貼文，用戶主頁介面是按照年份、週數排列的相簿，使用者只能將自己手機相簿中的照片或影片上傳到「本週相簿列」中；新追蹤的帳戶僅能查看他人帳號最近四週的相簿，追蹤者若想觀看帳號一個月前的內容，則需要帳戶提供鑰匙才能查看更多個人資料及相簿。

Retro功能大受好評！網讚：介面乾淨又不需排版

Retro登上App Store社交排行榜第1名後，許多網友紛紛大讚其介面設計簡潔、Logo前衛，

「無廣告好酷、Logo也好酷」

「直接下載起來」

「超好玩的，大推」

「真的很好玩，瘋狂推坑親友」

「超酷的東西，很有aespa的感覺」



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也有部分網友提及Retro與另一社群平台「BeReal」的區別，不強迫更新、不限制瀏覽資格，

「我很喜歡！雖然有點BeReal性質的感覺，但是不強迫你每天都要更新，也不會因為你沒上傳就看不到朋友的照片」



還有用戶誇獎軟體的操作介面，認為Retro比IG、Threads更勝一籌，

「比IG乾淨又不用排版的介面真的很讚」

「Retro真的比脆還厲害」

「軟體會定期幫你回顧日常點滴 」



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