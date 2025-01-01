魷魚遊戲2｜李政宰與豪門女友情牽16年　愛情經歷超浪漫似足韓劇

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）李政宰憑藉著超強演技和酷帥的頹廢造型，早已在第一季上架時全球爆紅！帥氣的外型配上實力派的演技，且工作秉持敬業態度的李政宰，戲外感情也相當穩定，他和豪門千金林世玲交往16年，曾被媒體問到為何交往多年的兩人都沒有結婚打算呢？



李政宰心疼表示「我不希望因為我，而讓女友受到外界關注」，對於女友的疼愛盡在不言中。然而，卻在第74屆艾美獎頒獎典禮偕同林世玲出席，兩人十指緊扣登上紅毯公開放閃，讓影迷們又驚又喜。

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深愛金敏喜，大方放閃

今年52歲的李政宰，出道多年，唯一認愛的女友只有兩位，第一位就是相戀多年的金敏喜，兩人交往時，李政宰對金敏喜相當著迷，甚至多次在鏡頭前大方放閃，李政宰每次看著金敏喜的眼神都充滿濃濃愛意，不少人都以為兩人會結婚，但沒想到最終金敏喜提出分手，李政宰對此失落了許久，沉寂一段時間。之後，李政宰對於感情一事不再多談。

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《男朋友》故事真人版

直到2008年，李政宰被媒體發現他和南韓最大食品製造商大象集團的千金林世玲在交往，兩人原本就是好友，因為感情的失利，讓受傷的兩人在互相療傷的同時也越走越近。



對於「林世玲」，或許很多人都感到納悶，好奇是怎麼樣的女子，可以讓李政宰癡迷，想要用盡全力去保護；還記得宋慧喬、朴寶劍主演的《男朋友》嗎？劇中宋慧喬所飾演的角色，就被形容是林世玲翻版，為了家族和利益，林世玲被父母安排嫁給三星集團獨生子李在鎔。

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雖然是相親，但兩人第一次見面就被對方深深吸引，很快地兩人就舉辦了世紀婚禮，但沒想到一成為三星集團的媳婦，林世玲就必須放棄自我，犧牲所有自己的想法，全心全意地為三星家族付出，但最終，林世玲跳脫束縛向法院提出離婚，壓倒她的最後一根稻草，正是當她娘家大象集團發生危機時，三星集團和丈夫的漠視，讓她徹底心灰意冷。

命中註定是一對戀人

之後，她回歸娘家企業，讓大象集團起死回生，也重返校園完成她當時因為結婚而被迫放棄的學業。同時，她的真命天子也出現了，雖說她和李政宰一直都是好友，但雙方彼此身邊都有人，沒想過兩人會有什麼可能性，但，命運就是這麼神奇，該在一起的人，無論怎麼兜轉還是會在一起的。

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改為低調，都是想保護

2008年起兩人低調交往，多次被媒體捕捉約會，但兩人始終以「好友」形容對方，直到2015年，兩人才承認戀愛一事；李政宰在鏡頭前從不會主動提及林世玲，不是他不在意她，而是他想保護她，他不捨讓經歷過那麼多困難的林世玲，因為他的關係登上媒體版面，他更不想因為他的關係讓林世玲被外界議論。

愛情的經歷，讓他成熟

曾經，李政宰像個大男孩，眼中只有金敏喜，大方在世人面前分享兩人的愛，恨不得跟世界分享兩人的喜悅；但遇見林世玲後，李政宰蛻變成穩重的男人，只要可以，他就會使出全力的去保護他深愛的女人，即使沒有結婚，他們的愛情也早已超脫世俗的定義。

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