政府又有筍工！食環署請助理小販管理主任　月薪逾33K但要符1條件

又有政府工介紹喇！今次輪到小販管理隊請人。近日食物環境衞生署招聘助理小販管理主任，公務員約無須大學學位，最低學歷要求只是DSE+2年工作經驗就合申請資格，薪酬由23,585元起，頂薪至每月33,405元，不過入職要考體能，有興趣的朋友就要鍛鍊下身體喇！



【食物環境衞生署—助理小販管理主任】

月薪:$23,585起

截止日期:24/01/2025 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等[註一]或以上成績[註二]，或具同等學歷；或在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績[註二]，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備三年工作經驗；或(ii) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註一]或以上成績[註二]，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績[註二]，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備兩年工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級[註三]或以上成績，或具同等成績；

(c) 通過一項有關的體能測驗，以評估申請人在執行執法職務方面的體能；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

註:

(一) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目「C級」成績，會被視為相等於新高中科目「第3級」成績；香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及其他語言科目「E級」成績，會被視為相等於新高中科目「第2級」成績。

(二) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

職責:

(a) 執行小販管理職務，包括作出拘捕、扣押和處置檢獲物品及小販擺賣工具、掃蕩小販、進行小販規管、重整及遷置工作、進行小販調查、出庭作供、擬備文件及記錄、在小販管理行動中督導一級工人、操作無線電器材，以及在分區／小販管理特遣隊控制中心、檢獲物品貯存室及小販處理中心值勤等；

(b) 在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況；

(c) 執行阻遏亂拋垃圾的職務，包括發出定額罰款通知書／表格1A；

(d) 執行與店鋪非法擴展營業範圍有關的職務；以及

(e) 執行訓練職務。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第14點（每月33,405元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]並送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組。申請表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)申請人須於申請書上取得（即已獲頒授資格的院校正式頒授／頒發）的學歷。持有本港以外學府或非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

(d)以親身或郵寄方式遞交的申請書，信封面須清楚註明「申請助理小販管理主任職位」。

(e)申請人須在申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。