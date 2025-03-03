95％減肥者一年內復胖！醫生教4招解決　間歇性斷食2大注意位

【減肥／瘦身】代謝靈活性差竟是復胖元凶？有醫生指出，代謝靈活性變差會導致胰島素阻抗，澱粉容易形成內臟脂肪。而提升代謝的核心在於改善粒線體的靈活性，要避免胰島素阻抗與脂肪囤積，醫生建議4種方法。



代謝靈活性差竟是復胖元凶？（unsplash@Fuu J）

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代謝不好怎麼辦？醫生教你從根本改善4招

台灣醫生蕭捷健指出，代謝的核心是粒線體，它就像一個靈活的「雙能源發電廠」，可以利用碳水化合物和脂肪來產生能量。然而，代謝靈活性差會導致胰島素阻抗，澱粉容易形成內臟脂肪；且由於使用脂肪的能力低下，執行低碳飲食時，容易出現頭暈、疲倦、易怒等症狀，進而產生強烈的飢餓感。研究顯示，這種情況會導致95％的減肥者在一年內復胖。如何提升代謝靈活性？他分享以下4個方法。

一、運動不要再333

蕭捷健表示，現在的運動建議已經提升到每周150分鐘。有氧運動能提升粒線體功能，有助於增強身體的能量代謝；重量訓練能增加肌肉量，長期來看可以提高基礎代謝率；而間歇性高強度運動（HIIT）則能增進心肺功能，並促進運動後燃燒效應，使身體在運動結束後持續燃燒熱量。



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二、周期性低碳飲食改善胰島素阻抗

如果你就是不想運動，蕭捷健建議每周2～3天的周期性低碳飲食，也是提升代謝的有效方法。短期的低碳水化合物飲食，可以改善胰島素阻抗並降低第二型糖尿病的發病率。然而，在低碳飲食期間應避免攝取過多飽和脂肪，以免加重體內的發炎反應。建議搭配富含不飽和脂肪酸的食物，例如橄欖油、堅果等，以達到更佳效果。



三、改良式間歇性斷食

蕭捷健指出，改良式間歇性斷食能促進細胞自噬，清除老舊細胞，減少體內的發炎反應。不過，過長時間的斷食（超過16小時）可能導致肌肉流失，因此可以在斷食期間適量補充植物性蛋白，以保護肌肉量並維持基礎代謝。研究顯示，這種改良式斷食能在保持肌肉的同時，每周安全減肥0.5～1公斤。



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四、良好睡眠調節生理時鐘

良好的睡眠能幫助調節生理時鐘，讓身體在不同時間點，高效進行脂肪燃燒或肌肉合成。蕭捷健提醒，睡眠不足（每晚少於6小時）持續3周，會導致胰島素敏感度下降25％，和3個月規律運動提升的胰島素敏感度差不多。



適合減肥的季節是哪個？

蕭捷健也提到，2018年北卡羅來納大學對8721名美國成年人進行的縱向研究發現，代謝健康人口比例從1999年的19.9％下降到2018年的12.2％；這意味著將近九成的美國人存在代謝異常。他強調，入秋後氣溫下降，代謝更好，更適合減肥；透過運動、周期性低碳飲食、改良式間歇性斷食以及生理時鐘同步的睡眠，都是提升代謝靈活性的有效方法。

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