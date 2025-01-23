麥當勞限量水晶麻雀套裝秒售罄　二手平台炒價狂飆最高炒至$XXXX

為慶祝麥當勞成立50周年，麥當勞推出麥當勞樂園人物水晶麻雀限量套裝，造型相當精美，消息一傳出已不少網民表明想買。該麻將今早（23日)11點正式開售，不少網民表示到麥當勞app購買失敗，「404頁面不存在」、「死晒機404」，二手平台Carousell亦極速出現相關水晶麻雀的炒價，而且價錢相當驚人。



麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝（官方圖片）

麥當勞今次推出的麥當勞樂園人物水晶麻雀，全副144隻麻雀都印有麥當勞經典人物，包括漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟以及薯條脆卜卜，並用同樣印有麥當勞人物肖像的仿皮紅色百寶箱盛載，連五張$20美食禮券（價值$100 ）的套裝官方售價$988，限量1,850套，性價比相當高。

該水晶麻雀套裝今日11點經麥當勞App進入指定網站開售， 不過由於反應太熱烈，不少網民都表示不能成功購買，「準時11:00入到去俾錢時係咁load，跟住彈番出嚟，不斷重覆彈番出嚟俾唔到錢」、「由11:00開始就係 404頁面不存在」、「完全亂晒，根本多人到入唔到網頁」。

記者到麥當勞app實測能否順利買到水晶麻雀，但一登入麥當勞的頁面已顯示「感謝支持！麥當勞樂園人物水晶麻雀已經火速售罄」，官方亦於Facebook社交平台表示限量版「絕不加推」。

官方網搶不到貨，但二手買賣平台Carousell卻有不少賣家放售全新水晶麻雀，最低的二手放售售價都比起原價多一倍有多，價錢大多在$2000-$3888不等，部份更不包含套裝本身包含的$100美食禮券，而「靚編號001」就有賣家放售至$6888，更有買家出價$8888徵收麻雀，炒價價錢相當驚人。