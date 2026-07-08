爛公司必離職7特徵　朝令夕改/無償加班/被老闆跣　全中勿死頂

網路上總是能看到各種職場鬼故事。



一名女網友在Dcard發文指出，當你的工作出現「七個特徵」建議快離職，同時也附上理由，並邀請網友一起分享自己的職場辛酸史或鬼故事，吸引不少網友紛紛留言。

出現7徵兆建議離職

1. 缺乏明確的考核標準與升遷管道

因為這代表不論員工做得多好、多認真、多努力，可能都是白忙一場，繼續領微薄的薪水。

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2. 朝令夕改

早上完成的工作下班前又被告知需要調整，如果次數頻繁不但沒有效率也等於是做白工。

3. 公司不斷縮編

如果公司人力已經吃緊，還把離職同事的工作內容往在職人員塞，甚至不願意增加人力，這代表公司沒在賺錢 。

4. 不合理每天加班

如果非常清楚自己上班時間絕對沒有在混水摸魚，甚至每件事都盡力完成，卻總是被塞工作、常常需要加班，就連下班時間還會收到工作訊息，意味着絕對被當成廉價勞工。

5. 老闆只會PUA你

平時被塞工作也罷，老闆卻還時不時告訴你，這是你本來就要會的工作、本來就要做的工作、這些都是基本功！事主表示：

「恭喜你！你被PUA了」



6. 老闆不願承擔責任

出事了只會把問題丟給員工，覺得是員工沒做好，跟別的部門推卸責任到自己員工身上，完全沒擔當，事主提醒：

「真的千萬不要待了，這種老闆只會讓你傷身」



7. 頻繁開會，事情卻一直沒解決

同樣的會議可以開了又開，一開就是一個小時起跳卻沒有解決到任何問題，甚至增加了工作項目，隔週又召集會議討論一樣的事情卻仍沒解決，事主忍不住吐槽：

「這樣的老闆到底有甚麼能力開公司？」



貼文曝光後網友紛紛留言：

「剛做好的東西才說哪個地方要改了或是東西已經發包（外判）出去才又要改，更好笑的是改來改去他自己也搞不清楚」

「這種公司老員工因為年資都離不開，因為他們已經擔任主管等稍微高薪的職業，只能繼續接受上層的壓力」

「假日還會無止境吵你，私訊你。把這一切當理所當然」

「小型公司超多這種，老闆有點家底可以開公司，但沒有經營的能力」

「台灣好多慣老闆（無良老細）⋯⋯每次找工作都好怕」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】