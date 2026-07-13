談好薪酬仍被拒？女生裸辭半年求職難　行內人曝職位空缺減少真相

現代人的工作觀念和以往不同，只要一有不順就立刻辭職。有一名女網友表示自己覺得和公司不和，於是乾脆裸辭出國旅遊，但幾個月後想再找工作卻處處碰壁，有過來人就透露接近年底比較難找，過完年職缺比較多。



事主在Dcard以「裸辭半年面試被拒絕好沮喪」為題發文，她坦承自己很玻璃心，上一份工作是做傳產的，因為做得不順利，也和公司鬧不和，剛好存了點小錢，於是乾脆裸辭出國玩。只不過幾個月後想再找工作，幾乎都是已讀不回，後來好不容易面試到一間自己很想去的公司，面試時連年薪都談好了，最後還是被拒絕。

事主表示自己住在台灣南部鄉下家裏，沒有經濟壓力，手邊的存款還能再撐幾個月，但一直沒工作讓她覺得無法交代。她說家附近同性質的工作都投過履歷，但就是沒被錄取，大嘆鄉下的職缺實在太少，當初以為家附近有七、八間同性質的公司，應該不會落空，沒想到卻全部槓龜，讓事主覺得很無助，也考慮是否要搬出去住，並且轉行去餐飲打工或做底薪服務業。

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不少人留言為事主鼓勵打氣：

「目前沒有缺錢就慢慢找，有時候好工作就是新開的職缺，不要先自己往壞處想」

「我也裸辭找不到工作，一起取暖吧，有妳有我不孤單」

「穩住，穩穩地安排面試，沒自信的話，很容易將就……」

「先穩住心態，人生還有很多值得趁現在做的事情，找工作真的需要緣分跟運氣，別灰心，加油加油」

「可以去練練面試，有可能是面試表現的問題。現在app很多甚麼面試教練、面試準備的」



還有過來人透露過完年比較容易找得到工作：

「再等等，現在卡在年終，大多過年後會有轉職潮」

「過完年後，職缺會蹦出來」

「年底能開缺的工作，通常都是屎缺」

「9月剛好畢業季難找正常，等過完年大家年終領一領就開始有職缺釋出了，只是通常屎缺比較多啦，尤其妳又在鄉下的話」

「大家都卡過年呀」

「在過年前這情況都是正常的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】