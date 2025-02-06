日本入境申報VisitJapanWeb可買旅遊醫保？語言支援+無需自付費用

入境日本前若想節省時間盡快過關，一般都會在Visit Japan Web填寫好個人資料、航班訊息，以及旅行物品申報，而近日大S因在日本旅遊時意外感染流感併發肺炎離世，提高了市民警覺性，有眼尖網民發現在Visit Japan Web可以投保旅遊醫療保險，更清楚列明心肌梗塞、骨折等情況的醫療費用。



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近日有網民將Visit Japan Web的旅遊保險選項截圖，提醒將要去日本的網民，「記得Visit Japan Web有旅遊醫療保險選項，可在入境日本時用機場Wi-Fi投保」，網頁更清楚提醒投保旅客，在某些特別情況下可能需要支付高昂醫療費，其中若果與自行車相撞，造成外傷性氣胸，肋骨骨折的情況，其中手術、住院及移送費用，就需花發750萬日幣（約港幣$38萬），若果有突發心肌梗塞，就須花費一千萬日幣（約港幣$50萬）。

記者就實測到Visit Japan Web投保旅遊醫療保險，首先要回答網頁上的兩條問題，「你是否購買了海外旅遊保險」、「保險是否涵蓋高昂醫療費用」，及後便會自動轉載到醫療保險網站，而該醫療保險除了涵蓋1000萬日幣的治療費外，甚至2019年的COVID-19亦在保險涵蓋範圍內，保費價格相宜，旅行日數3日保費1620円（約港幣$82）最長若逗留在日本21天，保費亦只需6470円（約港幣$330），但就需要到達日本機場後才能在網上投保。

翻查資料，該保險是由日本政府與民間保險機構合作，是專屬於訪日海外旅客的「東京海上日動日本旅遊保險」，針對短期停留（31天以內）的外國旅客常見的醫療與意外風險提供支援。由於VPN限制，旅客須在抵達日本後才能申請該保單，且需在入境後5天內完成申請。而該保單可免現金支付醫療費用：旅客若在日本因病或意外受傷就醫，保險公司將直接與醫療機構結算，無需自行支付費用。此外也提供多語言支援：針對語言不通的旅客，保險提供即時語言協助，減少醫療溝通上的障礙。

而帖文一出後引來極多網民留言討論，網民對此旅遊保險的反應較為兩極，有網民反映未能成功投保，「我今年一月中去北海道，也是想買這個保險，試過有20次了吧，都沒買成功 （我有用日本WiFi ）」、「1000萬yen其實很少，日本住一晚icu就100萬yen」、「這次1月去的時候也有買這個保險，但頁面似乎只能保大人，無法保小孩（6歲）」、「好像要到日本當地才能買，但之前買失敗就算了，反正有買旅平險」。

亦有網民曾經申請過保險理賠，過程就如官網所寫方便快捷。該名網民表示，去年公司員工旅行曾時有幫同事投保，該同事在回台前兩上吐下瀉發高燒，網民於是直接使用保險上的聯繫電話，對方很有效率的詢問了同事的保單編號、護照上的英文姓名、目前住的飯店位置，並快速提供離他們最近可以就醫的診所醫院，保險公司也同時通知醫院要過去看診。「同事抵達後，醫院有配一位會說中文的護理人員，然後給日本醫生看診。看診後不需支付任何費用，醫生在看診後也會跟翻譯的護理人員說明後續用藥的方式，開立藥單後同事在診間外等藥的過程，院方還會開立就醫證明跟藥單給病人帶走，整個過程不到一小時」。