醫管局請殮房助理月薪24K 中五學歷可申請！有1條件優先考慮

殮房工作不是人人「受得起」，近日醫管局在招聘頁貼出黃大仙醫院招聘二級病人服務助理（殮房），起薪點已貼近20K，入職要求只要中五學歷，以及完成部門提供的培訓即可，而職責方面，內容更多是書面及協調工作，沒有寫明要處理遺體之類，不過強調「能適應在殮房環境內工作」會優先考慮。



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東華三院黃大仙醫院-二級病人服務助理(殮房) (參考編號: KCC2502015)

月薪： $19,764 起

截止日期：20/02/2025

入職條件：

1. 完成中五課程或具同等學歷;

2. 完成由部門提供的訓練課程(見備註)。

申請人若具備以下條件可獲優先考慮：

1. 具備有關之工作經驗；

2. 個性樂觀及成熟，有興趣在醫院環境內為病人工作；

3. 有責任感及自發性，並能獨立處事；

4. 能適應在殮房環境內工作；

5. 懂得電腦操作及軟件使用，如：MORIS, MS Word / Excel / PowerPoint / Outlook

及書寫電郵；

6. 能讀寫中文及簡單英文，操流利粵語及簡單英文。

備註 :

1. 請參考 https://www.ha.org.hk/haho/ho/hrd_jv/NotestoApplicants.pdf 之 申請者須知。

2. 合適之申請者必須接受及完成為期不少於6個月的在職培訓，若受聘之員工在接受訓練課程後未能通過評核，則有可能被終止聘用。

3. 須24小時輪班工作。

職責 ：

1. 負責殮房日常運作，包括：確認遺體身份、電腦系統登記、點算遺體、遺體文件核實保存、協助家屬認領遺體和殮房清潔等；

2. 負責督導及維持員工之工作表現水平；

3. 分析有關服務數據及呈交管理報告；

4. 安排與替補人手及編排員工工作更表；

5. 負責整理員工之培訓記錄，包括感染控制、職安健、環保、品質管理、個人資料保障等；

6. 確保員工按相關指引工作；

7. 負責點存、維持及訂購殮房內相關之設備及物品；

8. 負責一般聯絡工作，包括與家屬、醫院職員等溝通；

9. 嚴格遵從機要操守；

10. 亦要協助醫院提供一部份的支援服務，如下：

- 管事部工作；

- 環境管理；

- 客戶服務；

- 緊急應變支援；

- 管理系統維持；及

- 合約管理。

11. 執行上級委派之其他工作。

薪酬 ：

月薪$19,764 至 $24,701

福利

完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。

申請方法

郵寄 V

互聯網 V

(a)填妥醫院管理局職位申請表HA(G)13，請註明申請之醫院名稱、職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部收﹔或

(b)透過網上系統登入並遞交網上申請書。

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