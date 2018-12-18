【有片為證】朴寶劍李敏鎬御用美容師教你瘦面大法　做完即變V面

女生天生愛美，市面上有不少產品聲稱可以幫助瘦身，不過效果可能都不是太顯著。韓國節目《Beauty Station》近日請來朴寶劍、李敏鎬等人的御用美容師，教授大家瘦面大法，主持人宋枝恩試完後，臉蛋上的肉肉果然真的收了，即時變V面！

左面的臉是做了瘦面大法，對比右面的臉，左面臉頰的肉明顯收了，比右面的線條變突出，V面效果顯著（《Beauty Station》截圖）

星級美容師教授



《Beauty Station》請來星級美容師

裴恩靜（譯音），

她是朴寶劍、李敏鎬、

金宇彬等人的御用美容師。

她表示，

按摩的確是可以瘦面，

不過單靠按摩是不夠。

她介紹大家用一種

「奇石耳貼」，

邊貼邊按摩相應的部位，

可以事半功倍。

裴恩靜老師（《Beauty Station》截圖）

奇石，應該相等於「王不留行籽」（《Beauty Station》截圖）

關鍵在於耳朵



裴恩英老師表示，

耳朵有很多穴位，

可以將奇石貼

貼在不同的位置。

而且貼著耳貼也不用一直按摩，

也可以達到相應的效果。

藍色位置是代表腳、黃色位置代表脊椎，粉紅色位置代表臉，就像一個倒轉躺著的嬰兒。（《Beauty Station》截圖）

按摩會痛的話，代表你那個部位的淋巴不暢通。（《Beauty Station》截圖）

如果沒有奇石的話，可以用生米粒代替。不過用生米粒的話，貼了之後需加以按摩，效果才會更佳。（《Beauty Station》截圖）

一邊將耳貼貼著，一直打著下顎位置，便可以達至即時瘦面效果。（《Beauty Station》截圖）

左面的臉是做了瘦面大法，對比右面的臉，左面臉頰的肉明顯收了，比右面的線條變突出，V面效果顯著（《Beauty Station》截圖）

↓ ↓ ↓ 點擊睇片 ↓ ↓ ↓

更多【今日韓國】文章：

►《我的ID是江南美人》熱播 林秀香被選為神還原漫畫原著的演員

►【金秘書為何那樣】跟「最美秘書」朴敏英學習完美OL穿搭方法

►【顯瘦襯衫】局部肥胖點算好？ 教你5個顯瘦的穿搭法

►【影相秘笈】 韓國網紅教你8招 助你拍出女神照