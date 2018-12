7首應節浪漫歐美聖誕歌　這首竟然每年版稅收入高達400萬！

每到聖誕,大家都要做好心理準備整個12月都比聖誕歌轟炸。其實不少聖誕歌都沒有你想像中「煩膠」,小編特意盤點7首好聽又有氣氛的歐美聖誕歌,耳熟能詳之餘聽極不厭,最適合聽住應節!

【1】All I Want For Christmas Is You

每年聖誕節響徹街頭的

莫過於這首Mariah Carey的「養老聖誕歌」

之所以說「養老」,

是因為這首歌每年都帶給Mariah

將近400萬港元版稅收入,

每逢聖誕季節就會重新進入Billboard榜單,

單靠此曲的收入便足以養老,

可見這首聖誕歌在大家心目中的地位!

旋律充滿浪漫氣氛,

2014年與Justin Bieber合作

再度演繹這首經典金曲,

同樣擦出不少火花!

2014年與Justin Bieber合作重新演繹,依然擦出火花。(VEVO)

當年的經典聖誕女郎造型唱片封套。(網上圖片)

【2】Last Christmas

英國樂團Wham!的經典聖誕金曲,

講述一個在去年聖誕求愛被拒的人,

今年決定將自己的心交給願意珍惜的人。

雖然帶點落寞感覺,

但歌曲的慢搖滾旋律亦帶出

歌詞中決定振作的灑脫。

不少歌手如Taylor Swift、

Ariana Grande等都翻唱過!

但最經典的始終是Wham!的版本。

Wham!的其中一位主唱便是傳奇歌手George Michael。不認識?去YouTube聽聽他的經典名曲「Careless Whisper」,連梅姐都有翻唱過,小編保證你一聽到前奏的色士風便會恍然大悟。(The New York Times)

Taylor Swift翻唱的《Last Christmas》比起原版編曲更活潑。(視覺中國)

【3】Baby It's Cold Outside

這首男女合唱歌,

歌詞相當具創意的。

男方希望女方留下,

但女生又怕家人責罵,

又想留下與愛人一起共度佳節,

最後女生還是以「再喝一杯」來拖延時間。

雖然近年有聽眾指出此曲有「#MeToo」嫌疑,

但仍然不失為一首經典聖誕歌。

Lady Gaga與Joseph Gordon-Levitt的合唱版本,

更創意十足的男女角色互換!

不少人都沒想到型男演員Joseph Gordon-Levitt原來相當唱得!(網上圖片)

【4】Santa Tell Me

不少歌手都會在聖誕季節推出新歌,

試圖攻佔聖誕歌市場,

但要撼低歷年來眾多經典歌曲絕非易事。

這首由Ariana Grande主唱的聖誕情歌,

可說是近年最成功的聖誕歌之一!

旋律輕快洗腦之餘,

歌詞講述為愛迷惘的少女

向聖誕老人詢問曖昧對象心意,

少女感爆棚。

Ariana在MV中大玩聖誕睡衣派對概念。(YouTube: Ariana Grande')

【5】Winter Wonderland

這首1934年便已面世的經典歌,

靈感來自於白雪皚皚的中央公園。

雖然是首耳熟能詳的聖誕歌,

但你未必留意到其實歌詞中

並沒有「Christmas」這個字。

單靠雪橇、鈴鐺、雪人等字眼,

以及浪漫的爵士旋律

便輕鬆營造聖誕佳節氣氛,

更約定俗成成為聖誕歌經典。

Lady Gaga曾與殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett合唱Winter Wonderland,一老一少的配搭相當新鮮,Gaga中氣十足的唱功在大前輩面前亦毫不遜色!(網上圖片)

【6】Have Yourself a Little Merry Christmas

1944年經典音樂電影《火樹銀花》中,

女主角Judy Garland透過這首歌

安慰電影中年幼的妹妹。

輕柔的節奏與配樂,

配合女主角希望妹妹遠離煩惱的祝願,

令歌曲充滿療癒感。

Sam Smith於2014年翻唱此曲,

其溫柔聲線加簡單的鋼琴編曲,

冬日時聽特別溫暖。

Judy Garland在電影《火樹銀花》中透過這首歌安慰年幼的妹妹。(《Meet Me In St. Louis》劇照)

Sam Smith的翻唱亦是近年最深入民心的版本。(視覺中國)

【7】Mistletoe

Mistletoe即是槲寄生樹。

在西方習俗中,

只要兩個人站在槲寄生下,

就可以無條件的給對方一個吻!

這首講述要與心愛女生

在槲寄生樹下熱吻的聖誕歌,

配上Justin的甜蜜嗓音和輕快旋律

迷倒不少「妹豬」。