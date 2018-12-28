2018年尾盤點十大願望清單　減肥？儲錢？你實現多少項？

白駒過隙，轉眼便踏入2018年尾！年頭時信誓旦旦對自己許下的諾言，你們又實現多少呢？就讓我們一起數算年頭時許下的願望清單吧！
減肥是願望清單的頭號目標。（《瘦身男女》劇照）
1.【減肥】
新一年新氣象，
不少女士都以減肥為目標，
但時間飛逝，
卻發覺身型依舊，
體重更是不減反增，
回想卻發現過往聚會太多，
或是沒有抵得住零食的誘惑，
讓減肥計劃徹底失敗。
空閒時上吉他班，為自己增加一項技能吧！（《她愛上了我的謊》劇照）
2.【上興趣班】
新的一年讓人幹勁滿滿，
內心對知識的追求熱切，
然後準備心情學習日文、韓文、西班牙文，
更甚要學吉他、鋼琴等樂器，
還有瑜珈、空中呼拉圈等運動，
現在回想起來，
你上了多少個興趣班？
還是因為上班、上學太累，
你很快打消上興趣班的念頭？
2018年尾，你可曾轉工呢？（《受夠了！我要炒老細》劇照）
3.【轉工】
年頭的你是否氣勢如虹？
打算在公司出了花紅及雙糧後，
一心要尋覓更好的工作環境？
現在的你有否實現當天的想法？
如果你找到更好的工作環境，
小編要恭喜你！
反之就繼續努力吧！
銀行戶口的餘數令你滿意嗎？（《華爾街狼人》劇照）
4.【儲錢】
當你看到銀行戶口的數字，
你是否感到滿意？
數字與當初設立的目標是否相符？
如果不相符，
請好好檢視過往的理財態度，
是否買衣服、護膚品的支出太大？
儲錢是為了應付不時之需！
無論多或少也要儲的！
每個人一生也要來一趙一個人的旅行。（《發夢王大歷險》劇照）
5.【一人旅行】
近年愈來愈多人獨自旅行，
目的是發掘、探索更好的自己。
年頭總讓人產生遇見更美好自己的想法，
不少人都會想製造一次獨自出走的旅行，
現在回想你總共出走多少次呢？
過程又有何得著？
期待你們的分享！
想過3爆4，還得好好付出努力。（《出貓特攻隊》劇照）
6.【過3爆4】
一年容易又一年，
學生每年許下過3爆4的願望可有達成？
如有的話，
證明你過往真的很努力學習，
才得到以上佳績！
沒有的話，
證明仍需努力。
雖說成績不代表一切，
但努力學習是大家必須具備的心態。
出pool要看準時機，然後全力出擊！（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）
7.【出Pool】
出Pool成功與否，
最重要是心態使然。
戀愛是兩個人的事，
單方面的付出也不能成事，
只要隨時裝備自己，
遇到合適對象，
就要把握機會主動出擊，
成功機會自然大大提高！
為了身體好，還是要戒煙戒酒。（《志明與春嬌》劇照）
8.【戒煙酒】
吸煙及飲酒會危害健康，
有些人會以健康為由，
年頭堅決戒煙、戒酒，
但最後發現這份決心到年尾已經不存在，
無論如何，
戒煙、戒酒對身體健康，
還是要給予耐性！
多認識新朋友，有助個人成長發展。（《奇怪的搭檔》劇照）
9.【擴闊交友圈子】
識朋友！識朋友！識朋友！
正所謂：「出外靠朋友！」
益友會讓自己獲益良多，
來到年尾，
你的交友圈子有否如願擴大？
如果沒有，
未來就要好好努力，
多在閒娛時間上興趣班，
增加自己見聞。
早睡早起身體好，你又做得到嗎？（《The K2》劇照）
10.【早睡早起】
晚睡對身體不好，
但奈何都市人生活忙碌，
及工作繁重，
總是不能早睡早起！
如果你成功做到早睡早起，
小編真的恭喜你！
無論過往願望清單戰績如何，2019年將至，快點重整一份願望清單，重新出發吧！新一年，老套一句：要遇見更好的自己！