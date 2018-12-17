「香港都有啦」、「到未呀？好攰」　6件同家人去旅行必遇麻煩事

很多人都說「同屋企人去旅行慘過食屎」，只因長輩與年輕人的旅行習慣完全不同。以下6個令人燥底的情況，曾經與家人去過旅行的你，不知道又有沒有遇過？

（《生存家族》劇照）

1. 易累唔行得

「行咁耐到未啊？」

對於年輕人而言，

去旅行走足一天是常識吧。

但對於長輩來說，

他們的腳骨力沒有年輕人好，

因此很多時候只走了數小時，

就喊著要「返酒店抖吓」。

有時明明只是晚上七時多，

已經要準備回酒店洗澡睡覺，

真的非常「無癮」。

（《陽光小小姐》劇照）

2. 唔中意shopping

「又買嘢啊？」

年輕人去旅行的

主要目的就是「爆買」。

Shopping的行程

一定是不可或缺的！

但長輩對這個必備行程

可是不太喜歡，

他們寧願看多點風景，

也不願意逛街。

有時候又不好意思

要他們等那麼久，

又要看面色做人，

真的寧願自己偷走出去購物。

（《小丸子》劇照）

3. Plan完又唔鐘意

「又話好好玩嘅，好一般咋喎」

自由行的最大吸引力

就是可以自己安排所有行程，

不用準時起床，

又不用被迫到自己不想去的景點。

但這個吸引力放在家族的時候，

就會變成一個「爆煲位」。

家人和自己的期望不一樣，

大家的口味和審美觀不一樣，

都很容易會引起各種衝突。

自己對行程不滿意，

但當初又不早點提出及參與，

真的忍不住反白眼。

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（《愛回家之開心速遞》劇照）

4. 乜都問一餐

「聽日去邊啊？你諗咗未啊？」

作為行程的設計者，

最怕就是聽到這句話，

要知道旅行經常都會出現突發狀況，

因此安排好的行程，

很多時候都會臨時更改。

當你未安排好的時候，

長輩又會怪責你沒有plan好，

有時真的很想大叫一句：

「你plan啊笨！」

（《小丸子》劇照）

5. 嫌三嫌四

「呢啲香港都有啦」，

以去旅行最難聽說話來說，

這句可能難聽過粗口。

但是長輩們可是特別喜歡

在旅行的中途說出這句話，

旅行的整個好心情都整個被毀掉。

（《東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜》劇照）

6. 唔識路周圍衝

一大群人去旅行，

最怕就是中途走失。

而長輩們總是走失的那一個，

明明說好了走右邊，

他們一定會去了相反的方向。

不但要勞師動眾去找他們，

更要擔心父母不知走到哪裡。

（《小偷家族》劇照）

雖然與家人去旅行

總是會出現不同的狀況，

可能會令你感到很煩厭。

但如果不趁現在他們

「行得走得」的時候，

和他們多去一點地方，

留下彼此之間的回憶，

以後可能就會後悔莫及。

去旅行的機會並不多，

在安排行程的時候，

不彷多詢問及遷就他們的意見，

去一個開心難忘的旅行！

《開罐Opener》曾經訪問

90後少女阿Yo，

她經常和父母去旅行，

看看她的實戰貼士吧！

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