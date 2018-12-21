2018 Instagram Awards得獎名單公開　Jennie成最討人喜歡帳號

一到年尾，就有各種頒獎禮舉行。韓國的Instagram日前公開了「2018 Instagram Awards」，發表了「最討人喜歡帳號」TOP 10、「增長最多的帳號」、「1位男團」、「1位女團」、「最多追蹤者帳號」TOP 10，以及「最多讚的相片」等排名。
Jennie（ig@jennierubyjane）
最討人喜歡的帳號
這個獎項的得獎者為Jennie。
大會是根據
帳號的貼文的觀看次數、
限時動態的反應、
相片的讚好次數、
留言次數來決定。
而Jennie所屬的團體Blackpink
亦獲得「1位女團」的殊榮。
Jennie（ig@jennierubyjane）
Blackpink IG（IG@blackpinkofficial）獲得「1位女團」的殊榮。
最多追蹤者帳號 TOP 10
韓國藝人中最多追蹤者的帳號為
Bigbang G-Dragon（xxxibgdrgn），
現時的追蹤數目已超過一千萬。
GD的ig自2014年起已經為
最多人follow的韓國藝人，
今年已經是連續5年
獲得這個殊榮！
click入去睇埋第2至10名的帳號！
最多增長的帳號
最多增長的帳號，
是指追蹤者數增加最多的帳號之中，
經常會利用限時動態、直播等功能
和紛絲交流的帳號，
得獎者由演員金所炫獲得。
金所炫ig: wow_kimsohyun
BTS狀態大勇
作為現時最紅男團之一的BTS，
在IG上的表現亦非常出色。
除了獲得「1位男團」之外，
「最多讚好的相片」
亦由他們奪得。
而BTS的粉絲團ARMY
#btsarmy亦成為了
今年最多增長的粉絲團，
同時亦成為
「最top的粉絲團」。
這張就是最多讚好的相片，
目前為止已經超過3百萬讚好。
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