2018 Instagram Awards得獎名單公開　Jennie成最討人喜歡帳號

一到年尾，就有各種頒獎禮舉行。韓國的Instagram日前公開了「2018 Instagram Awards」，發表了「最討人喜歡帳號」TOP 10、「增長最多的帳號」、「1位男團」、「1位女團」、「最多追蹤者帳號」TOP 10，以及「最多讚的相片」等排名。

Jennie（ig@jennierubyjane）

最討人喜歡的帳號



這個獎項的得獎者為Jennie。

大會是根據

帳號的貼文的觀看次數、

限時動態的反應、

相片的讚好次數、

留言次數來決定。

而Jennie所屬的團體Blackpink

亦獲得「1位女團」的殊榮。

Jennie（ig@jennierubyjane）

Blackpink IG（IG@blackpinkofficial）獲得「1位女團」的殊榮。

最多追蹤者帳號 TOP 10



韓國藝人中最多追蹤者的帳號為

Bigbang G-Dragon（xxxibgdrgn），

現時的追蹤數目已超過一千萬。

GD的ig自2014年起已經為

最多人follow的韓國藝人，

今年已經是連續5年

獲得這個殊榮！



click入去睇埋第2至10名的帳號！

+ 6 + 5 + 4

最多增長的帳號



最多增長的帳號，

是指追蹤者數增加最多的帳號之中，

經常會利用限時動態、直播等功能

和紛絲交流的帳號，

得獎者由演員金所炫獲得。

金所炫ig: wow_kimsohyun

BTS狀態大勇



作為現時最紅男團之一的BTS，

在IG上的表現亦非常出色。

除了獲得「1位男團」之外，

「最多讚好的相片」

亦由他們奪得。

而BTS的粉絲團ARMY

#btsarmy亦成為了

今年最多增長的粉絲團，

同時亦成為

「最top的粉絲團」。

這張就是最多讚好的相片，

目前為止已經超過3百萬讚好。

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