【冬至】盤點親友飯局中的8類親戚　你又遇過邊一種？

今天是冬至，正所謂冬大過年，一大群親戚總會趁著這時候一起吃飯。然而對於後生仔來說，可說是一個惡夢。因此冬至的真正目的根本不是吃飯，而是親戚們之間的角力。《開罐》盤點了飯枱上會出現8種親戚，究竟哪種才是最乞人憎？
（《愛回家》劇照）
【舅父：發表偉論】
每逢吃家族飯的時候，
總會有一個男親戚不停地發表偉論。
根據《開罐》非正式統計，
那位親戚通常都是舅父。
上至天文下至地理，
他們都能討論一餐。
「把口裝咗機關槍」，
用來形容他們就最適合不過。
（《愛回家》劇照）
【堂姐：曲線曬命】
家族裡總會有一些成功人士，
而他們在整頓飯的最大功用，
就是「曬命」。
通常他們都不會準時，
一坐下就開始「嚟料」，
「我啱啱先去完Europe」、
「呢個係Milan嘅朋友送畀我」，
彷彿想將自己一年的經歷說給全部人聽，
然而是沒有人想知。
（《公屋●居屋●私樓》截圖）
【姑媽：問長問短】
每次吃家族飯都要上映一次「人口普查」，
人口普查主任，即是姑媽，
會在你準備起筷的時候，
開始問一連串的問題：
「拍拖未啊」、「幾時帶返嚟啊」
「你畀幾錢家用呀」、「讀緊咩科啊」等等等。
當偉論舅父加上人口普查主任，
飯枱交響曲就這樣開始了。
（《Oh！My Baby》截圖）
【表弟：專業搗亂】
利申不是討厭小朋友，
只是每次一大群人吃飯的時候，
噪音的來源都是他們。
吃飯哭，不吃飯哭，
玩玩具哭，不玩玩具都哭。
有時更會拿全枱人的筷子、碗來當玩具，
更會將它打破，
這時候他們就會裝著無辜的神情，
小編真的覺得「細路真邪惡」。
（《愛回家》劇照）
【阿姨：落井下石】
每個家族都總會有
一個喜歡「食花生」的親戚，
當有其他長輩在批評自己的時候，
他們總會插一口：
「係囉阿邊個邊個仔好叻」，
彷彿甚麼都與他們有關，
有時真的很想說「收聲當幫忙」。
（《愛回家》劇照）
【爺嫲：後生仔食多啲】
「夾餸啊」、「做乜唔食呀」，
這些句子又是「有聲字」。
不知道為甚麼，
後輩們總是被狂夾餸的候選人，
可能大家都覺得我們平時都是生活在第三世界，
又或者我們的存在就是冬至飯的「垃圾焚化爐」。
雖然知道長輩們的一番好意，
但有時真的很想說「收手啦ching」。
（《愛回家》劇照）
【自己：路人甲】
而我們這些做細的，
於飯枱上做個「透明人間」，
自己打機、用電話已經很滿足。