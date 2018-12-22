【冬至】盤點親友飯局中的8類親戚　你又遇過邊一種？

今天是冬至，正所謂冬大過年，一大群親戚總會趁著這時候一起吃飯。然而對於後生仔來說，可說是一個惡夢。因此冬至的真正目的根本不是吃飯，而是親戚們之間的角力。《開罐》盤點了飯枱上會出現8種親戚，究竟哪種才是最乞人憎？

（《愛回家》劇照）

【舅父：發表偉論】

每逢吃家族飯的時候，

總會有一個男親戚不停地發表偉論。

根據《開罐》非正式統計，

那位親戚通常都是舅父。

上至天文下至地理，

他們都能討論一餐。

「把口裝咗機關槍」，

用來形容他們就最適合不過。

（《愛回家》劇照）

【堂姐：曲線曬命】

家族裡總會有一些成功人士，

而他們在整頓飯的最大功用，

就是「曬命」。

通常他們都不會準時，

一坐下就開始「嚟料」，

「我啱啱先去完Europe」、

「呢個係Milan嘅朋友送畀我」，

彷彿想將自己一年的經歷說給全部人聽，

然而是沒有人想知。

（《公屋●居屋●私樓》截圖）

【姑媽：問長問短】

每次吃家族飯都要上映一次「人口普查」，

人口普查主任，即是姑媽，

會在你準備起筷的時候，

開始問一連串的問題：

「拍拖未啊」、「幾時帶返嚟啊」

「你畀幾錢家用呀」、「讀緊咩科啊」等等等。

當偉論舅父加上人口普查主任，

飯枱交響曲就這樣開始了。

（《Oh！My Baby》截圖）

【表弟：專業搗亂】

利申不是討厭小朋友，

只是每次一大群人吃飯的時候，

噪音的來源都是他們。

吃飯哭，不吃飯哭，

玩玩具哭，不玩玩具都哭。

有時更會拿全枱人的筷子、碗來當玩具，

更會將它打破，

這時候他們就會裝著無辜的神情，

小編真的覺得「細路真邪惡」。

（《愛回家》劇照）

【阿姨：落井下石】

每個家族都總會有

一個喜歡「食花生」的親戚，

當有其他長輩在批評自己的時候，

他們總會插一口：

「係囉阿邊個邊個仔好叻」，

彷彿甚麼都與他們有關，

有時真的很想說「收聲當幫忙」。

（《愛回家》劇照）

【爺嫲：後生仔食多啲】

「夾餸啊」、「做乜唔食呀」，

這些句子又是「有聲字」。

不知道為甚麼，

後輩們總是被狂夾餸的候選人，

可能大家都覺得我們平時都是生活在第三世界，

又或者我們的存在就是冬至飯的「垃圾焚化爐」。

雖然知道長輩們的一番好意，

但有時真的很想說「收手啦ching」。

（《愛回家》劇照）

【自己：路人甲】

而我們這些做細的，

於飯枱上做個「透明人間」，

自己打機、用電話已經很滿足。