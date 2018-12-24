【喜茶】手搖飲品有乜咁好飲？　粉絲反擊5大排隊都要買的理由！

喜茶第一間香港分店今日喺沙田開幕，未開鋪已經有百幾二百人喺度排隊。 唔好話喜茶呀，之前黑糖鮮奶開到成行成市，日日都大把人排隊買，香港又掀起一股手搖飲品熱潮。 好多網民話唔明點解咁多人狗衝買喜茶同珍奶，等我以一個愛好者身份試下解答！

丸茶手作又係開到通街都係。（小編攝）

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【1】台式飲品有咩咁好飲？

我鍾意飲咪覺得好飲，

正如你可能鍾意飲咖啡、可樂……

「好飲」本身就係一個

好主觀嘅描述嚟㗎喇！

不過香港網民

一向有理冇理都踩咗人先，

咁先顯得自己與別不同呀嘛！

潛台詞係：

「珍珠奶茶係港女先會鍾意飲㗎，

我呢啲咁有品味嘅人係唔會飲囉！」。

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如果唔加得多配料，三十蚊都有找嘅。（網上圖片）

【2】30至40蚊一杯好貴好嘥錢

阿哥，食個譚仔兩餸都40蚊喇，

食個甜品隨時仲貴添！

點解飲品要夠「平」先合理？

珍珠奶茶都飽肚㗎，

又好飲又有飽肚感，

邊忽唔值30蚊先？

得罪講句，

話台式飲品唔值30蚊嘅人，

平時應該連連鎖咖啡店都唔去，

係佢哋眼中

10蚊雀巢咖啡先叫合理！

小編喺老虎堂開幕咗兩個月先去，都要排半個鐘！（網上圖片）

【3】排咁耐隊都要買係咪傻咗？

同排隊買演唱會飛嘅原理冇乜分別，

就係鍾意飲，

想飲咪排隊囉！

你覺得排半個鐘先買到好嘥時間？

我覺得只需要用30分鐘就買到心頭好，

好抵囉！

虎紋好靚！不過最近好似冇咁hit喇～（IG: snapbeforeeat)

【4】為咗打卡多過飲

呢個我又唔會否認喎，

依家打卡有罪？

啲黑糖鮮奶呀、芝芝芒芒呀，

沖到咁靚緊係要影返張先喇，

仲可以順便打下飲後感，

同大家share邊款特別好飲呀嘛！

珍珠示意圖，並唔係話呢間多塑化劑呀！（VCG）

【5】咁多塑化劑小心食死你

咁我建議你都係唔好出街食嘢喇，

一般餐廳原材料都係強國入口，

煮食落大把大把調味料

廚房仲要好污糟添！

返到屋企都唔好食公仔麵，

啲添加劑多到你唔信！

平時食嘢又唔見你話唔健康，

一講到珍奶就健康L上身？