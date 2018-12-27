【韓國演唱會】搶不到票不是因為你慢？黃牛黨搶票手法被公開！

追星當然想親身去看演唱會，看看偶像的現場表演，但就算你如何夠運，你也未必搶到一張票，因為大部份的票都被黃牛黨搶去！近日，韓國電視台KBS揭露了這些黃牛黨背後的搶票手法以及得票的來源，原來搶不到票，並不是因為網速不夠快呢！

想一睹偶像的風采？一係就要夠運，一係就要錢！（CJ_ENM圖片）

開售2分鍾便賣光 隨即就有黃牛賣票



KBS時事節目《끈질긴K》收到不少人舉報，

指黃牛黨越來越無法無天，

開售2分鍾，

票便賣光，

但黃牛黨隨即在網上的交易平台

放售門票。

最初原價14萬won（約港元1000）的票，

已經被炒至30萬won（約港元2140）。

而30分鍾後，

原價11萬won（港元785）的票，

更升至150萬won（港元10700）。

一張第2行，原本只賣11萬won的票，在開售30分鍾後，被炒至150萬won（kbs news片段截圖）

黃牛黨用甚麼方法？



到底黃牛黨是用甚麼方法搶票？

其中一個較常見的做法，

就是利用「macro」這個程式。

Macro在網上很容易就找到，

是一個自動輸入資料的程式。

以兩個月的月費來算，

大概需要港元570。

而這些黃牛黨則是請

5至6名打工生用macro來搶票，

有業內人士表示：

「一般人當然無法搶到。」

記者進行實測，用macro的話，只需大約2秒便能進入付款頁面，而一般程序卻需要10多秒。

旅行社賣贊助票



記者放蛇在網上購入

3張頒獎典禮的票。

成功入數後，

幾天就收到門票了。

記者出發去信件上的回郵地址，

嘗試尋找賣家，

最後發現其中一個地址，

是一間日本的旅行社。

該公司的職員表示，

公司向主辦方付贊助費，

對方會給一些「外國人專用」的

贊助票公司，

而職員聲稱，

這些票只會賣給外國人。

有娛樂公司推出「外國人專屬」的旅遊package

旅行社囤積大量黃牛票



記者再於《2018 Melon

Music Awards》的現場放蛇，

約了一個在網上放票的人在附近交收，

發現原來又是早前的旅行社職員。

旅行社職員隨即認出記者，

辯稱自己認識很多人，

是從主辦公司的人拿到的票。

而記者事後亦找到一名旅行社的代表

接受訪問，

他表示每年旅行社向主辦付一大筆金錢，

5千萬至1億won（港元35萬至70萬），

他們都會給相應的門票。

記者到達交收地點，發現旅行社職員正在一酒吧處理一大堆門票。

目前的法律是不可以處罰他們...

但他們利用粉絲想看偶像的心

來賺取一大筆錢，

實在太過份了吧！

希望韓國政府能正視問題，

盡快修正法律，

打擊黃牛黨吧！

Wanna One（newsinside圖片）

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