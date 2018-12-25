【男生必備】聖誕好去處懶人包　15個活動遍佈全港即睇即去

又到聖誕~又到聖誕~大家想好今天要在哪裡玩嗎？
還未想好的朋友（特別是男朋友），就趕緊參考小編節錄的15個打卡熱點，有異國風情、白色聖誕、熱鬧歡樂，還可以順道買禮物，總有一個地方能過上一個開心的聖誕。
【港島】AIA 歐陸嘉年華 2018
（資料圖片）
說到年末好去處，
又怎少得AIA 歐陸嘉年華，
既有刺激的機動遊戲，
亦有給男友逞威風的
攤位遊戲，
中獎的公仔
又可以當是聖誕禮物，
而且歐陸嘉年華內
都有很多燈飾，
節日氣氛濃厚。
（資料圖片）
AIA友邦嘉年華
香港中環龍和道9號 中環海濱活動空間
即日起至2019年2月17日
成人：$130 含10代幣
兒童：$50
【港島】灣仔利東街
（官方圖片）
倫敦著名的攝政街聖誕燈飾
The Spirit of Christmas
來到灣仔利東街，
只要抬頭向上望
就有巨型天使燈飾在頭上，
浪漫滿分，
加上有飄雪匯演，
在香港都可以體驗
浪漫白色聖誕。
（官方圖片）
The Spirit of Christmas
日期： 即日至12月31日
時間： 8am-11pm
地點： 沿「利東街」
飄雪匯演日期及時間：
12月26至30日：5時正、6時正、7時正、8時正及9時正（每節10分鐘）
特別日子（12月24、25 及 31日）： 3時正、4時正、5時正、6時正、7時正、8時正、9時正、10時正及11時正（每節10分鐘）
【港島】銅鑼灣街頭針織
（官方圖片）
銅鑼灣是個過聖誕不錯的地方，
本地針織塗鴉工作室
La Belle Époque
用了半年時間籌備，
用針織為欄杆披上衣裳，
沿路和情人、
閨密一邊購買禮物，
一邊打卡。
（官方圖片）
地址：銅鑼灣Fashion Walk 食街 及 京士頓街
日期：2018年12月1日 ‑ 2019年1月2日
【港島】時代廣場微妙聖誕展覽
（官方圖片）
本地微縮模型黎熾明及陳慧姬，
重現6組80年代
香港聖誕的街景人情，
有戲院前的人流、
自助聖誕大餐、
遊樂場等等，
除了享受此刻的聖誕，
亦可以回到20多年前的老香港。
（官方圖片）
地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號 時代廣場 Times Square
時間：2018年11月24日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午10時 ‑ 下午10時 (12小時)
【港島】太古城中心《哈鹿聖誕》
（官方圖片）
為聖誕老人工作的馴鹿，
來到太古城中心開工廠。
除了有各式可愛馴鹿造型，
亦有很多小遊戲，
讓大家更「了解」馴鹿的工作。
另外有免費明信片提供，
大家可以寫上心意，
然後投入相應月份，
2019年就會收到信片，
都不失為一份有心思的禮物。
（官方圖片）
地址：鰂魚涌太古城道18號 太古城中心 二樓中庭及中橋
時間：2018年11月16日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午11時 ‑ 下午10時 (11小時)
【九龍】海港城Christmas Treasures
（官方圖片）
聖誕裝飾的代表
又怎少得海港城？
海港城今年以
Christmas Treasures為主題，
有精美明信片，情人鎖，
和好友、情人發掘聖誕的美好。
今次的聖誕樹高60呎，
「愛心鎖橋」亦超過40米長，
有全球最大的影像萬花筒，
打卡留念位很多。
（官方圖片）
地址：香港尖沙咀廣東道3號 海港城
時間：2018年11月14日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午10時 ‑ 下午10時
【九龍】The ONE BT21冬日夢幻漫遊宇宙
（官方圖片）
韓團BTS（防彈少年團）
和LINE FRIENDS聯乘的
卡通–「BT21」，
亦加入聖誕的大家庭，
少女們到這裡一定會陷入瘋狂，
重點是有期間限定店，
至2019年1月1日，
聖誕禮物買它一定沒有錯。
（官方圖片）
地址： 香港尖沙咀彌敦道100號 The ONE
時間：2018年11月10日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午10時至晚上10時
【九龍】九龍灣 泰迪熊聖誕市集
（官方圖片）
泰迪熊的百年老字號
Steiff 來到香港，
展出的泰迪熊衣服，
由本地著名星級形象設計師
Constance Lee打造，
更有全球首次登場
4米高、
以路德維希二世國王
造型亮相的泰迪熊，
不出國都感受到異國風情。
旁邊亦有賣泰迪熊的商店，
送給女友一定冧。
（官方圖片）
地址：香港九龍灣偉業街33號 德福廣場二期中庭
時間：2018年11月5日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
中午 ‑ 下午10時
【九龍】旺角朗豪坊 Tsum Tsum聖誕市集
（官方圖片）
大人小孩都喜歡的Tsum Tsum，
以聖誕造型登場，
由22個迪士尼角色
砌成的4.5米高Tsum Tsum聖誕樹，
有11個巨型Tsum Tsum LED燈氣球
高掛在朗豪坊的當空，
入夜後既浪漫又可愛。
（官方圖片）
地址：香港旺角亞皆老街8號朗豪坊 4樓通天廣場 及 7樓
時間：2018年11月14日 ‑ 2019年1月6日 (每日)
上午11時 ‑ 下午11時
【九龍】黃埔比卡超
（資料圖片）
各位精靈搜捕員，
Pokémon來到黃埔天地，
7米半高巨型充氣皮卡丘，
更有符合聖誕氣氛的聖誕火車。
除了皮卡丘，
更有伊布，
一起以聖誕裝示人。
限定的「聖誕精靈球」
變身成聖誕燈飾，
可愛滿分，
一不小心就被精靈球收服。
（資料圖片）
地址：香港紅磡黃埔花園 黃埔天地黃埔號
時間：2018年11月17日 ‑ 2019年1月1日
上午10時 -下午10時
【新界】沙田新城市廣場
（官方圖片）
曾在韓國展出的
「Alice – Into the Rabbit Hole」來到香港，
到沙田排喜茶同時可以參觀，
大家可以爬進在中庭的
30呎高聖誕樹兔子洞，
7樓有星光花園，
入面有鏡海、
發光蘑菇及玫瑰林等等，
真的好像進入了奇幻歷險般。
（官方圖片）
地址：香港新界沙田沙田正街18號 新城市廣場
時間：2018年11月27日 ‑ 2019年1月13日 (每日)
上午10時 ‑ 下午10時
【新界】將軍澳中心 Peter Rabbit
超過100年的英國國家級
繪本童話人物 Peter Rabbit，
首次以聖誕造型亮相香港，
有Peter Rabbit的溫馨大宅，
展出牠的手稿複印本，
為極罕有藏品；
更有英倫風郵局旁的郵筒投遞，
可以親手寫上祝福。
地址：香港將軍澳唐德街9號 將軍澳中心 地下中庭
時間：2018年11月20日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午10時 ‑ 下午10時
【新界】元朗Yoho Mall
（資料圖片）
新界都想過飄雪聖誕，
元朗Yoho Mall就可以滿足你，
更有冰雪滑梯和雪橇，
很有冬日氣氛，
不想玩遊戲都能夠
體驗冬日樂趣，
冰雪樂園內有一大片雪地，
可以躺在雪上，
感受真冰雪的觸感。
（資料圖片）
地址： 新界元朗朗日路8-9號 YOHO MALL I 中庭
時間：2018年11月9日 ‑ 2019年1月1日 (每日)
上午10時 ‑ 下午10時
【新界】葵興 Life@KCC
（官方圖片）
葵興Life@KCC
有全球首度聯乘的
「IQ博士x珍寶珠聖誕嘉年華」，
則卷千平博士
以珍寶珠將天神村
變成奪目繽紛的聖誕嘉年華，
更有馬戲團裝飾，
迴旋木馬、
超人鏢靶、刀鋸美人等，
令聖誕加添上活潑感。
（官方圖片）
地址：葵涌葵昌路72-76號 Life@KCC
時間：2018年11月16日 ‑ 2019年1月6日 (每日)
上午10時
【新界】天秀墟聖誕小鎮
（官方圖片）
天水圍就沒有聖誕節嗎？
天秀墟亦有聖誕小鎮，
可以享受一個溫馨的飄雪聖誕，
更有先進CG技術、
配合22米闊巨形LED裝置，
尤如置身熱鬧的聖誕嘉年華。
天秀墟當然有東西賣，
有過百個墟市攤檔，
各式各樣生活百貨、
衣飾、精品等等都有售。
（官方圖片）
地址：天水圍天秀路18號 東華三院天秀墟
時間：即日至2019年1月3日 逢星期一至日下午4時至晚上10時
12月24及25日－下午4時至晚上11時
12月31日－下午4時至凌晨12時15分