【男生必備】聖誕好去處懶人包　15個活動遍佈全港即睇即去

又到聖誕~又到聖誕~大家想好今天要在哪裡玩嗎？ 還未想好的朋友（特別是男朋友），就趕緊參考小編節錄的15個打卡熱點，有異國風情、白色聖誕、熱鬧歡樂，還可以順道買禮物，總有一個地方能過上一個開心的聖誕。

【港島】AIA 歐陸嘉年華 2018

（資料圖片）

說到年末好去處，

又怎少得AIA 歐陸嘉年華，

既有刺激的機動遊戲，

亦有給男友逞威風的

攤位遊戲，

中獎的公仔

又可以當是聖誕禮物，

而且歐陸嘉年華內

都有很多燈飾，

節日氣氛濃厚。

（資料圖片）

AIA友邦嘉年華

香港中環龍和道9號 中環海濱活動空間

即日起至2019年2月17日

成人：$130 含10代幣

兒童：$50

【港島】灣仔利東街

（官方圖片）

倫敦著名的攝政街聖誕燈飾

The Spirit of Christmas

來到灣仔利東街，

只要抬頭向上望

就有巨型天使燈飾在頭上，

浪漫滿分，

加上有飄雪匯演，

在香港都可以體驗

浪漫白色聖誕。

（官方圖片）

The Spirit of Christmas

日期： 即日至12月31日

時間： 8am-11pm

地點： 沿「利東街」



飄雪匯演日期及時間：

12月26至30日：5時正、6時正、7時正、8時正及9時正（每節10分鐘）

特別日子（12月24、25 及 31日）： 3時正、4時正、5時正、6時正、7時正、8時正、9時正、10時正及11時正（每節10分鐘）

【港島】銅鑼灣街頭針織

（官方圖片）

銅鑼灣是個過聖誕不錯的地方，

本地針織塗鴉工作室

La Belle Époque

用了半年時間籌備，

用針織為欄杆披上衣裳，

沿路和情人、

閨密一邊購買禮物，

一邊打卡。

（官方圖片）

地址：銅鑼灣Fashion Walk 食街 及 京士頓街

日期：2018年12月1日 ‑ 2019年1月2日

【港島】時代廣場微妙聖誕展覽

（官方圖片）

本地微縮模型黎熾明及陳慧姬，

重現6組80年代

香港聖誕的街景人情，

有戲院前的人流、

自助聖誕大餐、

遊樂場等等，

除了享受此刻的聖誕，

亦可以回到20多年前的老香港。

（官方圖片）

地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號 時代廣場 Times Square

時間：2018年11月24日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午10時 ‑ 下午10時 (12小時)



【港島】太古城中心《哈鹿聖誕》

（官方圖片）

為聖誕老人工作的馴鹿，

來到太古城中心開工廠。

除了有各式可愛馴鹿造型，

亦有很多小遊戲，

讓大家更「了解」馴鹿的工作。

另外有免費明信片提供，

大家可以寫上心意，

然後投入相應月份，

2019年就會收到信片，

都不失為一份有心思的禮物。

（官方圖片）

地址：鰂魚涌太古城道18號 太古城中心 二樓中庭及中橋

時間：2018年11月16日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午11時 ‑ 下午10時 (11小時)

【九龍】海港城Christmas Treasures

（官方圖片）

聖誕裝飾的代表

又怎少得海港城？

海港城今年以

Christmas Treasures為主題，

有精美明信片，情人鎖，

和好友、情人發掘聖誕的美好。

今次的聖誕樹高60呎，

「愛心鎖橋」亦超過40米長，

有全球最大的影像萬花筒，

打卡留念位很多。

（官方圖片）

地址：香港尖沙咀廣東道3號 海港城

時間：2018年11月14日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午10時 ‑ 下午10時

【九龍】The ONE BT21冬日夢幻漫遊宇宙

（官方圖片）

韓團BTS（防彈少年團）

和LINE FRIENDS聯乘的

卡通–「BT21」，

亦加入聖誕的大家庭，

少女們到這裡一定會陷入瘋狂，

重點是有期間限定店，

至2019年1月1日，

聖誕禮物買它一定沒有錯。

（官方圖片）

地址： 香港尖沙咀彌敦道100號 The ONE

時間：2018年11月10日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午10時至晚上10時 ​

【九龍】九龍灣 泰迪熊聖誕市集

（官方圖片）

泰迪熊的百年老字號

Steiff 來到香港，

展出的泰迪熊衣服，

由本地著名星級形象設計師

Constance Lee打造，

更有全球首次登場

4米高、

以路德維希二世國王

造型亮相的泰迪熊，

不出國都感受到異國風情。

旁邊亦有賣泰迪熊的商店，

送給女友一定冧。

（官方圖片）

地址：香港九龍灣偉業街33號 德福廣場二期中庭

時間：2018年11月5日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

中午 ‑ 下午10時

【九龍】旺角朗豪坊 Tsum Tsum聖誕市集

（官方圖片）

大人小孩都喜歡的Tsum Tsum，

以聖誕造型登場，

由22個迪士尼角色

砌成的4.5米高Tsum Tsum聖誕樹，

有11個巨型Tsum Tsum LED燈氣球

高掛在朗豪坊的當空，

入夜後既浪漫又可愛。

（官方圖片）

地址：香港旺角亞皆老街8號朗豪坊 4樓通天廣場 及 7樓

時間：2018年11月14日 ‑ 2019年1月6日 (每日)

上午11時 ‑ 下午11時

【九龍】黃埔比卡超

（資料圖片）

各位精靈搜捕員，

Pokémon來到黃埔天地，

7米半高巨型充氣皮卡丘，

更有符合聖誕氣氛的聖誕火車。

除了皮卡丘，

更有伊布，

一起以聖誕裝示人。

限定的「聖誕精靈球」

變身成聖誕燈飾，

可愛滿分，

一不小心就被精靈球收服。

（資料圖片）

地址：香港紅磡黃埔花園 黃埔天地黃埔號

時間：2018年11月17日 ‑ 2019年1月1日

上午10時 -下午10時

【新界】沙田新城市廣場

（官方圖片）

曾在韓國展出的

「Alice – Into the Rabbit Hole」來到香港，

到沙田排喜茶同時可以參觀，

大家可以爬進在中庭的

30呎高聖誕樹兔子洞，

7樓有星光花園，

入面有鏡海、

發光蘑菇及玫瑰林等等，

真的好像進入了奇幻歷險般。

（官方圖片）

地址：香港新界沙田沙田正街18號 新城市廣場

時間：2018年11月27日 ‑ 2019年1月13日 (每日)

上午10時 ‑ 下午10時

【新界】將軍澳中心 Peter Rabbit

超過100年的英國國家級

繪本童話人物 Peter Rabbit，

首次以聖誕造型亮相香港，

有Peter Rabbit的溫馨大宅，

展出牠的手稿複印本，

為極罕有藏品；

更有英倫風郵局旁的郵筒投遞，

可以親手寫上祝福。

地址：香港將軍澳唐德街9號 將軍澳中心 地下中庭

時間：2018年11月20日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午10時 ‑ 下午10時

【新界】元朗Yoho Mall

（資料圖片）

新界都想過飄雪聖誕，

元朗Yoho Mall就可以滿足你，

更有冰雪滑梯和雪橇，

很有冬日氣氛，

不想玩遊戲都能夠

體驗冬日樂趣，

冰雪樂園內有一大片雪地，

可以躺在雪上，

感受真冰雪的觸感。

（資料圖片）

地址： 新界元朗朗日路8-9號 YOHO MALL I 中庭

時間：2018年11月9日 ‑ 2019年1月1日 (每日)

上午10時 ‑ 下午10時

【新界】葵興 Life@KCC

（官方圖片）

葵興Life@KCC

有全球首度聯乘的

「IQ博士x珍寶珠聖誕嘉年華」，

則卷千平博士

以珍寶珠將天神村

變成奪目繽紛的聖誕嘉年華，

更有馬戲團裝飾，

迴旋木馬、

超人鏢靶、刀鋸美人等，

令聖誕加添上活潑感。

（官方圖片）

地址：葵涌葵昌路72-76號 Life@KCC

時間：2018年11月16日 ‑ 2019年1月6日 (每日)

上午10時

【新界】天秀墟聖誕小鎮

（官方圖片）

天水圍就沒有聖誕節嗎？

天秀墟亦有聖誕小鎮，

可以享受一個溫馨的飄雪聖誕，

更有先進CG技術、

配合22米闊巨形LED裝置，

尤如置身熱鬧的聖誕嘉年華。

天秀墟當然有東西賣，

有過百個墟市攤檔，

各式各樣生活百貨、

衣飾、精品等等都有售。

（官方圖片）

地址：天水圍天秀路18號 東華三院天秀墟

時間：即日至2019年1月3日 逢星期一至日下午4時至晚上10時

12月24及25日－下午4時至晚上11時

12月31日－下午4時至凌晨12時15分