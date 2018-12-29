看演唱會遇過的5件傷心事　藝人受傷延期　搶完尾場門票竟加場

劉德華昨日（28日）在演唱會上宣佈，因喉嚨發炎而要取消演唱會，雖然觀眾擔心華仔的健康，不過取消演唱會亦影響了大家期待的心情。 以下5件事，看演唱會最怕遇到，亦是每個人都遇過，還未試過的朋友，算你幸運，不過可以做好心理準備，可能下個是你了，哈！（奸笑）

1. 藝人受傷

（資料圖片）

沒有人想看到

自己心愛的偶像受傷，

為了不影響買了票的粉絲，

不少韓星就算扭到，

都會堅持坐在場邊繼續唱，

雖然演唱會繼續，

但粉絲看得心痛。

（Instagram@teddysphotos）

這次劉德華喉嚨發炎

而取消演唱會，

其實國外都曾有類似的事件。

去年Ed Sheeran

因和友人踩單車而受傷，

結果亞洲場次全部取消！

小編亦是其中一名「受害者」，

還特意買了首爾的機票，

結果聽不到Ed Sheeran的歌聲。

2. 買完黃牛加場

（《請回答吧 1997》劇照）

現在的演唱會一票難求，

想一睹偶像風采

只好「死死氣」光顧黃牛

（注：錯誤示範，不要助長黃牛）

但主辦商見反應熱烈，

宣佈加場！

就這樣白白花了冤枉錢。

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亦有時大家衝着尾場搶票，

誰知加場！

雖然多一場對大家都好，

不過千辛萬苦搶的尾場，

不再是最後了。

3. 排隊買記念品排到自己售罄

（《請回答吧 1997》劇照）

去演唱會其中一個樂趣，

是買紀念品。

不過買紀念品的人龍，

至少4個大蛇餅起跳，

有時在戶外買，

更會遇上大風大雨，

為了偶像仍然堅持，

但「連個天都唔鍾意我」，

排到你的時候，

你等了2個多小時的

紀念品就會售罄。

4. 前面碰着姚明

（《請回答吧 1997》劇照）

矮是硬傷，

尤其在看演唱會時，

這問題特別顯眼，

就算你穿了多高的鞋，

不幸遇上「姚明」，

不要說舞台，

大螢幕都看不到。

選擇看台不會出事？

少年你太年輕了，

現場氣氛熱起來，

所有人都站着的時候，

你只是城牆後的小矮人而已。

5. 隔離唱得投入過明星

（《心裡的聲音》劇照）

看演唱會少不了

大家跟着唱和應援，

不過不要影響到別人嘛。

有網民指，

曾遇過有人帶

「唱K神器」入場，

根本聽不到偶像的聲音。

茫茫人海中，

坐旁邊看演唱會都是種緣份，

大家投入都要顧及別人。