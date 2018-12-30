5首寒冬應景廣東歌　不知不覺唱出口：我是一個西伯利亞人...

說起冬天歌，大家可能想起《雪之華》，但其實香港有不少搞笑得來又應景的歌，你一定唔覺意唱過！

所謂「冬天唱首歌，大家笑呵呵」，

天氣冷除了多穿衣服，

總會有幾首歌在腦中響起，

而且還會狂loop，

一起來看看有哪幾首吧。

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【第一首 西伯利亞人】

不是每個人都可以躲在被窩中，

暖洋洋地過冬天，

每當走在寒風街頭，

你都可以唱這首歌壯壯膽，

利申：我今日有唱。

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【第二首 Merci廣告歌】

這首歌只要聽一次，

就會自動loop十次，

冬天有聖誕、新年、情人節，

實在是送禮佳節，

為了令你買朱古力，

煩膠到不得了。

【第三首 雪雪雪】

只是個雪字已經充滿冬天感，

他還要不斷雪雪雪，

而且產品名叫雪雪凍，

整首歌都有一陣雪味。

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【第四首 Last Christmas】

說起冬天當然要提聖誕，

ToＮick的搞鬼之作Last Christmas，

Loop足8年都未停，

今年更推出後續之作This Christmas，

看來要loop的歌又多一首了。

【第五首 冷得我騰騰震】

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雖然比較old school，

而且根本不知道來源，

不過小編老豆以前成日唱，

唱到小編入晒血，

久唔久就會唱一句...